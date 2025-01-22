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За генерала Галушкина внесли залог в 5 млн гривен, - СМИ
В среду, 22 января, за бывшего командира ОТГ "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина, которого подозревают в ненадлежащей обороне во время наступления на север Харьковщины в 2024 году, внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
Об этом сообщает "Суспільне Харків" со ссылкой на его адвоката Михаила Величко, передает Цензор.НЕТ.
При этом имя залогодателя не обнародуют.
Напомним, Галушкина накануне арестовали на 60 суток.
Ранее лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко заявил о готовности внести залог за экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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Генерали мають бути на командних пунктах у прифронтовій зоні, а не у в'язницях.
дякуємо, пане Президент !
у цей час про-сирськили скаржиться, що у нього немає командирів бригад.
а у Пороха будуть, в потрібний час !
дурилки ЗЄльоні!
самі собі копають дальній окопчик, в якому їх і присиплять..
.
Є інформація, що готується конкретний арешт....
ну і що ?
кішка тонка у ЗЄлі
.
тих кідарів хоч в Хайфі відкопають !
.
та й свої приниження пригадає ЗЄліним мєнагам
.
Як швидко зараз можна зняти з рахунку в банку 5 мільйонів, щоб якнайшвидше внести заставу за бойового генерала, якого кремлівські щурі кидають за грати?
у мене Київськими тортами весь холодильник забитий і балкон теж
.
думаю, той "цукорок" та "ай Петро" (ай по грецьки чи то по тюркськи - святий) на фронті цінніші за балкон тортів!
.
.
До Дня Соборності Зеленський поклав нам "під ялиночку" арешт бойових генералів.
Зрозуміло, що це лише початок. У нього є план, який він послідовно втілює, незважаючи на спротив активної і думаючої частини суспільства.
Вочевидь, на Банковій побачили для себе вікно можливостей, доки світ зайнятий "зігами" по той бік Атлантики.
У мене нема радісних слів до сьогоднішнього свята. У мене є побоювання, що ми можемо відчути справжній зміст соборності набагато швидше, ніж думаємо. І не зовсім так, як хотілося б - а саме шляхом переїзду усієї України на західну її частину.
Хто встигне втекти, звичайно...
Зараз країною керують люди більш цинічні, хитрі та безсовісні, ніж Янукович. На мою думку, вони готують нам жахливе майбутнє...
І от побачите, єдиною силою, до якої українці прибіжать за захистом, очікуючи організаційної та фінансової підтримки для опору цьому всьому, буде Порошенко і прихильники ЄС.
Я дуже сподіваюся, що вони... Що ми не стратимо, розуміючи, що саме стоїть на кону.