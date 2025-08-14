РУС
Новости
ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы экс-командира 155-й ОМБр Рюмшина

Экс-командир 155-й бригады Дмитрий Рюмшин

Европейский суд по правам человека начал рассмотрение жалобы экс-командира 155-й ОМБр Дмитрия Рюмшина.

Об этом сообщил адвокат Рюмшина Андрей Йосипов, информирует Цензор.НЕТ.

"Европейский суд по правам человека официально уведомил нас о начале рассмотрения жалобы "Рюмшин против Украины". Это означает, что в Страсбурге, в отличие от украинских судов, нашу жалобу не просто прочитали, но и признали достаточно обоснованной, чтобы задать несколько неудобных вопросов правительству Украины", - сообщил Йосипов.

дело Рюмшина

Жалоба в ЕСПЧ базируется на грубых нарушениях фундаментальных прав, допущенных национальными судами. Адвокаты Рюмшина заявляют ЕСПЧ о нарушении украинскими судами Статьи 5 § 3 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), поскольку:

  • Содержание под стражей было необоснованным. Суды не привели никаких реальных доказательств существования рисков, на которые ссылался прокурор, и проигнорировали возможность личного поручительства от народных депутатов.
  • Был назначен непомерный залог. Суды установили астрономические суммы залога (90,8 млн.грн), что в сотни раз превышает установленные законом пределы, и не объяснили, почему дело является "исключительным". При этом доказательства о реальном имущественном состоянии военного и его семьи были полностью проигнорированы.

Также в ЕСПЧ заявляем о нарушении Статьи 6 §1 Конвенции (право на справедливый суд), ведь:

  • Судебные заседания были безосновательно закрыты. Ссылаясь на формальное наличие "тайны", суды лишили общественность возможности услышать позицию стороны защиты. Это позволило стороне обвинения сформировать в обществе ложное мнение о якобы "коррупционной составляющей", которая даже не инкриминируется Дмитрию Рюмшину в официальном подозрении.

Ситуация в 155 бригаде ВСУ и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить возможности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ.

А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.

Европейский суд по правам человека (817) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (47) Рюмшин Дмитрий (25)
Топ комментарии
+7
У всьому винен Верховний головнокомандувач. Це на делитанстві Верховного, його ворожіть до України, ЗСУ, який оточив себе виключно антимайданівцями і ворогами України. Колись до наріду це дійте, але буде занадто пізно.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:38 Ответить
+5
А хто відправив неукомплектовану бригаду на Покровський напрямок? Можливо там потрібно такі застави заявляти?
показать весь комментарий
14.08.2025 20:10 Ответить
+5
Та не може бути. Місцеві боти і бойові комментатори диваного фронту стверджують, що держава всіх всім забезпечує. Невже збрехали?
показать весь комментарий
14.08.2025 20:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто відправив неукомплектовану бригаду на Покровський напрямок? Можливо там потрібно такі застави заявляти?
показать весь комментарий
14.08.2025 20:10 Ответить
Та не може бути. Місцеві боти і бойові комментатори диваного фронту стверджують, що держава всіх всім забезпечує. Невже збрехали?
показать весь комментарий
14.08.2025 20:16 Ответить
"Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат

зазнає там значних втрат !!!!
****** зелені дегенерати!
****** совкові командири!
що б ви всі жили довго, але у злиднях та стражданнях!
бо, мова йде про життя!
про життя простих українців, наскирдованих, за вашим наказом на вулицях! без жодної надії на майбутнє!
показать весь комментарий
14.08.2025 20:20 Ответить
У всьому винен Верховний головнокомандувач. Це на делитанстві Верховного, його ворожіть до України, ЗСУ, який оточив себе виключно антимайданівцями і ворогами України. Колись до наріду це дійте, але буде занадто пізно.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:38 Ответить
Сидіти за гратами має ZEленський та його кремлівська кротівня. Бригада була не оснащена, не було ані РЕБів ані дронів, від держави не було НІХЄРА. Знаю, тому що проходив у 155 навчання на Ровенському полігоні напередодні її висування на бойові позиції. Так, бригада пройшла вишкіл у Франції, але для висування на нуль оснащена не була. Для прикладу, в моєму баті був взвод БПЛА, так от хлопці навіть жодного разу на справжніх дронах не літали, лише за місяць до висування на фронт волонтери купили пару Мавіків і то було майже свято. До того ж піхотні батальйони бригади були всі сформовані виключно з бусифікованих, переважно людей віком 45-55 років, відносно молодих людей (молодше 40) масово почали завозити лише восени 2024, а на фронт бригада висунулась в останніх числах листопаду-початку грудня 2024. Рюмшин це сакральна жертва ZE швалі. Бо ZE особисто піарив цю бригаду, знімали помпезні відосики про нашу 155-ку Анну Київську, де він там щось перетирав з Макроном, і коли ми з хлопцями їх дивилися то реготали, бо реальність в якій ми жили та пропаганда немали нічого спільного. І треба віддати належне, коли бригаду кинули в такому стані в бій, коли особовий склад почав нести критичні втрати, то командири батальйонів почали відводити людей, незважаючи на шалений тиск на них, за що багатьох комбатів познімали з посад, а комбріга кинули за грати, типу за багаточисельні СЗЧ (які є багаточисельними у всіх частинах, які комплектуються через бусифікацію). Комбріг та комбати зробили головне, ВОНИ ЗБЕРЕГЛИ ЛЮДЕЙ, і за це їм низький уклін!!!! Бо для них життя солдата було важливіше, ніж накази ******** від безкарності щурів, які самі жодного дня не служили, які є абсолютними невігласами та аморальними виродками і які мають сидіти за гратами пожиттєво.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:52 Ответить
"Рюмшин проти України"
1 - що він має проти України ?
2 - чи багато простих солдат , права яких були порушені , вже звернулись в ЄСПЛ ...?
показать весь комментарий
14.08.2025 21:05 Ответить
слухай, ZE уйобок NNN , ти з якого окопу пишеш?? Може приїдеш поміняєш нас, дядьків 53, 56, 58 років? Покровськ, часів Яр, Констаха, Добропілля... Для тебе багато "курортних" місць знайдеться. Тут дуже затишно та прикольно, все, як ви, курви зелені любите... ****, тварі ви ******, зелені, вам аби сраку вашому підору зеленому затулити, а скільки людей гине, як витратний матеріал вам, гандонам штопаним *****. А коли знаходиться командр, який не хоче своїх людей на мясо кидати, то ви підори на нього лайно кидаєте??? Коаще розкажи скільки твоя зелена істота витратила державних мільйонів на установку в свій літак нової гральної системи, щоб йому гралося під час перельотів веселіше... Секільки життів українців коштував той золотий унітаз та біде Міндіча, коли він з дозволу ЗЕленого покидька ****** гроші у держави, замість витратити їх на дрони, ракети та РЕБ???
показать весь комментарий
14.08.2025 21:19 Ответить
Не проти України, а проти зеленої мерзоти, яка разом с ****** Україну знищує.
А всілякі зЄбанати їм в тому допомагають.
показать весь комментарий
14.08.2025 21:19 Ответить
До речі, а ніколи думка не виникає. що ті прості солдати можуть не ЄСПЛ, а відразу в ОПу звернутись?
О так, підійти на Банкову і звернутись? Як там, очко ніколи не жим, жим?
А ви ж, меозота, дограєтесь, то таки станеться. На свої мальдіви здриснути встигнеш?
показать весь комментарий
14.08.2025 21:24 Ответить
Перші місяці боїв для новостворених бригад є трешаком. Фаталізм, відсутність досвіду , піджаки і наявність навичок минулої війни [в кращому випадку]. Втрати по дурості...мдяя... той запах, біль невимовний і перехід межі божевілля.
А потім перетворення в сталевого дикобраза. Загиблі , які не встануть. І Рюмшин, як цап-відбувайло.
...155...156...
показать весь комментарий
14.08.2025 21:32 Ответить
 
 