Рюмшину напередодні суду змінено підозру, - адвокат

Сторона обвинувачення під тиском наших аргументів, відкритих проти них проваджень, прийнятих ЄСПЛ заяв та суспільного розголосу, вдалася до кроку, який є і визнанням неспроможності своєї початкової позиції, і разом з тим цинічною процесуальною диверсією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє адвокат Андрій Йосипов.

"Сьогодні, Дмитру Рюмшину змінили раніше повідомлену підозру. Маневр у вихідний день, або як уникнути відповідальності", - зауважив адвокат.

Чому поміняли підозру Рюмшину

Зміна підозри відбулася не просто так. Вона була вручена сьогодні у суботу, 23 серпня, напередодні судового засідання, призначеного на понеділок, 25 серпня, о 15:15 у Печерському районному суді м. Києва (суддя Гуртова Т.І., справа № 757/29611/25-к).

У цьому засіданні маємо розглядати нашу скаргу на первинне, абсолютно необґрунтоване повідомлення про підозру від 20 січня 2025 року.

Мета цього маневру очевидна – унеможливити розгляд нашої скарги по суті та не допустити ухвалення судом рішення, яке б визнало першу підозру незаконною.

Змінюючи підозру за день до засідання, прокурори формально роблять нашу скаргу "неактуальною", намагаючись уникнути юридичної оцінки своїх попередніх дій.

Проте, захист наполягатиме на розгляді скарги та скасуванні первинного повідомлення про підозру, оскільки нова підозра, хоч і змінена, все одно ґрунтується на тому ж хиткому фундаменті, що й перша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Рюмшина: захист готує заяву про вчинення правопорушення групою слідчих ДБР та прокурорів





Суть змін:

Прокуратура визнає те, про що ми говорили з першого дня

Найцікавіше – це зміст змін. По суті, прокурори під тиском сторони захисту, громадськості та медіа були змушені визнати абсурдність багатьох своїх початкових тверджень. Все, що вони змінили, – це саме ті моменти, на незаконності та необґрунтованості яких ми наголошували з моменту затримання Дмитра.

Також читайте: ЄСПЛ почав розгляд скарги екскомандира 155-ї ОМБр Рюмшина

Детальніший аналіз:

1. Від умислу до недбалості. З самого початку ми стверджували, що в діях Рюмшина відсутній умисел. Початкова підозра інкримінувала йому 630 епізодів умисного ненаправлення повідомлень про СЗЧ за ч. 4 ст. 426 КК України. Тепер же слідство "прозріло": кількість "умисних" епізодів зменшено до 201, а понад 400 інших випадків перекваліфіковано на недбалість (ч. 4 ст. 425 КК України). Тобто, прокуратура визнала, що командир бригади не "умисно приховував", а, на їхню думку, "не проконтролював". З цим ми також розберемось.

2. Епізод із навчанням у Франції. Абсурдне звинувачення в умисному включенні до списків "ризикованих" військовослужбовців також розвалилося. Цей епізод повністю перекваліфіковано з умислу (ст. 426) на недбалість (ст. 425). Знову ж таки, це саме те, про що ми говорили в судах: відсутність умислу та, максимум, можливі питання до організації контролю, але аж ніяк не до умисного злочину. Більше того, тут питання щодо організаційного контролю мають виникнути також до тимчасово виконуючих обовʼязки командира ВЧ.

3. "Правове виховання" зникло. З підозри нарешті виключили сюрреалістичне звинувачення у "незабезпеченні правового виховання", яке на думку слідства призвело до масових випадків СЗЧ. Ми з першого дня наголошували, що це не входить до обов'язків командира бригади і є нонсенсом. Слідству знадобилося пів року, щоб це зрозуміти.

4. Визнання відряджень. Нова підозра нарешті враховує те, що Дмитро Рюмшин значні періоди часу перебував у відрядженнях (Польща, Франція, НУОУ) і фізично не міг контролювати всі процеси у військовій частині. Саме цей наш аргумент змусив їх переглянути кваліфікацію сотень епізодів.

Незважаючи на те, що ці зміни є нашою тактичною перемогою і доводять нашу правоту, ми не погоджуємось із новим викладом обставин і вважаємо підозру в цілому необґрунтованою.

Також читайте: Київський апеляційний суд залишив в силі ухвалу про тримання під вартою екскомандира 155-ї бригади Рюмшина

Як прокурор "підставив" суддів Печерського суду.

Особливо цинічною ця ситуація виглядає на тлі попередніх рішень суддів Печерського суду. (Єрмічова В.В., Шепутько С.В., Литвинова І.В., Головко Ю.Г.,Гуртова Т.І.). Ми наводили ці самі аргументи на засіданнях щодо обрання та продовження запобіжного заходу. Але судді вперто ігнорували їх, обираючи для Дмитра Рюмшина непомірну заставу у 90 мільйонів гривень на підставі тієї самої підозри, яку тепер прокурор власноруч визнав неспроможною.

Змінивши підозру, прокурор Явдокименко Д.М., сам того не бажаючи, продемонстрував, наскільки некомпетентними або упередженими були ті судді, які санкціонували тримання під вартою та мільйонні застави на підставі очевидно "сирих" та необґрунтованих матеріалів.

Мета – тримання під вартою.

І наостанок. Зміна підозри значно пом'якшує становище Дмитра Рюмшина. Обвинувачення у сотнях умисних злочинів замінено на недбалість.

За логікою закону, це мало б стати підставою для негайної зміни запобіжного заходу на більш м'який. Але прокурор Явдокименко Д.М. до суду з таким клопотанням не звертається.

Це чітко демонструє єдину мету сторони обвинувачення – будь-що утримувати бойового полковника під вартою, незалежно від наявності доказів та обґрунтованості підозри.

Більш детально на судовому засіданні 25 серпня, о 15:15 у Печерському районному суді м. Києва (суддя Гуртова Т.І., справа № 757/29611/25-к).

Ситуація у 155 бригаді ЗСУ та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.