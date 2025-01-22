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Новости Арест генералов
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За генерала Галушкина внесли залог в 5 млн гривен, - СМИ

За генерала Юрія Галушкіна 22 січня внесли заставу на суму 5 млн гривень

В среду, 22 января, за бывшего командира ОТГ "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина, которого подозревают в ненадлежащей обороне во время наступления на север Харьковщины в 2024 году, внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Суспільне Харків" со ссылкой на его адвоката Михаила Величко, передает Цензор.НЕТ.

При этом имя залогодателя не обнародуют.

Напомним, Галушкина накануне арестовали на 60 суток.

Ранее лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко заявил о готовности внести залог за экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов о задержании генералов: Вопросы должны быть не к низшему звену, а к Зеленскому, Сырскому и Содолю

Автор: 

залог (518) Галушкин Юрий (41) Лапин Илья (36) Горбенко Артур (30)


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Топ комментарии
+29
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22.01.2025 16:19
+24
Офіс естрадних клоунів так не думає.
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22.01.2025 16:08
+23
Це +
Генерали мають бути на командних пунктах у прифронтовій зоні, а не у в'язницях.
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22.01.2025 16:07
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Це +
Генерали мають бути на командних пунктах у прифронтовій зоні, а не у в'язницях.
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22.01.2025 16:07 Ответить
Офіс естрадних клоунів так не думає.
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22.01.2025 16:08 Ответить
Армія, Мова, Віра !

дякуємо, пане Президент !

у цей час про-сирськили скаржиться, що у нього немає командирів бригад.

а у Пороха будуть, в потрібний час !

дурилки ЗЄльоні!
самі собі копають дальній окопчик, в якому їх і присиплять..

.
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22.01.2025 17:10 Ответить
Ой щось я хвилююсь за Порошенка... Клоун таке не пробачить і застава там буде значно більшою.... Постраждають військові...
Є інформація, що готується конкретний арешт....
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22.01.2025 16:10 Ответить
І що він зробить? Одягне зелену футболку і куєм на роялі зіграє?
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22.01.2025 16:14 Ответить
на Пороха вже були ...дцять звинувачень

ну і що ?

кішка тонка у ЗЄлі

.
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22.01.2025 17:12 Ответить
Там треба без права внесення застави, бо внесуть миттєво, навіть не сумнівайтесь.
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22.01.2025 16:11 Ответить
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22.01.2025 16:19 Ответить
Вже "знайшли" "негідникїв військових" ще у 23- ому, коли з пагорбів в своєї голові тіло вже бачило неминучу перемогу, та наступи на Горлівку. Одна з багатьох причин відставки керівництва ЗСУ начолі з главкомом.
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22.01.2025 16:59 Ответить
"Чонгар" це держзрада !

тих кідарів хоч в Хайфі відкопають !

.
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22.01.2025 17:24 Ответить
Це не другоє, генерали йому не пробачать.
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22.01.2025 18:00 Ответить
Своїх не кидаємо.
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22.01.2025 16:10 Ответить
Дякуємо всі знають кому. Але взагалі час об'єднувати громадськість в мирних цілях чинити опір цьому зеленому свавіллю.
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22.01.2025 16:12 Ответить
Більш реалістичним виглядає сценарій, коли за кордон поїдуть п'ять-шість дефективних менеджера.
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22.01.2025 16:20 Ответить
Думаю що спокійно не поїде, хіба що зробить пластику і змінить стать.
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22.01.2025 16:27 Ответить
буданга вже потирає ручки - керівник з нього ніякий, а вот кілєр-затєйнік відомий
та й свої приниження пригадає ЗЄліним мєнагам

.
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22.01.2025 17:28 Ответить
Пам'ятаю, як хвойди ОПи верещали, що в декларації Порошенка вказана велика сума готівки, яку він зберігає вдома. "Гад-барига!!!"

Як швидко зараз можна зняти з рахунку в банку 5 мільйонів, щоб якнайшвидше внести заставу за бойового генерала, якого кремлівські щурі кидають за грати?
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22.01.2025 16:20 Ответить
Ти вкурсі що гроші можна перевести з рахунка на рахунок. А не знімати готівку.
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22.01.2025 16:31 Ответить
Будь-яка сума, без погодження з банком?
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22.01.2025 16:35 Ответить
Если не за бугор.
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22.01.2025 16:57 Ответить
Точно? Зермаки останнім часом наклепали стільки обмежень для громадян в плані переказів, що просто повірити на слово складно, коли мова іде про мільйони.

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22.01.2025 17:03 Ответить
Пардоню. Для переказів фізичних осіб "з картки на картку" буде встановлено ліміт у 150 тисяч гривень на місяць.
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22.01.2025 17:27 Ответить
Со счета на счет ограничений не вижу.
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22.01.2025 17:50 Ответить
Але з готівкою надійніше. А то у випадку із Порошенком можуть бути різні непередбачувані "несподіванки". Наприклад, у слуг-виродків завжди спрацьовують піар-коди чи ще якась фігня на кордоні, а в Порошенка проблеми.
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22.01.2025 17:59 Ответить
Це що, гроші банку?
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22.01.2025 18:27 Ответить
не переживай, ягельний !

у мене Київськими тортами весь холодильник забитий і балкон теж

.
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22.01.2025 17:31 Ответить
ділись а то нам тільки від Пороха цукорк
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22.01.2025 17:34 Ответить
кому тортик, а кому "цукорок".

думаю, той "цукорок" та "ай Петро" (ай по грецьки чи то по тюркськи - святий) на фронті цінніші за балкон тортів!

.
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22.01.2025 17:41 Ответить
але балкон тортів то балкон тортів
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22.01.2025 17:44 Ответить
Так сам же найвеличніший замість того щоб укріпляти кордони ще з 2021 року давав "вказівки" зустрічати шашликами.
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22.01.2025 16:21 Ответить
чомусь за солдатів, які йдуть в сзч через хренових "хенералов і палковніков", не знаходиться бажаючих вносити застави мільйонами. Хоча саме солдати переносять на собі все найгірше, що є у війні і саме вони вирішують коли і як ця війна закінчиться
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22.01.2025 16:30 Ответить
Самий адекватний комент.
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22.01.2025 16:32 Ответить
А їм призначали застави?
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22.01.2025 16:37 Ответить
дезертирами - тюрма без застави !

.
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22.01.2025 17:32 Ответить
Ап'ять этат зволачь Парашэнка пріступнікаф прікрываїт?!
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22.01.2025 16:33 Ответить
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22.01.2025 16:40 Ответить
наступний президент Украини своіх військових не зраджує,як це постійно робить протермінований зі своїми поплічниками.
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22.01.2025 16:56 Ответить
Не знаю, кто кому кум, лично не знаком.
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22.01.2025 17:13 Ответить
Тамара Горіха Зерня

До Дня Соборності Зеленський поклав нам "під ялиночку" арешт бойових генералів.

Зрозуміло, що це лише початок. У нього є план, який він послідовно втілює, незважаючи на спротив активної і думаючої частини суспільства.

Вочевидь, на Банковій побачили для себе вікно можливостей, доки світ зайнятий "зігами" по той бік Атлантики.

У мене нема радісних слів до сьогоднішнього свята. У мене є побоювання, що ми можемо відчути справжній зміст соборності набагато швидше, ніж думаємо. І не зовсім так, як хотілося б - а саме шляхом переїзду усієї України на західну її частину.

Хто встигне втекти, звичайно...

Зараз країною керують люди більш цинічні, хитрі та безсовісні, ніж Янукович. На мою думку, вони готують нам жахливе майбутнє...

І от побачите, єдиною силою, до якої українці прибіжать за захистом, очікуючи організаційної та фінансової підтримки для опору цьому всьому, буде Порошенко і прихильники ЄС.

Я дуже сподіваюся, що вони... Що ми не стратимо, розуміючи, що саме стоїть на кону.
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22.01.2025 17:15 Ответить
всем понятно- генерал сам внес деньги,значит имел
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22.01.2025 17:17 Ответить
Цікаво, хто ж той невідомий? Не той, що вніс заставу за Марченко? Навіть якщо не він - щиро дякую. Цим Ви спасаєте Україну, бо вороги України, які і дня не служили в армії, судять комбригів за злочини, які скоїла влада, Їх прізвища відомі: Зеленський, Єрмак, Татаров та інші.
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22.01.2025 17:23 Ответить
..а скільки років пожиттєвого ув'язнення отримала верещучка та її пахан дермак із Верховним шашличником дебілів?
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22.01.2025 18:13 Ответить
Пару днів тому Береза і Луценко казали що Зелена банда буде розігрувати арешти генералів і Пороха щоб відволікти увагу від здачі сіл і міст
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22.01.2025 21:29 Ответить
 
 