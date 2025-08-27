УКР
Військових хочуть карати за непокору наказу
3 452 57

Комітет Ради підтримав законопроєкт, що посилює покарання для військових за непокору

Покарання військових за непокору: комітет Ради підтримав законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомив комітет Ради, інформує Цензор.НЕТ.

У пояснювальній записці законопроєкту № 13452 така пропозиція аргументується тим, що нині військовослужбовці (а також військовозобов’язані та резервісти) можуть уникнути відповідальності за адміністративні порушення, якщо вони малозначні та не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Депутати переконані, що це "не сприяє підтриманню належного рівня правопорядку у підрозділах та військових частинах та нівелює принцип невідворотності справедливого покарання".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга" Іонушас пропонує карати військових тюрмою за непокору наказу командира

Автори проєкту закону зазначають, що чинне законодавство не дозволяє суду призначати покарання, яке є м'якшим за передбачене законом, або іспитовий термін за: невиконання наказу начальника, погрози/насильство щодо начальника, самовільне залишення частини, дезертирство тощо. Однак непокора не включена до цього переліку.

У записці ініціатори називають це "нелогічним з огляду на небезпечність цього діяння в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці та наслідки, до яких вчинення цього злочину може призвести".

Станом на зараз Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років за непокору, вчинену в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Це означає, що в разі ухвалення законопроєкту суд не зможе призначити більш м'яке покарання.

Ініціаторами законопроєкту стали народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші.

Також читайте: За час війни відкрито більше 250 тис. справ про СЗЧ і дезертирство, - прокуратура

ВР (15197) законопроєкт (3697) військовослужбовці (4906)
Топ коментарі
+38
Командирів за бездумні втрати особового складу, я так розумію, карати не збираються. Мда, от вам і реформа. Навоюємо з таким підходом
показати весь коментар
27.08.2025 19:13 Відповісти
+33
Ті що не служили і служити не будуть посилюють покарання для військових🤬
показати весь коментар
27.08.2025 19:14 Відповісти
+29
Підтримали, ось і піздуйте самі служити...
показати весь коментар
27.08.2025 19:15 Відповісти
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт
- якщо хто не знає - в комітеті 24 члена , серед яких є представники всіх фракцій в парламенті
показати весь коментар
27.08.2025 19:36 Відповісти
ваше нестримне бажання запхнути свого язика якомога глибше в сраку владі давно очевидне.
1. до складу комітету входить https://people.rada.gov.ua/body/view/cmt-komzakonpr_skl9/stru2#Text 22 депутати, а не 24.
2. 1 з них від ЄС, 2 від Голосу, 1 від довіри, 1 безпартійний, 2 від опзж (які є негласними коаліціянтами слугнароду), а решта 15, серед яких й голова комітету іонушас, - це слугинароду.
за таких пропорцій не схвалити щось, чого бажає влада просто неможливо.
показати весь коментар
27.08.2025 20:16 Відповісти
А куди ж поділась мантра "землі ми повернемо, а людей ні"? Чи може краще не треба було проводити безглуздих контрнаступів, а більше берегти людей? Може краще дати їм більше прав?
показати весь коментар
27.08.2025 19:31 Відповісти
А як люди закінчаться, то кому та земля тоді потрібна?
показати весь коментар
27.08.2025 19:33 Відповісти
Краснобокий бачить себе не в окопах а в загранотрядах
показати весь коментар
27.08.2025 19:41 Відповісти
На кладовищі? Так більшість не похована і навряд чи буде похована.
Навіть тої землі не отримали.
показати весь коментар
27.08.2025 19:44 Відповісти
не для військових,а для тих хто має шанси втратити через злочинні,безумні накази свої здоров'я та життя!!!жодна тварина з вр не повинна попасти знов до влади
показати весь коментар
27.08.2025 19:36 Відповісти
Ці дебіли взагалі щось чули про навантаження на слідчих, суди, тюрми? Якщо не брати до уваги сутність їхнього висеру, а тільки технічні моменти. Їрмаку так хочеться в препізденти, що аж їсти не може
показати весь коментар
27.08.2025 19:14 Відповісти
Військові терпіли, залякані ТЦК і корумпованими комбатами.
показати весь коментар
27.08.2025 19:15 Відповісти
Дно
показати весь коментар
27.08.2025 19:16 Відповісти
Все робится що б зірвати мобілізацію .
показати весь коментар
27.08.2025 19:17 Відповісти
Кацапе, це ти думай, що пишеш.
показати весь коментар
27.08.2025 19:44 Відповісти
Непокора - це як? Невиконання наказу - це зрозуміло.. "Молчать! Я вас спрашиваю! " Це воно?
показати весь коментар
27.08.2025 19:21 Відповісти
Повернуться після війни додому-жоден з них не підтримає на вулиці слугу урода,подібно як це не дали арештувати Порошенка в аеропорту,коли він повертався з Польщі.
показати весь коментар
27.08.2025 19:21 Відповісти
Одних випустили за кордон, інших забронювали а третіх кого зловили так вже зробили з них рабів. Тільки ви дещо чого не врахували. Той хто воював на фронті не боїться ні вас ні ваших погроз ні тюрми ні смерті.
показати весь коментар
27.08.2025 19:22 Відповісти
Я не воювала..але не боюсь. Що вони мені зроблять? Картку заблокують? Квартиру відіжмуть? Пристрелять?)))

Так в мене при кожному обстрілі такі самі варіанти.
показати весь коментар
27.08.2025 19:55 Відповісти
По таких ініціативах відразу видно, як ми "близько до перемоги".
показати весь коментар
27.08.2025 19:23 Відповісти
Ініціаторами законопроєкту "Начальник всегда прав", стали народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші.

Чергова групка ху🤬сосів, які самі не служили, але знають, як "правильно" нести службу військовим ЗСУ.

Думають, що вони королі життя, бо при владі?
Куй там малята🤭
Життя може так повернутися, що ще будете заздрити Портнову😉
показати весь коментар
27.08.2025 19:26 Відповісти
👏
показати весь коментар
27.08.2025 19:57 Відповісти
Суд,згідно ст.69 ККУ має право призначити покарання нижче від найнижчої межі при наявності не менш 2х пом'якшуючих обставин ...Отже нижче 5 років та навіть без позбавлення волі...Отже твердження автора "не меньше 5-10 років"- невірне...
показати весь коментар
27.08.2025 19:27 Відповісти
Станом на зараз Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років за непокору, вчинену в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Це означає, що в разі ухвалення законопроєкту суд не зможе призначити більш м'яке покарання. Джерело: https://censor.net/ua/n3570873
показати весь коментар
27.08.2025 19:29 Відповісти
А у нас воєнний стан?)))

Чому тоді на людей за комуналку до суду подають? Це ж заборонено)
показати весь коментар
27.08.2025 19:58 Відповісти
За ту помощь , что Петр Алексеевич оказал ВСУ , любой военный с радостью за него жизнь отдаст. только Порох !
показати весь коментар
27.08.2025 19:28 Відповісти
Машо, пи.дуй в зсу, в окопи а не на кухню.
показати весь коментар
27.08.2025 19:34 Відповісти
Та спамте мовчки..ольгінських д@білів насипало..
показати весь коментар
27.08.2025 19:59 Відповісти
Якщо ВР проголосує цей "закон", їх винесуть на багнетах
показати весь коментар
27.08.2025 19:30 Відповісти
Даю 100% , що не винесуть !
показати весь коментар
27.08.2025 19:38 Відповісти
Багнетів то немає! Дронами хіба що...
показати весь коментар
27.08.2025 19:50 Відповісти
Стан в країні наближається до 1917 року. Влада забула що тоді солдати повернули зброю проти влади яку втопили в крові.
показати весь коментар
27.08.2025 19:33 Відповісти
Банда Зеленського копіює москалів.
Ці зелені виродки хочуть перетворити Україну в ще один
- Головнокомандуючий - москаль - Сирський.
- керівник ГУР - москаль - Буданов.
- військових своїми законами перетворюють на безвольне м'ясо.
показати весь коментар
27.08.2025 19:37 Відповісти
Фракция Пороха за такое не проголосует! Порох - достояние Украины!
показати весь коментар
27.08.2025 19:40 Відповісти
Потрібно тоді набирати більше вертухаїв, прокурорів, слідчих, будувати нові тюрми, просити в ЕС гроші на утримання 10 років пів мільйона людей.
Штат поліції збільшити в двоє.
Потрібен новий законопроект.
показати весь коментар
27.08.2025 19:49 Відповісти
В мене підозри, що тюрем вже набудували..

Камери ж поліпшені на лук'янівці є..
показати весь коментар
27.08.2025 20:01 Відповісти
Всіх не пересаджають
А залякати людей , після 11 років війни , вони вже не здатні
показати весь коментар
27.08.2025 20:06 Відповісти
Поліпшені для депутатів))) підготувались)))
показати весь коментар
27.08.2025 20:13 Відповісти
Сзч збільшиться в кілька разів, або поїде в тюрму і як не дивно це безпечніше буде чим в окопі, "двері тюрьми завжди відкриються в будь який момент (не при цій владі точно) в кришка гробу ніколи) , Місцеві обителі цкунів , фас!
показати весь коментар
27.08.2025 19:50 Відповісти
Колись в 89 році , ще в радянській армії відмовився носити мішки з хлоркою на складі без респіратора. Цілий майор горланив на мене. А майор в армії для солдата це полубог.. Це мабуть і була ота непокора..
показати весь коментар
27.08.2025 19:50 Відповісти
До штрафбатів та загороджувальних загонів 3...2...1...
показати весь коментар
27.08.2025 19:53 Відповісти
І до кацапів..
показати весь коментар
27.08.2025 20:02 Відповісти
Ну і що далі ... ? Коли тепер вийдуть протестувальники з картонками ?
показати весь коментар
27.08.2025 19:56 Відповісти
Ну шо там, вільки кізяки? Знесуни? Ми не рашка ла ла ла, ахахах
показати весь коментар
27.08.2025 20:04 Відповісти
а тепер ціх гандонів рядовими у військо до відшибленних комаедирів...хай кайфують...
показати весь коментар
27.08.2025 20:19 Відповісти
Ці "депутати" хіба що "служать" якійсь госпожі на яхті .
показати весь коментар
27.08.2025 20:29 Відповісти
Щось не видно закликів всіх диванних патріотів, яка ВР молодці. В темах про ТЦК значно більша їх активність.
показати весь коментар
27.08.2025 20:47 Відповісти
 
 