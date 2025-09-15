РУС
Новости СЗЧ в ВСУ Военных хотят наказывать за неповиновение приказу
Военных нельзя наказывать за добровольное возвращение на службу, - Лубинец против ужесточения уголовной ответственности за СОЧ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступил против законопроектов №13260 и №13452, которые усиливают уголовную ответственность за самовольное оставление части во время военного положения и неповиновение приказам командира.

Об этом омбудсмен сообщил в социальных сетях, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что направил свои позиции по соответствующим законопроектам в Комитет Верховной Рады.

Лубинец напомнил, что речь идет о двух резонансных проектах закона, которые зарегистрированы в ВР:

  • от 05.05.2025 №13260 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за совершение уголовных преступлений, связанных с самовольным оставлением в условиях военного положения воинской части или места службы",
  • от 04.07.2025 №13452 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за военные административные и военные уголовные правонарушения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта, - Минобороны

"Я в целом не поддержал законопроект №13260. Ведь если его примут, военнослужащие во время действия военного положения (кроме тех, кто на время вступления этого проекта в силу уже вернулся в часть) будут лишены возможности освобождения от уголовной ответственности за добровольное возвращение к месту службы", - подчеркнул Лубинец.

Он пояснил, что тогда единственным результатом для человека, который решит вернуться, будет не поощрение к исправлению, а обязательное уголовное наказание по статье 408 или 409 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Служба - не рабство": в Киеве протестуют против законопроекта, ужесточающего наказание для военных. ФОТОрепортаж

Также он высказал замечания к правовым нормам, предусмотренным законопроектом №13452, которые устанавливают:

  • более длительный, по сравнению с общим, срок для наложения штрафа за совершение во время действия военного положения правонарушений, предусмотренных главой 13-Б КУоАП,
  • запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом; освобождение от отбывания наказания с испытанием за военное уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 402 УК Украины "Неповиновение".

"Я направил свои позиции с замечаниями и предложениями по этим законопроектам в Комитет ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности, который является главным в их доработке.

Соблюдение прав военнослужащих и в дальнейшем будут оставаться на моем личном контроле. Государство должно поддерживать своих Защитников и Защитниц!" - добавил омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это неправда, что в СВЧ идут военнослужащие, которые устали от войны, - Решетилова

Лубинец раскритиковал законопроекты № 13260 и № 13452.

Напомним, 4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает более жесткое наказание для военных за самовольное оставление части (СВЧ) в условиях военного положения.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №13452, которым предлагается наказывать военнослужащих за неповиновение приказу командира сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.

законопроект (3284) военнослужащие (6303) Лубинец Дмитрий (499) СОЧ (99)
В счз 300 тисяч. Тюрем стільки нема.
15.09.2025 19:14 Ответить
СЗЧ - сзч різниця. Особисто у мене знайомий- АТОшник,з першого дня широкомасштабки на фронті. "Зламався" весною цього року -уже нема ні фізичних ні моральних сил-будь що буде каже. А сзчшник,що втік ще з навчального центру-зовсім інша справа.
А мєнтяра чи депутатська ,чи інвалідськопрокурорська морда- то ще інша справа,але це вже інша,окрема тема...
15.09.2025 19:24 Ответить
в верховной зраде сидят те ещё п.дарасы, которые сами не хотят идти на 0, вот и пишут такое г.вно
15.09.2025 19:12 Ответить
в верховной зраде сидят те ещё п.дарасы, которые сами не хотят идти на 0, вот и пишут такое г.вно
15.09.2025 19:12 Ответить
Автор Сергій Іонушас.
До обрання депутатом керував юридичною фірмою «Гелон», ця компанія представляє інтереси студії Квартал 95.
15.09.2025 19:14 Ответить
та вже по прізвищу зрозуміло,що вони condom
15.09.2025 19:47 Ответить
Сергій Костянтинович Іонушас (нар. 18 жовтня 1979, Санкт-Петербург)

Цікаво, де проживають його батьки. Згадки про них в інтернеті чомусь ретельно зачищені.
15.09.2025 20:48 Ответить
В счз 300 тисяч. Тюрем стільки нема.
15.09.2025 19:14 Ответить
Зелемский побудує нові тюрми. Делов-то.
15.09.2025 19:47 Ответить
треба карати аж до децимації. нам потрібен потужний сильний лідер, який своєю сильною рукою приведе нас до перемоги. його прізвище на букву З починається
15.09.2025 19:18 Ответить
Воїнів - не можна. А от зе!ухилянта 3-4 разового можна.
15.09.2025 19:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IEnlI6-s69s&list=RDIEnlI6-s69s&start_radio=1

пісня саме по них
15.09.2025 19:24 Ответить
СЗЧ - сзч різниця. Особисто у мене знайомий- АТОшник,з першого дня широкомасштабки на фронті. "Зламався" весною цього року -уже нема ні фізичних ні моральних сил-будь що буде каже. А сзчшник,що втік ще з навчального центру-зовсім інша справа.
А мєнтяра чи депутатська ,чи інвалідськопрокурорська морда- то ще інша справа,але це вже інша,окрема тема...
15.09.2025 19:24 Ответить
ого, на владу бочку котиш, скотиняка, сзчшників виправдовуєш. на кого працюєш? портретик ***** біля серця носиш?
15.09.2025 19:28 Ответить
Влада то херня- зелена пліснява,стадо аферюг з Кривого Рогу.Не було б їх,переконаний,були б інші-Львівські чи Вінницькі або Дніпровські...
А проблема в тому,що в суспільстві на той час сформувалась критична маса тобіподібних бовдурів готових голосувати за умовного "Голобородька" руками,думаючи при тому сракою. От в той соціальний ліфт і напхалось квартальної мерзоти.
15.09.2025 20:46 Ответить
о-о-о-ооо, скільки можу розповісти історій з приводу.
Я теж з першого дня.
На ВЛК і обмеженого.
Не варто СЗЧ.
Занадто давно в ЗСУ, а авторитет таким як ми можна похерити елементарно.
Хочеш посміятися?
Побратим пару місяців назад. Теж з самого початку.
Задолбався, вже хотів в СЗЧ, відговорив, зробили йому направлення на ВЛК в Київ в госпіталь.
Там сидить психіатр і задає дурні питання.
Цей посилає його накуй.
Пишуть - на дообстеження на Фрунзе.
Образився, звалив додому.
Довго водили хороводи.
Хто тільки йому не дзвонив. Ми усі, комбат особисто дзвонив.
Ліг.
Поговорили з головним лікарем закладу, щоб йому там не кололи нічого з їх хімії.
Виписали. Приїхав. Зробили ще одне направлення на ВЛК, пояснили щоб більше нікого не ображав.
Пройшов, і що думаєш?
Необмежено придатний ))
На позицію не піде - є чим зайнятися.
15.09.2025 20:15 Ответить
оооо, новые факты про службу андрюлика. Теперь мы поняли как ты воюешь с начала полномаштабки с душем и интернетом сидя на цензоре. Списался по дурке бумаги перекладывать. Вот это вояка
15.09.2025 21:41 Ответить
У Лубінця не може бути причин для хвилювання тому, що в Україні будь -який законопроект не може перетворитеся в закон, по причині того, що колишній президент Зеленський не має права підписувати документи ( це одна з причин).
15.09.2025 19:40 Ответить
Як це не можна і не потрібно притягувати до відповідальності ??? Так будь-якому військовому заманеться чкурнути погуляти/день народження/весілля/пляж/секс тощо. Покинув свою частину, погульбанив досхочу, повернувся через три місяці: "Вітаннячко, побратими. Цілуйте мене у дупу, бо я щасливий гульвіса". А те, що з вини його відсутності загинуло багато дисциплінованих і вірних присязі воїнів, дезертиру байдуже. Така ситуація - повна нісенітниця. Це не військо, збіговисько озброєних покидьків, яким доля Батьківщини є байдужою. Карати без жалю. Де відсутній контроль і відповідальність, там - безлад і крах військової та суспільної систем.
15.09.2025 20:07 Ответить
Коли ти вже мобілізуєшся?
15.09.2025 20:38 Ответить
А "контроль і відповідальність" встановлювати, "карати без жалю" маєш саме ти?
15.09.2025 20:50 Ответить
 
 