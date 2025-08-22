Справа Рюмшина: захист готує заяву про вчинення правопорушення групою слідчих ДБР та прокурорів

Захист полковника Дмитра Рюмшина готує заяву про вчинення кримінального правопорушення слідчими ДБР та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони через підроблення документів.

Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов, передає Цензор.НЕТ.

"За нашою заявою Державне бюро розслідувань внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62025000000000711 та розпочало кримінальне провадження за фактом службового підроблення, вчиненого службовими особами ДВКР СБ України, зокрема начальником 5-го відділу управління ДВКР СБУ Анатолієм Радченко (ч. 2 ст. 366 КК України)", - розповів захисник.

Йосипов нагадав, що Рюмшину інкримінують умисне включення до списків на навчання у Франції військовослужбовців, стосовно яких нібито існували застереження від ДВКР СБУ.

"Однак, як ми довели, на момент відправки цих списків жодних застережень в дійсності не існувало. Вони з'явилися значно пізніше, шляхом створення підробленого листа ДВКР СБУ, датованого заднім числом.

Саме шляхом вчинення таких злочинів - створення підроблених документів - сторона обвинувачення намагається притягнути Дмитра Рюмшина до кримінальної відповідальності. Це і є той фундамент, на якому побудовано всю справу проти нього. Цей сфабрикований документ містить абсурдні дані - "рекомендації" стосовно цивільних осіб, які на момент створення листа ще навіть не були мобілізовані", - додав адвокат.

Так, захист готує заяву про вчинення кримінального правопорушення групою слідчих ДБР та прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони за ст. 372 КК України - притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Читайте: ЄСПЛ почав розгляд скарги екскомандира 155-ї ОМБр Рюмшина

Ситуація у 155 бригаді ЗСУ та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.

Також читайте: Дружина екскомандира 155 бригади Рюмшина: "27 млн грн застави для бойового офіцера - це глузування та плювок в обличчя"