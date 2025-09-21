Воїнів ремонтного батальйону 125 бригади переводять у штурмовий підрозділ. Вони збираються масово піти в СЗЧ

Воїни ремонтного батальйону Львівської 125 окремої важкої механізованої бригади планують масово йти у СЗЧ через намір командування відправити їх у штурмовий підрозділ.

Про це один з військовослужбовців Володимир Романів розповів ZAXID.NET, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Романіва, рембат 125 бригади - це військові колишнього 219 батальйону, які одні з перших почали виконувати бойові завдання та продовжують це робити й надалі. Військовий каже, що для рембату силами друзів та родичів вдалось зібрати гроші для облаштування майстерні, зокрема, купили 3D-принтери, мікроскоп для ремонту мавіків. Саме у цей батальйон пішов служити і син Володимира.

"Мій син закінчив політех за фахом комп’ютерні технології. Йому ще не виповнилось 25 років, він підписав контракт та пішов добровольцем. У цивільному житті він уже був фахівцем по дронах, мав відношення саме у наш батальйон на майстра-інженера з виготовлення та ремонту безпілотників. Чотири рази його кидали то в один підрозділ, то в інший. Тиждень тому він перебрався до нас і зараз приходить бойове розпорядження - мого сина кидають в 218 батальйон. На "м'ясо", в стрілецькі роти відбивати позиції, які вони втратили", - каже військовий, закликаючи командування утриматись від необдуманих рішень і не відправляти фахівців-ремонтників на штурмові дії.

Бойове розпорядження про перехід у 218 батальйон стосується не лише сина Володимира Романіва, а й ще понад 20 його побратимів - загалом у рембаті близько 70 військових.

"Я не в тому списку, але я, як батько, солідарний з моїм сином - ми всі вирішили йти в СЗЧ. Усі 24 людини, яких це стосується. Переважно це люди старші 50 років. У чому найбільший абсурд – зараз війна безпілотників, потрібні фахівці. Мій син, який є фахівцем, його кидають в окоп. Чоловіки за 50, які теж не штурмовики по віку, їх теж кидають в окоп", - додав військовий.

Військові ремонтного батальйону планують масово йти у СЗЧ після отримання наказу про перехід у 218 батальйон. Таким вчинком вони хочуть привернути увагу до цієї ситуації.