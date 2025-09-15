УКР
Новини СЗЧ в ЗСУ Військових хочуть карати за непокору наказу
796 17

Військових не можна карати за добровільне повернення на службу, - Лубінець проти посилення кримінальної відповідальності за СЗЧ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив проти законопроєктів № 13260 та № 13452, які посилюють кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини під час воєнного стану та непокору наказам командира.

Про це омбудсмен повідомив у соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що скерував свої позиції щодо відповідних законопроєктів до Комітету Верховної Ради.

Лубінець нагадав, що йдеться про два резонансних проєкти закону, які зареєстровані у ВР:

  • від 05.05.2025 № 13260 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням в умовах воєнного стану військової частини або місця служби",
  • від 04.07.2025 № 13452 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України щодо відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення".

"Я в цілому не підтримав законопроєкт № 13260. Адже якщо його ухвалять, військовослужбовці під час дії воєнного стану (крім тих, хто на час набуття цим проєктом чинності вже повернувся до частини) будуть позбавлені можливості звільнення від кримінальної відповідальності за добровільне повернення до місця служби", - наголосив Лубінець.

Він пояснив, що тоді єдиним результатом для людини, яка вирішить повернутися, буде не заохочення до виправлення, а обов’язкове кримінальне покарання за статтею 408 або 409 КК України.

Також він висловив зауваження до правових норм, передбачених законопроєктом № 13452, які встановлюють:

  • триваліший, порівняно із загальним, термін для накладання штрафу за вчинення під час дії воєнного стану правопорушень, передбачених главою 13-Б КУпАП,
  • заборону на призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом; звільнення від відбування покарання з випробуванням за військове кримінальне правопорушення, передбачене статтею 402 КК України "Непокора".

"Я скерував свої позиції із зауваженнями та пропозиціями щодо цих законопроєктів до Комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності, який є головним у їх доопрацюванні.

Дотримання прав військовослужбовців і надалі залишатимуться на моєму особистому контролі. Держава повинна підтримувати своїх Захисників і Захисниць!" - додав омбудсмен.

Лубінець розкритикував законопроєкти № 13260 та № 13452

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових за самовільне залишення частини (СЗЧ) в умовах воєнного стану.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №13452, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.

законопроєкт (3714) військовослужбовці (4937) Лубінець Дмитро (635) СЗЧ (99)
В счз 300 тисяч. Тюрем стільки нема.
СЗЧ - сзч різниця. Особисто у мене знайомий- АТОшник,з першого дня широкомасштабки на фронті. "Зламався" весною цього року -уже нема ні фізичних ні моральних сил-будь що буде каже. А сзчшник,що втік ще з навчального центру-зовсім інша справа.
А мєнтяра чи депутатська ,чи інвалідськопрокурорська морда- то ще інша справа,але це вже інша,окрема тема...
в верховной зраде сидят те ещё п.дарасы, которые сами не хотят идти на 0, вот и пишут такое г.вно
в верховной зраде сидят те ещё п.дарасы, которые сами не хотят идти на 0, вот и пишут такое г.вно
Автор Сергій Іонушас.
До обрання депутатом керував юридичною фірмою «Гелон», ця компанія представляє інтереси студії Квартал 95.
та вже по прізвищу зрозуміло,що вони condom
Сергій Костянтинович Іонушас (нар. 18 жовтня 1979, Санкт-Петербург)

Цікаво, де проживають його батьки. Згадки про них в інтернеті чомусь ретельно зачищені.
В счз 300 тисяч. Тюрем стільки нема.
Зелемский побудує нові тюрми. Делов-то.
треба карати аж до децимації. нам потрібен потужний сильний лідер, який своєю сильною рукою приведе нас до перемоги. його прізвище на букву З починається
Воїнів - не можна. А от зе!ухилянта 3-4 разового можна.
https://www.youtube.com/watch?v=IEnlI6-s69s&list=RDIEnlI6-s69s&start_radio=1

пісня саме по них
СЗЧ - сзч різниця. Особисто у мене знайомий- АТОшник,з першого дня широкомасштабки на фронті. "Зламався" весною цього року -уже нема ні фізичних ні моральних сил-будь що буде каже. А сзчшник,що втік ще з навчального центру-зовсім інша справа.
А мєнтяра чи депутатська ,чи інвалідськопрокурорська морда- то ще інша справа,але це вже інша,окрема тема...
ого, на владу бочку котиш, скотиняка, сзчшників виправдовуєш. на кого працюєш? портретик ***** біля серця носиш?
Влада то херня- зелена пліснява,стадо аферюг з Кривого Рогу.Не було б їх,переконаний,були б інші-Львівські чи Вінницькі або Дніпровські...
А проблема в тому,що в суспільстві на той час сформувалась критична маса тобіподібних бовдурів готових голосувати за умовного "Голобородька" руками,думаючи при тому сракою. От в той соціальний ліфт і напхалось квартальної мерзоти.
о-о-о-ооо, скільки можу розповісти історій з приводу.
Я теж з першого дня.
На ВЛК і обмеженого.
Не варто СЗЧ.
Занадто давно в ЗСУ, а авторитет таким як ми можна похерити елементарно.
Хочеш посміятися?
Побратим пару місяців назад. Теж з самого початку.
Задолбався, вже хотів в СЗЧ, відговорив, зробили йому направлення на ВЛК в Київ в госпіталь.
Там сидить психіатр і задає дурні питання.
Цей посилає його накуй.
Пишуть - на дообстеження на Фрунзе.
Образився, звалив додому.
Довго водили хороводи.
Хто тільки йому не дзвонив. Ми усі, комбат особисто дзвонив.
Ліг.
Поговорили з головним лікарем закладу, щоб йому там не кололи нічого з їх хімії.
Виписали. Приїхав. Зробили ще одне направлення на ВЛК, пояснили щоб більше нікого не ображав.
Пройшов, і що думаєш?
Необмежено придатний ))
На позицію не піде - є чим зайнятися.
У Лубінця не може бути причин для хвилювання тому, що в Україні будь -який законопроект не може перетворитеся в закон, по причині того, що колишній президент Зеленський не має права підписувати документи ( це одна з причин).
Як це не можна і не потрібно притягувати до відповідальності ??? Так будь-якому військовому заманеться чкурнути погуляти/день народження/весілля/пляж/секс тощо. Покинув свою частину, погульбанив досхочу, повернувся через три місяці: "Вітаннячко, побратими. Цілуйте мене у дупу, бо я щасливий гульвіса". А те, що з вини його відсутності загинуло багато дисциплінованих і вірних присязі воїнів, дезертиру байдуже. Така ситуація - повна нісенітниця. Це не військо, збіговисько озброєних покидьків, яким доля Батьківщини є байдужою. Карати без жалю. Де відсутній контроль і відповідальність, там - безлад і крах військової та суспільної систем.
Коли ти вже мобілізуєшся?
А "контроль і відповідальність" встановлювати, "карати без жалю" маєш саме ти?
