Военные призывают Раду не принимать законопроект №13452, который сузит права воинов на справедливый суд
В пятницу, 5 сентября, нардепы Верховной Рады планируют рассмотреть законопроект № 13452, которым, в частности, предусмотрено лишение военнослужащих права на справедливый суд по делам о "неповиновении".
Об этом написал командир минометной батареи 108 ОШБ "Волки Да Винчи" 59 ОШБр им. Якова Гандзюка СБС ВСУ, адвокат Андрей Писаренко, информирует Цензор.НЕТ.
В этом проекте закона также говорится о запрете судам применять свою дискрецию относительно возможного мягкого наказания и условного освобождения от его отбывания по статье "неповиновение".
"Это не сработает. Это означает фактическую ликвидацию принципа индивидуализации наказания - ключевого элемента справедливого суда. Ведь справедливый суд в понимании статьи 6 Европейской конвенции по правам человека предусматривает, что суд имеет дискрецию оценивать конкретные обстоятельства дела, учитывать как объективные (обстановка, ресурсы подразделения, обеспечение, характер приказа), так и субъективные факторы (мотивы, физическое, психологическое состояние, боевой опыт). Лишение суда возможности принимать решения, отражающие индивидуальность каждой ситуации, превращает процесс из правосудия в механическое применение санкций, а военных - в группу, которой априори отказано в справедливом суде", - подчеркнул военный.
Аналогичный подход уже был введен законом 8271. Так, в конце 2022 года, судам запретили применять дискрецию относительно возможного мягкого наказания и "условного" освобождения по статьям о СЗЧ, дезертирстве, невыполнении приказа и т.д., напомнил он.
Писаренко отметил, что усиление репрессивности не только не повысило дисциплину, а наоборот привело к росту количества правонарушений. Из-за этого в несколько раз увеличилось количество открытых дел по статьям о СЗЧ и дезертирстве.
По его словам, принятие нового законопроекта №13452 приведет к..:
- дискриминации военных, которые будут лишены права на индивидуализацию наказания.
- раскола общества с разделением на "гражданских с полными гарантиями правосудия" и "военных с урезанными правами".
- демотивации гражданских вступать в армию с перспективой быть лишенным базовых процессуальных гарантий.
- демотивации военных продолжать службу в атмосфере "наказания вместо доверия".
- ухудшение дисциплины, поскольку наказание без неотъемлемой индивидуализации - неэффективный и опасный инструмент управления дисциплиной, продуцирующий противоположный результат.
"Призываю парламент не повторять ошибок, которые уже продемонстрировали свою неэффективность и вредность для обороноспособности, прав человека и общественного единства. Военные должны быть защищены не меньше, чем гражданские, ведь они - опора государства в условиях войны. Восстановление полного содержания права на справедливый суд (ст. 6 ЕКПЧ), возвращение судебной дискреции и переход к политике мотивации - это вопрос не только права, но и национальной безопасности", - добавил Писаренко.
Он призвал присоединиться подписью к открытому Обращению, и своей подписью призвать парламент не принимать законопроект №13452.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пілять, щоб були такі репресивні міри щодо військовослужбовців, в першу чергу, мають бути репресивні міри щодо порушень порядку мобілізації, підготовки, адекватності командирів і, головне, щодо ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ!
Тобто, все то має бути прийнято в комплесі, тоді так! А якщо лише репресії щодо військовослужбовців то, як наслідок, деморалізація і підвищення кількості і гостроти конфліктів, починаюи від ТЦК і закінчуючи безпосередньо на нулі. А в наслідок того, зменшення бойової здатності...
Вам, мерзоті, того й треба?
Субʼєктивно, але, потрібно повністю прибрати кримінальну відповідальність за сзч чи непокору, залишити тільки для корупції та розкрадання. Натомість ввести штрафи, і не малі. І посилити відповідальність командирів всіх ланок.
Бо по іншому вже не спрацює !
Як може бути таке, що на відстрочку одні умови, а на звільнення інші? Закон про звільнення по наявності дитини інваліда до 18 вимагає справки що матері немає або вона у вʼязниці. Закон про відстрочку по цій же причині, такого не вимагає, достатньо самої наявності такої дитини.
Також шпигунів і навідників ракет суди відпускають під застави якісь 500 тисяч, потім ті вільно виїзжають закордон.
Таке може робити тільки влада що працює на ворога