В Верховной Раде предлагают наказывать военнослужащих за неповиновение приказу командира сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.

Об этом рассказал воин Сергей Гнездилов, передает Цензор.НЕТ.

"Депутаты предлагают наказывать военных за неповиновение приказу командира тюремным сроком от 5 до 10 лет. Комитет рассмотрит законопроект, который запретит судам смягчать наказание. Автор законопроекта - Сергей Ионушас, личинка прокурора, родом из РФ.

Служил ли Сергей Константинович в армии? Конечно же нет, ни один из трех соавторов законопроекта ни дня не был в нашей замечательной армии. Я когда вижу эту фамилию - меня пробирает криндж. Точнее, криндж имеет четкую фамилию: Ионушас.

Именно этот далбай#б [оценочное суждение] выступал в начале войны за увеличение сроков за СОЧ/дезертирство", - отметил он.

Гнездилов отметил, что это не решило проблему СОЧ.

"Мы имеем более 300 тыс случаев СОЧ и закон о "первый раз не щщитается".

Сергей Константинович. Возможно, это работало бы в РФ, с настроенным столетиями уголовным механизмом и количеством тюрем, но это точно не будет работать в Украине. Не тех вы пугаете "увеличением сроков", ой не тех. Прекратите законотворчество, если не планируете окончательно разбалансировать систему права и обязанности в армии. А еще лучше - спердоляйте на Россию, как сделали несколько ваших коллег по партии в начале войны, за что им искренняя благодарность", - подытожил он.

Читайте: 59% немцев заявили, что не готовы защищать страну в случае нападения на нее, - The Telegraph