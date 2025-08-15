Джерела у 16 корпусі повідомляють про посилення СЗЧ у підрозділах забезпечення
Замість мобілізації, яка практична відсутня, командування 16-го армійського корпусу вирішує проблему нестачі людей за рахунок переводів із підрозділів підрозділ. Поповнення у підрозділи забезпечення немає майже рік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела.
За словами співрозмовника, замість адекватної мобілізації яка практична відсутня, командування корпусу вирішує проблему нестачі людей за рахунок переводів із підрозділів підрозділ.
"Ці хлопці по тим чи іншим причинам вижили на четвертий рік війни, у нас в бригаді (крім стройової) ви не знайдете військового, що не воював. Але ці хлопці вже вигоріли повністю і за відсутності надії у майбутньому. У нас скоро не залишиться вже жодного такелажніка, підвозу пального і БК. У підрозділи забезпечення поповнення немає майже рік! І тих вкотре хочуть забрати", - розповів співрозмовник.
Зазначається, що у підрозділах забезпечення збільшилася кількість самовільного залишення частини військовими.
"Ця команда поступила позавчора і в результаті вчора за пару годин десятки СЗЧ фахових людей", - додає джерело.
Славьте за це Zе, дЕрьмака та Слуг *****.
А Бородатий Незламний і Безстрашний, дуже страшицця падіння рейтингів-" пускай ваєнніє, как нібудь самі там..."
А куда бежать?
Бегут простые мужики. Не преступный мир не мафия. Прибежит домой, дальше что? Ну неделю просидит не вылезая. Баба прокормит? От всех ховаться? До первой проверки документов на улице? По базам проходит как
дизертирСОЧ.
Вся семья соберет денег выпхнуть за границу, так если бахнут штрафом 800 грн не отделается. Безнадега.
Этумою страну спасут только расстрелыспасет только амнистия, и не каждого в отдельности а скопом всех, шоб из нор повылезали
Так воно і тягнеться, ще з 2014 року!!!!