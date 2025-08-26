За время войны открыто более 250 тыс. дел о СЗЧ и дезертирстве, - прокуратура
За годы войны в Украине открыли более 200 тысяч дел за самовольное оставление части и более 50 тысяч дел за дезертирство.
Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос УП, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно данным в "Едином отчете об уголовных правонарушениях" по статье 407 УКУ (Самовольное оставление воинской части или места службы) в 2022 году зарегистрировано 6 988 производств (из них 347 в период январь-февраль), в 2023 году - 17 658, в 2024-м - 67 840 производств.
За семь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 110 511 производств по этой статье. Таким образом, всего с начала полномасштабного вторжения России количество дел, открытых по СЗЧ, составляет 202 997. В 15 564 из них лицам сообщили о подозрении.
Что касается статьи 408 УКУ(Дезертирство), то с 2022 года по июль 2025 года зарегистрировано суммарно 50 058 уголовных производств по этой статье, в 1248 производствах сообщено о подозрении.
Це мінус один батальон кожний день.
(превентивно. Я в окопах. Вже 3,5 роки як.
Так, маю поранення.
І контузій багато маю.
Ще щось хочете спитати?
Йдіть нах.)
Хто збудував дім, але ще не ввів його в користування.
Хто посадив виноградник, але ще не скуштував плодів.
Хто заручився чи одружився.
Хто боягуз або слабодухий.
Второзаконня 20:5-8. І ще скажуть писарі народові так:
«Хто боязливий та малодушний, нехай іде та вернеться додому, щоб не зробив боязкими серце братів своїх, як його серце».
«Хто збудував новий дім і ще не освятив його, нехай іде та вернеться додому, щоб не помер він на війні, а інший не освятив його.
І хто посадив виноградника і ще не користувався його плодами, нехай іде та вернеться додому, щоб не помер він на війні, а інший не скористався ним.
І хто заручився з жінкою і ще не взяв її, нехай іде та вернеться додому, щоб не помер він на війні, а інший не взяв її».
250 000 людей, які не знають за слово "Гідність"
26.08.2025 18:53
Де тут про цивільних ?? 250 тис. це цивільні ??
Де ви беретесь, д...
Менталітет...
То чому в тебе питання до громадян, які не хочуть ризикувати життям, поки привладні мародери мародерять а не до самих мародерів?
Наперед про себе напиши.
Тобто, 223 тисячі відмовилось воювати... Третина особового складу, яка зараз на ЛБЗ...
тобто
програма цькування українців один на одного триває повним ходом!!!
і що цікаво: про тцк не дай бог щось написати, відразу бан за наклеп на зсу.
а от сзч, матюкай скільки завгодно.
чи, не пов'язані ці дві назви?
І о диво ..!! Усі вони пов"язані в армії !!
але у мирний час для контрактної армії!
а, не коли, витягають з трамваїв, авто, просто на вулиці трактористів вантажників менеджерів інженерів продавців офіціантів.......
і всіма ними командують сов'єтські тупорилі тилові полковники, та м'ясні відбиті генерали!
Далі можна не продовжувати - почнеться чергова жуйка.
Людинараб який від16ашив три роки, після чого сказав "я за16ався" і пішов в СЗЧ - зрадник і кримінальний злочинець. А той хто весь час живе дома, бо бронірований, або взагалі ховається від ТЦК - молодєц і герой бо допомагає нашим котікам. Дивіться не переплутайте.
сересер помер назавжди?
от прикро, що селянам видали паспорти та дозволили пересуватися по країні.......
А оці всі незамінімі касири Нової пошти, грузчики епіцентру, і прочі незамінні брооніровані спеціалісти. Всьо завалиться якщо касира нової пошти поміняти на якогось чувака який три роки сім'ї не бачив.
Вчора чув, що лікарі на протязі повномасшабного вторгнення вимагають у військових, які проходять медкомісію на групу чи інвалідність по 5 штук баксів, В одній із Миколаївських лікарень, териризували одного хлопця який тричі приходив, а вони з нього глузували і відправляли назад ні з чим, пропонували подумати і з'явитися наступним разом. Хлопець не витримав і кидув шумову гранату в кабінет тих хабарників-лікарів. Звичайно хабарники обгадили своїми фікаліями і соплями весь кабінет... Але про цю пригоду немає ніде, невже приховали?
При Зе корупція виросла в сотні раз скрізь, куди не подивися, куди не звернися. То можливо якось потрібно змінити відношення до ЗСУ? Це виходить, що 250 тисяч гуляє по країні зі зброєю, а ТЦК ловить простих хлопців?