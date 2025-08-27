"Слуга" Ионушас предлагает наказывать военных тюрьмой за неповиновение приказу командира
В Верховной Раде предлагают наказывать военнослужащих за неповиновение приказу командира сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.
Об этом рассказал воин Сергей Гнездилов, передает Цензор.НЕТ.
"Депутаты предлагают наказывать военных за неповиновение приказу командира тюремным сроком от 5 до 10 лет. Комитет рассмотрит законопроект, который запретит судам смягчать наказание. Автор законопроекта - Сергей Ионушас, личинка прокурора, родом из РФ.
Служил ли Сергей Константинович в армии? Конечно же нет, ни один из трех соавторов законопроекта ни дня не был в нашей замечательной армии. Я когда вижу эту фамилию - меня пробирает криндж. Точнее, криндж имеет четкую фамилию: Ионушас.
Именно этот далбай#б [оценочное суждение] выступал в начале войны за увеличение сроков за СОЧ/дезертирство", - отметил он.
Гнездилов отметил, что это не решило проблему СОЧ.
"Мы имеем более 300 тыс случаев СОЧ и закон о "первый раз не щщитается".
Сергей Константинович. Возможно, это работало бы в РФ, с настроенным столетиями уголовным механизмом и количеством тюрем, но это точно не будет работать в Украине. Не тех вы пугаете "увеличением сроков", ой не тех. Прекратите законотворчество, если не планируете окончательно разбалансировать систему права и обязанности в армии. А еще лучше - спердоляйте на Россию, как сделали несколько ваших коллег по партии в начале войны, за что им искренняя благодарность", - подытожил он.
Треба узаконотворити кримінальну відповідальність 10 років за бурхливу діяльність лічінок в Раді !
так и не надо. зачем пояснювать твой бред
У випадку прийняття того "закону" від тої квартальної мерзоти нічого доброго не буде, ні підвищення дисципліни, ні виконання дебільних наказів. А буде наступне:
1. збільшиться кількість і гострота конфліктів з ТЦК і ухиляння від призову.
2. Збільшиться кількість кофліктів в бойових частина, а звідси - деморалізація і демотивація особового складу, виникнення розборок, дуже часто зі смертельним закінченням.
Командир, який собі дозволить застосувати ось такий закон, а тим більше, коли наказ був ідіотським, тим сами просто підпише собі смертний вирок.
Очевидно, та квартальна мерзота саме з такою ціллю то все пропонує. Бо що він просто дебіл аж ніяк не віриться.
Ну а ти, напевно, просто совковий дебіл.
Командир, який собі дозволить застосувати ось такий закон, а тим більше, коли наказ був ідіотським, тим сами просто підпише собі смертний вирок. (с.)
А цей Слуга ***** спочатку нехай повоює рядовим, а потім несе всяку *****.
іншого бути не може
В Україні під час особливого періоду, тюрма для військових нахаб, порушників військових статутів, дебоширів, пиятик, розкрадачів військового майна й просто тих, що демонстративно не хочуть підкорятись командирським наказам - привілея.
Сидить, нічого не робить, не воює.
Треба запровадити штрафні роти. Там тоді буде все по іншому. Потрапивши туди, 1000 разів пожалкує про вчинене!
бойових умовах може дорого коштувати
навідь життю підрозділу
Вот ты солдат - тебе отдали приказ расстрелять 5 летнего ребенка, ты бы его выполнил?
До обрання депутатом керував юридичною фірмою «Гелон», ця компанія представляє інтереси студії Квартал 95.
Це ще шо за чмо?
Яким боком це нещастя до ЗСУ?
Наразі у відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про те, що народний депутат України Сергій Іонушас проходив військову службу.
1. Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу -
4. Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -
карається позбавленням волі на строк від ПЯТИ ДО ДЕСЯТИ років.
Примітка. Під бойовою обстановкою в розділі XIX цього Кодексу слід розуміти обстановку наступального, оборонного чи іншого загальновійськового, танкового, протиповітряного, повітряного, морського тощо бою, тобто безпосереднього застосування військової зброї і техніки стосовно військового супротивника або військовим супротивником. Обстановка бою, в якому бере участь військове з'єднання, частина (корабель) або підрозділ, розпочинається і закінчується з наказу про вступ у бій (припинення бою) або з фактичного початку (завершення) бою.
Стаття 403. Невиконання наказу
1. Невиконання наказу начальника, вчинене за відсутності ознак, зазначених у частині першій статті 402 цього Кодексу, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -
карається позбавленням волі на строк від ПЯТИ ДО ВОСЬМИ років.
ЦЕ ЯКЩО ХТО НЕ ЗНАВ.