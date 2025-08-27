Комитет Рады поддержал законопроект, ужесточающий наказание для военных за неповиновение

РУС
Новости
3 810 60

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, которым предлагается наказывать военнослужащих за неповиновение приказу командира сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщил комитет Рады, информирует Цензор.НЕТ.

В пояснительной записке законопроекта № 13452 такое предложение аргументируется тем, что сейчас военнослужащие (а также военнообязанные и резервисты) могут избежать ответственности за административные нарушения, если они малозначительны и не влекут за собой уголовную ответственность.

Депутаты убеждены, что это "не способствует поддержанию надлежащего уровня правопорядка в подразделениях и воинских частях и нивелирует принцип неотвратимости справедливого наказания".

Авторы проекта закона отмечают, что действующее законодательство не позволяет суду назначать наказание, которое является более мягким, чем предусмотренное законом, или испытательный срок за: невыполнение приказа начальника, угрозы/насилие в отношении начальника, самовольное оставление части, дезертирство и тому подобное. Однако неповиновение не включено в этот перечень.

В записке инициаторы называют это "нелогичным, учитывая опасность этого деяния в условиях военного положения или в боевой обстановке и последствия, к которым совершение этого преступления может привести".

По состоянию на сейчас Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет за неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке. Это означает, что в случае принятия законопроекта суд не сможет назначить более мягкое наказание.

Инициаторами законопроекта стали народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов и другие.

Топ комментарии
+39
Командирів за бездумні втрати особового складу, я так розумію, карати не збираються. Мда, от вам і реформа. Навоюємо з таким підходом
27.08.2025 19:13 Ответить
+36
Ті що не служили і служити не будуть посилюють покарання для військових🤬
27.08.2025 19:14 Ответить
+33
Підтримали, ось і піздуйте самі служити...
27.08.2025 19:15 Ответить
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт Джерело: https://censor.net/ua/n3570873
- якщо хто не знає - в комітеті 24 члена , серед яких є представники всіх фракцій в парламенті
27.08.2025 19:36 Ответить
ваше нестримне бажання запхнути свого язика якомога глибше в сраку владі давно очевидне.
1. до складу комітету входить https://people.rada.gov.ua/body/view/cmt-komzakonpr_skl9/stru2#Text 22 депутати, а не 24.
2. 1 з них від ЄС, 2 від Голосу, 1 від довіри, 1 безпартійний, 2 від опзж (які є негласними коаліціянтами слугнароду), а решта 15, серед яких й голова комітету іонушас, - це слугинароду.
за таких пропорцій не схвалити щось, чого бажає влада просто неможливо.
27.08.2025 20:16 Ответить
А куди ж поділась мантра "землі ми повернемо, а людей ні"? Чи може краще не треба було проводити безглуздих контрнаступів, а більше берегти людей? Може краще дати їм більше прав?
27.08.2025 19:31 Ответить
А як люди закінчаться, то кому та земля тоді потрібна?
27.08.2025 19:33 Ответить
Краснобокий бачить себе не в окопах а в загранотрядах
27.08.2025 19:41 Ответить
На кладовищі? Так більшість не похована і навряд чи буде похована.
Навіть тої землі не отримали.
27.08.2025 19:44 Ответить
не для військових,а для тих хто має шанси втратити через злочинні,безумні накази свої здоров'я та життя!!!жодна тварина з вр не повинна попасти знов до влади
27.08.2025 19:36 Ответить
Ці дебіли взагалі щось чули про навантаження на слідчих, суди, тюрми? Якщо не брати до уваги сутність їхнього висеру, а тільки технічні моменти. Їрмаку так хочеться в препізденти, що аж їсти не може
27.08.2025 19:14 Ответить
Військові терпіли, залякані ТЦК і корумпованими комбатами.
27.08.2025 19:15 Ответить
Дно
27.08.2025 19:16 Ответить
Все робится що б зірвати мобілізацію .
27.08.2025 19:17 Ответить
Кацапе, це ти думай, що пишеш.
27.08.2025 19:44 Ответить
Непокора - це як? Невиконання наказу - це зрозуміло.. "Молчать! Я вас спрашиваю! " Це воно?
27.08.2025 19:21 Ответить
Повернуться після війни додому-жоден з них не підтримає на вулиці слугу урода,подібно як це не дали арештувати Порошенка в аеропорту,коли він повертався з Польщі.
27.08.2025 19:21 Ответить
Одних випустили за кордон, інших забронювали а третіх кого зловили так вже зробили з них рабів. Тільки ви дещо чого не врахували. Той хто воював на фронті не боїться ні вас ні ваших погроз ні тюрми ні смерті.
27.08.2025 19:22 Ответить
Я не воювала..але не боюсь. Що вони мені зроблять? Картку заблокують? Квартиру відіжмуть? Пристрелять?)))

Так в мене при кожному обстрілі такі самі варіанти.
27.08.2025 19:55 Ответить
По таких ініціативах відразу видно, як ми "близько до перемоги".
27.08.2025 19:23 Ответить
А зараз навіть чутно...

Дякую ППО..
27.08.2025 21:42 Ответить
Ініціаторами законопроєкту "Начальник всегда прав", стали народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші.

Чергова групка ху🤬сосів, які самі не служили, але знають, як "правильно" нести службу військовим ЗСУ.

Думають, що вони королі життя, бо при владі?
Куй там малята🤭
Життя може так повернутися, що ще будете заздрити Портнову😉
27.08.2025 19:26 Ответить
👏
27.08.2025 19:57 Ответить
Суд,згідно ст.69 ККУ має право призначити покарання нижче від найнижчої межі при наявності не менш 2х пом'якшуючих обставин ...Отже нижче 5 років та навіть без позбавлення волі...Отже твердження автора "не меньше 5-10 років"- невірне...
27.08.2025 19:27 Ответить
Станом на зараз Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років за непокору, вчинену в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Це означає, що в разі ухвалення законопроєкту суд не зможе призначити більш м'яке покарання. Джерело: https://censor.net/ua/n3570873
27.08.2025 19:29 Ответить
А у нас воєнний стан?)))

Чому тоді на людей за комуналку до суду подають? Це ж заборонено)
27.08.2025 19:58 Ответить
За ту помощь , что Петр Алексеевич оказал ВСУ , любой военный с радостью за него жизнь отдаст. только Порох !
27.08.2025 19:28 Ответить
Машо, пи.дуй в зсу, в окопи а не на кухню.
27.08.2025 19:34 Ответить
Та спамте мовчки..ольгінських д@білів насипало..
27.08.2025 19:59 Ответить
Якщо ВР проголосує цей "закон", їх винесуть на багнетах
27.08.2025 19:30 Ответить
Даю 100% , що не винесуть !
27.08.2025 19:38 Ответить
Багнетів то немає! Дронами хіба що...
27.08.2025 19:50 Ответить
Стан в країні наближається до 1917 року. Влада забула що тоді солдати повернули зброю проти влади яку втопили в крові.
27.08.2025 19:33 Ответить
Банда Зеленського копіює москалів.
Ці зелені виродки хочуть перетворити Україну в ще один
- Головнокомандуючий - москаль - Сирський.
- керівник ГУР - москаль - Буданов.
- військових своїми законами перетворюють на безвольне м'ясо.
27.08.2025 19:37 Ответить
Фракция Пороха за такое не проголосует! Порох - достояние Украины!
27.08.2025 19:40 Ответить
Потрібно тоді набирати більше вертухаїв, прокурорів, слідчих, будувати нові тюрми, просити в ЕС гроші на утримання 10 років пів мільйона людей.
Штат поліції збільшити в двоє.
Потрібен новий законопроект.
27.08.2025 19:49 Ответить
В мене підозри, що тюрем вже набудували..

Камери ж поліпшені на лук'янівці є..
27.08.2025 20:01 Ответить
Всіх не пересаджають
А залякати людей , після 11 років війни , вони вже не здатні
27.08.2025 20:06 Ответить
Поліпшені для депутатів))) підготувались)))
27.08.2025 20:13 Ответить
Сзч збільшиться в кілька разів, або поїде в тюрму і як не дивно це безпечніше буде чим в окопі, "двері тюрьми завжди відкриються в будь який момент (не при цій владі точно) в кришка гробу ніколи) , Місцеві обителі цкунів , фас!
27.08.2025 19:50 Ответить
Колись в 89 році , ще в радянській армії відмовився носити мішки з хлоркою на складі без респіратора. Цілий майор горланив на мене. А майор в армії для солдата це полубог.. Це мабуть і була ота непокора..
27.08.2025 19:50 Ответить
Мені тато розповідав про армію 1970-1973..у лєнінграді служив..і під лєнінградом..
27.08.2025 21:45 Ответить
До штрафбатів та загороджувальних загонів 3...2...1...
27.08.2025 19:53 Ответить
І до кацапів..
27.08.2025 20:02 Ответить
Ну і що далі ... ? Коли тепер вийдуть протестувальники з картонками ?
27.08.2025 19:56 Ответить
Ну шо там, вільки кізяки? Знесуни? Ми не рашка ла ла ла, ахахах
27.08.2025 20:04 Ответить
а тепер ціх гандонів рядовими у військо до відшибленних комаедирів...хай кайфують...
27.08.2025 20:19 Ответить
Ці "депутати" хіба що "служать" якійсь госпожі на яхті .
27.08.2025 20:29 Ответить
Щось не видно закликів всіх диванних патріотів, яка ВР молодці. В темах про ТЦК значно більша їх активність.
27.08.2025 20:47 Ответить
Я також підтримую. Бо геть немає дисципліни: сотні тисяч у СЗЧ, самовільно залишають позиції та відмовляються штурмувати посадки.
27.08.2025 21:36 Ответить
 
 