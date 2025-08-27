УКР
"Слуга" Іонушас пропонує карати військових тюрмою за непокору наказу командира

Військових пропонують карати тюрмою за непокору наказам

У Верховній Раді пропонують карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.

Про це розповів воїн Сергій Гнезділов, передає Цензор.НЕТ.

"Депутати пропонують карати військових за непокору наказу командира тюремним строком від 5 до 10 років. Комітет розгляне законопроєкт, який заборонить судам пом’якшувати покарання. Автор законопроєкту - Сергій Іонушас, лічінка прокурора, родом з РФ.

Чи служив Сергій Констянтинович в війську? Звісно ж ні, жоден з трьох співавторів законопроєкту ні дня не був в нашій чудовій армії. Я коли бачу це прізвище - мене пробирає кріндж. Точніше, кріндж має чітке прізвище: Іонушас.

Саме цей далбай#б [оціночне судження] виступав на початку війни за збільшення строків за СЗЧ/дезертирство", - зазначив він.

Гнезділов зауважив, що це не вирішило проблему СЗЧ.

"Ми маємо понад 300 тис випадків СЗЧ та закон про "перший раз не щщітається". 

Сергіє Констянтиновичу. Можливо, це працювало б в РФ, з налаштованим сторіччами карним механізмом та кількістю тюрем, але це точно не працюватиме в Україні. Не тих ви лякаєте "збільшенням строків", ой не тих. Припиніть законотворити, якщо не плануєте остаточно розбалансувати систему права та обов’язку у війську. А ще краще - спердоляйте на росію, як зробили декілька ваших колег по партії на початку війни, за що їм щира вдячність", - підсумував він.

Читайте: 59% німців заявили, що не готові захищати країну в разі нападу на неї, - The Telegraph

Військових пропонують карати тюрмою за непокору наказам

Топ коментарі
+45
Іонушаса на передову рядовим в піхоту - штурмувати посадки за наказом Сирського. Це швидко зіб'є пиху.
показати весь коментар
27.08.2025 13:07 Відповісти
+43
А покарання командирів , за тупі і дебільні накази , які призводять до невиправданих втрат особового складу - ДЕ !?? Ви уху їли слуги !
..
показати весь коментар
27.08.2025 13:07 Відповісти
+35
До обрання депутатом керував юридичною фірмою «Гелон», ця компанія представляє інтереси студії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB Квартал 95. Это чмо из когорты "орденоносцев" Лысого с Пикаловым.
показати весь коментар
27.08.2025 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гуманіст.Раніше Безугла пропонувала розстрілювати.
показати весь коментар
27.08.2025 13:05 Відповісти
Зелені свинорили думають ,що їм вдасться ще раз влізти у владу .

Не вдасться і закінчать вони по своєму "служінню" - трагічно.
показати весь коментар
27.08.2025 14:46 Відповісти
Чому їх просто не розстріляють цих слуг - я хз, краще вбити 200 людей чим уже мертвих більше 200 000
показати весь коментар
27.08.2025 13:06 Відповісти
Розстріл парламента не вирішить жодних проблем, пов'язаних з вбивством українців окупантами, просто призведе до демонтажу державності. При всій справедливості претензій до мерзенних рил, які з фотографів і шутів палізли скопом в парламент, кабмін і президенський кабінет.
показати весь коментар
27.08.2025 14:50 Відповісти
Іонушаса на передову рядовим в піхоту - штурмувати посадки за наказом Сирського. Це швидко зіб'є пиху.
показати весь коментар
27.08.2025 13:07 Відповісти
Ні, ліпше розміновувати сіру зону!!! От не хай спробує відмовитися від наказу, як воно тоді заспіваєш!!!!
показати весь коментар
27.08.2025 15:03 Відповісти
А покарання командирів , за тупі і дебільні накази , які призводять до невиправданих втрат особового складу - ДЕ !?? Ви уху їли слуги !
..
показати весь коментар
27.08.2025 13:07 Відповісти
Покарання повинно бути не тільки за тупі і дебільні накази, а і за ВИКОНАНЯ тупих і дебільних наказів. На всіх рівнях. починаючи з головкома. Відповідно до ст. 60 Конституції України.
показати весь коментар
27.08.2025 13:32 Відповісти
До обрання депутатом керував юридичною фірмою «Гелон», ця компанія представляє інтереси студії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB Квартал 95. Это чмо из когорты "орденоносцев" Лысого с Пикаловым.
показати весь коментар
27.08.2025 13:09 Відповісти
Це ворог України !
показати весь коментар
27.08.2025 13:12 Відповісти
Лічінка прокурора з рф!!!))))) ахахахаха)))
Треба узаконотворити кримінальну відповідальність 10 років за бурхливу діяльність лічінок в Раді !
показати весь коментар
27.08.2025 13:13 Відповісти
пошов ун на ***, гуно вонячоє.
показати весь коментар
27.08.2025 13:13 Відповісти
Як усі ці очевидні речі важко посуваються,зі страшенним скрипом,лементом правозахисників, демократів та подібної ліберальної публіки.Людство десятки тисяч років веде війни і за ці тисячоліття зрозуміло одну неспростовну істину - невиконання наказу командира під час війни повинно каратись смертю...Всіляки мульки що мовляв ти не зобов"язаний виконувати несправедливий наказ повинні припинятись моментом...навіть не хочу пояснювати чому...
показати весь коментар
27.08.2025 13:16 Відповісти
"навіть не хочу пояснювати чому"

так и не надо. зачем пояснювать твой бред
показати весь коментар
27.08.2025 13:24 Відповісти
Просто сходи до кози у тріщину. І не треба нічого пояснювати, на.... нікому не потрібно.
показати весь коментар
27.08.2025 13:31 Відповісти
Совок головного мозку...
показати весь коментар
27.08.2025 13:34 Відповісти
Так говорять ті, хто не у лавах Збройних Сил. Але, хоча б принаймі не проходив якийсь час там службу. Віддавати на поталу полудуркам "атцам-камандірам" чужих дітей, батьків, сестер та братів якось легко, чи не так?
показати весь коментар
27.08.2025 13:41 Відповісти
Тільки повний дебіл сьогодні, при такому рівні можливостей комунікації і фіксації подій може ось так просто закликати до тюремного покарання, а тим більше, до розстрілу. Або дебіл, або кацапська нечисть.
У випадку прийняття того "закону" від тої квартальної мерзоти нічого доброго не буде, ні підвищення дисципліни, ні виконання дебільних наказів. А буде наступне:
1. збільшиться кількість і гострота конфліктів з ТЦК і ухиляння від призову.
2. Збільшиться кількість кофліктів в бойових частина, а звідси - деморалізація і демотивація особового складу, виникнення розборок, дуже часто зі смертельним закінченням.
Командир, який собі дозволить застосувати ось такий закон, а тим більше, коли наказ був ідіотським, тим сами просто підпише собі смертний вирок.
Очевидно, та квартальна мерзота саме з такою ціллю то все пропонує. Бо що він просто дебіл аж ніяк не віриться.
Ну а ти, напевно, просто совковий дебіл.
показати весь коментар
27.08.2025 13:47 Відповісти
ви пропустили ще одне, командирів почнут просто вбивати, бо яка к **** різниця за що сидіти? а так хоча знаеш що ця тварюка сдохла.
показати весь коментар
27.08.2025 14:10 Відповісти
Уважніше читайте:
Командир, який собі дозволить застосувати ось такий закон, а тим більше, коли наказ був ідіотським, тим сами просто підпише собі смертний вирок. (с.)
показати весь коментар
27.08.2025 14:13 Відповісти
Дісціпліна в перекладі з латини це "навчання" " виховання". Виходячи з терміну навчатись та виховувати військові династично-моральні якості потрібно було до повномасштабного вторгнення, іонішен хай йде в сраку.
показати весь коментар
27.08.2025 13:51 Відповісти
І крадіжка з оборонних закупівель під час війни - завжди каралася на горло. І де оце все? Давайте страчувати корупціонерів. Міндіча. Чернишова. Цей список можна продовжувати нескінченно. Так би мовити - щоб попередити суспільство про серйозність намірів. Або - генерал Хомчак. Шапошніков, який супроводжував Хомчака під час Іловайської трагедії - стверджує, що командувач накивав п'ятами першим. Як що до цієї справи? Чи сидить цей генерал за феєричний провал на полі бою. Там все, і невиконання наказів командування, і втеча, і наслідки з масовими жертвами. Хоч би 5-10 років покарання призначите? Чи раптом стали лібералом? І правозахисником? "Друзям - все, всім іншим - закон"? На випадок, якщо ми більше в коментарях не пересічемося - гори в пеклі, тля.
показати весь коментар
27.08.2025 14:57 Відповісти
Дісципліна повиннабути інакше не буде ЗСУ. Не буде ЗСУ не буде України.
А цей Слуга ***** спочатку нехай повоює рядовим, а потім несе всяку *****.
показати весь коментар
27.08.2025 13:16 Відповісти
Ви, мали на увазі, Слуга Зеленського? Хоча, какая разніца...
показати весь коментар
27.08.2025 13:19 Відповісти
Дісципліна - це архаїчна відрижка минулого. Світ давно змінився. Здоровий глузд і бажання (в сенсі воля) - ось "дисципліна" нормальної ******** людини. Для війська - ще стратегічна доцільність. Нажаль, і здоровогу глузду і стратегічної доцільності в Україні дуже мало.
показати весь коментар
27.08.2025 13:38 Відповісти
Здоровий глузд і бажання (в сенсі воля) це самодісциплина. Без самодісциплина нема дісциплини взагалі.
показати весь коментар
27.08.2025 14:26 Відповісти
А якщо наказ буде самовбивчим, чи по пʼяні- все одно солдат буде винен?!
показати весь коментар
27.08.2025 13:17 Відповісти
Один довбойоб командир може знищити десятки і сотні бійців дебільними наказами. А яка відповідальність командира за злочинні накази?
показати весь коментар
27.08.2025 13:17 Відповісти
А Сірожа не хоче штурмануть посадку, щоб мати хоч якийсь досвід в війсковій справі?
показати весь коментар
27.08.2025 13:19 Відповісти
Таких виродків як іонушас треба перевиховувати. Спіймати і посадити в окоп на лінії фронту
показати весь коментар
27.08.2025 13:20 Відповісти
Кожен солдат, як і синок мами рімми, нікому нічого нє должен
показати весь коментар
27.08.2025 13:21 Відповісти
От хочеться в законотворців запитати. Ви впевнені в тому, що: 1) для військового, який кожен день ходить поруч зі смертю і живе на межі людських можливостей, тюрма буде покаранням? 2)ви впевнені, що у вас, голож.....опенків, що клянчать гроші по всьому світу, знайдеться скільки тюрем? 3) я б особисто на вашому місці засунув би язик у дупу і щодня молив Бога за здоровля тих людей, завдячуючи яким ви особисто не бачите війни, а не видумовував би тим людям покарання.
показати весь коментар
27.08.2025 13:23 Відповісти
Найрозумніший коментар, між іншим.
показати весь коментар
27.08.2025 15:03 Відповісти
За злочинні накази,командира до відповідальності,в таких депутатів як Іонушас на передову в окоп.Понабирав ЗЕбіл довбнів.
показати весь коментар
27.08.2025 13:23 Відповісти
Довбнів понаобирали наші тупі виборці.
показати весь коментар
27.08.2025 13:43 Відповісти
Гнид шукаєте кацапських? Так ось воно сидить в зРаді "слуга" ЗЕлений виб .док
показати весь коментар
27.08.2025 13:28 Відповісти
пани вирішуть скільки батогів дати кріпакам за непокору. Що ж, як кажуть історія йде по спіралі
показати весь коментар
27.08.2025 13:35 Відповісти
А в самого депутатський імунітет.
показати весь коментар
27.08.2025 13:35 Відповісти
І перша група інвалідності. І ще мама хвора.
показати весь коментар
27.08.2025 13:43 Відповісти
А якщо приказ командира преступний і командир-м'ясник, який не береже життя військових заради тупих наказів все одно треба виконувати накази аби тільки не покарали строком від 5 до 10 років позбавлення волі?
показати весь коментар
27.08.2025 13:36 Відповісти
Така логіка цих трьох зеленоплєснявих виригів. Типу варіант загинути або втратити здоров'я із-за імбіцильного наказу "атца-камандіра" більш привабливий, чим можливість судової тяганини і 5 років можливого ув'язнення. Що тут скажеж, трускавецька школа вищого гатунку.
показати весь коментар
27.08.2025 13:47 Відповісти
Пора формувати слугонародний батальон. Пора!
показати весь коментар
27.08.2025 13:42 Відповісти
Він вже сформований- батальон Монако.
показати весь коментар
27.08.2025 13:47 Відповісти
Це перед дзеркалом будеш так жонглювати, сопля життєвим досвідом поради дає....
показати весь коментар
27.08.2025 13:42 Відповісти
Потужно мотивація, не дивуйтеся тоді чого скільки СЗЧ
показати весь коментар
27.08.2025 13:43 Відповісти
*********** цирк- арахамія,безкутна,іонунашас,і тд...-звідки це зелене гівно повитягали, що тепер дає такий супер -потужний сморід!!!!
показати весь коментар
27.08.2025 13:43 Відповісти
а шо "не так"?????????
показати весь коментар
27.08.2025 13:47 Відповісти
Можна . перед тим , прийняти покарання розстрілом за корупцію та невиправдану втрату солдат
показати весь коментар
27.08.2025 13:50 Відповісти
пропоную "трійки" і виконання покарання на місці.
показати весь коментар
27.08.2025 13:51 Відповісти
Приймайте, закон корисний: військовий сяде в теплу камеру з триразовим харчуванням, і потім вийде живим і здоровим.
показати весь коментар
27.08.2025 13:52 Відповісти
Таким чином буде альтернатива сзч, тюрма, років 15 тому хтось сказав би про те що буде відбуватися в Україні, повезли би в дурку..Але 76 відсотків виріщили інакше в 2019 році.
показати весь коментар
27.08.2025 13:58 Відповісти
ЗЕчароване стадо в 2019 віддало ВСЮ владу в брудні рученята отаких от Іонушасів і тепер це бидло від безкарності вже не знає як ще відтанцюватися на тупих кріпачках, які самі ж собі на шию наобирали це ЗЕлене ярмо... Шкода лише розумних громадян, які давно ще до виборів попереджали, що обрання кремлівського квартального скомороха обернеться для України великою страшною бідою... Але хіба тоді їх хтось слухав???
показати весь коментар
27.08.2025 13:53 Відповісти
Що ви хотіли від дітей і онуків чекістів ,пролетарів і функціонерів червоної чуми …
іншого бути не може
показати весь коментар
27.08.2025 13:53 Відповісти
Кожному слузі по мутузці на шию і на фонар..
показати весь коментар
27.08.2025 13:54 Відповісти
Я думаю адекватні люди дивлячись на цей бардак з фронту йдуть просто в сзч і все, життя одне , а виконувати дибільні (у 70 відсотках) завдання командирів яке коштує життя (одного) звісно ніхто не буде..
показати весь коментар
27.08.2025 13:56 Відповісти
Ну, треба бути відвертими й чесними, в країнах НАТО це є й практикується.
В Україні під час особливого періоду, тюрма для військових нахаб, порушників військових статутів, дебоширів, пиятик, розкрадачів військового майна й просто тих, що демонстративно не хочуть підкорятись командирським наказам - привілея.
Сидить, нічого не робить, не воює.
Треба запровадити штрафні роти. Там тоді буде все по іншому. Потрапивши туди, 1000 разів пожалкує про вчинене!
показати весь коментар
27.08.2025 13:58 Відповісти
Невиконання наказу в деяких випадках в
бойових умовах може дорого коштувати
навідь життю підрозділу
показати весь коментар
27.08.2025 13:59 Відповісти
Ти конкретно, особисто ти таких випадків власне багато своїми очима бачив?
показати весь коментар
27.08.2025 14:02 Відповісти
Солдат имеет право не выполнять приказ, если считает его преступным.
Вот ты солдат - тебе отдали приказ расстрелять 5 летнего ребенка, ты бы его выполнил?
показати весь коментар
27.08.2025 14:04 Відповісти
Народження: 18 жовтня 1979 р. (45 років), Санкт-Петербург, Росія
До обрання депутатом керував юридичною фірмою «Гелон», ця компанія представляє інтереси студії Квартал 95.
****************************
Це ще шо за чмо?
Яким боком це нещастя до ЗСУ?
показати весь коментар
27.08.2025 13:59 Відповісти
Козаки таких на палю садили!
показати весь коментар
27.08.2025 14:27 Відповісти
Эта чувырдла Іонушас думает что оно бессмертное?
показати весь коментар
27.08.2025 14:01 Відповісти
Ця гнида кацапська ще жива? Щось не було чути про нього, думали окочурився. Аж ні, це він просто взяв паузу, набирався сил перед новими законотворчими "подвигами"...
показати весь коментар
27.08.2025 14:02 Відповісти
А не пішов би він на передок, чмо москальське...
показати весь коментар
27.08.2025 14:04 Відповісти
"наказания отменить" "офицеров выбирать" "создать солдатские комитеты"_________вот с этого начался распад армии русоимперии в начале прошлого века! чем это закончилось надеюсь хоть кто то знает!
показати весь коментар
27.08.2025 14:05 Відповісти
Треба послати цього недоумка на місяць під Покровськ! Якщо виживе(що навряд чи), то в нього будуть зовсім інші думки...
показати весь коментар
27.08.2025 14:06 Відповісти
чи служив депутат Іонушас в армії

Наразі у відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про те, що народний депутат України Сергій Іонушас проходив військову службу.
показати весь коментар
27.08.2025 14:14 Відповісти
Стаття 402. Непокора

1. Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу -

....

4. Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -

карається позбавленням волі на строк від ПЯТИ ДО ДЕСЯТИ років.

Примітка. Під бойовою обстановкою в розділі XIX цього Кодексу слід розуміти обстановку наступального, оборонного чи іншого загальновійськового, танкового, протиповітряного, повітряного, морського тощо бою, тобто безпосереднього застосування військової зброї і техніки стосовно військового супротивника або військовим супротивником. Обстановка бою, в якому бере участь військове з'єднання, частина (корабель) або підрозділ, розпочинається і закінчується з наказу про вступ у бій (припинення бою) або з фактичного початку (завершення) бою.

Стаття 403. Невиконання наказу

1. Невиконання наказу начальника, вчинене за відсутності ознак, зазначених у частині першій статті 402 цього Кодексу, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

...

3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -

карається позбавленням волі на строк від ПЯТИ ДО ВОСЬМИ років.

ЦЕ ЯКЩО ХТО НЕ ЗНАВ.
показати весь коментар
27.08.2025 14:17 Відповісти
Це той, що гвалтівник? Ну, питаннь нема...
показати весь коментар
27.08.2025 14:17 Відповісти
У військових є статути ,там все прописано і вони самі розберуться що і як . А цей "слуга" видно з "професійних" ухилянтів.
показати весь коментар
27.08.2025 14:21 Відповісти
Онучас
показати весь коментар
27.08.2025 14:28 Відповісти
интересно, контрразведка как то проверяет чиновников и депутатов из числа бывших граждан страны-агрессора ?
показати весь коментар
27.08.2025 14:40 Відповісти
От так людина собі на багнет в гузно і наговорює. Так хвору голову і лікують - багнетом.
показати весь коментар
27.08.2025 14:46 Відповісти
У вулик цього кідара(с).
показати весь коментар
27.08.2025 15:02 Відповісти
 
 