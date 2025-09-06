Положение об усилении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта, - Минобороны

Минобороны провело консультации с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по законопроектам №13452 и № 13266, которые вызвали общественный резонанс.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оборонное ведомство поддерживает позицию комитетов о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

"Предложенные в законопроекте изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру без учета индивидуальных факторов", - отметили в Минобороны.

Минобороны добавило, что законопроект №13452 требует доработки совместно с профильными комитетами ВРУ.

"Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости. Министерство последовательно выступает за то, чтобы военные, которые сегодня защищают нашу страну, могли защитить свои права", - отметило министерство.

В то же время Минобороны и парламентарии достигли договоренности о полной поддержке поданного в парламент президентом Украины проекта закона № 13266 "О Военном омбудсмане".

Военный омбудсман - это гражданское лицо, которое будет иметь доверие защитников и их семей и будет ответственным за защиту прав:

военнослужащих всех Сил обороны Украины;

полицейских, задействованных в боевых действиях;

иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ;

других категорий лиц, определенных законом.

В Министерстве обороны убеждены, что создание новой для Украины института военного омбудсмена является необходимым элементом в архитектуре справедливости для военнослужащих.

Напомним, 4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает более жесткое наказание для военных за самовольное оставление части (СВЧ) в условиях военного положения.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №13452, которым предлагается наказывать военнослужащих за неповиновение приказу командира сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.

В мае 2025 года президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о военном омбудсмене. Среди прочего, законопроектом предусмотрен четкий порядок подачи и рассмотрения жалоб, а также действенный механизм проверок в воинских частях и органах управления.

В конце июля президент заявил, что рассчитывает, что уже скоро институт военного омбудсмена сможет полноценно заработать.