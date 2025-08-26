За час війни відкрито більше 250 тис. справ про СЗЧ і дезертирство, - прокуратура
За роки війни в Україні відкрили більше 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і більше 50 тисяч справ за дезертирство.
Про це ідеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит УП, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними у "Єдиному звіті про кримінальні правопорушення" за статтею 407 ККУ (Самовільне залишення військової частини або місця служби) у 2022 році зареєстровано 6 988 проваджень (з них 347 у період січень-лютий), у 2023 році – 17 658, у 2024-му – 67 840 проваджень.
За сім місяців 2025 року уже зареєстровано 110 511 проваджень за цією статтею. Таким чином, всього з початку повномасштабного вторгнення Росії кількість справ, відкритих за СЗЧ, складає 202 997. У 15 564 з них особам повідомили про підозру.
Що стосується статті 408 ККУ (Дезертирство), то з 2022 року по липень 2025 року зареєстровано сумарно 50 058 кримінальних проваджень за цією статтею, у 1248 провадженнях повідомлено про підозру.
Це мінус один батальон кожний день.
(превентивно. Я в окопах. Вже 3,5 роки як.
Так, маю поранення.
І контузій багато маю.
Ще щось хочете спитати?
Йдіть нах.)
Хто збудував дім, але ще не ввів його в користування.
Хто посадив виноградник, але ще не скуштував плодів.
Хто заручився чи одружився.
Хто боягуз або слабодухий.
Второзаконня 20:5-8. І ще скажуть писарі народові так:
«Хто боязливий та малодушний, нехай іде та вернеться додому, щоб не зробив боязкими серце братів своїх, як його серце».
«Хто збудував новий дім і ще не освятив його, нехай іде та вернеться додому, щоб не помер він на війні, а інший не освятив його.
І хто посадив виноградника і ще не користувався його плодами, нехай іде та вернеться додому, щоб не помер він на війні, а інший не скористався ним.
І хто заручився з жінкою і ще не взяв її, нехай іде та вернеться додому, щоб не помер він на війні, а інший не взяв її».
То чому в тебе питання до громадян, які не хочуть ризикувати життям, поки привладні мародери мародерять а не до самих мародерів?
Тобто, 223 тисячі відмовилось воювати... Третина особового складу, яка зараз на ЛБЗ...
тобто
програма цькування українців один на одного триває повним ходом!!!
і що цікаво: про тцк не дай бог щось написати, відразу бан за наклеп на зсу.
а от сзч, матюкай скільки завгодно.
чи, не пов'язані ці дві назви?