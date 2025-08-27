Комітет Ради підтримав законопроєкт, що посилює покарання для військових за непокору

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомив комітет Ради, інформує Цензор.НЕТ.

У пояснювальній записці законопроєкту № 13452 така пропозиція аргументується тим, що нині військовослужбовці (а також військовозобов’язані та резервісти) можуть уникнути відповідальності за адміністративні порушення, якщо вони малозначні та не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Депутати переконані, що це "не сприяє підтриманню належного рівня правопорядку у підрозділах та військових частинах та нівелює принцип невідворотності справедливого покарання".

Автори проєкту закону зазначають, що чинне законодавство не дозволяє суду призначати покарання, яке є м'якшим за передбачене законом, або іспитовий термін за: невиконання наказу начальника, погрози/насильство щодо начальника, самовільне залишення частини, дезертирство тощо. Однак непокора не включена до цього переліку.

У записці ініціатори називають це "нелогічним з огляду на небезпечність цього діяння в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці та наслідки, до яких вчинення цього злочину може призвести".

Станом на зараз Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років за непокору, вчинену в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Це означає, що в разі ухвалення законопроєкту суд не зможе призначити більш м'яке покарання.

Ініціаторами законопроєкту стали народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші.

