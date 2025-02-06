Адвокат экс-командира 155 бригады Рюмшина: 50 млн залога - необоснованная сумма. Максимальный размер по этой статье - 242 тыс. грн

Уменьшение Апелляционным судом Киева залога для экс-командира 155 бригады Дмитрия Рюмшина до 50 млн грн является абсолютно необоснованной суммой.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил адвокат Рюмшина Богдан Забара.

"В целом ситуация выглядит так, будто нам и удовлетворили апелляционную жалобу, чтобы показать обществу, что суд уменьшил аж на 40 млн. Но по факту 50 млн грн ничего не меняют. Это неподъемная сумма для военного. У нас по закону максимальный размер залога по этой статье - 242 тыс. грн. Суд, ни Апелляционный, ни Печерский, ни прокурор, не обосновывали даже вообще выход за установленную законом сумму", - пояснил он.

Адвокат отметил, сейчас они ограничены в праве дальнейшего обжалования, но свою позицию будут доказывать в следующих заседаниях.

"По состоянию на сегодня мы обратились во все посольства "Большой семерки" с письмами по этому делу. Сами материалы физически мы еще не отправляли, поскольку они объемные. Мы сейчас им сообщили о содержании этих материалов и ждем реакции от них.

Чтобы уже в ближайшее время понимать то, интересует ли их та или иная часть обвинений. По состоянию на сегодня отправили письма, где описывали содержание происходящего и содержание подозрения", - добавил Забара.

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Ситуация в 155 бригаде ВСУ

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Київська", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на обучение во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада Анна Киевская стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего в отношении 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира бригады Рюмшина задержала СБУ.

А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля 2025 года Киевский Апелляционный суд оставил Дмитрия Рюмшина под стражей.

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