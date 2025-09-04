Военные призывают Раду не принимать законопроект №13452, который сузит права воинов на справедливый суд

В пятницу, 5 сентября, нардепы Верховной Рады планируют рассмотреть законопроект № 13452, которым, в частности, предусмотрено лишение военнослужащих права на справедливый суд по делам о "неповиновении".

Об этом написал командир минометной батареи 108 ОШБ "Волки Да Винчи" 59 ОШБр им. Якова Гандзюка СБС ВСУ, адвокат Андрей Писаренко, информирует Цензор.НЕТ.

В этом проекте закона также говорится о запрете судам применять свою дискрецию относительно возможного мягкого наказания и условного освобождения от его отбывания по статье "неповиновение".

"Это не сработает. Это означает фактическую ликвидацию принципа индивидуализации наказания - ключевого элемента справедливого суда. Ведь справедливый суд в понимании статьи 6 Европейской конвенции по правам человека предусматривает, что суд имеет дискрецию оценивать конкретные обстоятельства дела, учитывать как объективные (обстановка, ресурсы подразделения, обеспечение, характер приказа), так и субъективные факторы (мотивы, физическое, психологическое состояние, боевой опыт). Лишение суда возможности принимать решения, отражающие индивидуальность каждой ситуации, превращает процесс из правосудия в механическое применение санкций, а военных - в группу, которой априори отказано в справедливом суде", - подчеркнул военный.

Аналогичный подход уже был введен законом 8271. Так, в конце 2022 года, судам запретили применять дискрецию относительно возможного мягкого наказания и "условного" освобождения по статьям о СЗЧ, дезертирстве, невыполнении приказа и т.д., напомнил он.

Писаренко отметил, что усиление репрессивности не только не повысило дисциплину, а наоборот привело к росту количества правонарушений. Из-за этого в несколько раз увеличилось количество открытых дел по статьям о СЗЧ и дезертирстве.

По его словам, принятие нового законопроекта №13452 приведет к..:

дискриминации военных, которые будут лишены права на индивидуализацию наказания.

раскола общества с разделением на "гражданских с полными гарантиями правосудия" и "военных с урезанными правами".

демотивации гражданских вступать в армию с перспективой быть лишенным базовых процессуальных гарантий.

демотивации военных продолжать службу в атмосфере "наказания вместо доверия".

ухудшение дисциплины, поскольку наказание без неотъемлемой индивидуализации - неэффективный и опасный инструмент управления дисциплиной, продуцирующий противоположный результат.

"Призываю парламент не повторять ошибок, которые уже продемонстрировали свою неэффективность и вредность для обороноспособности, прав человека и общественного единства. Военные должны быть защищены не меньше, чем гражданские, ведь они - опора государства в условиях войны. Восстановление полного содержания права на справедливый суд (ст. 6 ЕКПЧ), возвращение судебной дискреции и переход к политике мотивации - это вопрос не только права, но и национальной безопасности", - добавил Писаренко.

Он призвал присоединиться подписью к открытому Обращению, и своей подписью призвать парламент не принимать законопроект №13452.



