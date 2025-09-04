УКР
Військові закликають Раду не ухвалювати законопроєкт №13452, що звузить права воїнів на справедливий суд

У п'ятницю, 5 вересня, нардепи Верховної Ради планують розглянути законопроєкт № 13452, яким, зокрема, передбачено позбавлення військовослужбовців права на справедливий суд у справах про "непокору".

Про це написав командир мінометної батареї 108 ОШБ "Вовки Да Вінчі" 59 ОШБр ім. Якова Гандзюка СБС ЗСУ, адвокат Андрій Писаренко, інформує Цензор.НЕТ.

У цьому проєкті закону також йдеться про заборону судам застосовувати свою дискрецію щодо можливого м'якого покарання та умовного звільнення від його відбування за статтею "непокора".

"Це не спрацює. Це означає фактичну ліквідацію принципу індивідуалізації покарання – ключового елементу справедливого суду. Адже справедливий суд у розумінні статті 6 Європейської конвенції з прав людини передбачає, що суд має дискрецію оцінювати конкретні обставини справи, враховувати як об’єктивні (обстановка, ресурси підрозділу, забезпечення, характер наказу), так і суб’єктивні чинники (мотиви, фізичний, психологічний стан, бойовий досвід). Позбавлення суду можливості ухвалювати рішення, що відображають індивідуальність кожної ситуації, перетворює процес із правосуддя на механічне застосування санкцій, а військових – на групу, якій апріорі відмовлено у справедливому суді", - наголосив військовий. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб і 20 командирів військових частин наполягають на посилені покарання для військових за непокору, - "слуга народу" Іонушас

Аналогічний підхід вже було запроваджено законом 8271. Так, наприкінці 2022 року, судам заборонили застосовувати дискрецію щодо можливого м'якого покарання та "умовного" звільнення за статтями про СЗЧ, дезертирство, невиконання наказу тощо, нагадав він.

Писаренко зауважив, що посилення репресивності не тільки не підвищило дисципліну, а навпаки призвело до зростання кількості правопорушень. Через це у декілька разів збільшилася кількість відкритих справ за статтями про СЗЧ та дезертирство. 

За його словами, ухвалення нового законопроєкту №13452 призведе до:

  • дискримінації військових, які будуть позбавлені права на індивідуалізацію покарання.
  • розколу суспільства з поділом на "цивільних з повними гарантіями правосуддя" та "військових із урізаними правами".
  • демотивації цивільних вступати до війська з перспективою бути позбавленим базових процесуальних гарантій.
  • демотивації військових продовжувати службу в атмосфері "покарання замість довіри".
  • погіршення дисципліни, бо покарання без невід’ємної індивідуалізації – неефективний і небезпечний інструмент управління дисципліною, що продукує протилежний результат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради підтримав законопроєкт, що посилює покарання для військових за непокору

"Закликаю парламент не повторювати помилок, що вже продемонстрували свою неефективність і шкідливість для обороноздатності, прав людини та суспільної єдності. Військові мають бути захищені не менше, аніж цивільні, адже вони – опора держави в умовах війни. Відновлення повного змісту права на справедливий суд (ст. 6 ЄКПЛ), повернення судової дискреції та перехід до політики мотивації – це питання не лише права, а й національної безпеки", - додав Писаренко.

Він закликав долучитися підписом до відкритого Звернення, і своїм підписом закликати парламент не ухвалювати законопроєкт №13452. 

Покарання за непокору: військові закликають не підтримувати закон
Покарання за непокору: військові закликають не підтримувати закон

+6
Автора законопроекту треба або за грати, або в психіатричну лікарню на примусове лікування.
04.09.2025 17:10 Відповісти
+5
це призведе до розвалу армії і капітуляції внаслідок
04.09.2025 17:09 Відповісти
+5
От зараз і побачимо справжню повагу ВР до ̶н̶а̶ш̶и̶х̶ ̶з̶а̶х̶и̶с̶н̶и̶к̶і̶в̶ (їх кріпаків), нуль сумнівів у цьому.
04.09.2025 17:09 Відповісти
Може саме це і є метою законопроекту і тих, хто за нього проголосує? 🤔
показати весь коментар
04.09.2025 17:23 Відповісти
Ніхто там нічого не побачить. В одних будуть аргументи, що цей закон потрібний. В інших піар, що він не потрібний.
показати весь коментар
04.09.2025 17:22 Відповісти
Зрозуміло... Якщо ЗА, то аргументи, а якщо ПРОТИ, то піар.
Пілять, щоб були такі репресивні міри щодо військовослужбовців, в першу чергу, мають бути репресивні міри щодо порушень порядку мобілізації, підготовки, адекватності командирів і, головне, щодо ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ!
Тобто, все то має бути прийнято в комплесі, тоді так! А якщо лише репресії щодо військовослужбовців то, як наслідок, деморалізація і підвищення кількості і гостроти конфліктів, починаюи від ТЦК і закінчуючи безпосередньо на нулі. А в наслідок того, зменшення бойової здатності...
Вам, мерзоті, того й треба?
04.09.2025 17:30 Відповісти
Автор так званий Іонушас, кацап з Українським паспортом народився та жив у санктпідербурзі.
04.09.2025 17:25 Відповісти
20 командирів закликали?
04.09.2025 17:14 Відповісти
Я думаю частина підрозділів повинна прийти під вр, це отрезвить отих 450 ухилянтів.
04.09.2025 17:15 Відповісти
На жаль все йде до того , що військові вже просто будуть змушені висувати свої вимоги до влади !
04.09.2025 17:20 Відповісти
Військові,наполегливо закликають Стефанчуків і їх заступників, нардепів ВРУ, поширити дію статей законопроекту щодо посилення покарання, і на самих народних депутатів та їх помічників, які самовільно залишають залу ВРУ, під час своєї діяльності!!
04.09.2025 17:16 Відповісти
Ця влада не вміє в демократію і права людини. Вони вміють тільки карати, забороняти, "щипати гусей".
Субʼєктивно, але, потрібно повністю прибрати кримінальну відповідальність за сзч чи непокору, залишити тільки для корупції та розкрадання. Натомість ввести штрафи, і не малі. І посилити відповідальність командирів всіх ланок.
04.09.2025 17:17 Відповісти
Просто військовим треба спіймати цбого Іонушаса і "по душам" поспілкуватися з ним . Бажано під камери - аби вся країна могла побачити цього "героя"- депутата ...
Бо по іншому вже не спрацює !
04.09.2025 17:19 Відповісти
Там таких як він половина. І тому комітеті також таких повно.
Як може бути таке, що на відстрочку одні умови, а на звільнення інші? Закон про звільнення по наявності дитини інваліда до 18 вимагає справки що матері немає або вона у вʼязниці. Закон про відстрочку по цій же причині, такого не вимагає, достатньо самої наявності такої дитини.
04.09.2025 17:24 Відповісти
ждем новой волны сзч. офисных простых потужных решений как всегда ходит под себя
04.09.2025 17:43 Відповісти
не виконуєш наказ - від 5 років, ******* в сзч- від 5 років, шах і мат(
04.09.2025 17:57 Відповісти
Слуги "народу путіна" прислуговують узурпатору влади України В.Зеленський: який прислуговує путіну й відпрацював все для "Київ за три дні".
04.09.2025 18:06 Відповісти
Слуги "народу путіна" прислуговують узурпатору влади України В.Зеленському: який прислуговує путіну й відпрацював всі домовленості для "Київ за три дні".
04.09.2025 18:08 Відповісти
 
 