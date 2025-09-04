Дело Рюмшина: Суд уменьшил залог с 22,7 млн до 14,9 млн грн. ВИДЕО

Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Была уменьшена исключительно сумма альтернативы в качестве залога с 22 млн 700 тыс. до 14 млн 997 тыс. Исходя из расчета в процентном эквиваленте достаточно существенное уменьшение залога", - сказал адвокат Иосипов.

Защита будет подавать жалобу в Апелляционный суд.

"Поэтапными шагами, я думаю, нам удастся уменьшить сумму залога до той, которую сможем внести. Я не говорю о самом господине Рюмшине. Возможно кто-то выразит желание выступить в качестве залогодателя. Сумма в 15 млн является непомерной для Рюмшина", - добавил он.

Защита считает, что дело имеет политический подтекст.

"Почему-то не инкриминировано ни одного уголовного правонарушения другим командирам, которые действительно отвечали за формирование бригады и чьи действия могут подпадать под признаки уголовного преступления. Поэтому и не было рассмотрено и предоставлено оценки меры пресечения в качестве поручительства. Потому что единственная цель - это содержание господина Рюмшина в условиях изоляции, своеобразный показатель и пример, чтобы другие командиры и военные были более сдержанны в проявлениях своих амбиций или чего-то другого", - подытожил Иосипов.

Что говорил Рюмшин на заседании?

"Я понимаю, что военные тоже люди, могут совершать какие-то преступления. Но во время войны обвинять военного в том, что по факту не является преступлением, основываясь сугубо на предположениях, то это... Такой яркий пример не то что предположения, а даже введения в заблуждение. В тексте подозрения пишут, что я не выполнил поручение начальника Генштаба, но в этом поручении задача мне не определялась никак. Сторона обвинения, к сожалению, не знает, что мероприятия начинаются с назначения командира бригады. Командир не может назначить сам себя, не может проводить мероприятия, потому что он не то должностное лицо, которому это поручено", - пояснил он.

Рюмшин назвал залог для себя нереальным.

Читайте также: Жена экс-командира 155 бригады Рюмшина: "27 млн грн залога для боевого офицера - это насмешка и плевок в лицо"

"Я не совершил убийства, никто из-за моих действий не погиб, никаких материальных убытков не было нанесено. А вред, что дискредитировал военно-политическое руководство... Я же не ходил с митингами и не рассказывал, что "идите все в СОЧ" и тому подобное. По Франции я также хочу сказать, что из того личного состава, который ушел в СОЧ во Франции - это 3% всего личного состава. Военная служба правопорядка, которая присутствовала с целью обеспечения правопорядка, у них во Франции ушло 5%", - добавил он.

Также экс-командир заявил, что прокуроры указывают, что он якобы способствовал личному составу в уклонении от исполнения обязанностей военной службы, однако не называют фамилий в подозрении.

Прокурор заявил, что суть подозрения не изменилась, была изменена только квалификация. По его словам, указанные преступления являются тяжелыми. Также он указал на риск уничтожения документов.

Прокуроры выступают против изменения меры пресечения.

На поруки Рюмшина хочет взять нардеп Людмила Буймистер.

Читайте: Рюмшину накануне суда изменено подозрение, - адвокат

Ситуация в 155 бригаде ВСУ и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БОВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ. А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.

Также читайте: Обвинение так и не предоставило список военных, которых Рюмшин якобы умышленно включил в списки на обучение во Франции, - адвокат. ФОТОрепортаж