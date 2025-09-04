РУС
Военных хотят наказывать за неповиновение приказу Право военных на справедливый суд
Военные призывают Раду не принимать законопроект №13452, который сузит права воинов на справедливый суд

В пятницу, 5 сентября, нардепы Верховной Рады планируют рассмотреть законопроект № 13452, которым, в частности, предусмотрено лишение военнослужащих права на справедливый суд по делам о "неповиновении".

Об этом написал командир минометной батареи 108 ОШБ "Волки Да Винчи" 59 ОШБр им. Якова Гандзюка СБС ВСУ, адвокат Андрей Писаренко, информирует Цензор.НЕТ.

В этом проекте закона также говорится о запрете судам применять свою дискрецию относительно возможного мягкого наказания и условного освобождения от его отбывания по статье "неповиновение".

"Это не сработает. Это означает фактическую ликвидацию принципа индивидуализации наказания - ключевого элемента справедливого суда. Ведь справедливый суд в понимании статьи 6 Европейской конвенции по правам человека предусматривает, что суд имеет дискрецию оценивать конкретные обстоятельства дела, учитывать как объективные (обстановка, ресурсы подразделения, обеспечение, характер приказа), так и субъективные факторы (мотивы, физическое, психологическое состояние, боевой опыт). Лишение суда возможности принимать решения, отражающие индивидуальность каждой ситуации, превращает процесс из правосудия в механическое применение санкций, а военных - в группу, которой априори отказано в справедливом суде", - подчеркнул военный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб и 20 командиров воинских частей настаивают на усилении наказания для военных за неповиновение, - "слуга народа" Ионушас

Аналогичный подход уже был введен законом 8271. Так, в конце 2022 года, судам запретили применять дискрецию относительно возможного мягкого наказания и "условного" освобождения по статьям о СЗЧ, дезертирстве, невыполнении приказа и т.д., напомнил он.

Писаренко отметил, что усиление репрессивности не только не повысило дисциплину, а наоборот привело к росту количества правонарушений. Из-за этого в несколько раз увеличилось количество открытых дел по статьям о СЗЧ и дезертирстве.

По его словам, принятие нового законопроекта №13452 приведет к..:

  • дискриминации военных, которые будут лишены права на индивидуализацию наказания.
  • раскола общества с разделением на "гражданских с полными гарантиями правосудия" и "военных с урезанными правами".
  • демотивации гражданских вступать в армию с перспективой быть лишенным базовых процессуальных гарантий.
  • демотивации военных продолжать службу в атмосфере "наказания вместо доверия".
  • ухудшение дисциплины, поскольку наказание без неотъемлемой индивидуализации - неэффективный и опасный инструмент управления дисциплиной, продуцирующий противоположный результат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады поддержал законопроект, ужесточающий наказание для военных за неповиновение

"Призываю парламент не повторять ошибок, которые уже продемонстрировали свою неэффективность и вредность для обороноспособности, прав человека и общественного единства. Военные должны быть защищены не меньше, чем гражданские, ведь они - опора государства в условиях войны. Восстановление полного содержания права на справедливый суд (ст. 6 ЕКПЧ), возвращение судебной дискреции и переход к политике мотивации - это вопрос не только права, но и национальной безопасности", - добавил Писаренко.

Он призвал присоединиться подписью к открытому Обращению, и своей подписью призвать парламент не принимать законопроект №13452.

Наказание за неповиновение: военные призывают не поддерживать закон

ВР (29408) законопроект (3281) суд (25210) военнослужащие (6284)
От зараз і побачимо справжню повагу ВР до ̶н̶а̶ш̶и̶х̶ ̶з̶а̶х̶и̶с̶н̶и̶к̶і̶в̶ (їх кріпаків), нуль сумнівів у цьому.
04.09.2025 17:09
Автора законопроекту треба або за грати, або в психіатричну лікарню на примусове лікування.
04.09.2025 17:10
Може саме це і є метою законопроекту і тих, хто за нього проголосує? 🤔
04.09.2025 17:23
це призведе до розвалу армії і капітуляції внаслідок
04.09.2025 17:09
Може саме це і є метою законопроекту і тих, хто за нього проголосує? 🤔
04.09.2025 17:23
От зараз і побачимо справжню повагу ВР до ̶н̶а̶ш̶и̶х̶ ̶з̶а̶х̶и̶с̶н̶и̶к̶і̶в̶ (їх кріпаків), нуль сумнівів у цьому.
04.09.2025 17:09
Ніхто там нічого не побачить. В одних будуть аргументи, що цей закон потрібний. В інших піар, що він не потрібний.
04.09.2025 17:22
Зрозуміло... Якщо ЗА, то аргументи, а якщо ПРОТИ, то піар.
Пілять, щоб були такі репресивні міри щодо військовослужбовців, в першу чергу, мають бути репресивні міри щодо порушень порядку мобілізації, підготовки, адекватності командирів і, головне, щодо ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ!
Тобто, все то має бути прийнято в комплесі, тоді так! А якщо лише репресії щодо військовослужбовців то, як наслідок, деморалізація і підвищення кількості і гостроти конфліктів, починаюи від ТЦК і закінчуючи безпосередньо на нулі. А в наслідок того, зменшення бойової здатності...
Вам, мерзоті, того й треба?
04.09.2025 17:30
Автора законопроекту треба або за грати, або в психіатричну лікарню на примусове лікування.
04.09.2025 17:10
Автор так званий Іонушас, кацап з Українським паспортом народився та жив у санктпідербурзі.
04.09.2025 17:25
20 командирів закликали?
04.09.2025 17:14
совкові нащадні м'ясники жаліються,що м'ясо не хоче доопомогати їм заробляти ордени та медалі
04.09.2025 19:15
Я думаю частина підрозділів повинна прийти під вр, це отрезвить отих 450 ухилянтів.
04.09.2025 17:15
На жаль все йде до того , що військові вже просто будуть змушені висувати свої вимоги до влади !
04.09.2025 17:20
Військові,наполегливо закликають Стефанчуків і їх заступників, нардепів ВРУ, поширити дію статей законопроекту щодо посилення покарання, і на самих народних депутатів та їх помічників, які самовільно залишають залу ВРУ, під час своєї діяльності!!
04.09.2025 17:16
Ця влада не вміє в демократію і права людини. Вони вміють тільки карати, забороняти, "щипати гусей".
Субʼєктивно, але, потрібно повністю прибрати кримінальну відповідальність за сзч чи непокору, залишити тільки для корупції та розкрадання. Натомість ввести штрафи, і не малі. І посилити відповідальність командирів всіх ланок.
04.09.2025 17:17
Просто військовим треба спіймати цбого Іонушаса і "по душам" поспілкуватися з ним . Бажано під камери - аби вся країна могла побачити цього "героя"- депутата ...
Бо по іншому вже не спрацює !
04.09.2025 17:19
Там таких як він половина. І тому комітеті також таких повно.
Як може бути таке, що на відстрочку одні умови, а на звільнення інші? Закон про звільнення по наявності дитини інваліда до 18 вимагає справки що матері немає або вона у вʼязниці. Закон про відстрочку по цій же причині, такого не вимагає, достатньо самої наявності такої дитини.
04.09.2025 17:24
вони там всі такі,дивіться по списках голосування
04.09.2025 19:16
ждем новой волны сзч. офисных простых потужных решений как всегда ходит под себя
04.09.2025 17:43
не виконуєш наказ - від 5 років, ******* в сзч- від 5 років, шах і мат(
04.09.2025 17:57
Слуги "народу путіна" прислуговують узурпатору влади України В.Зеленський: який прислуговує путіну й відпрацював все для "Київ за три дні".
04.09.2025 18:06
Слуги "народу путіна" прислуговують узурпатору влади України В.Зеленському: який прислуговує путіну й відпрацював всі домовленості для "Київ за три дні".
04.09.2025 18:08
Усі прошарки народу мають мати почуття провини. Військови теж. Тільки депутати ВР його не повинні мати. Вони повинні продовжувати красти.
04.09.2025 18:13
Ну , i розсмiшили мене вiйськовi, до гiрких сльоз. .ука, а ви мене слухали, що хибите , коли голосували за довбня? Так проголосували ж всiею своею бiльшiстю. Щось не чував я вiд вiйськових, що вони виправлять ситуацiю(на наступних виборах). Проте, знiмаю перед Вами шапку.
04.09.2025 18:15
Цікаво що ніяких обтяжень для ухилянтів так і не прийняли, навіть штрафи не нараховують як обіцяли, натомість тих хто на нулі хочуть остаточно демотивувати і зробити безправними рабами.
Також шпигунів і навідників ракет суди відпускають під застави якісь 500 тисяч, потім ті вільно виїзжають закордон.
Таке може робити тільки влада що працює на ворога
04.09.2025 19:04
ця ЗЕсволота очевидно прагне розвалити армію та спровокувати громадянську війну
04.09.2025 19:18
лагідний підхід до "індивідуальності" дезертирів призвів лише до того, що їх (дезертирів) стало не десятки, а сотні тисяч! дайте командиру-адвокату почитати книжки про світові війни, в яких описуються способи та методи боротьби з дезертирами!
04.09.2025 19:19
з якої причини в заголовок винесли "ВІЙСЬКОВІ", якщо ретранслюєте думку ОДНОГО військового??
04.09.2025 19:32
 
 