Комитет Рады поддержал законопроект, ужесточающий наказание для военных за неповиновение

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, которым предлагается наказывать военнослужащих за неповиновение приказу командира сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщил комитет Рады, информирует Цензор.НЕТ.

В пояснительной записке законопроекта № 13452 такое предложение аргументируется тем, что сейчас военнослужащие (а также военнообязанные и резервисты) могут избежать ответственности за административные нарушения, если они малозначительны и не влекут за собой уголовную ответственность.

Депутаты убеждены, что это "не способствует поддержанию надлежащего уровня правопорядка в подразделениях и воинских частях и нивелирует принцип неотвратимости справедливого наказания".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга" Ионушас предлагает наказывать военных тюрьмой за неповиновение приказу командира

Авторы проекта закона отмечают, что действующее законодательство не позволяет суду назначать наказание, которое является более мягким, чем предусмотренное законом, или испытательный срок за: невыполнение приказа начальника, угрозы/насилие в отношении начальника, самовольное оставление части, дезертирство и тому подобное. Однако неповиновение не включено в этот перечень.

В записке инициаторы называют это "нелогичным, учитывая опасность этого деяния в условиях военного положения или в боевой обстановке и последствия, к которым совершение этого преступления может привести".

По состоянию на сейчас Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет за неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке. Это означает, что в случае принятия законопроекта суд не сможет назначить более мягкое наказание.

Инициаторами законопроекта стали народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов и другие.

Также читайте: За время войны открыто более 250 тыс. дел о СВЧ и дезертирстве, - прокуратура