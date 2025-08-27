У Верховній Раді пропонують карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.

Про це розповів воїн Сергій Гнезділов, передає Цензор.НЕТ.

"Депутати пропонують карати військових за непокору наказу командира тюремним строком від 5 до 10 років. Комітет розгляне законопроєкт, який заборонить судам пом’якшувати покарання. Автор законопроєкту - Сергій Іонушас, лічінка прокурора, родом з РФ.

Чи служив Сергій Констянтинович в війську? Звісно ж ні, жоден з трьох співавторів законопроєкту ні дня не був в нашій чудовій армії. Я коли бачу це прізвище - мене пробирає кріндж. Точніше, кріндж має чітке прізвище: Іонушас.

Саме цей далбай#б [оціночне судження] виступав на початку війни за збільшення строків за СЗЧ/дезертирство", - зазначив він.

Гнезділов зауважив, що це не вирішило проблему СЗЧ.

"Ми маємо понад 300 тис випадків СЗЧ та закон про "перший раз не щщітається".

Сергіє Констянтиновичу. Можливо, це працювало б в РФ, з налаштованим сторіччами карним механізмом та кількістю тюрем, але це точно не працюватиме в Україні. Не тих ви лякаєте "збільшенням строків", ой не тих. Припиніть законотворити, якщо не плануєте остаточно розбалансувати систему права та обов’язку у війську. А ще краще - спердоляйте на росію, як зробили декілька ваших колег по партії на початку війни, за що їм щира вдячність", - підсумував він.

