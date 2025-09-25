Ни один военный, который был утвержден мной на обучение, не сбежал за границу, - Рюмшин

Бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Анна Київська" Дмитрий Рюмшин, которого подозревают в массовых СЗЧ бойцов бригады и замалчивании таких случаев, заявил, что он лично не формировал список военных, которых направляли на обучение во Францию.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Для этого были созданы две комиссии - воинской части и оперативного командования "Захід". Моей задачей было не допустить к выезду тех, кто имел предостережение военной контрразведки или отрицательное заключение комиссии. Привлечение к уголовной или административной ответственности по отдельному поручению проверялось военной контрразведкой. Как они пропустили этих людей, это уже надо спрашивать у них. К большому сожалению, они не придумали ничего лучше, как подделать служебное письмо-предупреждение задним числом. По этому факту даже открыли уголовное дело за подделку документов. Ни один военнослужащий, который был мной утвержден, в СЗЧ не сбежал. Ни один", - рассказал Рюмшин.

По словам полковника, списки формировались комиссиями по представлению командирами подразделений.

Читайте также: Рюмшину накануне суда изменено подозрение, - адвокат

"Сначала комиссия воинской части, затем - комиссия ОК "Захід" проверяла нашу комиссию. Каждый военнослужащий проходил через две комиссии. Затем списки утверждались мной, когда я выехал на учебу - исполняющим обязанности. Далее шли на проверку в военную контрразведку. Затем уже - на утверждение командующему ОК "Захід" и далее по команде", - добавил он.

Рюмшин отрицает информацию о замалчивании фактов СЗЧ.

"При поступлении рапорта о СЗЧ от командира подразделения оперативно подавались доклад на старшего начальника и сообщение в ВСП. Также назначалось служебное расследование. Материалы служебного расследования вместе с сообщением направлялись в ГБР и в специализированную прокуратуру. Всего было направлено более 1500 сообщений в ГБР. Где-то 600 из 1500 случаев СЗЧ не направлены сообщения в ГБР из-за, к сожалению, отсутствия меня и штаба, потому что мы поехали на учебу во Францию. Но по каждому случаю направлялись доклад на ОК "Захід" и сообщение в ВСП. Посла приезда с учений ситуацию начали исправлять в плане проведения расследований и направления сообщений", - добавил он.

Полный текст интервью с экс-командиром 155-й бригады Дмитрием Рюмшиным и его адвокатом Андреем Иосиповым читайте по ссылке.

Также читайте: Обвинение так и не предоставило перечень военных, которых Рюмшин якобы умышленно включил в списки на обучение во Франции, - адвокат. ФОТОрепортаж

Ситуация в 155-й бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Київська", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155-я бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СЗЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СЗЧ в 155-й бригаде "Анна Київська" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Київська" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Київська".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155-й бригады Рюмшина задержала СБУ. А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.

4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.

11 сентября суд уменьшил залог до 10 млн грн, оставив Рюмшина под стражей.

Смотрите: Дело экс-командира 155-й бригады Рюмшина: Суд отказал в отмене подозрения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж