Положение об усилении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта, - Минобороны
Минобороны провело консультации с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по законопроектам №13452 и № 13266, которые вызвали общественный резонанс.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оборонное ведомство поддерживает позицию комитетов о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.
"Предложенные в законопроекте изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру без учета индивидуальных факторов", - отметили в Минобороны.
Минобороны добавило, что законопроект №13452 требует доработки совместно с профильными комитетами ВРУ.
"Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости. Министерство последовательно выступает за то, чтобы военные, которые сегодня защищают нашу страну, могли защитить свои права", - отметило министерство.
В то же время Минобороны и парламентарии достигли договоренности о полной поддержке поданного в парламент президентом Украины проекта закона № 13266 "О Военном омбудсмане".
Военный омбудсман - это гражданское лицо, которое будет иметь доверие защитников и их семей и будет ответственным за защиту прав:
- военнослужащих всех Сил обороны Украины;
- полицейских, задействованных в боевых действиях;
- иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ;
- других категорий лиц, определенных законом.
В Министерстве обороны убеждены, что создание новой для Украины института военного омбудсмена является необходимым элементом в архитектуре справедливости для военнослужащих.
Напомним, 4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает более жесткое наказание для военных за самовольное оставление части (СВЧ) в условиях военного положения.
Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №13452, которым предлагается наказывать военнослужащих за неповиновение приказу командира сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.
В мае 2025 года президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о военном омбудсмене. Среди прочего, законопроектом предусмотрен четкий порядок подачи и рассмотрения жалоб, а также действенный механизм проверок в воинских частях и органах управления.
В конце июля президент заявил, что рассчитывает, что уже скоро институт военного омбудсмена сможет полноценно заработать.
молодь вже пісні складає на манер Висоцького - «Это Вова Зеленский и Ермак наш Андрюша, подарили свободу и их помнит народ!». Сьогодні почув аж при.уів.
Підняти тарифи, підняти податки, ввести тарифи на повітря - усе ради замовлення фламіндічів.
PS. Так і думав, що типовий кадровий офіцер: хамовитий, самовпевнений. Тільки на вулиці, мабуть, на "ви" до людей, бо можуть бути наслідки
Не плутай нинішню Армію з совковою..хоча Сирський її якраз такою і робить...А МО не дає дронів,лише браковані міни..
Цей закон визначає дезертирство як несанкціонований вихід військовослужбовця з призначеного місця служби з наміром залишити його назавжди.
Обсяг статті 85 виходить за межі дезертирства на полі бою. Військовослужбовця можна звинуватити навіть у мирний час, якщо він не повертається з відпустки, відмовляється від розгортання або вступає в іншу галузь збройних сил без належного звільнення.
Крім того, дезертирство включає свідоме уникання небезпечного обов'язку або важливої служби, такої як розгортання в бойових умовах, залишаючи своє постійне місце служби.
Закон застосовується екстретериторіально, що означає, що військовослужбовці, які рятуються в іншу країну, щоб уникнути військових зобов'язань, все ще можуть бути піддані кримінальному переслідуванню.
Цікаво, що в їх розумінні є "справедливістю"?
Тільки вуличні протести - єдина можлива форма діалогу людей і влади !
Поки, що не вийшло. Але буде намагатися.
А чим військові краще за інших ? ВСІ працюють на владу ! Звичайні люди - на неї працюють , чиновники її обслуговують , а мєнти-судді-прокурори її охороняють .
Кожен на своєму місці працює на владу - навіть той , хто тут в коментах весь час гавкає на владу - все одно на неї працює !