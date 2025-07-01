РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11997 посетителей онлайн
Новости опрос в Армия+
124 2

Опрос об электронных рапортах запустили в "Армія+", - Минобороны

Новый опрос в

В приложении "Армія+" запустили новый опрос, который касается электронных рапортов и опыта работы с ними.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Министерство обороны хочет узнать, удобны ли электронные рапорты для пользователей, что можно улучшить или добавить в уже имеющийся функционал сервиса и есть ли преграды в пользовании рапортами.

Сообщается, что опрос продлится две недели - с 1 по 14 июля. Вопросы разделены на отдельные ветки, чтобы исследовать опыт как командиров, так и их подчиненных.

Также читайте: Военные смогут оценивать дроны и технику украинских разработчиков в приложении "Армія+"

"Уже обработано почти 600 000 электронных рапортов, которые подавали через Армія+. Цифра доказывает - это необходимый инструмент для службы. Поэтому мы продолжаем совершенствовать его функции. Для этого необходима ваша помощь, а именно - ваше мнение и взгляд на сервис. Участие главных пользователей экосистемы, военных в этом опросе важно", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В Минобороны напомнили, что всего с начала работы "Армія+" проведено 16 опросов. В среднем около 20 000 пользователей откликаются на вопросы, которые поднимаются в приложении.

Также читайте: Опрос о безбарьерности в армии стартовал в "Армія+"

Автор: 

Минобороны (9458) опрос (2870) электронные услуги (107) Армия+ (58)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1. Як давно ви почали говорити про застосунки?
2. Як часто ви говорите про застосунки?
3. Шо ви відчуваєте, коли говорите про застосунки?
показать весь комментарий
01.07.2025 17:46 Ответить
відцифриватизуємо і самі цифри.
показать весь комментарий
01.07.2025 17:47 Ответить
 
 