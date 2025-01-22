За генерала Галушкина внесли залог в 5 млн гривен, - СМИ

В среду, 22 января, за бывшего командира ОТГ "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина, которого подозревают в ненадлежащей обороне во время наступления на север Харьковщины в 2024 году, внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Суспільне Харків" со ссылкой на его адвоката Михаила Величко, передает Цензор.НЕТ.

При этом имя залогодателя не обнародуют.

Напомним, Галушкина накануне арестовали на 60 суток.

Ранее лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко заявил о готовности внести залог за экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов о задержании генералов: Вопросы должны быть не к низшему звену, а к Зеленскому, Сырскому и Содолю