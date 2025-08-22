Дело Рюмшина: защита готовит заявление о совершении правонарушения группой следователей ГБР и прокуроров

Защита полковника Дмитрия Рюмшина готовит заявление о совершении уголовного преступления следователями ГБР и Специализированной прокуратуры в сфере обороны из-за подделки документов.

Об этом сообщил адвокат Андрей Иосипов, передает Цензор.НЕТ.

"По нашему заявлению Государственное бюро расследований внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований под № 62025000000000711 и начало уголовное производство по факту служебного подлога, совершенного должностными лицами ГВКР СБ Украины, в частности начальником 5-го отдела управления ГВКР СБУ Анатолием Радченко (ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - рассказал защитник.

Иосипов напомнил, что Рюмшину инкриминируют умышленное включение в списки на обучение во Франции военнослужащих, в отношении которых якобы существовали предостережения от ГИКР СБУ.

"Однако, как мы доказали, на момент отправки этих списков никаких предостережений в действительности не существовало. Они появились значительно позже, путем создания поддельного письма ГИКР СБУ, датированного задним числом.

Именно путем совершения таких преступлений - создание поддельных документов - сторона обвинения пытается привлечь Дмитрия Рюмшина к уголовной ответственности. Это и есть тот фундамент, на котором построено все дело против него. Этот сфабрикованный документ содержит абсурдные данные - "рекомендации" в отношении гражданских лиц, которые на момент создания письма еще даже не были мобилизованы", - добавил адвокат.

В частности, защита готовит заявление о совершении уголовного преступления группой следователей ГБР и прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны по ст. 372 УК Украины - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Читайте: ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы экс-командира 155-й ОМБр Рюмшина

Ситуация в 155 бригаде ВСУ и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд оставил экс-командующего ОТГ "Харьков" Галушкина под стражей

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить возможности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ.

А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.

Также читайте: Жена экс-командира 155 бригады Рюмшина: "27 млн грн залога для боевого офицера - это насмешка и плевок в лицо"