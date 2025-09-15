Військових не можна карати за добровільне повернення на службу, - Лубінець проти посилення кримінальної відповідальності за СЗЧ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив проти законопроєктів № 13260 та № 13452, які посилюють кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини під час воєнного стану та непокору наказам командира.

Про це омбудсмен повідомив у соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що скерував свої позиції щодо відповідних законопроєктів до Комітету Верховної Ради.

Лубінець нагадав, що йдеться про два резонансних проєкти закону, які зареєстровані у ВР:

від 05.05.2025 № 13260 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням в умовах воєнного стану військової частини або місця служби",

від 04.07.2025 № 13452 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України щодо відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення".

"Я в цілому не підтримав законопроєкт № 13260. Адже якщо його ухвалять, військовослужбовці під час дії воєнного стану (крім тих, хто на час набуття цим проєктом чинності вже повернувся до частини) будуть позбавлені можливості звільнення від кримінальної відповідальності за добровільне повернення до місця служби", - наголосив Лубінець.

Він пояснив, що тоді єдиним результатом для людини, яка вирішить повернутися, буде не заохочення до виправлення, а обов’язкове кримінальне покарання за статтею 408 або 409 КК України.

Також він висловив зауваження до правових норм, передбачених законопроєктом № 13452, які встановлюють:

триваліший, порівняно із загальним, термін для накладання штрафу за вчинення під час дії воєнного стану правопорушень, передбачених главою 13-Б КУпАП,

заборону на призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом; звільнення від відбування покарання з випробуванням за військове кримінальне правопорушення, передбачене статтею 402 КК України "Непокора".

"Я скерував свої позиції із зауваженнями та пропозиціями щодо цих законопроєктів до Комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності, який є головним у їх доопрацюванні.

Дотримання прав військовослужбовців і надалі залишатимуться на моєму особистому контролі. Держава повинна підтримувати своїх Захисників і Захисниць!" - додав омбудсмен.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових за самовільне залишення частини (СЗЧ) в умовах воєнного стану.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №13452, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.