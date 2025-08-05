До війська повернулося понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили частини, - директор ДБР Сухачов

Завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, з 29 листопада 2024 року по серпень поточного року на службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Він зауважив, що цей правовий механізм був розроблений Державним бюро розслідувань спільно із військовою службою правопорядку ЗСУ, Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора. Визначений алгоритм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення.

Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, за рішенням суду також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

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Вперше цей механізм був визначений на законодавчому рівні наприкінці 2024 року. Однак, в зв’язку із постійним притоком бажаючих повернутися на службу, порядок реалізації цих норм оновлювався іншими законодавчими актами.

8 травня 2025 року президент України підписав Закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

"Найбільше бійців стали до строю у Збройних силах України. Також активно військові повертались до Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Діючий порядок також поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року та тих, кому термін військової служби призупинений", - йдеться у повідомленні.

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Кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Як альтернатива - він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР, чи Військової служби правопорядку або Нацполіції. Міноборони також дозволило звернутися до однієї із 19 військових частин із затвердженого Генеральним штабом списку, або до однієї з 15 рот резерву Нацгвардії.