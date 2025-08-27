"Слуга" Іонушас пропонує карати військових тюрмою за непокору наказу командира
У Верховній Раді пропонують карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.
Про це розповів воїн Сергій Гнезділов, передає Цензор.НЕТ.
"Депутати пропонують карати військових за непокору наказу командира тюремним строком від 5 до 10 років. Комітет розгляне законопроєкт, який заборонить судам пом’якшувати покарання. Автор законопроєкту - Сергій Іонушас, лічінка прокурора, родом з РФ.
Чи служив Сергій Констянтинович в війську? Звісно ж ні, жоден з трьох співавторів законопроєкту ні дня не був в нашій чудовій армії. Я коли бачу це прізвище - мене пробирає кріндж. Точніше, кріндж має чітке прізвище: Іонушас.
Саме цей далбай#б [оціночне судження] виступав на початку війни за збільшення строків за СЗЧ/дезертирство", - зазначив він.
Гнезділов зауважив, що це не вирішило проблему СЗЧ.
"Ми маємо понад 300 тис випадків СЗЧ та закон про "перший раз не щщітається".
Сергіє Констянтиновичу. Можливо, це працювало б в РФ, з налаштованим сторіччами карним механізмом та кількістю тюрем, але це точно не працюватиме в Україні. Не тих ви лякаєте "збільшенням строків", ой не тих. Припиніть законотворити, якщо не плануєте остаточно розбалансувати систему права та обов’язку у війську. А ще краще - спердоляйте на росію, як зробили декілька ваших колег по партії на початку війни, за що їм щира вдячність", - підсумував він.
Не вдасться і закінчать вони по своєму "служінню" - трагічно.
Треба узаконотворити кримінальну відповідальність 10 років за бурхливу діяльність лічінок в Раді !
так и не надо. зачем пояснювать твой бред
У випадку прийняття того "закону" від тої квартальної мерзоти нічого доброго не буде, ні підвищення дисципліни, ні виконання дебільних наказів. А буде наступне:
1. збільшиться кількість і гострота конфліктів з ТЦК і ухиляння від призову.
2. Збільшиться кількість кофліктів в бойових частина, а звідси - деморалізація і демотивація особового складу, виникнення розборок, дуже часто зі смертельним закінченням.
Командир, який собі дозволить застосувати ось такий закон, а тим більше, коли наказ був ідіотським, тим сами просто підпише собі смертний вирок.
Очевидно, та квартальна мерзота саме з такою ціллю то все пропонує. Бо що він просто дебіл аж ніяк не віриться.
Ну а ти, напевно, просто совковий дебіл.
Командир, який собі дозволить застосувати ось такий закон, а тим більше, коли наказ був ідіотським, тим сами просто підпише собі смертний вирок. (с.)
А цей Слуга ***** спочатку нехай повоює рядовим, а потім несе всяку *****.
іншого бути не може
В Україні під час особливого періоду, тюрма для військових нахаб, порушників військових статутів, дебоширів, пиятик, розкрадачів військового майна й просто тих, що демонстративно не хочуть підкорятись командирським наказам - привілея.
Сидить, нічого не робить, не воює.
Треба запровадити штрафні роти. Там тоді буде все по іншому. Потрапивши туди, 1000 разів пожалкує про вчинене!
бойових умовах може дорого коштувати
навідь життю підрозділу
Вот ты солдат - тебе отдали приказ расстрелять 5 летнего ребенка, ты бы его выполнил?
До обрання депутатом керував юридичною фірмою «Гелон», ця компанія представляє інтереси студії Квартал 95.
Це ще шо за чмо?
Яким боком це нещастя до ЗСУ?
Наразі у відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про те, що народний депутат України Сергій Іонушас проходив військову службу.
1. Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу -
4. Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -
карається позбавленням волі на строк від ПЯТИ ДО ДЕСЯТИ років.
Примітка. Під бойовою обстановкою в розділі XIX цього Кодексу слід розуміти обстановку наступального, оборонного чи іншого загальновійськового, танкового, протиповітряного, повітряного, морського тощо бою, тобто безпосереднього застосування військової зброї і техніки стосовно військового супротивника або військовим супротивником. Обстановка бою, в якому бере участь військове з'єднання, частина (корабель) або підрозділ, розпочинається і закінчується з наказу про вступ у бій (припинення бою) або з фактичного початку (завершення) бою.
Стаття 403. Невиконання наказу
1. Невиконання наказу начальника, вчинене за відсутності ознак, зазначених у частині першій статті 402 цього Кодексу, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -
карається позбавленням волі на строк від ПЯТИ ДО ВОСЬМИ років.
ЦЕ ЯКЩО ХТО НЕ ЗНАВ.