Комітет Ради підтримав законопроєкт, що посилює покарання для військових за непокору
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомив комітет Ради, інформує Цензор.НЕТ.
У пояснювальній записці законопроєкту № 13452 така пропозиція аргументується тим, що нині військовослужбовці (а також військовозобов’язані та резервісти) можуть уникнути відповідальності за адміністративні порушення, якщо вони малозначні та не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
Депутати переконані, що це "не сприяє підтриманню належного рівня правопорядку у підрозділах та військових частинах та нівелює принцип невідворотності справедливого покарання".
Автори проєкту закону зазначають, що чинне законодавство не дозволяє суду призначати покарання, яке є м'якшим за передбачене законом, або іспитовий термін за: невиконання наказу начальника, погрози/насильство щодо начальника, самовільне залишення частини, дезертирство тощо. Однак непокора не включена до цього переліку.
У записці ініціатори називають це "нелогічним з огляду на небезпечність цього діяння в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці та наслідки, до яких вчинення цього злочину може призвести".
Станом на зараз Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років за непокору, вчинену в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Це означає, що в разі ухвалення законопроєкту суд не зможе призначити більш м'яке покарання.
Ініціаторами законопроєкту стали народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші.
- якщо хто не знає - в комітеті 24 члена , серед яких є представники всіх фракцій в парламенті
1. до складу комітету входить https://people.rada.gov.ua/body/view/cmt-komzakonpr_skl9/stru2#Text 22 депутати, а не 24.
2. 1 з них від ЄС, 2 від Голосу, 1 від довіри, 1 безпартійний, 2 від опзж (які є негласними коаліціянтами слугнароду), а решта 15, серед яких й голова комітету іонушас, - це слугинароду.
за таких пропорцій не схвалити щось, чого бажає влада просто неможливо.
Навіть тої землі не отримали.
Так в мене при кожному обстрілі такі самі варіанти.
Чергова групка ху🤬сосів, які самі не служили, але знають, як "правильно" нести службу військовим ЗСУ.
Думають, що вони королі життя, бо при владі?
Куй там малята🤭
Життя може так повернутися, що ще будете заздрити Портнову😉
Чому тоді на людей за комуналку до суду подають? Це ж заборонено)
Ці зелені виродки хочуть перетворити Україну в ще один
- Головнокомандуючий - москаль - Сирський.
- керівник ГУР - москаль - Буданов.
- військових своїми законами перетворюють на безвольне м'ясо.
Штат поліції збільшити в двоє.
Потрібен новий законопроект.
Камери ж поліпшені на лук'янівці є..
А залякати людей , після 11 років війни , вони вже не здатні