Опрос об электронных рапортах запустили в "Армія+", - Минобороны
В приложении "Армія+" запустили новый опрос, который касается электронных рапортов и опыта работы с ними.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Министерство обороны хочет узнать, удобны ли электронные рапорты для пользователей, что можно улучшить или добавить в уже имеющийся функционал сервиса и есть ли преграды в пользовании рапортами.
Сообщается, что опрос продлится две недели - с 1 по 14 июля. Вопросы разделены на отдельные ветки, чтобы исследовать опыт как командиров, так и их подчиненных.
"Уже обработано почти 600 000 электронных рапортов, которые подавали через Армія+. Цифра доказывает - это необходимый инструмент для службы. Поэтому мы продолжаем совершенствовать его функции. Для этого необходима ваша помощь, а именно - ваше мнение и взгляд на сервис. Участие главных пользователей экосистемы, военных в этом опросе важно", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
В Минобороны напомнили, что всего с начала работы "Армія+" проведено 16 опросов. В среднем около 20 000 пользователей откликаются на вопросы, которые поднимаются в приложении.
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