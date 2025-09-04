Військові закликають Раду не ухвалювати законопроєкт №13452, що звузить права воїнів на справедливий суд
У п'ятницю, 5 вересня, нардепи Верховної Ради планують розглянути законопроєкт № 13452, яким, зокрема, передбачено позбавлення військовослужбовців права на справедливий суд у справах про "непокору".
Про це написав командир мінометної батареї 108 ОШБ "Вовки Да Вінчі" 59 ОШБр ім. Якова Гандзюка СБС ЗСУ, адвокат Андрій Писаренко, інформує Цензор.НЕТ.
У цьому проєкті закону також йдеться про заборону судам застосовувати свою дискрецію щодо можливого м'якого покарання та умовного звільнення від його відбування за статтею "непокора".
"Це не спрацює. Це означає фактичну ліквідацію принципу індивідуалізації покарання – ключового елементу справедливого суду. Адже справедливий суд у розумінні статті 6 Європейської конвенції з прав людини передбачає, що суд має дискрецію оцінювати конкретні обставини справи, враховувати як об’єктивні (обстановка, ресурси підрозділу, забезпечення, характер наказу), так і суб’єктивні чинники (мотиви, фізичний, психологічний стан, бойовий досвід). Позбавлення суду можливості ухвалювати рішення, що відображають індивідуальність кожної ситуації, перетворює процес із правосуддя на механічне застосування санкцій, а військових – на групу, якій апріорі відмовлено у справедливому суді", - наголосив військовий.
Аналогічний підхід вже було запроваджено законом 8271. Так, наприкінці 2022 року, судам заборонили застосовувати дискрецію щодо можливого м'якого покарання та "умовного" звільнення за статтями про СЗЧ, дезертирство, невиконання наказу тощо, нагадав він.
Писаренко зауважив, що посилення репресивності не тільки не підвищило дисципліну, а навпаки призвело до зростання кількості правопорушень. Через це у декілька разів збільшилася кількість відкритих справ за статтями про СЗЧ та дезертирство.
За його словами, ухвалення нового законопроєкту №13452 призведе до:
- дискримінації військових, які будуть позбавлені права на індивідуалізацію покарання.
- розколу суспільства з поділом на "цивільних з повними гарантіями правосуддя" та "військових із урізаними правами".
- демотивації цивільних вступати до війська з перспективою бути позбавленим базових процесуальних гарантій.
- демотивації військових продовжувати службу в атмосфері "покарання замість довіри".
- погіршення дисципліни, бо покарання без невід’ємної індивідуалізації – неефективний і небезпечний інструмент управління дисципліною, що продукує протилежний результат.
"Закликаю парламент не повторювати помилок, що вже продемонстрували свою неефективність і шкідливість для обороноздатності, прав людини та суспільної єдності. Військові мають бути захищені не менше, аніж цивільні, адже вони – опора держави в умовах війни. Відновлення повного змісту права на справедливий суд (ст. 6 ЄКПЛ), повернення судової дискреції та перехід до політики мотивації – це питання не лише права, а й національної безпеки", - додав Писаренко.
Він закликав долучитися підписом до відкритого Звернення, і своїм підписом закликати парламент не ухвалювати законопроєкт №13452.
Пілять, щоб були такі репресивні міри щодо військовослужбовців, в першу чергу, мають бути репресивні міри щодо порушень порядку мобілізації, підготовки, адекватності командирів і, головне, щодо ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ!
Тобто, все то має бути прийнято в комплесі, тоді так! А якщо лише репресії щодо військовослужбовців то, як наслідок, деморалізація і підвищення кількості і гостроти конфліктів, починаюи від ТЦК і закінчуючи безпосередньо на нулі. А в наслідок того, зменшення бойової здатності...
Вам, мерзоті, того й треба?
Субʼєктивно, але, потрібно повністю прибрати кримінальну відповідальність за сзч чи непокору, залишити тільки для корупції та розкрадання. Натомість ввести штрафи, і не малі. І посилити відповідальність командирів всіх ланок.
Бо по іншому вже не спрацює !
Як може бути таке, що на відстрочку одні умови, а на звільнення інші? Закон про звільнення по наявності дитини інваліда до 18 вимагає справки що матері немає або вона у вʼязниці. Закон про відстрочку по цій же причині, такого не вимагає, достатньо самої наявності такої дитини.