За час війни відкрито більше 250 тис. справ про СЗЧ і дезертирство, - прокуратура

справи про СЗЧ

За роки війни в Україні відкрили більше 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і більше 50 тисяч справ за дезертирство.

Про це ідеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит УП, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними у "Єдиному звіті про кримінальні правопорушення" за статтею 407 ККУ (Самовільне залишення військової частини або місця служби) у 2022 році зареєстровано 6 988 проваджень (з них 347 у період січень-лютий), у 2023 році – 17 658, у 2024-му – 67 840 проваджень.

За сім місяців 2025 року уже зареєстровано 110 511 проваджень за цією статтею. Таким чином, всього з початку повномасштабного вторгнення Росії кількість справ, відкритих за СЗЧ, складає 202 997. У 15 564 з них особам повідомили про підозру.

Також читайте: До війська повернулося понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили частини, - директор ДБР Сухачов

Що стосується статті 408 ККУ (Дезертирство), то з 2022 року по липень 2025 року зареєстровано сумарно 50 058 кримінальних проваджень за цією статтею, у 1248 провадженнях повідомлено про підозру.

статистика ОГП по кількості СЗЧ

військовослужбовці (4902) дезертирство (303) ЗСУ (7864) Офіс Генпрокурора (3403) СЗЧ (91)
+5
Я звертаюсь до вас - українські хапуги, корупціонери, мафіозі, їх діти та дружини, коханки та коханці. Саме ви винні в тому, що почалась війна. Ви постійно розкрадали, хтось більше, хтось менше. Гроші не йшли на побудову 5 дитячих майданчиків, а лише на 3, тому що решту ви розпихували по кишенях. Гроші не йшли з таможні на пенсії нещасним пенсіонерам, а знову ж таки ви будували собі маєтки, купляли дорогі квартири. Україну грабували, залазили в кишеню до державних грошей, тому ми занепадали та занепадали всі 30 років. Україна, як хворий, ставала слабшою та слабшою, що провокувало рашистів на агресію. Ви такі наглі, що продовжуєте красти навіть зараз, коли кращі сини пішли віддавати своє життя та здоров'я, боронячи свою країну, а по факту - ваше награбовано майно та бізнеси. Кращі хлопці пішли перші, також пішли, прості та чесні, здебільшого селяни, дуже багато з західної частини України, де звикли, що закону треба дотримуватись, вони там більш чесні та довірливі. Парадоксальним є те, що пішли боронити ваше награбоване ті, які за душею нічого не мають, ба більше, вони і живуть далеко від фронту, там де навіть не літають дрони чи ракети. Але такі люди, патріоти, пасіонарії, чесні простаки закінчуються. Залишились, скажемо, м'яко кажучи, хитруни. Які розуміють, в якій країні вони живуть. Вони задають собі правомірне питання, чому я маю йти та віддавати своє здоров'я та життя в країні, яка не буде піклуватись за моїми дітьми, за мною, не дай Боже інвалідом, а буде продовжувати красти та красти ???? На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду. Бізнесу нема - не відіжмуть, халупка нікому не треба, говорю я російською, як вони, якось виживемо. Що наші обкрадають, що ті, хоч стріляти не будуть і тцк не буде. Тим більше, люди бачуть несправедливість не тільки в тилу, а й на війні, коли всякі професійні військові, менти заховались за 3 лінією на злачних місцях, а воюють ті, хто зброї ніколи не тримав. Я не кажу про всі випадку, але здебільшого так і є. Тому маємо, що простак після місяця учебки потрапляє на нуль і гине через пару тижнів від дрона чи обстрілу, так і не зробивши постріл, а профі сидять подалі вже роками і нормально себе почувають. Потім будуть ходити та розповідати дітям в школах, як вони горіли в танках. Герої - це прості хлопці, яких кидають на необлаштовані позиції. На приклад, взяти Суми зараз. Чому поки наші були в Суджі, там не накопали окопів, бліндажів, не перерили все від тих мотоциклів, не забетонували бункера від дронів з перископами, не закрили все їжами та колючками, не поставили пастки, та міни, міни, міни ??? Так би хлопці, які відступали, яких кидають зараз, зайшли б на облаштовані позиції. І так треба робити усюди. Кидають людину після учебки - йди на четверту, третю лінію оборони, ось інструмент, ось екскаватор. Звикай до дикого побуту, копай, бетонуй, мінуй, вчись, поки що фронт далеко. Звикай! Поступово, поступово фронт буде наближатись, чи хлопців переведуть на другу лінію оборони, а може і на першу. Але не на нуль одразу, як м'ясо рашистське. Чому є гроші на дурні проекти, дороги, зупинки, укриття, нові будинки, а на укріплення грошей нема ??? Все і всі на війну - тоді можна було б тримати оборону і перемелювати рашистські навали. Відповзати потроху, але відповзати на готові рубежі, щоб кожен метр української землі для кацапів був вбивчим. Як у Цоя люди вимагають "перемен", а по-нашому, СПРАВЕДЛИВОСТІ ! Чи можемо ми ще воювати проти рашки. Можемо! В нас загиблими близько 150 тис плюс множимо на три пораненими і хто вибув. Виходить 500 тис вибуло. Чи є ще в Україні 500 тис на наступні 3 роки війни? Люди є, але НЕмА СПРАВЕДЛИВОСТІ і і люди не хочуть помирати за українських хапуг! Ось що вбиває країну. Ми не фіни, які як один, взялись до зброї і дали відсіч більш могутньому ворогу ніж рашка, цілому СРСР на той час. Вони відстояли свою країну. А ми, гадаю, що ні, бо, на жаль, залишаємось хохлами, які у помираючої країни крадуть ліки та ковдру. Соромно та сумно від цього
26.08.2025 19:00 Відповісти
+4
прогресуєче СЗЧ показує "довіру" людей до зельоних гнид у владі
26.08.2025 18:53 Відповісти
+3
Закономірний результат бусифікації. З навчальних центрів зараз тікають у СЗЧ до 60% мобілізованих.
26.08.2025 18:58 Відповісти
Це виходить кожний день з армії тікає 200 військових.
Це мінус один батальон кожний день.
26.08.2025 18:51 Відповісти
26.08.2025 19:00 Відповісти
Гинуть, отримують важкі поранення найкращі. Залишаються ... Ось так путлєр намагається змінити генофонд української нації.
26.08.2025 19:01 Відповісти
250 000 людей, які не знають за слово "Гідність"
(превентивно. Я в окопах. Вже 3,5 роки як.
Так, маю поранення.
І контузій багато маю.
Ще щось хочете спитати?
Йдіть нах.)
26.08.2025 18:53 Відповісти
Отже, у Біблії чітко виділяли чотири категорії тих, хто не йшов на війну:
Хто збудував дім, але ще не ввів його в користування.
Хто посадив виноградник, але ще не скуштував плодів.
Хто заручився чи одружився.
Хто боягуз або слабодухий.
Второзаконня 20:5-8. І ще скажуть писарі народові так:
«Хто боязливий та малодушний, нехай іде та вернеться додому, щоб не зробив боязкими серце братів своїх, як його серце».
26.08.2025 19:01 Відповісти
І скажуть писарі народові так:
«Хто збудував новий дім і ще не освятив його, нехай іде та вернеться додому, щоб не помер він на війні, а інший не освятив його.
І хто посадив виноградника і ще не користувався його плодами, нехай іде та вернеться додому, щоб не помер він на війні, а інший не скористався ним.
І хто заручився з жінкою і ще не взяв її, нехай іде та вернеться додому, щоб не помер він на війні, а інший не взяв її».
26.08.2025 19:02 Відповісти
цими словами з Біблії, сказано, що не всі народжуються воїнами
26.08.2025 19:05 Відповісти
Можна читати біблію і бути негідником, який протягує під виглядом Письма Божого всіляку ху*ню!
26.08.2025 19:17 Відповісти
Ще ніхто не запитав,а ти вже усіх послав на ***.То навіщо взагалі писати?
26.08.2025 19:10 Відповісти
І що далі? Якщо тобі погано то і іншим має бути погано? А може краще зробити, щоб і тобі та іншим було добре? То може питання до влади будеш адресувати, а не до людей, які хочуть жити?
26.08.2025 19:20 Відповісти
26.08.2025 18:53 Відповісти
26.08.2025 18:58 Відповісти
Ну так в 22г шли добровольцы. В 23г забирали годных, обмеженно годных не трогали. В 24г уже стали брать с не критичными болезнями. А в 25г уже ипанутая бусификация пошла всех подряд - вот и такой всплеск СЗЧ
26.08.2025 19:03 Відповісти
давайте кількість людей, які не прийшли по повісткам! А то один три з половиною роки провоював, пішов в сзч - він злочинець, інши три з половиною ховався- він законослухняний громадянин
26.08.2025 19:09 Відповісти
А давай ти про себе розкажеш, а то всіх згадав, а сам десь збоку залишився.
26.08.2025 19:21 Відповісти
жодних проблем я з лютого 2022 року в піхоті, Харьвкіщину звільняв, Куп'янськ, далі Луганська область під Сватово, Новоселівське, далі Донецька область, Рівнопіль, Старомайорське, далі Запорізька область Камянське. І тільки нещодавно перевівся з піхоти
26.08.2025 19:24 Відповісти
Цікавий список, правдивість якого я перевірити не можу, але вважатиму, що це правда.
То чому в тебе питання до громадян, які не хочуть ризикувати життям, поки привладні мародери мародерять а не до самих мародерів?
26.08.2025 19:30 Відповісти
Там в джерелі, в продовження цієї інфи є доповнення, що 29тисяч добровільно повернулось з СЗЧ, або ж повторно мобілізувались вже з тюрми..
Тобто, 223 тисячі відмовилось воювати... Третина особового складу, яка зараз на ЛБЗ...
26.08.2025 19:10 Відповісти
ось вам, приблизна цифра, яку зелені, чомусь вирішили показати.
тобто
програма цькування українців один на одного триває повним ходом!!!
і що цікаво: про тцк не дай бог щось написати, відразу бан за наклеп на зсу.
а от сзч, матюкай скільки завгодно.
чи, не пов'язані ці дві назви?
26.08.2025 19:12 Відповісти
несподіванки не трапилось - десь так всі й думали. ККД бусифікації - половина бусифікованих, які доїхали до НЦ в СЗЧ
26.08.2025 19:23 Відповісти
In the https://www.youtube.com/watch?v=EIxsPBbZ_b8&list=RDEIxsPBbZ_b8&start_radio=1 Army Now
26.08.2025 19:26 Відповісти
Цікаво, а з 700 тисяч тиловиків хоч один пішов в счз?
26.08.2025 19:33 Відповісти
 
 