Джерела у 16 корпусі повідомляють про посилення СЗЧ у підрозділах забезпечення

Замість мобілізації, яка практична відсутня, командування 16-го армійського корпусу вирішує проблему нестачі людей за рахунок переводів із підрозділів підрозділ. Поповнення у підрозділи забезпечення немає майже рік.

"Ці хлопці по тим чи іншим причинам вижили на четвертий рік війни, у нас в бригаді (крім стройової) ви не знайдете військового, що не воював. Але ці хлопці вже вигоріли повністю і за відсутності надії у майбутньому. У нас скоро не залишиться вже жодного такелажніка, підвозу пального і БК. У підрозділи забезпечення поповнення немає майже рік! І тих вкотре хочуть забрати", - розповів співрозмовник.

Зазначається, що у підрозділах забезпечення збільшилася кількість самовільного залишення частини військовими.

"Ця команда поступила позавчора і в результаті вчора за пару годин десятки СЗЧ фахових людей", - додає джерело.

