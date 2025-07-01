Опитування про електронні рапорти запустили в "Армія+", - Міноборони

У застосунку "Армія+" запустили нове опитування, яке стосується електронних рапортів та досвіду роботи з ними.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Міністерство оборони хоче дізнатися, чи зручні електронні рапорти для користувачів, що можна покращити або додати у вже наявний функціонал сервісу та чи є перепони в користуванні рапортами.

Повідомляється, що опитування триватиме два тижні – з 1 по 14 липня. Питання розділені на окремі гілки, щоб дослідити досвід як командирів, так і їхніх підлеглих.

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"Вже опрацьовано майже 600 000 електронних рапортів, які подавали через Армія+. Цифра доводить – це необхідний інструмент для служби. Тому ми продовжуємо вдосконалювати його функції. Для цього необхідна ваша допомога, а саме – ваша думка та погляд на сервіс. Участь головних користувачів екосистеми, військових в цьому опитуванні важлива", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У Міноборони нагадали, що загалом від початку роботи "Армія+" проведено 16 опитувань. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які порушуються в застосунку.

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