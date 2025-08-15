Источники в 16-м корпусе сообщают об усилении СОЧ в подразделениях обеспечения
Вместо мобилизации, которая практически отсутствует, командование 16-го армейского корпуса решает проблему нехватки людей за счет переводов из подразделений подразделение. Пополнения в подразделения обеспечения нет почти год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
По словам собеседника, вместо адекватной мобилизации, которая практическая отсутствует, командование корпуса решает проблему нехватки людей за счет переводов из подразделения в подразделение.
"Эти ребята по тем или иным причинам выжили на четвертый год войны, у нас в бригаде (кроме строевой) вы не найдете военного, который не воевал. Но эти ребята уже выгорели полностью и при отсутствии надежды в будущем. У нас скоро не останется уже ни одного такелажника, подвоза горючего и БК. В подразделения обеспечения пополнения нет почти год! И тех в очередной раз хотят забрать", - рассказал собеседник.
Отмечается, что в подразделениях обеспечения увеличилось количество самовольного оставления части военными.
"Эта команда поступила позавчера, и, как результат, вчера за пару часов десятки СОЧ профессиональных людей", - добавляет источник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він на тобі сидить, чи ти на ньому їздиш?
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 18.02.2025
Славьте за це Zе, дЕрьмака та Слуг *****.
А Бородатий Незламний і Безстрашний, дуже страшицця падіння рейтингів-" пускай ваєнніє, как нібудь самі там..."
А куда бежать?
Бегут простые мужики. Не преступный мир не мафия. Прибежит домой, дальше что? Ну неделю просидит не вылезая. Баба прокормит? От всех ховаться? До первой проверки документов на улице? По базам проходит как
дизертирСОЧ.
Вся семья соберет денег выпхнуть за границу, так если бахнут штрафом 800 грн не отделается. Безнадега.
Этумою страну спасут только расстрелыспасет только амнистия, и не каждого в отдельности а скопом всех, шоб из нор повылезали
Так воно і тягнеться, ще з 2014 року!!!!