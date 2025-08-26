РУС
Новости СЗЧ в ВСУ
2 703 50

За время войны открыто более 250 тыс. дел о СЗЧ и дезертирстве, - прокуратура

справи про СЗЧ

За годы войны в Украине открыли более 200 тысяч дел за самовольное оставление части и более 50 тысяч дел за дезертирство.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос УП, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным в "Едином отчете об уголовных правонарушениях" по статье 407 УКУ (Самовольное оставление воинской части или места службы) в 2022 году зарегистрировано 6 988 производств (из них 347 в период январь-февраль), в 2023 году - 17 658, в 2024-м - 67 840 производств.

За семь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 110 511 производств по этой статье. Таким образом, всего с начала полномасштабного вторжения России количество дел, открытых по СЗЧ, составляет 202 997. В 15 564 из них лицам сообщили о подозрении.

Также читайте: В войска вернулось более 29 тысяч бойцов, самовольно оставивших части, - директор ГБР Сухачев

Что касается статьи 408 УКУ(Дезертирство), то с 2022 года по июль 2025 года зарегистрировано суммарно 50 058 уголовных производств по этой статье, в 1248 производствах сообщено о подозрении.

статистика ОГП по количеству СЗЧ

военнослужащие (6270) дезертирство (341) ВСУ (6866) Офис Генпрокурора (2609) СОЧ (92)
+8
26.08.2025 18:53
+8
26.08.2025 18:58
+8
26.08.2025 19:00
Це виходить кожний день з армії тікає 200 військових.
Це мінус один батальон кожний день.
26.08.2025 18:51
Я звертаюсь до вас - українські хапуги, корупціонери, мафіозі, їх діти та дружини, коханки та коханці. Саме ви винні в тому, що почалась війна. Ви постійно розкрадали, хтось більше, хтось менше. Гроші не йшли на побудову 5 дитячих майданчиків, а лише на 3, тому що решту ви розпихували по кишенях. Гроші не йшли з таможні на пенсії нещасним пенсіонерам, а знову ж таки ви будували собі маєтки, купляли дорогі квартири. Україну грабували, залазили в кишеню до державних грошей, тому ми занепадали та занепадали всі 30 років. Україна, як хворий, ставала слабшою та слабшою, що провокувало рашистів на агресію. Ви такі наглі, що продовжуєте красти навіть зараз, коли кращі сини пішли віддавати своє життя та здоров'я, боронячи свою країну, а по факту - ваше награбовано майно та бізнеси. Кращі хлопці пішли перші, також пішли, прості та чесні, здебільшого селяни, дуже багато з західної частини України, де звикли, що закону треба дотримуватись, вони там більш чесні та довірливі. Парадоксальним є те, що пішли боронити ваше награбоване ті, які за душею нічого не мають, ба більше, вони і живуть далеко від фронту, там де навіть не літають дрони чи ракети. Але такі люди, патріоти, пасіонарії, чесні простаки закінчуються. Залишились, скажемо, м'яко кажучи, хитруни. Які розуміють, в якій країні вони живуть. Вони задають собі правомірне питання, чому я маю йти та віддавати своє здоров'я та життя в країні, яка не буде піклуватись за моїми дітьми, за мною, не дай Боже інвалідом, а буде продовжувати красти та красти ???? На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду. Бізнесу нема - не відіжмуть, халупка нікому не треба, говорю я російською, як вони, якось виживемо. Що наші обкрадають, що ті, хоч стріляти не будуть і тцк не буде. Тим більше, люди бачуть несправедливість не тільки в тилу, а й на війні, коли всякі професійні військові, менти заховались за 3 лінією на злачних місцях, а воюють ті, хто зброї ніколи не тримав. Я не кажу про всі випадку, але здебільшого так і є. Тому маємо, що простак після місяця учебки потрапляє на нуль і гине через пару тижнів від дрона чи обстрілу, так і не зробивши постріл, а профі сидять подалі вже роками і нормально себе почувають. Потім будуть ходити та розповідати дітям в школах, як вони горіли в танках. Герої - це прості хлопці, яких кидають на необлаштовані позиції. На приклад, взяти Суми зараз. Чому поки наші були в Суджі, там не накопали окопів, бліндажів, не перерили все від тих мотоциклів, не забетонували бункера від дронів з перископами, не закрили все їжами та колючками, не поставили пастки, та міни, міни, міни ??? Так би хлопці, які відступали, яких кидають зараз, зайшли б на облаштовані позиції. І так треба робити усюди. Кидають людину після учебки - йди на четверту, третю лінію оборони, ось інструмент, ось екскаватор. Звикай до дикого побуту, копай, бетонуй, мінуй, вчись, поки що фронт далеко. Звикай! Поступово, поступово фронт буде наближатись, чи хлопців переведуть на другу лінію оборони, а може і на першу. Але не на нуль одразу, як м'ясо рашистське. Чому є гроші на дурні проекти, дороги, зупинки, укриття, нові будинки, а на укріплення грошей нема ??? Все і всі на війну - тоді можна було б тримати оборону і перемелювати рашистські навали. Відповзати потроху, але відповзати на готові рубежі, щоб кожен метр української землі для кацапів був вбивчим. Як у Цоя люди вимагають "перемен", а по-нашому, СПРАВЕДЛИВОСТІ ! Чи можемо ми ще воювати проти рашки. Можемо! В нас загиблими близько 150 тис плюс множимо на три пораненими і хто вибув. Виходить 500 тис вибуло. Чи є ще в Україні 500 тис на наступні 3 роки війни? Люди є, але НЕмА СПРАВЕДЛИВОСТІ і і люди не хочуть помирати за українських хапуг! Ось що вбиває країну. Ми не фіни, які як один, взялись до зброї і дали відсіч більш могутньому ворогу ніж рашка, цілому СРСР на той час. Вони відстояли свою країну. А ми, гадаю, що ні, бо, на жаль, залишаємось хохлами, які у помираючої країни крадуть ліки та ковдру. Соромно та сумно від цього
26.08.2025 19:00
Гинуть, отримують важкі поранення найкращі. Залишаються ... Ось так путлєр намагається змінити генофонд української нації.
26.08.2025 19:01
7 місяців 2025 - 110511проваджень зареєстровано.. 550 в день.. А скільки ще не зареєстровано..
26.08.2025 21:21
250 000 людей, які не знають за слово "Гідність"
(превентивно. Я в окопах. Вже 3,5 роки як.
Так, маю поранення.
І контузій багато маю.
Ще щось хочете спитати?
Йдіть нах.)
26.08.2025 18:53
Отже, у Біблії чітко виділяли чотири категорії тих, хто не йшов на війну:
Хто збудував дім, але ще не ввів його в користування.
Хто посадив виноградник, але ще не скуштував плодів.
Хто заручився чи одружився.
Хто боягуз або слабодухий.
Второзаконня 20:5-8. І ще скажуть писарі народові так:
«Хто боязливий та малодушний, нехай іде та вернеться додому, щоб не зробив боязкими серце братів своїх, як його серце».
26.08.2025 19:01
І скажуть писарі народові так:
«Хто збудував новий дім і ще не освятив його, нехай іде та вернеться додому, щоб не помер він на війні, а інший не освятив його.
І хто посадив виноградника і ще не користувався його плодами, нехай іде та вернеться додому, щоб не помер він на війні, а інший не скористався ним.
І хто заручився з жінкою і ще не взяв її, нехай іде та вернеться додому, щоб не помер він на війні, а інший не взяв її».
26.08.2025 19:02
цими словами з Біблії, сказано, що не всі народжуються воїнами
26.08.2025 19:05
Можна читати біблію і бути негідником, який протягує під виглядом Письма Божого всіляку ху*ню!
26.08.2025 19:17
До чого тільки не звертаються свинопаси,лиш би виправдати свою гниль!
26.08.2025 21:01
**** й надалі
26.08.2025 21:03
Ще ніхто не запитав,а ти вже усіх послав на ***.То навіщо взагалі писати?
26.08.2025 19:10
Він цивільних за людей не вважає. І взагалі воює тільки він один
26.08.2025 20:02
Adrian Boyanov

Де тут про цивільних ?? 250 тис. це цивільні ??
26.08.2025 20:27
І що далі? Якщо тобі погано то і іншим має бути погано? А може краще зробити, щоб і тобі та іншим було добре? То може питання до влади будеш адресувати, а не до людей, які хочуть жити?
26.08.2025 19:20
"Владо, зроби диво - зупини наміри рашистів!!"
Де ви беретесь, д...
26.08.2025 20:16
"Якщо тобі погано то і іншим має бути погано?"

Менталітет...
26.08.2025 20:33
З "ноубуком в снарязі" замість автомата в глибокому тилу можна і до глибокої старості воювати.
26.08.2025 20:31
26.08.2025 18:53
26.08.2025 18:58
Ну так в 22г шли добровольцы. В 23г забирали годных, обмеженно годных не трогали. В 24г уже стали брать с не критичными болезнями. А в 25г уже ипанутая бусификация пошла всех подряд - вот и такой всплеск СЗЧ
26.08.2025 19:03
Брехня. Мене мобілізувати не захотіли.
26.08.2025 20:18
давайте кількість людей, які не прийшли по повісткам! А то один три з половиною роки провоював, пішов в сзч - він злочинець, інши три з половиною ховався- він законослухняний громадянин
26.08.2025 19:09
А давай ти про себе розкажеш, а то всіх згадав, а сам десь збоку залишився.
26.08.2025 19:21
жодних проблем я з лютого 2022 року в піхоті, Харьвкіщину звільняв, Куп'янськ, далі Луганська область під Сватово, Новоселівське, далі Донецька область, Рівнопіль, Старомайорське, далі Запорізька область Камянське. І тільки нещодавно перевівся з піхоти
26.08.2025 19:24
Цікавий список, правдивість якого я перевірити не можу, але вважатиму, що це правда.
То чому в тебе питання до громадян, які не хочуть ризикувати життям, поки привладні мародери мародерять а не до самих мародерів?
26.08.2025 19:30
Правильно. А ти хто такий ? Знайшовся тут - оцінщик.
Наперед про себе напиши.
26.08.2025 20:20
а ви самі пробачте з яких військ будете?
26.08.2025 20:37
Там в джерелі, в продовження цієї інфи є доповнення, що 29тисяч добровільно повернулось з СЗЧ, або ж повторно мобілізувались вже з тюрми..
Тобто, 223 тисячі відмовилось воювати... Третина особового складу, яка зараз на ЛБЗ...
26.08.2025 19:10
Більше 250 тисяч це ВЖЕ відкритих справ. Реально ж, за словами нардепки, СЗЧ вже близько 400 тисяч.
26.08.2025 20:36
ось вам, приблизна цифра, яку зелені, чомусь вирішили показати.
тобто
програма цькування українців один на одного триває повним ходом!!!
і що цікаво: про тцк не дай бог щось написати, відразу бан за наклеп на зсу.
а от сзч, матюкай скільки завгодно.
чи, не пов'язані ці дві назви?
26.08.2025 19:12
А ще є поняття "статут", "закон", "інструкція", "положення", "оцінка", "командир", "сержант", тощо

І о диво ..!! Усі вони пов"язані в армії !!
26.08.2025 20:23
звісно, це все є.
але у мирний час для контрактної армії!
а, не коли, витягають з трамваїв, авто, просто на вулиці трактористів вантажників менеджерів інженерів продавців офіціантів.......
і всіма ними командують сов'єтські тупорилі тилові полковники, та м'ясні відбиті генерали!
26.08.2025 20:31
Усі перераховані громадяни - військовозобов"язані, які мали реєструватися постійно у воєнкоматах ще по попередньому закону. А по "новому" і поготів.

Далі можна не продовжувати - почнеться чергова жуйка.
26.08.2025 20:51
несподіванки не трапилось - десь так всі й думали. ККД бусифікації - половина бусифікованих, які доїхали до НЦ в СЗЧ
26.08.2025 19:23
In the https://www.youtube.com/watch?v=EIxsPBbZ_b8&list=RDEIxsPBbZ_b8&start_radio=1 Army Now
26.08.2025 19:26
Цікаво, а з 700 тисяч тиловиків хоч один пішов в счз?
26.08.2025 19:33
А скільки тцкунів?
26.08.2025 20:37
В армії Закони не діють. ЗСУ позбавили мене дня відпочінку відповідно Закону України "Донорство крові та її компонентів" і наказали завтра прибути в частину. Так що весь міліон СЗЧ-шників має із солідарності зі мної послати антинародну владу нах.
26.08.2025 19:51
Людина раб який від16ашив три роки, після чого сказав "я за16ався" і пішов в СЗЧ - зрадник і кримінальний злочинець. А той хто весь час живе дома, бо бронірований, або взагалі ховається від ТЦК - молодєц і герой бо допомагає нашим котікам. Дивіться не переплутайте.
26.08.2025 20:04
А ви особисто з якого вагону?
26.08.2025 20:05
Як він допомагає, сидячи вдома ? Ви б там вже або хрестик зніміть, або ...
26.08.2025 20:25
34 роки незалежності, кажеш?
сересер помер назавжди?
от прикро, що селянам видали паспорти та дозволили пересуватися по країні.......
26.08.2025 20:55
Ну як, економічний хронт жеж, без нього все порушиться і солдати воювать не зможуть!
А оці всі незамінімі касири Нової пошти, грузчики епіцентру, і прочі незамінні брооніровані спеціалісти. Всьо завалиться якщо касира нової пошти поміняти на якогось чувака який три роки сім'ї не бачив.
26.08.2025 21:07
Це все результат царювання безтолкового ішака, який називає себе верховним головкомом.
26.08.2025 20:27
250 тисяч СЗЧ? Агов, що це таке? Криміналізували майже половину армії? Можливо потрібно було створити кращі умови для військоих, а не жирних щурів при владі?
Вчора чув, що лікарі на протязі повномасшабного вторгнення вимагають у військових, які проходять медкомісію на групу чи інвалідність по 5 штук баксів, В одній із Миколаївських лікарень, териризували одного хлопця який тричі приходив, а вони з нього глузували і відправляли назад ні з чим, пропонували подумати і з'явитися наступним разом. Хлопець не витримав і кидув шумову гранату в кабінет тих хабарників-лікарів. Звичайно хабарники обгадили своїми фікаліями і соплями весь кабінет... Але про цю пригоду немає ніде, невже приховали?
При Зе корупція виросла в сотні раз скрізь, куди не подивися, куди не звернися. То можливо якось потрібно змінити відношення до ЗСУ? Це виходить, що 250 тисяч гуляє по країні зі зброєю, а ТЦК ловить простих хлопців?
26.08.2025 20:27
Шумову ? А дві бойові на засідання місцевої ради ?
26.08.2025 20:29
Я написав про вчорашню продію в місті Миколаєві! Ви про неї чули?
26.08.2025 20:33
Зброю залишають, її з собою не беруть. А корупція у нас була завжди.
26.08.2025 20:41
 
 