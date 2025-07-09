Спрощена процедура повернення із СЗЧ діятиме до 30 серпня, - Міноборони

Військові, які пішли у СЗЧ до 10 травня 2025 року, мають можливість повернутися до лав Сил оборони за спрощеною процедурою до 30 серпня.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, знову можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року. Звертаюсь до всіх військовослужбовців, які мають наміри повернутися із СЗЧ та дуже хочу попросити та звернути увагу на ці терміни. ... Скажімо так, заохочую скористатися функціоналом рапорту на повернення із СЗЧ.

Процес повністю онлайн, він швидкий, не потрібно мати Армія ID командира. Там абсолютно простий процес", - пояснила вона.

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За словами заступниці міністра, протягом 24 годин після подання рапорту військовослужбовець має звернутися до Військової служби правопорядку. У разі невиконання цієї вимоги документ анулюється, і рапорт доведеться подавати повторно.

Протягом 72 годин після реєстрації рапорту військовому поновлюються грошові виплати та соціальні гарантії, тобто, за її словами, відбувається "реінтеграція" до Сил оборони.

Черногоренко заявила, що початку функціонування застосунку "Армія+" у серпні 2024 року подали близько 4 тис. рапортів на повернення до служби, з яких близько 60% вже успішно опрацьовані - військові поновили службу у підрозділах.

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