Справа екскомандира 155-ї бригади Рюмшина: Суд відмовив у скасуванні підозри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський суд м. Києва залишив без задоволення клопотання адвоката екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина щодо скасування підозри.

Адвокат Андрій Йосипов заявив суду наступне: "Військові не зобовʼязані були перевіряти на предмет того чи притягувалися мобілізовані до адміністративної відповідальності. Заступник Новак каже що ці військовослужбовці опитувалися усно лише. Адже не всі навіть з паспортами приходили. Обвинувачення ж своєю чергою направляє список до контрозвідки з питанням "які військові пішли у СЗЧ у Франції - які притугувалися до адмінвідповідальності".

Цей лист було направлено заднім числом і було підроблено. Цей лист було створено для того щоб зробити обізнаним Рюмшина в тому що вояки були притягнені до адмінвідповідальності. Лише на підставі цього документу який говорить про те що начебто були такі застереження для Рюмшина і створено обвинувачення. Також обвинувачене не надало умисли і мотиви".

Адвокат наполягав на скасуванні судом повідомлення про підозру, оскільки дії екскомандира 155 бригади не нанесли істотної шкоди і не мали умислу. "Немає списків які Рюмшин включав, розпорядження де були начебто застереження - не отримувалися".

Прокурор Явдокименко повідомив суду, що обґрунтування підозри Рюмшину перевірялися слідчими суддями. "Обвинувачення встановлювалося під час досудового розслідування. Існували всі підстави, тому я заперечую скарги". - сказав прокурор.

Суддя Тетяна Гуртова прийняла рішення відмовити стороні захисту у скасуванні підозри.

Ситуація у 155 бригаді ЗСУ та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.

4 вересня Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина з 22,7 до 14,9 млн грн.