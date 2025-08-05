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Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ СЗЧ в ЗСУ
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До війська повернулося понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили частини, - директор ДБР Сухачов

Батальйон К-2 54-ї ОМБр заявив, що прийме військових на службу після СЗЧ

Завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, з 29 листопада 2024 року по серпень поточного року на службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Він зауважив, що цей правовий механізм був розроблений Державним бюро розслідувань спільно із військовою службою правопорядку ЗСУ, Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора. Визначений алгоритм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення.

Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, за рішенням суду також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

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Вперше цей механізм був визначений на законодавчому рівні наприкінці 2024 року. Однак, в зв’язку із постійним притоком бажаючих повернутися на службу, порядок реалізації цих норм оновлювався іншими законодавчими актами.

8 травня 2025 року президент України підписав Закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

"Найбільше бійців стали до строю у Збройних силах України. Також активно військові повертались до Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Діючий порядок також поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року та тих, кому термін військової служби призупинений", - йдеться у повідомленні.

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Кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Як альтернатива - він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР, чи Військової служби правопорядку або Нацполіції. Міноборони також дозволило звернутися до однієї із 19 військових частин із затвердженого Генеральним штабом списку, або до однієї з 15 рот резерву Нацгвардії.

Автор: 

військовослужбовці (4871) ДБР (3671) Сухачов Олексій (61) СЗЧ (88)


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Топ коментарі
+8
а чего целое ДБР лезет к СЗЧшникам???, есть ВСП, замполиты-психологи.. вы боевых комбригов судите за сзч в его подразделении, вам нечем заняться???
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05.08.2025 12:29 Відповісти
+4
тепер уявіть катастрофічний стан справ з сзч, як що офіційно озвучили 29 тис!!!!
ну, що ж шойло голобородька продовжується.
у головних ролях: зе!скоморох, генерал сирській чєго ізволітє, керівництво сухопутних військ, тцк!
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05.08.2025 12:25 Відповісти
+3
Проблема в том, что СЗЧ стало единственным вариантом как перевестись в другую часть. И Верховный абсолютно не хочет решать эту проблему.
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05.08.2025 12:19 Відповісти
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Проблема в том, что СЗЧ стало единственным вариантом как перевестись в другую часть. И Верховный абсолютно не хочет решать эту проблему.
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05.08.2025 12:19 Відповісти
але ж я сподіваюсь пан розуміє що не всі хто хоче перевестись до іншої частини лише тому що хочуть захищати країну від русні і там їм це робити буде краще
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05.08.2025 12:26 Відповісти
уявіть собі , я 3.5 роки на нулі, і я заї...я. Пішов в сзч , щоб перевестись в тил. Нехай тилові тепер повоюють, я їх зміню через 3.5 роки.
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05.08.2025 12:36 Відповісти
Есть всякие. Я знаю случаи когда люди шли служить добровольно с отношением из части и их все-равно запихивали куда попало. Не взирая, например, что человек высококлассный сапер. И вся эта туфта про переводы через Армия+ - вранье.
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05.08.2025 12:41 Відповісти
тепер уявіть катастрофічний стан справ з сзч, як що офіційно озвучили 29 тис!!!!
ну, що ж шойло голобородька продовжується.
у головних ролях: зе!скоморох, генерал сирській чєго ізволітє, керівництво сухопутних військ, тцк!
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05.08.2025 12:25 Відповісти
Вчора бачив ситуацію, де ломали пацана. 3 патрульки, 4 тцкшника. Чоловік 10+-, це що за такий природний відбір))
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05.08.2025 12:29 Відповісти
"повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку"😂
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05.08.2025 12:26 Відповісти
10% від усієї кількості.
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05.08.2025 12:28 Відповісти
більш цікаво дізнатися скільки не повернулося
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05.08.2025 12:29 Відповісти
270-300 тис.
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05.08.2025 12:34 Відповісти
та ніхто там добровільно не повертався... кого зловили того записали в добровільно повернутих.. ЗЕскотва хітра і підступна, посадить в тюрму 29 000 СЗЧ це крах...
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05.08.2025 12:37 Відповісти
тысяч 300-400 не вернулось
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05.08.2025 12:50 Відповісти
а чего целое ДБР лезет к СЗЧшникам???, есть ВСП, замполиты-психологи.. вы боевых комбригов судите за сзч в его подразделении, вам нечем заняться???
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05.08.2025 12:29 Відповісти
Влада колаборантів як завжди бореться не з першопричинами проблем а з наслідками, яких буде все більше без усунення причини. А бойові комбриги замість звинувачень отримують підвищення, звання та нагороди.
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05.08.2025 12:35 Відповісти
29 тис то крапля в морі в порівнянні з реальною цифрою.
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05.08.2025 12:33 Відповісти
"в зв'язку із постійним притоком бажаючих повернутися на службу", - хто і де складає подібні тексти?
З тих кого я знаю що в СЗЧ ніхто не збирається повертатися. Мабуть ті 29 тисяч наловили правоохоронці, воювати замість себе.
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05.08.2025 12:36 Відповісти
ДАААААА?
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05.08.2025 12:38 Відповісти
Если по умному то надо рекорсменов по СЗЧ снять с командиров бригад,у нормальных командиров солдаты не уходят.
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05.08.2025 12:45 Відповісти
 
 