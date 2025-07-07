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Новини Відео Рапорти в Армія+
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В "Армія+" з’явилось ще 6 нових електронних рапортів. ВIДЕО

У застосунку Армія+ з'явилось ще 6 нових електронних рапортів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Відтепер військові можуть швидко подати рапорт щодо:

  • звільнення зі служби після полону;
  • заочного навчання під час служби;
  • призначення на ТВО (тимчасове виконання обов’язків);
  • початку тимчасового виконання обов’язків;
  • продовження служби для непридатних;
  • зміни персональних даних.

"Усі рапорти мають чітку структуру та пояснення. Оформити і подати їх можна за кілька хвилин. У застосунку вже доступно 42 типи рапортів, які подали понад 600 тисяч разів", - додали в Міноборони.

Також читайте: Опитування про електронні рапорти запустили в "Армія+", - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7538) Армія+ (65)


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треба додати ШІ щоб хоч хтось їх розглядав та візував(((
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07.07.2025 16:33 Відповісти
 
 