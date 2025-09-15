Военных нельзя наказывать за добровольное возвращение на службу, - Лубинец против ужесточения уголовной ответственности за СОЧ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступил против законопроектов №13260 и №13452, которые усиливают уголовную ответственность за самовольное оставление части во время военного положения и неповиновение приказам командира.

Об этом омбудсмен сообщил в социальных сетях, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что направил свои позиции по соответствующим законопроектам в Комитет Верховной Рады.

Лубинец напомнил, что речь идет о двух резонансных проектах закона, которые зарегистрированы в ВР:

от 05.05.2025 №13260 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за совершение уголовных преступлений, связанных с самовольным оставлением в условиях военного положения воинской части или места службы",

от 04.07.2025 №13452 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за военные административные и военные уголовные правонарушения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта, - Минобороны

"Я в целом не поддержал законопроект №13260. Ведь если его примут, военнослужащие во время действия военного положения (кроме тех, кто на время вступления этого проекта в силу уже вернулся в часть) будут лишены возможности освобождения от уголовной ответственности за добровольное возвращение к месту службы", - подчеркнул Лубинец.

Он пояснил, что тогда единственным результатом для человека, который решит вернуться, будет не поощрение к исправлению, а обязательное уголовное наказание по статье 408 или 409 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Служба - не рабство": в Киеве протестуют против законопроекта, ужесточающего наказание для военных. ФОТОрепортаж

Также он высказал замечания к правовым нормам, предусмотренным законопроектом №13452, которые устанавливают:

более длительный, по сравнению с общим, срок для наложения штрафа за совершение во время действия военного положения правонарушений, предусмотренных главой 13-Б КУоАП,

запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом; освобождение от отбывания наказания с испытанием за военное уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 402 УК Украины "Неповиновение".

"Я направил свои позиции с замечаниями и предложениями по этим законопроектам в Комитет ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности, который является главным в их доработке.

Соблюдение прав военнослужащих и в дальнейшем будут оставаться на моем личном контроле. Государство должно поддерживать своих Защитников и Защитниц!" - добавил омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это неправда, что в СВЧ идут военнослужащие, которые устали от войны, - Решетилова





Напомним, 4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает более жесткое наказание для военных за самовольное оставление части (СВЧ) в условиях военного положения.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №13452, которым предлагается наказывать военнослужащих за неповиновение приказу командира сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.