Рюмшину накануне суда изменили подозрение, - адвокат

Сторона обвинения под давлением наших аргументов, открытых против них производств, принятых ЕСПЧ заявлений и общественной огласки, прибегла к шагу, который является и признанием несостоятельности своей первоначальной позиции, и вместе с тем циничной процессуальной диверсией.

"Сегодня Дмитрию Рюмшину изменили ранее сообщенное подозрение. Маневр в выходной день, или как избежать ответственности", - отметил адвокат.

Почему поменяли подозрение Рюмшину

Изменение подозрения произошло не просто так. Оно было вручено сегодня в субботу, 23 августа, накануне судебного заседания, назначенного на понедельник, 25 августа, в 15:15 в Печерском районном суде г. Киева (судья Гуртова Т.И., дело № 757/29611/25-к).

В этом заседании должны рассматривать нашу жалобу на первичное, абсолютно необоснованное сообщение о подозрении от 20 января 2025 года.

Цель этого маневра очевидна - сделать невозможным рассмотрение нашей жалобы по существу и не допустить принятия судом решения, которое бы признало первое подозрение незаконным.

Меняя подозрение за день до заседания, прокуроры формально делают нашу жалобу "неактуальной", пытаясь избежать юридической оценки своих предыдущих действий.

Однако, защита будет настаивать на рассмотрении жалобы и отмене первичного сообщения о подозрении, поскольку новое подозрение, хоть и изменено, все равно основывается на том же шатком фундаменте, что и первое.

Суть изменений:

Прокуратура признает то, о чем мы говорили с первого дня

Самое интересное - это содержание изменений. По сути, прокуроры под давлением стороны защиты, общественности и медиа были вынуждены признать абсурдность многих своих первоначальных утверждений. Все, что они изменили, - это именно те моменты, незаконность и необоснованность которых мы отмечали с момента задержания Дмитрия.

Более подробный анализ:

1. От умысла до халатности. С самого начала мы утверждали, что в действиях Рюмшина отсутствует умысел. Первоначальное подозрение инкриминировало ему 630 эпизодов умышленного ненаправления сообщений о СОЧ по ч. 4 ст. 426 УК Украины. Теперь же следствие "прозрело": количество "умышленных" эпизодов уменьшено до 201, а более 400 других случаев переквалифицировано на халатность (ч. 4 ст. 425 УК Украины). То есть, прокуратура признала, что командир бригады не "умышленно скрывал", а, по их мнению, "не проконтролировал". С этим мы также разберемся.

2. Эпизод с обучением во Франции. Абсурдное обвинение в умышленном включении в списки "рискованных" военнослужащих также развалилось. Этот эпизод полностью переквалифицирован с умысла (ст. 426) на халатность (ст. 425). Опять же, это именно то, о чем мы говорили в судах: отсутствие умысла и, максимум, возможные вопросы к организации контроля, но отнюдь не к умышленному преступлению. Более того, здесь вопросы по организационному контролю должны возникнуть также к временно исполняющим обязанности командира ВЧ.

3. "Правовое воспитание" исчезло. Из подозрения наконец исключили сюрреалистическое обвинение в "необеспечении правового воспитания", которое, по мнению следствия, привело к массовым случаям СОЧ. Мы с первого дня подчеркивали, что это не входит в обязанности командира бригады и является нонсенсом. Следствию понадобилось полгода, чтобы это понять.

4. Признание командировок. Новое подозрение наконец учитывает то, что Дмитрий Рюмшин значительные периоды времени находился в командировках (Польша, Франция, НУОУ) и физически не мог контролировать все процессы в воинской части. Именно этот наш аргумент заставил их пересмотреть квалификацию сотен эпизодов.

Несмотря на то, что эти изменения являются нашей тактической победой и доказывают нашу правоту, мы не согласны с новым изложением обстоятельств и считаем подозрение в целом необоснованным.

Как прокурор "подставил" судей Печерского суда.

Особенно циничной эта ситуация выглядит на фоне предыдущих решений судей Печерского суда (Ермичева В.В., Шепутько С.В., Литвинова И.В., Головко Ю.Г., Гуртова Т.И.). Мы приводили эти же аргументы на заседаниях по избранию и продлению меры пресечения. Но судьи упорно игнорировали их, выбирая для Дмитрия Рюмшина непомерный залог в 90 миллионов гривен на основании того же подозрения, которое теперь прокурор собственноручно признал несостоятельным.

Изменив подозрение, прокурор Явдокименко Д.М., сам того не желая, продемонстрировал, насколько некомпетентными или предвзятыми были те судьи, которые санкционировали содержание под стражей и миллионные залоги на основании очевидно "сырых" и необоснованных материалов.

Цель - содержание под стражей.

И напоследок. Изменение подозрения значительно смягчает положение Дмитрия Рюмшина. Обвинение в сотнях умышленных преступлений заменено на халатность.

По логике закона, это должно было бы стать основанием для немедленного изменения меры пресечения на более мягкую. Но прокурор Явдокименко Д.М. в суд с таким ходатайством не обращается.

Это четко демонстрирует единственную цель стороны обвинения - во что бы то ни стало удерживать боевого полковника под стражей, независимо от наличия доказательств и обоснованности подозрения.

Более подробно на судебном заседании 25 августа, в 15:15 в Печерском районном суде г. Киева (судья Гуртова Т.И., дело № 757/29611/25-к).

Ситуация в 155 бригаде ВСУ и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ. А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, залог уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.