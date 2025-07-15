Жена экс-командира 155-й бригады Рюмшина: "27 млн грн залога для боевого офицера - это насмешка и плевок в лицо"

15 июля, по результатам двух дней заседаний, коллегия Киевского апелляционного суда оставила в силе решение о содержании под стражей экс-командира 155-й бригады ВСУ полковника Дмитрия Рюмшина. Также суд оставил без изменений размер залога в размере 27 млн грн, который может быть внесен за военного.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Я возмущена решением суда. Решение суда не меняется в лучшую сторону уже которое заседание. В отношении моего мужа это просто пытки. Для боевого офицера 27 млн залога - это какая-то насмешка, плевок в лицо.

Очередная мера пресечения истекает 20 июля. Мы все надеялись, что когда закончится мера пресечения, его выпустят под залог или на поруки и он пойдет в армию. Это судебное дело может тянуться годами. Он вообще не должен там сидеть.

Держат почти 6 месяцев на гауптвахте. Гауптвахта - это та же тюрьма, условия там не лучше. Прогулка один час в сутки, за которую надо и покурить, и солнышко увидеть.

Рюмшин не виноват. Вопросы надо задавать господину Шведюку, командующему ОК "Захід". Он отправил неслаженную и некомлектованную бригаду в район выполнения. Почему он докладывал на командование Сухопутных войск и Генеральный штаб что все хорошо? Это же не Рюмшин сам себе БРку выписал в Покровск.

Поэтому это дело так долго и тянется, чтобы Рюмшин много не сказал и не сделал, когда выйдет. Только такое объяснение - они боятся его выпускать. Уже всех генералов отпустили, которых брали под стражу одновременно с Рюмшиным. Всем изменили меру пресечения, все условно на свободе", - рассказала жена полковника Мария в комментарии нашему изданию.

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Ситуация в 155 бригаде ВСУ и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120-мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить возможности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ.

А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.