Суд оставил под стражей экс-командира 155-й бригады Рюмшина, уменьшив залог до 10 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

Состоялось заседание суда о продлении меры пресечения экс-командиру 155 бригады ВСУ полковнику Дмитрию Рюмшину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Прокуратура заявила суду ходатайство о продлении существующей меры пресечения на 60 суток.

"Рюмшину вменяют создание условий для снижения дисциплины, военного правопорядка и невозвращения военных в воинскую часть. Подозреваемый должен был знать истинное положение дел в воинской части. Не проконтролировал отбор военнослужащих для отправки на обучение. А эти военные ранее привлекались к административному правонарушению. Это причинило существенный вред в условиях военного положения.

Считаем необходимым продление меры, потому что есть риск сокрытия от суда, а также незаконного влияния на свидетелей. Считаю, что подозреваемый совершил тяжкое преступление. Прошу продлить срок действия меры пресечения на 60 дней", - сказал прокурор Явдокименко.

Адвокат Рюмшина Андрей Иосифов указал суду, что сумма залога является нопомерной для военного. Также он отметил, что обвинение не предоставило доказательств умысла в действиях Рюмшина и не доказало размер нанесенного им ущерба.

"Я направил запрос обвинению: "Какое количество докладов было адресовано именно Рюмшину?" Таких случаев всего 58. На каждом из этих рапортов есть отметка Рюмшина, что означает, что он владел информацией о факте СОЧ военных и что, возможно, он не отреагировал. Хотя напомню, что обвиняли Рюмшина ранее в более чем 600 таких случаях", - рассказал адвокат. "Умысел должен быть установлен по каждому солдату. По каждому отдельно взятому случаю должен еще и быть установлен отдельный существенный вред", - подчеркнул Иосипов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело экс-командира 155-й бригады Рюмшина: Суд отказал в отмене подозрения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полковник Рюмшин, обращаясь в суд, отметил, что учитывая его боевой опыт, для государства будет больше пользы от его пребывания на фронте, а не на гауптвахте.

Судья Елена Бусик приняла решение продлить меру пресечения Дмитрию Рюмшину в виде содержания под стражей. При этом уменьшена сумма залога, которая может быть внесена за военного - с 15 до 10 млн грн. Защита Рюмшина планирует обжаловать меру пресечения и размер залога в апелляции.

Читайте также: Рюмшину накануне суда изменено подозрение, - адвокат

Ситуация в 155 бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120-мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить возможности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ. А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.

4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.