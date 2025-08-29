Генштаб і 20 командирів військових частин наполягають на посилені покарання для військових за непокору, - "слуга народу" Іонушас
На необхідності змін щодо юридичної відповідальності військовослужбовців і прийнятті законопроекту 13452, яким судам пропонується заборонити призначати покарання з іспитовим строком за вчинення військовослужбовцями непокори або ж пом’якшувати покарання, наполягає Генеральний штаб ЗСУ та командири військових частин.
Про це заявив голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, який вніс відповідний законопроект до парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.
Нардеп зазначив, що парламентський Комітет із питань правоохоронної діяльності 27 серпня рекомендував прийняти цей законопроект за основу. Однак у висновку до цього документа йдеться, що запропоновані в редакції законопроекту зміни до статей 69, 75 КК потребують виключення при підготовці до другого читання.
За словами Іонушаса, "сьогодні динаміка війни відрізняється від 2022 року, тому через постійний рух військових частин, підрозділів, окремих військовослужбовців ЗСУ й інших формувань виникла потреба в удосконаленні положень законодавства за ініціативою самих військовослужбовців".
"Наш Комітет активно співпрацює з Генштабом ЗСУ та дослухається до пропозицій, які надходять від військових. Саме командири військових частин бойового складу ЗСУ (близько 20 командирів) наполягали на необхідності реалізації зазначених ініціатив, вдосконаленні окремих аспектів юридичної відповідальності військовослужбовців, а хто як не вони, знають краще, які зміни потрібні їм на сьогоднішній день", - сказав політик.
Іонушас наголосив, що під час засідання профільного Комітету була заслухана інформація підкомітету, з’ясовано позицію народних депутатів України – членів Комітету та запрошених осіб, були враховані надані висновки й відбулося всебічне обговорення питання.
"Хоча члени Комітету загалом підтримали законопроект, але після консультацій з експертами та аналізу думки громадськості дійшли висновку, що запропоновані в редакції законопроекту зміни до статей 69, 75 КК потребують виключення при підготовці до другого читання, про що йдеться у Висновку Комітету, з яким також можна ознайомитись у прикріплених документах на сайті Верховної Ради", - підкреслив народний депутат.
Він додав, що Генштаб ЗСУ висловив принципову підтримку цього законопроекту листом за підписом начальника Генерального штабу.
Але, якщо не почати карати за ухиляння, СОЧ, проє..и і невиправдані дії командирів, то можна бути певним-Україна війну програла. І пу тільки потрібен час на окупацію і Запрріжя і Донбасу, через рік- півтора.
А за Запоріжжям- інші області і влада у Києві.
Так що вибере Зеленьський і " уставшіє ат вайні"?
''Дуже Дякуємо'' кошерному Зеленському.
''Дякуємо'' ''мудрому'' Українському народу.
То це не ви!
Це самі військові хочуть, щоб для них збільшили відповідальність і покарання за порушення субординації.
Може і так.
Сьогодні він не хоче йти вмирати за посадку з 30-ти дерев, а завтра, відмовиться будувати дачу родичці командира!
До речі - особисто ще одного такого знаю депутата. Той раніше для кварталу 95 друкував візитки. Став депутатом. Дебіл-дебілом.
Це нещастя таке саме.
Яке ти, взагалі, маєш право, уйопіще, щось там казати про військових?
Йди повоюй з наше - потім в депутати ВР. І лише потім можеш щось там ініціювати.
2. Шо це за 20 анонімних командирів ноунейм? Звідки взялися? Може, начальники районних ТЦК?
********************
"Слуга народу" Іонушас, підійми дупу, приїжджай до нас в Констаху, познайомлю і зі своїм комбатом, і з Мадьяром (він тут недалеко). Та усі недалеко. От і поговорите.
Давай тебе для приклада для інших слуххх розстріляємо тебе прямо в окопі , знімаючи відомий.
Унтерменши разухарились!
''Мудрий'' Український народе - 73% - ''хуже нє будєт'' - ''хоть па-ржом''....????
Ще за кого ?????
Який відсоток СЗЧ/дезертирства у цих "20 командирів? Який відсоток втрат? Якщо вище за середній, то як їх покарали?
Конкретно, яка відповідальність офіцерів за безглузді накази, втрати особового складу?
Хоча, якщо мета - збільшити відсоток СЗЧ, то так, пропозиція цього тіла досить креативна.
Тому питання потрібно вирішувати поки не піздно