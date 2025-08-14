ЄСПЛ почав розгляд скарги екскомандира 155-ї ОМБр Рюмшина

Європейський суд з прав людини почав розгляд скарги екскомандира 155-ї ОМБр Дмитра Рюмшина.

Про це повідомив адвокат Рюмшина Андрій Йосипов, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейський суд з прав людини офіційно повідомив нас про початок розгляду скарги "Рюмшин проти України". Це означає, що в Страсбурзі, на відміну від українських судів, нашу скаргу не просто прочитали, а й визнали достатньо обґрунтованою, щоб поставити кілька незручних запитань уряду України", - повідомив Йосипов.

Скарга до ЄСПЛ базується на грубих порушеннях фундаментальних прав, допущених національними судами. Адвокати Рюмшина заявляють ЄСПЛ про порушення українськими судами Статті 5 § 3 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), оскільки:

Тримання під вартою було необґрунтованим. Суди не навели жодних реальних доказів існування ризиків, на які посилався прокурор, та проігнорували можливість особистої поруки від народних депутатів

Було призначено непомірну заставу. Суди встановили астрономічні суми застави (90,8 млн.грн), що в сотні разів перевищує встановлені законом межі, і не пояснили, чому справа є "виключною". При цьому докази про реальний майновий стан військового та його родини були повністю проігноровані.

Також до ЄСПЛ заявляємо про порушення Статті 6 § 1 Конвенції (право на справедливий суд), адже:

Судові засідання були безпідставно закриті. Посилаючись на формальну наявність "таємниці", суди позбавили громадськість можливості почути позицію сторони захисту. Це дозволило стороні обвинувачення сформувати в суспільстві хибну думку про нібито "корупційну складову", яка навіть не інкримінується Дмитру Рюмшину в офіційній підозрі.

Ситуація у 155 бригаді ЗСУ та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.