За час війни відкрито більше 250 тис. справ про СЗЧ і дезертирство, - прокуратура

За роки війни в Україні відкрили більше 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і більше 50 тисяч справ за дезертирство.

Про це ідеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит УП, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними у "Єдиному звіті про кримінальні правопорушення" за статтею 407 ККУ (Самовільне залишення військової частини або місця служби) у 2022 році зареєстровано 6 988 проваджень (з них 347 у період січень-лютий), у 2023 році – 17 658, у 2024-му – 67 840 проваджень.

За сім місяців 2025 року уже зареєстровано 110 511 проваджень за цією статтею. Таким чином, всього з початку повномасштабного вторгнення Росії кількість справ, відкритих за СЗЧ, складає 202 997. У 15 564 з них особам повідомили про підозру.

Що стосується статті 408 ККУ (Дезертирство), то з 2022 року по липень 2025 року зареєстровано сумарно 50 058 кримінальних проваджень за цією статтею, у 1248 провадженнях повідомлено про підозру.