Дело экс-командира 155-й бригады Рюмшина: Суд отказал в отмене подозрения. ВИДЕО+ФОТО

Печерский суд г. Киева оставил без удовлетворения ходатайство адвоката экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина об отмене подозрения.

Цензор.НЕТ.

Адвокат Андрей Иосипов заявил суду следующее: "Военные не обязаны были проверять на предмет того, привлекались ли мобилизованные к административной ответственности. Заместитель Новак говорит, что эти военнослужащие опрашивались устно только. Ведь не все даже с паспортами приходили. Обвинение же в свою очередь направляет список в контрразведку с вопросом: "какие военные пошли в СОЧ во Франции - которые привлекались к админответственности".

Это письмо было направлено задним числом и было подделано. Это письмо было создано для того, чтобы сделать осведомленным Рюмшина в том, что воины были привлечены к админответственности. Только на основании этого документа, который говорит о том, что якобы были такие предостережения для Рюмшина, и создано обвинение. Также обвинение не предоставило умыслы и мотивы".

Адвокат настаивал на отмене судом сообщения о подозрении, поскольку действия экс-командира 155-й бригады не нанесли существенного вреда и не имели умысла. "Нет списков, которые Рюмшин включал, распоряжения, где были якобы предостережения, - не получались".

Прокурор Явдокименко сообщил суду, что обоснование подозрения Рюмшину проверялось следственными судьями. "Обвинение устанавливалось во время досудебного расследования. Существовали все основания, поэтому я отрицаю жалобы", - сказал прокурор.

Судья Татьяна Гуртова приняла решение отказать стороне защиты в отмене подозрения.

Ситуация в 155 бригаде ВСУ и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120-мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить возможности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ. А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.

4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.