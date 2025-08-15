Источники в 16-м корпусе сообщают об усилении СОЧ в подразделениях обеспечения

Вместо мобилизации, которая практически отсутствует, командование 16-го армейского корпуса решает проблему нехватки людей за счет переводов из подразделений подразделение. Пополнения в подразделения обеспечения нет почти год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

По словам собеседника, вместо адекватной мобилизации, которая практическая отсутствует, командование корпуса решает проблему нехватки людей за счет переводов из подразделения в подразделение.

"Эти ребята по тем или иным причинам выжили на четвертый год войны, у нас в бригаде (кроме строевой) вы не найдете военного, который не воевал. Но эти ребята уже выгорели полностью и при отсутствии надежды в будущем. У нас скоро не останется уже ни одного такелажника, подвоза горючего и БК. В подразделения обеспечения пополнения нет почти год! И тех в очередной раз хотят забрать", - рассказал собеседник.

Отмечается, что в подразделениях обеспечения увеличилось количество самовольного оставления части военными.

"Эта команда поступила позавчера, и, как результат, вчера за пару часов десятки СОЧ профессиональных людей", - добавляет источник.

