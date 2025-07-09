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Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ
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Спрощена процедура повернення із СЗЧ діятиме до 30 серпня, - Міноборони

Повернення із СЗЧ. Скільки триватиме спрощена процедура

Військові, які пішли у СЗЧ до 10 травня 2025 року, мають можливість повернутися до лав Сил оборони за спрощеною процедурою до 30 серпня.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, знову можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року. Звертаюсь до всіх військовослужбовців, які мають наміри повернутися із СЗЧ та дуже хочу попросити та звернути увагу на ці терміни. ... Скажімо так, заохочую скористатися функціоналом рапорту на повернення із СЗЧ.

Процес повністю онлайн, він швидкий, не потрібно мати Армія ID командира. Там абсолютно простий процес", - пояснила вона.

Також читайте: Опитування про електронні рапорти запустили в "Армія+", - Міноборони

За словами заступниці міністра, протягом 24 годин після подання рапорту військовослужбовець має звернутися до Військової служби правопорядку. У разі невиконання цієї вимоги документ анулюється, і рапорт доведеться подавати повторно.

Протягом 72 годин після реєстрації рапорту військовому поновлюються грошові виплати та соціальні гарантії, тобто, за її словами, відбувається "реінтеграція" до Сил оборони.

Черногоренко заявила, що початку функціонування застосунку "Армія+" у серпні 2024 року подали близько 4 тис. рапортів на повернення до служби, з яких близько 60% вже успішно опрацьовані - військові поновили службу у підрозділах.

Також дивіться: В "Армія+" з’явилось ще 6 нових електронних рапортів. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7548) Черногоренко Катерина (131) СЗЧ (80) Армія+ (66)


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Розчіхляйтеся скоріше, а то 4 рік війни, а ви тільки вирішили, довго думаєте, шоб поздно не було
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09.07.2025 10:56 Відповісти
за слово "поздно" тебе можуть віднести до кацапа
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09.07.2025 11:05 Відповісти
Так може ще перестати красти на четвертий рік війни?! Та ні , маячня якась.
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09.07.2025 11:10 Відповісти
зараз набіжуть упоротімовознавці з 3 класами освіти у прохфесорських званнях гуманітаріїв і почнуть виявляти в вас кацапа, керуючися вивченими азами мови з надписів на пачках гандонів і пивних пляшках
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09.07.2025 11:10 Відповісти
повернення з сзч яке не відміняє покарання в майбутньому,така собі замануха....в загалі не бачу стимулів робити це
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09.07.2025 11:12 Відповісти
Почати треба з того а чого людина пішла в те саме СЗЧ!! Тобто нічого не змінилося ЖОПА була ЖОПА залишилася то чого людина повина повертатися з якого біса!! Тимпаче як зауважили тут в коментарях відповідальність залишається така річь як "ЧЕСНО СЛОВО" якось слабо віриться!!
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09.07.2025 11:20 Відповісти
 
 