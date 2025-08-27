РУС
Новости Военных хотят наказывать за неповиновение приказу
"Слуга" Ионушас предлагает наказывать военных тюрьмой за неповиновение приказу командира

Военных предлагают наказывать тюрьмой за неповиновение приказам

В Верховной Раде предлагают наказывать военнослужащих за неповиновение приказу командира сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.

Об этом рассказал воин Сергей Гнездилов, передает Цензор.НЕТ.

"Депутаты предлагают наказывать военных за неповиновение приказу командира тюремным сроком от 5 до 10 лет. Комитет рассмотрит законопроект, который запретит судам смягчать наказание. Автор законопроекта - Сергей Ионушас, личинка прокурора, родом из РФ.

Служил ли Сергей Константинович в армии? Конечно же нет, ни один из трех соавторов законопроекта ни дня не был в нашей замечательной армии. Я когда вижу эту фамилию - меня пробирает криндж. Точнее, криндж имеет четкую фамилию: Ионушас.

Именно этот далбай#б [оценочное суждение] выступал в начале войны за увеличение сроков за СОЧ/дезертирство", - отметил он.

Гнездилов отметил, что это не решило проблему СОЧ.

"Мы имеем более 300 тыс случаев СОЧ и закон о "первый раз не щщитается".

Сергей Константинович. Возможно, это работало бы в РФ, с настроенным столетиями уголовным механизмом и количеством тюрем, но это точно не будет работать в Украине. Не тех вы пугаете "увеличением сроков", ой не тех. Прекратите законотворчество, если не планируете окончательно разбалансировать систему права и обязанности в армии. А еще лучше - спердоляйте на Россию, как сделали несколько ваших коллег по партии в начале войны, за что им искренняя благодарность", - подытожил он.

Читайте: 59% немцев заявили, что не готовы защищать страну в случае нападения на нее, - The Telegraph

армия (8515) ВР (29399) военнослужащие (6274) Ионушас Сергей (23) Сергей Гнездилов (13)
Іонушаса на передову рядовим в піхоту - штурмувати посадки за наказом Сирського. Це швидко зіб'є пиху.
27.08.2025 13:07 Ответить
А покарання командирів , за тупі і дебільні накази , які призводять до невиправданих втрат особового складу - ДЕ !?? Ви уху їли слуги !
..
27.08.2025 13:07 Ответить
Гуманіст.Раніше Безугла пропонувала розстрілювати.
27.08.2025 13:05 Ответить
Гуманіст.Раніше Безугла пропонувала розстрілювати.
27.08.2025 13:05 Ответить
Чому їх просто не розстріляють цих слуг - я хз, краще вбити 200 людей чим уже мертвих більше 200 000
27.08.2025 13:06 Ответить
Іонушаса на передову рядовим в піхоту - штурмувати посадки за наказом Сирського. Це швидко зіб'є пиху.
27.08.2025 13:07 Ответить
А покарання командирів , за тупі і дебільні накази , які призводять до невиправданих втрат особового складу - ДЕ !?? Ви уху їли слуги !
..
27.08.2025 13:07 Ответить
Покарання повинно бути не тільки за тупі і дебільні накази, а і за ВИКОНАНЯ тупих і дебільних наказів. На всіх рівнях. починаючи з головкома. Відповідно до ст. 60 Конституції України.
27.08.2025 13:32 Ответить
До обрання депутатом керував юридичною фірмою «Гелон», ця компанія представляє інтереси студії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB Квартал 95. Это чмо из когорты "орденоносцев" Лысого с Пикаловым.
27.08.2025 13:09 Ответить
Це ворог України !
27.08.2025 13:12 Ответить
Лічінка прокурора з рф!!!))))) ахахахаха)))
Треба узаконотворити кримінальну відповідальність 10 років за бурхливу діяльність лічінок в Раді !
27.08.2025 13:13 Ответить
пошов ун на ***, гуно вонячоє.
27.08.2025 13:13 Ответить
Як усі ці очевидні речі важко посуваються,зі страшенним скрипом,лементом правозахисників, демократів та подібної ліберальної публіки.Людство десятки тисяч років веде війни і за ці тисячоліття зрозуміло одну неспростовну істину - невиконання наказу командира під час війни повинно каратись смертю...Всіляки мульки що мовляв ти не зобов"язаний виконувати несправедливий наказ повинні припинятись моментом...навіть не хочу пояснювати чому...
27.08.2025 13:16 Ответить
"навіть не хочу пояснювати чому"

так и не надо. зачем пояснювать твой бред
27.08.2025 13:24 Ответить
Просто сходи до кози у тріщину. І не треба нічого пояснювати, на.... нікому не потрібно.
27.08.2025 13:31 Ответить
Совок головного мозку...
27.08.2025 13:34 Ответить
Так говорять ті, хто не у лавах Збройних Сил. Але, хоча б принаймі не проходив якийсь час там службу. Віддавати на поталу полудуркам "атцам-камандірам" чужих дітей, батьків, сестер та братів якось легко, чи не так?
27.08.2025 13:41 Ответить
Тільки повний дебіл сьогодні, при такому рівні можливостей комунікації і фіксації подій може ось так просто закликати до тюремного покарання, а тим більше, до розстрілу. Або дебіл, або кацапська нечисть.
У випадку прийняття того "закону" від тої квартальної мерзоти нічого доброго не буде, ні підвищення дисципліни, ні виконання дебільних наказів. А буде наступне:
1. збільшиться кількість і гострота конфліктів з ТЦК і ухиляння від призову.
2. Збільшиться кількість кофліктів в бойових частина, а звідси - деморалізація і демотивація особового складу, виникнення розборок, дуже часто зі смертельним закінченням.
Командир, який собі дозволить застосувати ось такий закон, а тим більше, коли наказ був ідіотським, тим сами просто підпише собі смертний вирок.
Очевидно, та квартальна мерзота саме з такою ціллю то все пропонує. Бо що він просто дебіл аж ніяк не віриться.
Ну а ти, напевно, просто совковий дебіл.
27.08.2025 13:47 Ответить
ви пропустили ще одне, командирів почнут просто вбивати, бо яка к **** різниця за що сидіти? а так хоча знаеш що ця тварюка сдохла.
27.08.2025 14:10 Ответить
Уважніше читайте:
Командир, який собі дозволить застосувати ось такий закон, а тим більше, коли наказ був ідіотським, тим сами просто підпише собі смертний вирок. (с.)
27.08.2025 14:13 Ответить
Дісціпліна в перекладі з латини це "навчання" " виховання". Виходячи з терміну навчатись та виховувати військові династично-моральні якості потрібно було до повномасштабного вторгнення, іонішен хай йде в сраку.
27.08.2025 13:51 Ответить
Дісципліна повиннабути інакше не буде ЗСУ. Не буде ЗСУ не буде України.
А цей Слуга ***** спочатку нехай повоює рядовим, а потім несе всяку *****.
27.08.2025 13:16 Ответить
Ви, мали на увазі, Слуга Зеленського? Хоча, какая разніца...
27.08.2025 13:19 Ответить
Дісципліна - це архаїчна відрижка минулого. Світ давно змінився. Здоровий глузд і бажання (в сенсі воля) - ось "дисципліна" нормальної ******** людини. Для війська - ще стратегічна доцільність. Нажаль, і здоровогу глузду і стратегічної доцільності в Україні дуже мало.
27.08.2025 13:38 Ответить
Здоровий глузд і бажання (в сенсі воля) це самодісциплина. Без самодісциплина нема дісциплини взагалі.
27.08.2025 14:26 Ответить
А якщо наказ буде самовбивчим, чи по пʼяні- все одно солдат буде винен?!
27.08.2025 13:17 Ответить
Один довбойоб командир може знищити десятки і сотні бійців дебільними наказами. А яка відповідальність командира за злочинні накази?
27.08.2025 13:17 Ответить
А Сірожа не хоче штурмануть посадку, щоб мати хоч якийсь досвід в війсковій справі?
27.08.2025 13:19 Ответить
Таких виродків як іонушас треба перевиховувати. Спіймати і посадити в окоп на лінії фронту
27.08.2025 13:20 Ответить
Кожен солдат, як і синок мами рімми, нікому нічого нє должен
27.08.2025 13:21 Ответить
От хочеться в законотворців запитати. Ви впевнені в тому, що: 1) для військового, який кожен день ходить поруч зі смертю і живе на межі людських можливостей, тюрма буде покаранням? 2)ви впевнені, що у вас, голож.....опенків, що клянчать гроші по всьому світу, знайдеться скільки тюрем? 3) я б особисто на вашому місці засунув би язик у дупу і щодня молив Бога за здоровля тих людей, завдячуючи яким ви особисто не бачите війни, а не видумовував би тим людям покарання.
27.08.2025 13:23 Ответить
За злочинні накази,командира до відповідальності,в таких депутатів як Іонушас на передову в окоп.Понабирав ЗЕбіл довбнів.
показать весь комментарий
27.08.2025 13:23 Ответить
Довбнів понаобирали наші тупі виборці.
27.08.2025 13:43 Ответить
Гнид шукаєте кацапських? Так ось воно сидить в зРаді "слуга" ЗЕлений виб .док
27.08.2025 13:28 Ответить
пани вирішуть скільки батогів дати кріпакам за непокору. Що ж, як кажуть історія йде по спіралі
27.08.2025 13:35 Ответить
А в самого депутатський імунітет.
27.08.2025 13:35 Ответить
І перша група інвалідності. І ще мама хвора.
27.08.2025 13:43 Ответить
А якщо приказ командира преступний і командир-м'ясник, який не береже життя військових заради тупих наказів все одно треба виконувати накази аби тільки не покарали строком від 5 до 10 років позбавлення волі?
27.08.2025 13:36 Ответить
Така логіка цих трьох зеленоплєснявих виригів. Типу варіант загинути або втратити здоров'я із-за імбіцильного наказу "атца-камандіра" більш привабливий, чим можливість судової тяганини і 5 років можливого ув'язнення. Що тут скажеж, трускавецька школа вищого гатунку.
27.08.2025 13:47 Ответить
Пора формувати слугонародний батальон. Пора!
27.08.2025 13:42 Ответить
Він вже сформований- батальон Монако.
27.08.2025 13:47 Ответить
Це перед дзеркалом будеш так жонглювати, сопля життєвим досвідом поради дає....
27.08.2025 13:42 Ответить
Потужно мотивація, не дивуйтеся тоді чого скільки СЗЧ
27.08.2025 13:43 Ответить
*********** цирк- арахамія,безкутна,іонунашас,і тд...-звідки це зелене гівно повитягали, що тепер дає такий супер -потужний сморід!!!!
27.08.2025 13:43 Ответить
а шо "не так"?????????
27.08.2025 13:47 Ответить
Можна . перед тим , прийняти покарання розстрілом за корупцію та невиправдану втрату солдат
27.08.2025 13:50 Ответить
пропоную "трійки" і виконання покарання на місці.
27.08.2025 13:51 Ответить
Приймайте, закон корисний: військовий сяде в теплу камеру з триразовим харчуванням, і потім вийде живим і здоровим.
27.08.2025 13:52 Ответить
Таким чином буде альтернатива сзч, тюрма, років 15 тому хтось сказав би про те що буде відбуватися в Україні, повезли би в дурку..Але 76 відсотків виріщили інакше в 2019 році.
27.08.2025 13:58 Ответить
ЗЕчароване стадо в 2019 віддало ВСЮ владу в брудні рученята отаких от Іонушасів і тепер це бидло від безкарності вже не знає як ще відтанцюватися на тупих кріпачках, які самі ж собі на шию наобирали це ЗЕлене ярмо... Шкода лише розумних громадян, які давно ще до виборів попереджали, що обрання кремлівського квартального скомороха обернеться для України великою страшною бідою... Але хіба тоді їх хтось слухав???
27.08.2025 13:53 Ответить
Що ви хотіли від дітей і онуків чекістів ,пролетарів і функціонерів червоної чуми …
іншого бути не може
27.08.2025 13:53 Ответить
Кожному слузі по мутузці на шию і на фонар..
27.08.2025 13:54 Ответить
Я думаю адекватні люди дивлячись на цей бардак з фронту йдуть просто в сзч і все, життя одне , а виконувати дибільні (у 70 відсотках) завдання командирів яке коштує життя (одного) звісно ніхто не буде..
27.08.2025 13:56 Ответить
Ну, треба бути відвертими й чесними, в країнах НАТО це є й практикується.
В Україні під час особливого періоду, тюрма для військових нахаб, порушників військових статутів, дебоширів, пиятик, розкрадачів військового майна й просто тих, що демонстративно не хочуть підкорятись командирським наказам - привілея.
Сидить, нічого не робить, не воює.
Треба запровадити штрафні роти. Там тоді буде все по іншому. Потрапивши туди, 1000 разів пожалкує про вчинене!
27.08.2025 13:58 Ответить
Невиконання наказу в деяких випадках в
бойових умовах може дорого коштувати
навідь життю підрозділу
27.08.2025 13:59 Ответить
Ти конкретно, особисто ти таких випадків власне багато своїми очима бачив?
27.08.2025 14:02 Ответить
Солдат имеет право не выполнять приказ, если считает его преступным.
Вот ты солдат - тебе отдали приказ расстрелять 5 летнего ребенка, ты бы его выполнил?
27.08.2025 14:04 Ответить
Народження: 18 жовтня 1979 р. (45 років), Санкт-Петербург, Росія
До обрання депутатом керував юридичною фірмою «Гелон», ця компанія представляє інтереси студії Квартал 95.
****************************
Це ще шо за чмо?
Яким боком це нещастя до ЗСУ?
27.08.2025 13:59 Ответить
Козаки таких на палю садили!
27.08.2025 14:27 Ответить
Эта чувырдла Іонушас думает что оно бессмертное?
27.08.2025 14:01 Ответить
Ця гнида кацапська ще жива? Щось не було чути про нього, думали окочурився. Аж ні, це він просто взяв паузу, набирався сил перед новими законотворчими "подвигами"...
27.08.2025 14:02 Ответить
А не пішов би він на передок, чмо москальське...
27.08.2025 14:04 Ответить
"наказания отменить" "офицеров выбирать" "создать солдатские комитеты"_________вот с этого начался распад армии русоимперии в начале прошлого века! чем это закончилось надеюсь хоть кто то знает!
27.08.2025 14:05 Ответить
Треба послати цього недоумка на місяць під Покровськ! Якщо виживе(що навряд чи), то в нього будуть зовсім інші думки...
27.08.2025 14:06 Ответить
чи служив депутат Іонушас в армії

Наразі у відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про те, що народний депутат України Сергій Іонушас проходив військову службу.
27.08.2025 14:14 Ответить
Стаття 402. Непокора

1. Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу -

....

4. Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -

карається позбавленням волі на строк від ПЯТИ ДО ДЕСЯТИ років.

Примітка. Під бойовою обстановкою в розділі XIX цього Кодексу слід розуміти обстановку наступального, оборонного чи іншого загальновійськового, танкового, протиповітряного, повітряного, морського тощо бою, тобто безпосереднього застосування військової зброї і техніки стосовно військового супротивника або військовим супротивником. Обстановка бою, в якому бере участь військове з'єднання, частина (корабель) або підрозділ, розпочинається і закінчується з наказу про вступ у бій (припинення бою) або з фактичного початку (завершення) бою.

Стаття 403. Невиконання наказу

1. Невиконання наказу начальника, вчинене за відсутності ознак, зазначених у частині першій статті 402 цього Кодексу, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

...

3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -

карається позбавленням волі на строк від ПЯТИ ДО ВОСЬМИ років.

ЦЕ ЯКЩО ХТО НЕ ЗНАВ.
27.08.2025 14:17 Ответить
Це той, що гвалтівник? Ну, питаннь нема...
27.08.2025 14:17 Ответить
У військових є статути ,там все прописано і вони самі розберуться що і як . А цей "слуга" видно з "професійних" ухилянтів.
27.08.2025 14:21 Ответить
Онучас
27.08.2025 14:28 Ответить
интересно, контрразведка как то проверяет чиновников и депутатов из числа бывших граждан страны-агрессора ?
27.08.2025 14:40 Ответить
 
 