Комитет Рады поддержал законопроект, ужесточающий наказание для военных за неповиновение
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, которым предлагается наказывать военнослужащих за неповиновение приказу командира сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщил комитет Рады, информирует Цензор.НЕТ.
В пояснительной записке законопроекта № 13452 такое предложение аргументируется тем, что сейчас военнослужащие (а также военнообязанные и резервисты) могут избежать ответственности за административные нарушения, если они малозначительны и не влекут за собой уголовную ответственность.
Депутаты убеждены, что это "не способствует поддержанию надлежащего уровня правопорядка в подразделениях и воинских частях и нивелирует принцип неотвратимости справедливого наказания".
Авторы проекта закона отмечают, что действующее законодательство не позволяет суду назначать наказание, которое является более мягким, чем предусмотренное законом, или испытательный срок за: невыполнение приказа начальника, угрозы/насилие в отношении начальника, самовольное оставление части, дезертирство и тому подобное. Однако неповиновение не включено в этот перечень.
В записке инициаторы называют это "нелогичным, учитывая опасность этого деяния в условиях военного положения или в боевой обстановке и последствия, к которым совершение этого преступления может привести".
По состоянию на сейчас Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет за неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке. Это означает, что в случае принятия законопроекта суд не сможет назначить более мягкое наказание.
Инициаторами законопроекта стали народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов и другие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- якщо хто не знає - в комітеті 24 члена , серед яких є представники всіх фракцій в парламенті
1. до складу комітету входить https://people.rada.gov.ua/body/view/cmt-komzakonpr_skl9/stru2#Text 22 депутати, а не 24.
2. 1 з них від ЄС, 2 від Голосу, 1 від довіри, 1 безпартійний, 2 від опзж (які є негласними коаліціянтами слугнароду), а решта 15, серед яких й голова комітету іонушас, - це слугинароду.
за таких пропорцій не схвалити щось, чого бажає влада просто неможливо.
Навіть тої землі не отримали.
Так в мене при кожному обстрілі такі самі варіанти.
Дякую ППО..
Чергова групка ху🤬сосів, які самі не служили, але знають, як "правильно" нести службу військовим ЗСУ.
Думають, що вони королі життя, бо при владі?
Куй там малята🤭
Життя може так повернутися, що ще будете заздрити Портнову😉
Чому тоді на людей за комуналку до суду подають? Це ж заборонено)
Ці зелені виродки хочуть перетворити Україну в ще один
- Головнокомандуючий - москаль - Сирський.
- керівник ГУР - москаль - Буданов.
- військових своїми законами перетворюють на безвольне м'ясо.
Штат поліції збільшити в двоє.
Потрібен новий законопроект.
Камери ж поліпшені на лук'янівці є..
А залякати людей , після 11 років війни , вони вже не здатні