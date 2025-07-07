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В "Армія+" з’явилось ще 6 нових електронних рапортів. ВIДЕО
У застосунку Армія+ з'явилось ще 6 нових електронних рапортів.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Відтепер військові можуть швидко подати рапорт щодо:
- звільнення зі служби після полону;
- заочного навчання під час служби;
- призначення на ТВО (тимчасове виконання обов’язків);
- початку тимчасового виконання обов’язків;
- продовження служби для непридатних;
- зміни персональних даних.
"Усі рапорти мають чітку структуру та пояснення. Оформити і подати їх можна за кілька хвилин. У застосунку вже доступно 42 типи рапортів, які подали понад 600 тисяч разів", - додали в Міноборони.
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Denys L
показати весь коментар07.07.2025 16:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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