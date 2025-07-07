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Новости Рапорта в Армія+
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В "Армия+" появилось еще 6 новых электронных рапортов. ВИДЕО

В приложении Армия+ появилось еще 6 новых электронных рапортов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отныне военные могут быстро подать рапорт относительно:

  • увольнения со службы после плена;
  • заочного обучения во время службы;
  • назначения на ВВО (временное исполнение обязанностей);
  • начала временного исполнения обязанностей;
  • продолжение службы для непригодных;
  • изменения персональных данных.

"Все рапорты имеют четкую структуру и объяснения. Оформить и подать их можно за несколько минут. В приложении уже доступно 42 типа рапортов, которые подали более 600 тысяч раз", - добавили в Минобороны.

Также читайте: Опрос об электронных рапортах запустили в "Армия+", - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9470) Армия+ (60)


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треба додати ШІ щоб хоч хтось їх розглядав та візував(((
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07.07.2025 16:33 Ответить
 
 