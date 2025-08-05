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Новости Возвращение из СОЧ в ВСУ СЗЧ в ВСУ
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В армию вернулись более 29 тысяч бойцов, самовольно покинувших части, - директор ГБР Сухачев

Батальон К-2 54-й ОМБр заявил, что примет военных на службу после СЗЧ.

Благодаря упрощенному механизму возвращения на службу для тех, кто впервые оставил воинскую часть, с 29 ноября 2024 года по август текущего года на службу вернулись более 29 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Он отметил, что этот правовой механизм был разработан Государственным бюро расследований совместно с военной службой правопорядка ВСУ, Нацполицией и Офисом Генерального прокурора. Определенный алгоритм предоставляет шанс тем, кто совершил СОЧ, вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке с восстановлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения.

Военнослужащие, совершившие СОЧ, по решению суда также могут быть освобождены от уголовной ответственности.

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Впервые этот механизм был определен на законодательном уровне в конце 2024 года. Однако, в связи с постоянным притоком желающих вернуться на службу, порядок реализации этих норм обновлялся другими законодательными актами.

8 мая 2025 года президент Украины подписал Закон, которым продлено до 30 августа 2025 года действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть.

"Больше всего бойцов стали в строй в Вооруженных силах Украины. Также активно военные возвращались в Национальную гвардию и Государственную пограничную службу.

Действующий порядок также распространяется на тех, кто оставил часть до 10 мая 2025 года и тех, кому срок военной службы приостановлен", - говорится в сообщении.

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Каждый военнослужащий, который хочет вернуться на службу, должен прибыть в свою часть. Как альтернатива - он может явиться в территориальные подразделения ГБР, Военной службы правопорядка или Нацполиции. Минобороны также позволило обратиться в одну из 19 воинских частей из утвержденного Генеральным штабом списка, или в одну из 15 рот резерва Нацгвардии.

Автор: 

военнослужащие (6241) ГБР (3151) Сухачев Алексей (57) СОЧ (88)


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Топ комментарии
+6
а чего целое ДБР лезет к СЗЧшникам???, есть ВСП, замполиты-психологи.. вы боевых комбригов судите за сзч в его подразделении, вам нечем заняться???
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05.08.2025 12:29 Ответить
+3
Проблема в том, что СЗЧ стало единственным вариантом как перевестись в другую часть. И Верховный абсолютно не хочет решать эту проблему.
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05.08.2025 12:19 Ответить
+3
тепер уявіть катастрофічний стан справ з сзч, як що офіційно озвучили 29 тис!!!!
ну, що ж шойло голобородька продовжується.
у головних ролях: зе!скоморох, генерал сирській чєго ізволітє, керівництво сухопутних військ, тцк!
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05.08.2025 12:25 Ответить
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Проблема в том, что СЗЧ стало единственным вариантом как перевестись в другую часть. И Верховный абсолютно не хочет решать эту проблему.
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05.08.2025 12:19 Ответить
але ж я сподіваюсь пан розуміє що не всі хто хоче перевестись до іншої частини лише тому що хочуть захищати країну від русні і там їм це робити буде краще
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05.08.2025 12:26 Ответить
уявіть собі , я 3.5 роки на нулі, і я заї...я. Пішов в сзч , щоб перевестись в тил. Нехай тилові тепер повоюють, я їх зміню через 3.5 роки.
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05.08.2025 12:36 Ответить
Есть всякие. Я знаю случаи когда люди шли служить добровольно с отношением из части и их все-равно запихивали куда попало. Не взирая, например, что человек высококлассный сапер. И вся эта туфта про переводы через Армия+ - вранье.
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05.08.2025 12:41 Ответить
тепер уявіть катастрофічний стан справ з сзч, як що офіційно озвучили 29 тис!!!!
ну, що ж шойло голобородька продовжується.
у головних ролях: зе!скоморох, генерал сирській чєго ізволітє, керівництво сухопутних військ, тцк!
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05.08.2025 12:25 Ответить
Вчора бачив ситуацію, де ломали пацана. 3 патрульки, 4 тцкшника. Чоловік 10+-, це що за такий природний відбір))
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05.08.2025 12:29 Ответить
"повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку"😂
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05.08.2025 12:26 Ответить
10% від усієї кількості.
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05.08.2025 12:28 Ответить
більш цікаво дізнатися скільки не повернулося
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05.08.2025 12:29 Ответить
270-300 тис.
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05.08.2025 12:34 Ответить
та ніхто там добровільно не повертався... кого зловили того записали в добровільно повернутих.. ЗЕскотва хітра і підступна, посадить в тюрму 29 000 СЗЧ це крах...
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05.08.2025 12:37 Ответить
тысяч 300-400 не вернулось
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05.08.2025 12:50 Ответить
а чего целое ДБР лезет к СЗЧшникам???, есть ВСП, замполиты-психологи.. вы боевых комбригов судите за сзч в его подразделении, вам нечем заняться???
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05.08.2025 12:29 Ответить
Влада колаборантів як завжди бореться не з першопричинами проблем а з наслідками, яких буде все більше без усунення причини. А бойові комбриги замість звинувачень отримують підвищення, звання та нагороди.
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05.08.2025 12:35 Ответить
29 тис то крапля в морі в порівнянні з реальною цифрою.
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05.08.2025 12:33 Ответить
"в зв'язку із постійним притоком бажаючих повернутися на службу", - хто і де складає подібні тексти?
З тих кого я знаю що в СЗЧ ніхто не збирається повертатися. Мабуть ті 29 тисяч наловили правоохоронці, воювати замість себе.
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05.08.2025 12:36 Ответить
ДАААААА?
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05.08.2025 12:38 Ответить
Если по умному то надо рекорсменов по СЗЧ снять с командиров бригад,у нормальных командиров солдаты не уходят.
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05.08.2025 12:45 Ответить
 
 