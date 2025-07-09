РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11618 посетителей онлайн
Новости Возвращение из СОЧ в ВСУ
925 7

Упрощенная процедура возвращения из СОЧ будет действовать до 30 августа, - Минобороны

Возвращение из СЗЧ. Сколько продлится упрощенная процедура

Военные, которые ушли в СОЧ до 10 мая 2025 года, имеют возможность вернуться в ряды Сил обороны по упрощенной процедуре до 30 августа.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас военные, которые ушли в СОЧ до 10 мая 2025 года, снова могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года. Обращаюсь ко всем военнослужащим, которые намерены вернуться из ми очень хочу попросить и обратить внимание на эти сроки. ... Скажем так, поощряю воспользоваться функционалом рапорта на возвращение из СОЧ .

Процесс полностью онлайн, он быстрый, не нужно иметь Армия ID командира. Там абсолютно простой процесс", - пояснила она.

Также читайте: Опрос об электронных рапортах запустили в "Армия+", - Минобороны

По словам замминистра, в течение 24 часов после подачи рапорта военнослужащий должен обратиться в Военную службу правопорядка. В случае невыполнения этого требования документ аннулируется, и рапорт придется подавать повторно.

В течение 72 часов после регистрации рапорта военному возобновляются денежные выплаты и социальные гарантии, то есть, по ее словам, происходит "реинтеграция" в Силы обороны.

Черногоренко заявила, что с начала функционирования приложения "Армия+" в августе 2024 года подали около 4 тыс. рапортов на возвращение к службе, из которых около 60% уже успешно обработаны - военные возобновили службу в подразделениях.

Также смотрите: В "Армия+" появилось еще 6 новых электронных рапортов. ВИДЕО

Автор: 

Минобороны (9477) Черногоренко Екатерина (122) СОЧ (80) Армия+ (60)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розчіхляйтеся скоріше, а то 4 рік війни, а ви тільки вирішили, довго думаєте, шоб поздно не було
показать весь комментарий
09.07.2025 10:56 Ответить
за слово "поздно" тебе можуть віднести до кацапа
показать весь комментарий
09.07.2025 11:05 Ответить
Так може ще перестати красти на четвертий рік війни?! Та ні , маячня якась.
показать весь комментарий
09.07.2025 11:10 Ответить
зараз набіжуть упоротімовознавці з 3 класами освіти у прохфесорських званнях гуманітаріїв і почнуть виявляти в вас кацапа, керуючися вивченими азами мови з надписів на пачках гандонів і пивних пляшках
показать весь комментарий
09.07.2025 11:10 Ответить
повернення з сзч яке не відміняє покарання в майбутньому,така собі замануха....в загалі не бачу стимулів робити це
показать весь комментарий
09.07.2025 11:12 Ответить
Можеш одразу записуватись до армії росії, або плисти через Тису.
показать весь комментарий
09.07.2025 11:44 Ответить
Почати треба з того а чого людина пішла в те саме СЗЧ!! Тобто нічого не змінилося ЖОПА була ЖОПА залишилася то чого людина повина повертатися з якого біса!! Тимпаче як зауважили тут в коментарях відповідальність залишається така річь як "ЧЕСНО СЛОВО" якось слабо віриться!!
показать весь комментарий
09.07.2025 11:20 Ответить
 
 