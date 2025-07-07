В "Армия+" появилось еще 6 новых электронных рапортов. ВИДЕО

В приложении Армия+ появилось еще 6 новых электронных рапортов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отныне военные могут быстро подать рапорт относительно:

увольнения со службы после плена;

заочного обучения во время службы;

назначения на ВВО (временное исполнение обязанностей);

начала временного исполнения обязанностей;

продолжение службы для непригодных;

изменения персональных данных.

"Все рапорты имеют четкую структуру и объяснения. Оформить и подать их можно за несколько минут. В приложении уже доступно 42 типа рапортов, которые подали более 600 тысяч раз", - добавили в Минобороны.

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