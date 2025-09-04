Обвинение так и не предоставило список военных, которых Рюмшин якобы умышленно включил в списки на обучение во Франции, - адвокат. ФОТОРЕПОРТАЖ

Печерский райсуд рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения экс-командиру 155-й ОМБр, полковнику Дмитрию Рюмшину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокаты просят изменить меру пресечения Рюмшину, поскольку его хотят взять на поруки.





Судья, комментируя присутствие людей, которые пришли поддержать Рюмшина с плакатами "руки прочь от ВСУ", заявил, что возьмет самоотвод, если это будет продолжаться в дальнейшем. Защита заявила, что дело является резонансным.

Адвокат Андрей Иосипов во время заседания заявил, что сторона обвинения инкриминирует Рюмшину как уголовное преступление несообщение о СОЧ военными уже не 630 эпизодов, а только 201.

"Сторона обвинения действительно инкриминирует только те случаи СОЧ, которые произошли за время, когда Рюмшин возглавлял воинскую часть. То есть сторона обвинения отбросила и отсеяла все другие эпизоды, о которых мы говорили с января. И не инкриминирует как обязанность Рюмшину сообщать о тех эпизодах, которые произошли не за время его командования воинской частью", - отметил он.

Разница между 161 случаем и 201 случаем объясняется лишь тем, что Рюмшину почему-то следствие продолжает инкриминировать случаи СОЧ, которые произошли за день или за два до того, как он вернулся в воинскую часть.

"Если Рюмшин вернулся условно 1 августа 2024 года, а случай СОЧ произошел 29 июля 2024 года, то Рюмшин после возвращения не должен был заниматься боевой ситуацией, а должен был сообщать о таких случаях в ГБР", - пояснил адвокат.

Ранее Рюмшину накануне суда изменили подозрение.

Так, с умышленного самостоятельного включения в списки на обучение обвинение меняют нанеобеспечение и отсутствие контроля над военными. Адвокат указал, что Рюмшин также не мог руководствоваться распорядительными документами, поскольку они не были должным образом до его сведения доведены.

По словам Иосипова, обвинение также не смогло предоставить перечень имен военных, которых Рюмшин якобы умышленно и самостоятельно включил в списки для отправки на обучение во Францию. Среди них 56 человек ушли в СОЧ.

Сторона обвинения, утверждает защитник, не пытается дать ответ на вопрос, была ли у Рюмшина реальная возможность проконтролировать действия и.о. после того, как он вернулся, ведь после возвращения из Франции его бригаду направили на Покровское направление для участия в боевых действиях.

"Возможно у Рюмшина были совершенно другие задачи, приоритеты и возможности, чем контролировать факт сообщения в ГБР по единичным фактам СОЧ", - добавил Иосипов.

Сейчас в заседании объявлен перерыв.

Ситуация в 155 бригаде ВСУ и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ. А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.

