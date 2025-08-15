УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10926 відвідувачів онлайн
Новини СЗЧ в ЗСУ
4 138 37

Джерела у 16 корпусі повідомляють про посилення СЗЧ у підрозділах забезпечення

зсу

Замість мобілізації, яка практична відсутня, командування 16-го армійського корпусу вирішує проблему нестачі людей за рахунок переводів із підрозділів підрозділ. Поповнення у підрозділи забезпечення немає майже рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела.

За словами співрозмовника, замість адекватної мобілізації яка практична відсутня, командування корпусу вирішує проблему нестачі людей за рахунок переводів із підрозділів підрозділ.

"Ці хлопці по тим чи іншим причинам вижили на четвертий рік війни, у нас в бригаді (крім стройової) ви не знайдете військового, що не воював. Але ці хлопці вже вигоріли повністю і за відсутності надії у майбутньому. У нас скоро не залишиться вже жодного такелажніка, підвозу пального і БК. У підрозділи забезпечення поповнення немає майже рік! І тих вкотре хочуть забрати", - розповів співрозмовник.

Зазначається, що у підрозділах забезпечення збільшилася кількість самовільного залишення частини військовими.

"Ця команда поступила позавчора і в результаті вчора за пару годин десятки СЗЧ фахових людей", - додає джерело.

Читайте також: Спрощена процедура повернення із СЗЧ діятиме до 30 серпня, - Міноборони

Автор: 

військовослужбовці (4885) СЗЧ (89)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Тому що піхоти більше немає, а влада не оголошує мобілізацію додаткових категорій населення! Все правильно і все логічно, окопи пусті їх потрібно наповнювати стрільцями, тому переводять в піхоту всіх кого можна! Ворог просто займає пусті окопи бо там немає взагалі нікого!
показати весь коментар
15.08.2025 21:46 Відповісти
+6
Та невже? Ви такі вумні, аж страшно.
показати весь коментар
15.08.2025 21:50 Відповісти
+5
За провал мобілізації дякуйте верховному ішаку
показати весь коментар
15.08.2025 21:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всіх переводять в піхоту
показати весь коментар
15.08.2025 21:41 Відповісти
Тому що піхоти більше немає, а влада не оголошує мобілізацію додаткових категорій населення! Все правильно і все логічно, окопи пусті їх потрібно наповнювати стрільцями, тому переводять в піхоту всіх кого можна! Ворог просто займає пусті окопи бо там немає взагалі нікого!
показати весь коментар
15.08.2025 21:46 Відповісти
Та невже? Ви такі вумні, аж страшно.
показати весь коментар
15.08.2025 21:50 Відповісти
мобілізаційний активіст,переймається мобілізацією інших
показати весь коментар
15.08.2025 21:52 Відповісти
Політрук який ховається за чужими спинами
показати весь коментар
15.08.2025 21:54 Відповісти
А хто, з вас двох, ти, чи той " Влад" у кого Санчо Пансою працює?
Він на тобі сидить, чи ти на ньому їздиш?
показати весь коментар
15.08.2025 21:57 Відповісти
Qué tiempo hace en España ahora mismo? Hay alguna preocupación?
показати весь коментар
15.08.2025 22:00 Відповісти
Напекло голову в Марбель'ї?
показати весь коментар
15.08.2025 22:00 Відповісти
Sсhool Bus

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 18.02.2025
показати весь коментар
15.08.2025 22:05 Відповісти
І шо?
показати весь коментар
15.08.2025 22:12 Відповісти
На Покровському напрямку так і є. Підори, яких не вдалось знищити на підході, пролазять і займають порожні позиції. Після цього їх вже малоймовірно знищити наявними у нас засобами.
показати весь коментар
15.08.2025 22:52 Відповісти
А де ті мільйони дронів що дозволяють зайняти окопи.Війна змінилась,з такою кількістю дронів піхотинець живе не довше танка на полі бою.Наше керівництво не збільшує кількість ФПВ-дронів,але хоче воювати по тактиці лютого 2022 року.Пора вже прийти в себе.Фронт тримають дрони а не люди.Оборона ведеться дронами і штурми вже можна проводити дронами.Наше керівництво знищило найкращу піхоту і їм ще подавай людський ресурс.
показати весь коментар
15.08.2025 22:31 Відповісти
а ти чому не в окопі?
показати весь коментар
15.08.2025 22:32 Відповісти
Це до того що хтось наївно думав що корпуси щось змінять. Бордель перейменували в публічний дім. Чи помінялось від цього хоч щось?)
показати весь коментар
15.08.2025 21:43 Відповісти
Корпуси за рахунок своїх тилових підрозділів поповнюють бригади, це вимушений крок і це правильно
показати весь коментар
15.08.2025 21:48 Відповісти
Стоп. А як можуть переводити з тилової в бойову чи на бойову посаду, якщо в тилових майже всі по влк придатні до тилових?
показати весь коментар
15.08.2025 21:59 Відповісти
Як це немає мобілізації? - вчора в нас з "качалки" п"ять чоловік вийняли
показати весь коментар
15.08.2025 21:43 Відповісти
Кошевий середь них був?
показати весь коментар
15.08.2025 21:46 Відповісти
Для чого йому напрягатися?
показати весь коментар
15.08.2025 21:49 Відповісти
а мали всіх забрати
показати весь коментар
15.08.2025 21:47 Відповісти
І вас теж?
показати весь коментар
15.08.2025 21:51 Відповісти
йому 59+ на пенсії,та щасливий батько 3х котів,собак
показати весь коментар
15.08.2025 21:54 Відповісти
Виходить, що ти у " скул баса" ослом підпрацьовуєш
показати весь коментар
15.08.2025 21:58 Відповісти
я вже там
показати весь коментар
15.08.2025 21:58 Відповісти
Якби ви справді воювали, то написали б "Я вже тут". Так тупо спалитись. )
показати весь коментар
15.08.2025 22:14 Відповісти
де там??на морі??ти практично завжди тут,тільки вкинути зашквар з тцк,так що тринди кому іншому
показати весь коментар
15.08.2025 22:15 Відповісти
Бусик малий приїхав, не помістилося більше.
показати весь коментар
15.08.2025 21:53 Відповісти
Майже нема мобилізації?
Славьте за це Zе, дЕрьмака та Слуг *****.
показати весь коментар
15.08.2025 21:45 Відповісти
За провал мобілізації дякуйте верховному ішаку
показати весь коментар
15.08.2025 21:52 Відповісти
Зеленьський, який зручно вмостився на шиї людей, що по три роки без ротацій( ті хто вижили), ще всадив на військових і даа міліона заброньованих, рєпєрів- шлєпєрів 18- 25, що " дріфтять" і " прікалуцця", поки на фронті 5- 9 особового складу на кілометр.
А Бородатий Незламний і Безстрашний, дуже страшицця падіння рейтингів-" пускай ваєнніє, как нібудь самі там..."
показати весь коментар
15.08.2025 22:03 Відповісти
Пані є великий знавець ротацій, піхоти й заброньованих. Та й не дивно. Рік без ротацій відфігачити пікадором й два роки биком то не чарку оковитої в корчмі перехилити. Життя дороге....
показати весь коментар
15.08.2025 22:13 Відповісти
Натаха все знає. Вона Штірліца дивилась.
показати весь коментар
15.08.2025 22:16 Відповісти
Хенерали думали, що можно безкінечно воювати піхотою. Одних повбивали, других наловимо. Але ми на РФ, так не працює.
показати весь коментар
15.08.2025 22:08 Відповісти
Нехай штабних беруть…, всі корпуси різні, в одні майже черга, а з інших біжать світ за очі…
показати весь коментар
15.08.2025 22:17 Відповісти
а чому не поліцаїв?
показати весь коментар
15.08.2025 22:40 Відповісти
біжать світ за очі…
А куда бежать?
Бегут простые мужики. Не преступный мир не мафия. Прибежит домой, дальше что? Ну неделю просидит не вылезая. Баба прокормит? От всех ховаться? До первой проверки документов на улице? По базам проходит как дизертир СОЧ.
Вся семья соберет денег выпхнуть за границу, так если бахнут штрафом 800 грн не отделается. Безнадега.
Эту мою страну спасут только расстрелы спасет только амнистия, и не каждого в отдельности а скопом всех, шоб из нор повылезали
показати весь коментар
15.08.2025 22:53 Відповісти
У підрозділах забезпечення, одні Українці служать, на совість і з честю, але, є і такі, яких прилаштували туди, щоб «воно», лише ошивалося та числилося, через «доброчесних КАДРОВИКІВ» та зв'язки, з «непричетними посадовцями», з ОПУ КМУ ГПУ ВРУ ОДА……
Так воно і тягнеться, ще з 2014 року!!!!
показати весь коментар
15.08.2025 22:35 Відповісти
 
 