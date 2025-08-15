РУС
Новости СЗЧ в ВСУ
4 764 40

Источники в 16-м корпусе сообщают об усилении СОЧ в подразделениях обеспечения

зсу

Вместо мобилизации, которая практически отсутствует, командование 16-го армейского корпуса решает проблему нехватки людей за счет переводов из подразделений подразделение. Пополнения в подразделения обеспечения нет почти год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

По словам собеседника, вместо адекватной мобилизации, которая практическая отсутствует, командование корпуса решает проблему нехватки людей за счет переводов из подразделения в подразделение.

"Эти ребята по тем или иным причинам выжили на четвертый год войны, у нас в бригаде (кроме строевой) вы не найдете военного, который не воевал. Но эти ребята уже выгорели полностью и при отсутствии надежды в будущем. У нас скоро не останется уже ни одного такелажника, подвоза горючего и БК. В подразделения обеспечения пополнения нет почти год! И тех в очередной раз хотят забрать", - рассказал собеседник.

Отмечается, что в подразделениях обеспечения увеличилось количество самовольного оставления части военными.

"Эта команда поступила позавчера, и, как результат, вчера за пару часов десятки СОЧ профессиональных людей", - добавляет источник.

Читайте также: Упрощенная процедура возвращения из СЗЧ будет действовать до 30 августа, - Минобороны

Автор: 

военнослужащие (6254) СОЧ (89)
Топ комментарии
+9
Тому що піхоти більше немає, а влада не оголошує мобілізацію додаткових категорій населення! Все правильно і все логічно, окопи пусті їх потрібно наповнювати стрільцями, тому переводять в піхоту всіх кого можна! Ворог просто займає пусті окопи бо там немає взагалі нікого!
15.08.2025 21:46 Ответить
+7
Та невже? Ви такі вумні, аж страшно.
15.08.2025 21:50 Ответить
+7
За провал мобілізації дякуйте верховному ішаку
15.08.2025 21:52 Ответить
Всіх переводять в піхоту
15.08.2025 21:41 Ответить
Тому що піхоти більше немає, а влада не оголошує мобілізацію додаткових категорій населення! Все правильно і все логічно, окопи пусті їх потрібно наповнювати стрільцями, тому переводять в піхоту всіх кого можна! Ворог просто займає пусті окопи бо там немає взагалі нікого!
15.08.2025 21:46 Ответить
Та невже? Ви такі вумні, аж страшно.
15.08.2025 21:50 Ответить
мобілізаційний активіст,переймається мобілізацією інших
15.08.2025 21:52 Ответить
Політрук який ховається за чужими спинами
15.08.2025 21:54 Ответить
А хто, з вас двох, ти, чи той " Влад" у кого Санчо Пансою працює?
Він на тобі сидить, чи ти на ньому їздиш?
15.08.2025 21:57 Ответить
Qué tiempo hace en España ahora mismo? Hay alguna preocupación?
15.08.2025 22:00 Ответить
Напекло голову в Марбель'ї?
15.08.2025 22:00 Ответить
Sсhool Bus

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 18.02.2025
15.08.2025 22:05 Ответить
І шо?
15.08.2025 22:12 Ответить
Тбі з під маминої спідниці видніше хоч тебе здає одне в українській армії нема політруків курва ти кацапська тож завали *****
15.08.2025 23:15 Ответить
На Покровському напрямку так і є. Підори, яких не вдалось знищити на підході, пролазять і займають порожні позиції. Після цього їх вже малоймовірно знищити наявними у нас засобами.
15.08.2025 22:52 Ответить
А де ті мільйони дронів що дозволяють зайняти окопи.Війна змінилась,з такою кількістю дронів піхотинець живе не довше танка на полі бою.Наше керівництво не збільшує кількість ФПВ-дронів,але хоче воювати по тактиці лютого 2022 року.Пора вже прийти в себе.Фронт тримають дрони а не люди.Оборона ведеться дронами і штурми вже можна проводити дронами.Наше керівництво знищило найкращу піхоту і їм ще подавай людський ресурс.
15.08.2025 22:31 Ответить
а ти чому не в окопі?
15.08.2025 22:32 Ответить
Це до того що хтось наївно думав що корпуси щось змінять. Бордель перейменували в публічний дім. Чи помінялось від цього хоч щось?)
15.08.2025 21:43 Ответить
Корпуси за рахунок своїх тилових підрозділів поповнюють бригади, це вимушений крок і це правильно
15.08.2025 21:48 Ответить
Стоп. А як можуть переводити з тилової в бойову чи на бойову посаду, якщо в тилових майже всі по влк придатні до тилових?
15.08.2025 21:59 Ответить
Як це немає мобілізації? - вчора в нас з "качалки" п"ять чоловік вийняли
15.08.2025 21:43 Ответить
Кошевий середь них був?
15.08.2025 21:46 Ответить
Для чого йому напрягатися?
15.08.2025 21:49 Ответить
Доожен відповіда за себе а не пита а чому він не іде спитають і їх
15.08.2025 23:19 Ответить
а мали всіх забрати
15.08.2025 21:47 Ответить
І вас теж?
15.08.2025 21:51 Ответить
йому 59+ на пенсії,та щасливий батько 3х котів,собак
15.08.2025 21:54 Ответить
Виходить, що ти у " скул баса" ослом підпрацьовуєш
15.08.2025 21:58 Ответить
я вже там
15.08.2025 21:58 Ответить
Якби ви справді воювали, то написали б "Я вже тут". Так тупо спалитись. )
15.08.2025 22:14 Ответить
де там??на морі??ти практично завжди тут,тільки вкинути зашквар з тцк,так що тринди кому іншому
15.08.2025 22:15 Ответить
Бусик малий приїхав, не помістилося більше.
15.08.2025 21:53 Ответить
Майже нема мобилізації?
Славьте за це Zе, дЕрьмака та Слуг *****.
15.08.2025 21:45 Ответить
За провал мобілізації дякуйте верховному ішаку
15.08.2025 21:52 Ответить
Зеленьський, який зручно вмостився на шиї людей, що по три роки без ротацій( ті хто вижили), ще всадив на військових і даа міліона заброньованих, рєпєрів- шлєпєрів 18- 25, що " дріфтять" і " прікалуцця", поки на фронті 5- 9 особового складу на кілометр.
А Бородатий Незламний і Безстрашний, дуже страшицця падіння рейтингів-" пускай ваєнніє, как нібудь самі там..."
15.08.2025 22:03 Ответить
Пані є великий знавець ротацій, піхоти й заброньованих. Та й не дивно. Рік без ротацій відфігачити пікадором й два роки биком то не чарку оковитої в корчмі перехилити. Життя дороге....
15.08.2025 22:13 Ответить
Натаха все знає. Вона Штірліца дивилась.
15.08.2025 22:16 Ответить
Хенерали думали, що можно безкінечно воювати піхотою. Одних повбивали, других наловимо. Але ми на РФ, так не працює.
15.08.2025 22:08 Ответить
Нехай штабних беруть…, всі корпуси різні, в одні майже черга, а з інших біжать світ за очі…
15.08.2025 22:17 Ответить
а чому не поліцаїв?
15.08.2025 22:40 Ответить
біжать світ за очі…
А куда бежать?
Бегут простые мужики. Не преступный мир не мафия. Прибежит домой, дальше что? Ну неделю просидит не вылезая. Баба прокормит? От всех ховаться? До первой проверки документов на улице? По базам проходит как дизертир СОЧ.
Вся семья соберет денег выпхнуть за границу, так если бахнут штрафом 800 грн не отделается. Безнадега.
Эту мою страну спасут только расстрелы спасет только амнистия, и не каждого в отдельности а скопом всех, шоб из нор повылезали
15.08.2025 22:53 Ответить
У підрозділах забезпечення, одні Українці служать, на совість і з честю, але, є і такі, яких прилаштували туди, щоб «воно», лише ошивалося та числилося, через «доброчесних КАДРОВИКІВ» та зв'язки, з «непричетними посадовцями», з ОПУ КМУ ГПУ ВРУ ОДА……
Так воно і тягнеться, ще з 2014 року!!!!
15.08.2025 22:35 Ответить
армія = рабство
15.08.2025 23:20 Ответить
 
 