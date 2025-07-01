Опрос об электронных рапортах запустили в "Армія+", - Минобороны

В приложении "Армія+" запустили новый опрос, который касается электронных рапортов и опыта работы с ними.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Министерство обороны хочет узнать, удобны ли электронные рапорты для пользователей, что можно улучшить или добавить в уже имеющийся функционал сервиса и есть ли преграды в пользовании рапортами.

Сообщается, что опрос продлится две недели - с 1 по 14 июля. Вопросы разделены на отдельные ветки, чтобы исследовать опыт как командиров, так и их подчиненных.

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"Уже обработано почти 600 000 электронных рапортов, которые подавали через Армія+. Цифра доказывает - это необходимый инструмент для службы. Поэтому мы продолжаем совершенствовать его функции. Для этого необходима ваша помощь, а именно - ваше мнение и взгляд на сервис. Участие главных пользователей экосистемы, военных в этом опросе важно", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В Минобороны напомнили, что всего с начала работы "Армія+" проведено 16 опросов. В среднем около 20 000 пользователей откликаются на вопросы, которые поднимаются в приложении.

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