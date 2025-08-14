ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы экс-командира 155-й ОМБр Рюмшина

Европейский суд по правам человека начал рассмотрение жалобы экс-командира 155-й ОМБр Дмитрия Рюмшина.

Об этом сообщил адвокат Рюмшина Андрей Йосипов, информирует Цензор.НЕТ.

"Европейский суд по правам человека официально уведомил нас о начале рассмотрения жалобы "Рюмшин против Украины". Это означает, что в Страсбурге, в отличие от украинских судов, нашу жалобу не просто прочитали, но и признали достаточно обоснованной, чтобы задать несколько неудобных вопросов правительству Украины", - сообщил Йосипов.

Жалоба в ЕСПЧ базируется на грубых нарушениях фундаментальных прав, допущенных национальными судами. Адвокаты Рюмшина заявляют ЕСПЧ о нарушении украинскими судами Статьи 5 § 3 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), поскольку:

Содержание под стражей было необоснованным. Суды не привели никаких реальных доказательств существования рисков, на которые ссылался прокурор, и проигнорировали возможность личного поручительства от народных депутатов.

Был назначен непомерный залог. Суды установили астрономические суммы залога (90,8 млн.грн), что в сотни раз превышает установленные законом пределы, и не объяснили, почему дело является "исключительным". При этом доказательства о реальном имущественном состоянии военного и его семьи были полностью проигнорированы.

Также в ЕСПЧ заявляем о нарушении Статьи 6 §1 Конвенции (право на справедливый суд), ведь:

Судебные заседания были безосновательно закрыты. Ссылаясь на формальное наличие "тайны", суды лишили общественность возможности услышать позицию стороны защиты. Это позволило стороне обвинения сформировать в обществе ложное мнение о якобы "коррупционной составляющей", которая даже не инкриминируется Дмитрию Рюмшину в официальном подозрении.

Ситуация в 155 бригаде ВСУ и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить возможности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ.

А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.