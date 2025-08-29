УКР
Новини Військових хочуть карати за непокору наказу
Генштаб і 20 командирів військових частин наполягають на посилені покарання для військових за непокору, - "слуга народу" Іонушас

слуга народу Іонушас

На необхідності змін щодо юридичної відповідальності військовослужбовців і прийнятті законопроекту 13452, яким судам пропонується заборонити призначати покарання з іспитовим строком за вчинення військовослужбовцями непокори або ж пом’якшувати покарання, наполягає Генеральний штаб ЗСУ та командири військових частин.

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, який вніс відповідний законопроект до парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Нардеп зазначив, що парламентський Комітет із питань правоохоронної діяльності 27 серпня рекомендував прийняти цей законопроект за основу. Однак у висновку до цього документа йдеться, що запропоновані в редакції законопроекту зміни до статей 69, 75 КК потребують виключення при підготовці до другого читання.

За словами Іонушаса, "сьогодні динаміка війни відрізняється від 2022 року, тому через постійний рух військових частин, підрозділів, окремих військовослужбовців ЗСУ й інших формувань виникла потреба в удосконаленні положень законодавства за ініціативою самих військовослужбовців".

"Наш Комітет активно співпрацює з Генштабом ЗСУ та дослухається до пропозицій, які надходять від військових. Саме командири військових частин бойового складу ЗСУ (близько 20 командирів) наполягали на необхідності реалізації зазначених ініціатив, вдосконаленні окремих аспектів юридичної відповідальності військовослужбовців, а хто як не вони, знають краще, які зміни потрібні їм на сьогоднішній день", - сказав політик.

Також читайте: "Слуга" Іонушас пропонує карати військових тюрмою за непокору наказу командира

Іонушас наголосив, що під час засідання профільного Комітету була заслухана інформація підкомітету, з’ясовано позицію народних депутатів України – членів Комітету та запрошених осіб, були враховані надані висновки й відбулося всебічне обговорення питання.

"Хоча члени Комітету загалом підтримали законопроект, але після консультацій з експертами та аналізу думки громадськості дійшли висновку, що запропоновані в редакції законопроекту зміни до статей 69, 75 КК потребують виключення при підготовці до другого читання, про що йдеться у Висновку Комітету, з яким також можна ознайомитись у прикріплених документах на сайті Верховної Ради", - підкреслив народний депутат.

Він додав, що Генштаб ЗСУ висловив принципову підтримку цього законопроекту листом за підписом начальника Генерального штабу.

Також читайте: Комітет Ради підтримав законопроєкт, що посилює покарання для військових за непокору

Генштаб ЗС (7168) законопроєкт (3700) ЗСУ (7871) Іонушас Сергій (24)
+42
то нехай і шурують на передову. А то з тилу дуже круто посилати на безглузду смерть і ще й карати тих хто вижив
29.08.2025 16:54
+34
Прізвища 20 командирів в студію! Країна має знати своїх "героїв", готових згноїти власного солдата за гратами. ! Оценітє красоту ігри - всі ці 20 неназваних командирів самі не мають жодної кримінальної відповідальності за свої накази та рішення, оскільки захищені законом про "бойовий імунітет".
29.08.2025 17:00
+32
Так давайте вже офіційно прирівняємо службу в ЗСУ до рабства, щоб можна було спокійно називати речі своїми іменами.
29.08.2025 16:57
Що таке іонушас? Воно служило? Чи з тих, маминих черешеньок?!
29.08.2025 16:53
Звісно, він з ненароджених для війни,які народилися щоб саджати інших.
29.08.2025 16:58
Я вже дивився. Не служив.
29.08.2025 17:00
то треба одягнути на цю небезпечну тварину намордника, бо він просто провокуе армію до непокори
29.08.2025 17:32
Мабуть що ТАМ зі "свого голосу" ніхто не говорить.
29.08.2025 17:35
Краще розгрузку і бронежилет - і на бойові.
29.08.2025 17:36
Це все пуста болтовня. Так, Зеленьський дико небажає займатися мобілізацією і наведенням елементарної дисціпліни разом із розбором дій командирів до рівня полку- окремого батальону, рєйтінгу " врєдіть".
Але, якщо не почати карати за ухиляння, СОЧ, проє..и і невиправдані дії командирів, то можна бути певним-Україна війну програла. І пу тільки потрібен час на окупацію і Запрріжя і Донбасу, через рік- півтора.
А за Запоріжжям- інші області і влада у Києві.
Так що вибере Зеленьський і " уставшіє ат вайні"?
29.08.2025 18:32
Воно не служило ні в ЗСУ ні РА. Законопроект підтримує ГШ та командування
29.08.2025 16:55
"До обрання депутатом керував юридичною фірмою «Гелон», ця компанія представляє інтереси студії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB Квартал 95"https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
29.08.2025 17:02
Воно й не дивно. Ця шобла за собою всіх включно з водіями в управління державою притягла. Бляха, як ми дожилися до такого?(( Риторичне питання
29.08.2025 17:16
Краще хай всі пошлють командирів і розходяться по домах, москалі побачать що немає з ким воювати і також собі поїдуть на болота.
29.08.2025 17:06
Та нє, звісно ж краще "ні шагу назад" , фольксштурм 12-80 і заградзагони, тільки так,
29.08.2025 17:08
Сказав Головнокомандуючий ЗСУ - москаль Сирський - Українських воїнів - в ''м'ясо'' - значить в ''м'ясо''.
''Дуже Дякуємо'' кошерному Зеленському.
''Дякуємо'' ''мудрому'' Українському народу.
29.08.2025 16:58
Народу дякувати в пкршу чергу. Бо що зєльонскій, що сирський це недалекі пристосуванці. Якби не підтримка мудрого наріду, то це ссіття б вже давно усунули від влади. Але мудру більшістт все влаштовує
29.08.2025 17:25
Та там всі прикоритні будуть, включно з героєм-тітушкою Білецьким та загальновідомими героями-командирами, що поотримували елітне житло по ляму баксів в подарунок від анонімного спонсора.
29.08.2025 17:02
То давайте організуємо на фронті солдатські комітети,які голосуванням будуть вирішувати наступати чи відступати і на яких командири будуть постійно звітуватись і доводити свою лояльність.Таке вже було у 1917-ому році саме на нашій територіі організоване большевіками-камуністами і закінчилось повним розвалом арміі.Просто вражає співпадіння...
29.08.2025 17:19
Так, просто вражає, що переважна більшість командирів як були клінічними дебілами 100 років тому, так ними і залишились.
29.08.2025 17:23
А ти, йолопе, не розумієш, що ті солдатські комітети І Світової були як наслідок відношення офіцерні та штабів до солдатів, як до "сірої скотинки". Вам, підорам в полосатих штанях (з лампасами) та їхнім ухилянтським підспівувачам люди в війську не потрібні, вам хочеться андроїдів, або як в кіно про універсальних солдатів з оживлених трупів.
29.08.2025 17:30
Та ні де воно не служило, це ж зелена гнида, це мародери так закручують гайки, думають що це них спасе ну ну.
29.08.2025 17:00
Ага.
То це не ви!
Це самі військові хочуть, щоб для них збільшили відповідальність і покарання за порушення субординації.

Може і так.
Сьогодні він не хоче йти вмирати за посадку з 30-ти дерев, а завтра, відмовиться будувати дачу родичці командира!
29.08.2025 17:04
А для командирів "бойовий імунітет" - так ?
29.08.2025 17:05
О, вже і радянський ГШ підтянули, той самий, який тепер буде видавати дозволи геям проводити прайди)
29.08.2025 17:07
Одним вільний виїзд за кордон, а інших досить того, що закріпачили, так ще й гайки затягують. А жіночкам взагалі тільки всі права і жодних обов'язків, хотя в нас конституція ніби однакова для всіх
29.08.2025 17:10
Після цього сзч сягне максимума і в порожні окопи з помпезністю вїдуть 20 командирів на чолі з цим неслуживим (ніт)
29.08.2025 17:11
1. Шо це ще за цивільне чмо? Ушльопок, що раніше керував юридичною фірмочкою, що обслуговувала "Квартал 95".
До речі - особисто ще одного такого знаю депутата. Той раніше для кварталу 95 друкував візитки. Став депутатом. Дебіл-дебілом.
Це нещастя таке саме.
Яке ти, взагалі, маєш право, уйопіще, щось там казати про військових?
Йди повоюй з наше - потім в депутати ВР. І лише потім можеш щось там ініціювати.

2. Шо це за 20 анонімних командирів ноунейм? Звідки взялися? Може, начальники районних ТЦК?

********************
"Слуга народу" Іонушас, підійми дупу, приїжджай до нас в Констаху, познайомлю і зі своїм комбатом, і з Мадьяром (він тут недалеко). Та усі недалеко. От і поговорите.
29.08.2025 17:11
Це тилові криси, які роблять мабуть ще більшу шкоду ніж ворог, в може навіть і в договорі с ворогом ( рано чи пізно це випливе)
29.08.2025 18:05
Командири вимагають посилити покаранння за непокору, але за безглуздий наказ командира, який призвів до жертв - взагалі нікого не карають. Бо, бачите, війна ж.
29.08.2025 17:15
Йошанус, хто ти таке? Ясно!
Давай тебе для приклада для інших слуххх розстріляємо тебе прямо в окопі , знімаючи відомий.
Унтерменши разухарились!
29.08.2025 17:17
20 ефективних менеджерів ЗЕлідора в погонах залюбки б вже зараз запровадили розстріл на місці в разі невиконання завдань, які вони дають з теплих зручних кабінетів за пятьсот км від нуля...
29.08.2025 17:23
а Потужмен не хоче перевірити на депутатах??
29.08.2025 17:24
Напевно бригад є більше 100. А може це вже командири корпусів? Яких саме командирів? Вирішили ок. А як наказувати всіх командирів за невиконання жодного з статутів ? Напевно ніяк. Де той командир має знаходитися під час свого виконання своїх обов'язків скажімо? В квартирах чи також може все ж таки в полях. Ну якщо не в полях, то точно не в готелях, цивільних хатах і квартирах. Не бухати наприклад також. Як був наказний содоль, коли бухав на всю країну під час наступу кацапів? Що там із статками тих 20 командирів? Що там із статками їхніх родичів? Тобто питань до командирів дійсно кримінальних набагато більше. Ха ха ха.
29.08.2025 17:26
Непогано було б дізнатись про тих "20 командирів", хто вони такі в реалі
29.08.2025 17:33
Ну якась парочка стовідсотково буде бігати по верховній раді. Хіба що в гражданку перевдягнуться і парики понатягають. Хто розсекретить тому також строк. Ха ха ха.
29.08.2025 17:53
30млн. Українців - бажають щоб ти здох…
29.08.2025 17:29
Я точно бажаю! І не тільки цій ЗЕлупленій дупутатській скотині.
29.08.2025 17:35
Агов....!!!!
''Мудрий'' Український народе - 73% - ''хуже нє будєт'' - ''хоть па-ржом''....????
29.08.2025 17:37
Уйнушас-ПНХ!
29.08.2025 17:37
Український Данило Галицький, український нарід тебе чекає!!! При владі одні під........си
29.08.2025 17:37
Краще за грати чем голову нагнуть і на смерть .
Ще за кого ?????
29.08.2025 17:40
Що би більше народу поклать на штурмах посадок та контрнаступах.
29.08.2025 17:45
Добивають внутрішні вороги мотивацію та мобілізацію в Україні як можуть, якто кажуть "з шкіри лізуть ", схоже х7йло їх підганяє сильно.
29.08.2025 17:45
Я думаю головний тригер сзч це 4 разовий ухилянт, на чолі с завгоспом і матьорим совком сирком ( кращих демотиваторів мобілізації годі й шукати.)
29.08.2025 18:07
Список комбригів-комбатів, які свідомо збільшать кількість СЗЧ по всім СОУ - в студію! Додати до списку іошонуса і всіх скопом - під ст.111 ККУ за дії, які знижують боєздатність війська та несуть загрозу національній безпеці держави!
29.08.2025 17:48
Який відсоток СЗЧ, дезертирства в ЗСУ? - то як покарали Генштаб за неспроможність організувати належні умови служби, відсутність лідерства?

Який відсоток СЗЧ/дезертирства у цих "20 командирів? Який відсоток втрат? Якщо вище за середній, то як їх покарали?

Конкретно, яка відповідальність офіцерів за безглузді накази, втрати особового складу?

Хоча, якщо мета - збільшити відсоток СЗЧ, то так, пропозиція цього тіла досить креативна.
29.08.2025 18:12
А усиление наказания для коррупционеров не предвидится, тут если что, за это подпишутся не генштаб с 20 командирами а вся страна, а то ведь как оно сейчас, это просто поощрение, воруй не хочу
29.08.2025 18:18
не кизди,разом із 20 командирами з верховної зради.
29.08.2025 18:42
Буквально вчора, розмовляв зі знайомим який після Сум зараз в шпиталі. Захищає Батьківщину з 2014 року ще з Іловайську. ССошник. Ось він і каже. Приходять такі солдати. Лягає на дно окопа і не фіга не робить. Ти йому кажеш ну хоть допомагай відстрілюватись. А він відповідає - мені пофіг. І таких багато. Що пропонуєте робити? Ну, нехай бере лопату і в дві зміни риє окопи на другий, третій лінії. Нехай хоть щось робе. А коли і на це пофіг, то йди до буцегарні і рий таки ж окопи тільки вже не як солдат, а як зек. Ви ж повинні розуміти що якщо всім буде пофіг, то тоді ні нас ні країни не буде.
Тому питання потрібно вирішувати поки не піздно
29.08.2025 18:43
 
 