Обвинувачення так і не надало переліку військових, яких Рюмшин нібито умисно включив до списків на навчання у Франції, - адвокат. ФОТОрепортаж

Печерський райсуд розглядає клопотання про зміну запобіжного заходу екскомандиру 155-ї ОМБр, полковнику Дмитру Рюмшину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Адвокати просять змінити запобіжний захід Рюмшину, оскільки його хочуть взяти на поруки.





Суддя, коментуючи присутність людей, які прийшли підтримати Рюмшина із плакатами "руки геть від ЗСУ", заявив, що візьме самовідвід, якщо це продовжуватиметься надалі. Захист заявив, що справа є резонансною.

Адвокат Андрій Йосипов під час засідання заявив, що сторона обвинувачення інкримінує Рюмшину як кримінальне правопорушення неповідомлення про СЗЧ військовими вже не 630 епізодів, а лише 201.

"Сторона обвинувачення дійсно інкримінує лише ті випадки СЗЧ, які сталися за час, коли Рюмшин очолював військову частину. Тобто сторона обвинувачення відкинула та відсіяла всі інші епізоди, про які ми говорили із січня. Та не інкримінує як обов'язок Рюмшину повідомляти про ті епізоди, які сталися не за час його командування військовою частиною", - зазначив він.

Різниця між 161 випадком та 201 випадком пояснюється лише тим, що Рюмшину чомусь слідство продовжує інкримінувати випадки СЗЧ, які сталися за день чи за два до того, як він повернувся до військової частини.

"Якщо Рюмшин повернувся умовно 1 серпня 2024 року, а випадок СЗЧ стався 29 липня 2024 року, то Рюмшин після повернення не мав займатися бойовою ситуацією, а мав повідомляти про такі випадки до ДБР", - пояснив адвокат.

Раніше Рюмшину напередодні суду змінили підозру.

Так, з умисного самостійного включення до списків на навчання обвинувачення змінюють на незабезпечення та відсутність контролю над військовими. Адвокат вказав, що Рюмшин також не міг керуватися розпорядчими документами, оскільки їх не було належним чином до його відома доведено.

За словами Йосипова, обвинувачення також не змогло надати перелік імен військових, яких Рюмшин нібито умисно та самостійно включив до списків для відправки на навчання до Франції. Серед них 56 осіб пішли у СЗЧ.

Сторона обвинувачення, стверджує захисник, не намагається дати відповідь на питання, чи була в Рюмшина реальна можливість проконтролювати дії т.в.о. після того, як він повернувся, адже після повернення з Франції його бригаду направили на Покровський напрямок для участі у бойових діях.

"Можливо в Рюмшина були абсолютно інші завдання, пріоритети та можливості, аніж контролювати факт повідомлення до ДБР за поодинокими фактами СЗЧ", - додав Йосипов.

Наразі у засіданні оголошено перерву.

Ситуація у 155 бригаді ЗСУ та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.

