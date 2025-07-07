В "Армія+" з’явилось ще 6 нових електронних рапортів. ВIДЕО

У застосунку Армія+ з'явилось ще 6 нових електронних рапортів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Відтепер військові можуть швидко подати рапорт щодо:

звільнення зі служби після полону;

заочного навчання під час служби;

призначення на ТВО (тимчасове виконання обов’язків);

початку тимчасового виконання обов’язків;

продовження служби для непридатних;

зміни персональних даних.

"Усі рапорти мають чітку структуру та пояснення. Оформити і подати їх можна за кілька хвилин. У застосунку вже доступно 42 типи рапортів, які подали понад 600 тисяч разів", - додали в Міноборони.

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