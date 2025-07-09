Упрощенная процедура возвращения из СОЧ будет действовать до 30 августа, - Минобороны

Военные, которые ушли в СОЧ до 10 мая 2025 года, имеют возможность вернуться в ряды Сил обороны по упрощенной процедуре до 30 августа.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас военные, которые ушли в СОЧ до 10 мая 2025 года, снова могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года. Обращаюсь ко всем военнослужащим, которые намерены вернуться из ми очень хочу попросить и обратить внимание на эти сроки. ... Скажем так, поощряю воспользоваться функционалом рапорта на возвращение из СОЧ .

Процесс полностью онлайн, он быстрый, не нужно иметь Армия ID командира. Там абсолютно простой процесс", - пояснила она.

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По словам замминистра, в течение 24 часов после подачи рапорта военнослужащий должен обратиться в Военную службу правопорядка. В случае невыполнения этого требования документ аннулируется, и рапорт придется подавать повторно.

В течение 72 часов после регистрации рапорта военному возобновляются денежные выплаты и социальные гарантии, то есть, по ее словам, происходит "реинтеграция" в Силы обороны.

Черногоренко заявила, что с начала функционирования приложения "Армия+" в августе 2024 года подали около 4 тыс. рапортов на возвращение к службе, из которых около 60% уже успешно обработаны - военные возобновили службу в подразделениях.

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