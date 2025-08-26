За время войны открыто более 250 тыс. дел о СЗЧ и дезертирстве, - прокуратура

За годы войны в Украине открыли более 200 тысяч дел за самовольное оставление части и более 50 тысяч дел за дезертирство.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос УП, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным в "Едином отчете об уголовных правонарушениях" по статье 407 УКУ (Самовольное оставление воинской части или места службы) в 2022 году зарегистрировано 6 988 производств (из них 347 в период январь-февраль), в 2023 году - 17 658, в 2024-м - 67 840 производств.

За семь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 110 511 производств по этой статье. Таким образом, всего с начала полномасштабного вторжения России количество дел, открытых по СЗЧ, составляет 202 997. В 15 564 из них лицам сообщили о подозрении.

Что касается статьи 408 УКУ(Дезертирство), то с 2022 года по июль 2025 года зарегистрировано суммарно 50 058 уголовных производств по этой статье, в 1248 производствах сообщено о подозрении.