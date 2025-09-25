Жоден військовий, який був затверджений мною на навчання, не втік за кордоном, - Рюмшин

Колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Анна Київська" Дмитро Рюмшин, якого підозрюють у масових СЗЧ бійців бригади та замовчуванні таких випадків, заявив, що він особисто не формував список військових, яких направляли на навчання до Франції.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Для цього були створені дві комісії - військової частини та оперативного командування "Захід". Моїм завданням було не допустити до виїзду тих, хто мав застереження військової контррозвідки або негативний висновок комісії. Притягання до кримінальної чи адміністративної відповідальності за окремим дорученням перевірялось військовою контррозвідкою. Як вони пропустили цих людей, то вже треба питати у них. На превеликий жаль, вони не придумали нічого краще, як підробити службовий лист-застереження заднім числом. По цьому факту навіть відкрили кримінальну справу за підробку документів. Жоден військовослужбовець, який був мною затверджений, в СЗЧ не втік. Жоден", - пояснив Рюмшин.

За словами полковника, списки формувалися комісіями за пoданням командирами підрозділів.

"Спочатку комісією військової частини, потім комісія ОК "Захід" перевіряла нашу комісію. Кожен військовослужбовець проходив через дві комісії. Потім списки затверджувались мною, коли я виїхав на навчання - виконуючим обов’язки. Далі йшли на перевірку до військової контррозвідки. Потім вже – на затвердження командувачу ОК "Захід" і далі по команді", - додав він.

Рюмшин заперечує інформацію про замовчування фактів СЗЧ.

"При надходженні рапорту про СЗЧ від командира підрозділу оперативно подавалися доповідь на старшого начальника та повідомлення до ВСП. Також призначалося службове розслідування. Матеріали службового розслідування разом із повідомленням направлялися до ДБР та до спеціалізованої прокуратури. Загалом було направлено більш ніж 1500 повідомлень до ДБР. Десь 600 із 1500 випадків СЗЧ не направлені повідомлення до ДБР через, на жаль, відсутність мене та штабу, бо ми поїхали на навчання у Францію. Але по кожному випадку направлялися доповідь на ОК "Захід" та повідомлення до ВСП. По приїзду з навчань ситуацію почали виправляти в плані проведення розслідувань та направлення повідомлень", - додав він.

Ситуація у 155 бригаді та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.

4 вересня Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина з 22,7 до 14,9 млн грн.

11 вересня суд зменшив заставу до 10 млн грн, залишивши Рюмшина під вартою.

