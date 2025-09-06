РУС
Военных хотят наказывать за неповиновение приказу
2 081 51

Положение об усилении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта, - Минобороны

Усиления наказаний для военных за неповиновение не будет - Минобороны

Минобороны провело консультации с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по законопроектам №13452 и № 13266, которые вызвали общественный резонанс.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оборонное ведомство поддерживает позицию комитетов о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

"Предложенные в законопроекте изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру без учета индивидуальных факторов", - отметили в Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Служба - не рабство": в Киеве протестуют против законопроекта, ужесточающего наказание для военных. ФОТОрепортаж

Минобороны добавило, что законопроект №13452 требует доработки совместно с профильными комитетами ВРУ.

"Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости. Министерство последовательно выступает за то, чтобы военные, которые сегодня защищают нашу страну, могли защитить свои права", - отметило министерство.

В то же время Минобороны и парламентарии достигли договоренности о полной поддержке поданного в парламент президентом Украины проекта закона № 13266 "О Военном омбудсмане".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные призывают Раду не принимать законопроект №13452, который сузит права воинов на справедливый суд

Военный омбудсман - это гражданское лицо, которое будет иметь доверие защитников и их семей и будет ответственным за защиту прав:

  • военнослужащих всех Сил обороны Украины;
  • полицейских, задействованных в боевых действиях;
  • иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ;
  • других категорий лиц, определенных законом.

В Министерстве обороны убеждены, что создание новой для Украины института военного омбудсмена является необходимым элементом в архитектуре справедливости для военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб и 20 командиров воинских частей настаивают на усилении наказания для военных за неповиновение, - "слуга народа" Ионушас

Напомним, 4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает более жесткое наказание для военных за самовольное оставление части (СВЧ) в условиях военного положения.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №13452, которым предлагается наказывать военнослужащих за неповиновение приказу командира сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.

В мае 2025 года президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о военном омбудсмене. Среди прочего, законопроектом предусмотрен четкий порядок подачи и рассмотрения жалоб, а также действенный механизм проверок в воинских частях и органах управления.

В конце июля президент заявил, что рассчитывает, что уже скоро институт военного омбудсмена сможет полноценно заработать.

+9
для командирів потрібно включити. бо щось ц піджаки трьох місячні богами себе уявили. воювати не вміють, освіти вйськової не мають, підлеглиг не бережуть а ***** гроші *******!
06.09.2025 22:10 Ответить
+5
От тому-то вас і нах.й посилають бо ви не офіцер бо справжніх офіцерів поважають
06.09.2025 22:46 Ответить
+4
В першу чергу потрібно совкових генералів відправити на пенсію потім совкових полковників які прийшли під час мобілізації ще 5 років назад також напенсію. Мають лишитися всі ті хто не інфікований тупізмом совка
06.09.2025 22:17 Ответить
для командирів потрібно включити. бо щось ц піджаки трьох місячні богами себе уявили. воювати не вміють, освіти вйськової не мають, підлеглиг не бережуть а ***** гроші *******!
06.09.2025 22:10 Ответить
Засцяли трохи....
06.09.2025 22:10 Ответить
Зелені ще не разу не робили поступки. Хтось думає що НАБУ та САП можуть бути незалежними. Ні . Генпрокурор може блокувати любе рішення НАБУ або САП. Точнісеньке буде із цим законом.
06.09.2025 22:11 Ответить
Зеля готує черговий лохторат на вибори! Спочатку 18-22, а зараз обсмоктання ухилянтів та сзчешників. А хто Неню боронити буде? Нечуй-Левицький чи Іван Франко?
молодь вже пісні складає на манер Висоцького - «Это Вова Зеленский и Ермак наш Андрюша, подарили свободу и их помнит народ!». Сьогодні почув аж при.уів.
06.09.2025 22:17 Ответить
Як хто, фламіндіч. Головне виділити багато грошей, і тоді можна захищатись одними фламіндічами.
Підняти тарифи, підняти податки, ввести тарифи на повітря - усе ради замовлення фламіндічів.
06.09.2025 22:23 Ответить
Хто це такі ці фламіндичи? Поясни.
06.09.2025 22:31 Ответить
Як хто? Корінні мешканці західної частини країни. Їх у Польщі більше ніж поляків. Повернуться і будуть.
06.09.2025 22:24 Ответить
Ну народна творчість завжди була і гумор - це добре. Трохи дивує вага реакція на творчих людей. А хто Неньку буде боронити? Звісно ж Oleksandr Sergiienko #593950 🫡
06.09.2025 22:28 Ответить
100% ... ну , а хто ж ще ?
06.09.2025 22:47 Ответить
Цей закон стосується лише військових сзч та відмовників. Ухилянти - цивільні.
06.09.2025 22:31 Ответить
Хто тобі таке сказав? А якщо чел стоїть на військовому обліку у воєнкоматі, відслужив строкову службу або мав воєнну у вишу приймав присягу і при цьому ухиляється від призову та ховається по хуторах та дачах, бігає від повісток. Він хто??? Дивись ширше на проблеми призову.
06.09.2025 22:44 Ответить
Ви можете дивитися, як завгодно: є Закон і цивільної особи він не стосується
06.09.2025 22:48 Ответить
Коли війсковий йде на дємбєль, то він йде у воєнкомат, там його ставлять на облік, після чого він стає цивільним. Ви в армії на срочці не служили тому про це незнаєте, отжене меліть дурню.
06.09.2025 23:11 Ответить
Цивільний ти в ЗСУ на строковій службі присягу складав? Складав! То ти вже не цивільний а воїн запасу з відповідним ВОС. За це і йдеться.
06.09.2025 23:49 Ответить
Поліція та ТЦК мають воювати ..а не селяни і робітники...
06.09.2025 23:25 Ответить
За поліцію не знаю а військовослужбовці тцк такі ж як ти селяни та робітники призвані в ЗСУ. Чи ти думаєш що всі в камуфляжу народжуються?
07.09.2025 00:00 Ответить
В першу чергу потрібно совкових генералів відправити на пенсію потім совкових полковників які прийшли під час мобілізації ще 5 років назад також напенсію. Мають лишитися всі ті хто не інфікований тупізмом совка
показать весь комментарий
06.09.2025 22:17 Ответить
Ти добре порахував Юрік? Якщо совок розвалився у 1991 році то скільки тому совковському генералу або полковнику повинно бути зараз 85 чи 90 рочків? Ось кухню пишеш не думаючи!!!! Може сам підеш до військового вишу та надаєш приклад яким повинен бути командир у ЗСУ. Особливо коли ти наказ отдаєш а солдат тебе на куй посилає!!! Ти хоч в армії був синку?
06.09.2025 22:27 Ответить
А ви були в армії? Ну от сходіть на війну - потім побалакаємо: там махровий "совок", бо 90-ті та початок нульових по суті був ще совковий устрій
06.09.2025 22:30 Ответить
Ну так рахуй якщо він при совку вже був генералом або полковником (як ти пишеш) у віці навіть 40-45 то скільки років йому зараз і хто його у такому віці призове? А в ЗСУ я всти послужити і в АТО і зараз , не хвилюйся….
06.09.2025 22:34 Ответить
Ну значить вас в армії все влаштовує. Тоді удачі вам.

PS. Так і думав, що типовий кадровий офіцер: хамовитий, самовпевнений. Тільки на вулиці, мабуть, на "ви" до людей, бо можуть бути наслідки
06.09.2025 22:41 Ответить
Можеш думати що завгодно, це армію від дятлів не врятує! Їй же ж керує людина яка навіть строкової служби не нюхала.
06.09.2025 23:42 Ответить
Якщо він , при совку , був хоч лейтинантом - це означає лише одне - йому , 5 років в училищі і після нього , добряче вбили совкове мислення в голову , а отже - для нової армії він апріорі не придатний !
06.09.2025 22:45 Ответить
Я ж кажу йди і вчись на командира потім покажеш як воно потрібно бути. А то тільки була бла бла бла…
06.09.2025 23:44 Ответить
Я з 24.02.22 в армії ... а ти зараз де ?
06.09.2025 23:48 Ответить
В шпиталі, і часу в мене дуже багато, скучно , ось з тобою бавлюсь… а в тебе звідки вільний час воїн???
06.09.2025 23:54 Ответить
І що для тебе означає «махровий совок» по конкретніше пліз.
06.09.2025 22:35 Ответить
Ви з математикой не дружите. Наприклад випуск 1991р. Молодий 22 річний лейтенант (сухопутне училище 4 роки навчання). Зараз 2025р. Отже бувшому лейтенанту а тепер нинішньому генералу 56 років. А вони можуть до 65 років бути на службі. Не меліть дурню.
06.09.2025 23:18 Ответить
Річ йшла про совковських генералов і полковників. До чого тут офіцер 91 року випуску який прослужив всю свою офіцерську службу в ЗСУ. Ви неуважно читали пост Юрія.
06.09.2025 23:37 Ответить
А Сирський якого рочку..?!)))
Не плутай нинішню Армію з совковою..хоча Сирський її якраз такою і робить...А МО не дає дронів,лише браковані міни..
06.09.2025 23:28 Ответить
10 Кодекс США, стаття 892, також відомий як стаття 85 Єдиного кодексу військової юстиції (UCMJ), застосовується до всіх членів Збройних сил США, включаючи військовослужбовців на активному військовому службі, резервістів на активному замовленні та, за певних обставин, членів Національної гвардії під час федеральної активації.
Цей закон визначає дезертирство як несанкціонований вихід військовослужбовця з призначеного місця служби з наміром залишити його назавжди.
Обсяг статті 85 виходить за межі дезертирства на полі бою. Військовослужбовця можна звинуватити навіть у мирний час, якщо він не повертається з відпустки, відмовляється від розгортання або вступає в іншу галузь збройних сил без належного звільнення.
Крім того, дезертирство включає свідоме уникання небезпечного обов'язку або важливої служби, такої як розгортання в бойових умовах, залишаючи своє постійне місце служби.
Закон застосовується екстретериторіально, що означає, що військовослужбовці, які рятуються в іншу країну, щоб уникнути військових зобов'язань, все ще можуть бути піддані кримінальному переслідуванню.
06.09.2025 22:19 Ответить
"Самоволка" з Ван Дамом
06.09.2025 22:22 Ответить
Це Французький іноземний легіон
06.09.2025 22:26 Ответить
Дикі гуси
06.09.2025 22:28 Ответить
Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості

Цікаво, що в їх розумінні є "справедливістю"?
06.09.2025 22:33 Ответить
Це коли ти командир віддаєш наказ солдату а він тебе на куй посилає. Знаючи що за це йому не гада не буде! Це і є справедливість від Зєлі… Пагано коли Верховний головнокомандувач ні дня у війську не служив…
06.09.2025 22:38 Ответить
Почитайте історію Першої Світової війни і зрозумієте проблему. На щастя війни закінчують політики, а не військові. До речі: починають війни теж політики
06.09.2025 22:50 Ответить
Так може справа в "командирі", а не солдатах? Повно офіцерів, яким начхати на солдат, їм головне вислужитись перед начальством, подавати красиві рапорти, виконати наказ будь-якою ціною...
06.09.2025 22:53 Ответить
Хто тебе образив синку? Командир якого рівня? Сержант - командир відділення? Чи лейтенант командир взводу? Погодься що починаючі від посаду комбату офіцери такого рангу з солдатами особливих справ вже не мають для цього є взводний ротний. Які красиві рапорти будуть писати командир взводу? Очманів і як лейтенанту вислуговуватися??? Його що командиром полку відразу поставлять???? Маячня якась….
06.09.2025 23:32 Ответить
Резюме - той , хто хоче , аби влада його почула - мусить виходити на вулицю !
Тільки вуличні протести - єдина можлива форма діалогу людей і влади !
06.09.2025 22:43 Ответить
Відповідаю Олександр Сергієвої. Так був бачив недавно) доречі і мені вже дос татньо років аби зрозуміти що коїться. А щоб тебе на х.й не посилали то буть в першу чергу людиною а потім командиром і тоді за тобою люди підуть я це точно знаю. А вам таке не вашому сраному совковому уставу. Де навіть розмір ланцюга для собакі вимірюється
06.09.2025 22:44 Ответить
Я в пенітенціарній системі не служив і розмір ланцюга для вертухайського собака не знаю. Буцегарні не охороняв. Це ви мабуть великий спец! В армії все базується на дисципліні і порядку які зазначені у статутах і настановах. При чому це характерно для армій будь якої країни світу. Якщо це не буде так, то то вже не армія, а «ріжок» від автомата…у нас шо махновщина??? Чи Гуляй Поле???
06.09.2025 22:54 Ответить
От тому-то вас і нах.й посилають бо ви не офіцер бо справжніх офіцерів поважають
06.09.2025 22:46 Ответить
ПОВАГА ПОВАГА і ще раз ПОВАГА ось що тимулює армію
06.09.2025 22:49 Ответить
Казали про генералів та полковників совковських? Казали! Порахували скільки їм років.? І вони шо у такому званні з солдатами багато справ мають??? Це вам шо командир взводу або роти? Навіть комбат і тій вже з солдатами віч на віч справ немає. Фігню пишете шановний!
06.09.2025 22:59 Ответить
Влада хоче остаточно зробити з військових рабів.
Поки, що не вийшло. Але буде намагатися.
06.09.2025 23:19 Ответить
Ну , все логічно ...
А чим військові краще за інших ? ВСІ працюють на владу ! Звичайні люди - на неї працюють , чиновники її обслуговують , а мєнти-судді-прокурори її охороняють .
Кожен на своєму місці працює на владу - навіть той , хто тут в коментах весь час гавкає на владу - все одно на неї працює !
06.09.2025 23:55 Ответить
Де у війську відсутня дисципліна, там панує прицип: "Куди солдата не цілуй - скрізь дупа". Існують арміфйські і флотські статути, які написані кров"ю, тобто повністю враховують емпіричний досвід. Статутом визначено права і обов"язки віськовослужбовців, а також - система покарань за порушення цих положень. Без загрози неминучого і невідворотного покарання дисципліна у війську - порожній звук. Дотримуватися положень статутів мають і офіцери, і сержанти, і солдати.
06.09.2025 23:50 Ответить
 
 