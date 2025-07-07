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В "Армия+" появилось еще 6 новых электронных рапортов. ВИДЕО
В приложении Армия+ появилось еще 6 новых электронных рапортов.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Отныне военные могут быстро подать рапорт относительно:
- увольнения со службы после плена;
- заочного обучения во время службы;
- назначения на ВВО (временное исполнение обязанностей);
- начала временного исполнения обязанностей;
- продолжение службы для непригодных;
- изменения персональных данных.
"Все рапорты имеют четкую структуру и объяснения. Оформить и подать их можно за несколько минут. В приложении уже доступно 42 типа рапортов, которые подали более 600 тысяч раз", - добавили в Минобороны.
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Denys L
показать весь комментарий07.07.2025 16:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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