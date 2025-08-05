В армию вернулись более 29 тысяч бойцов, самовольно покинувших части, - директор ГБР Сухачев

Благодаря упрощенному механизму возвращения на службу для тех, кто впервые оставил воинскую часть, с 29 ноября 2024 года по август текущего года на службу вернулись более 29 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Он отметил, что этот правовой механизм был разработан Государственным бюро расследований совместно с военной службой правопорядка ВСУ, Нацполицией и Офисом Генерального прокурора. Определенный алгоритм предоставляет шанс тем, кто совершил СОЧ, вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке с восстановлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения.

Военнослужащие, совершившие СОЧ, по решению суда также могут быть освобождены от уголовной ответственности.

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Впервые этот механизм был определен на законодательном уровне в конце 2024 года. Однако, в связи с постоянным притоком желающих вернуться на службу, порядок реализации этих норм обновлялся другими законодательными актами.

8 мая 2025 года президент Украины подписал Закон, которым продлено до 30 августа 2025 года действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть.

"Больше всего бойцов стали в строй в Вооруженных силах Украины. Также активно военные возвращались в Национальную гвардию и Государственную пограничную службу.

Действующий порядок также распространяется на тех, кто оставил часть до 10 мая 2025 года и тех, кому срок военной службы приостановлен", - говорится в сообщении.

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Каждый военнослужащий, который хочет вернуться на службу, должен прибыть в свою часть. Как альтернатива - он может явиться в территориальные подразделения ГБР, Военной службы правопорядка или Нацполиции. Минобороны также позволило обратиться в одну из 19 воинских частей из утвержденного Генеральным штабом списка, или в одну из 15 рот резерва Нацгвардии.