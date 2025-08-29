РУС
Новости Военных хотят наказывать за неповиновение приказу
2 687 43

Генштаб и 20 командиров воинских частей настаивают на ужесточении наказания для военных за неподчинение, - "слуга народа" Ионушас

слуга народа Ионушас

На необходимости изменений относительно юридической ответственности военнослужащих и принятии законопроекта 13452, которым судам предлагается запретить назначать наказание с испытательным сроком за совершение военнослужащими неповиновения или смягчать наказание, настаивает Генеральный штаб ВСУ и командиры воинских частей.

Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, который внес соответствующий законопроект в парламент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Нардеп отметил, что парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности 27 августа рекомендовал принять этот законопроект за основу. Однако в заключении к этому документу говорится, что предложенные в редакции законопроекта изменения в статьи 69, 75 УК требуют исключения при подготовке ко второму чтению.

По словам Ионушаса, "сегодня динамика войны отличается от 2022 года, поэтому из-за постоянного движения воинских частей, подразделений, отдельных военнослужащих ВСУ и других формирований возникла потребность в усовершенствовании положений законодательства по инициативе самих военнослужащих".

"Наш Комитет активно сотрудничает с Генштабом ВСУ и прислушивается к предложениям, поступающим от военных. Именно командиры воинских частей боевого состава ВСУ (около 20 командиров) настаивали на необходимости реализации указанных инициатив, совершенствовании отдельных аспектов юридической ответственности военнослужащих, а кто как не они, знают лучше, какие изменения нужны им на сегодняшний день", - сказал политик.

Также читайте: "Слуга" Ионушас предлагает наказывать военных тюрьмой за неповиновение приказу командира

Ионушас отметил, что во время заседания профильного Комитета была заслушана информация подкомитета, выяснена позиция народных депутатов Украины - членов Комитета и приглашенных лиц, были учтены предоставленные выводы и состоялось всестороннее обсуждение вопроса.

"Хотя члены Комитета в целом поддержали законопроект, но после консультаций с экспертами и анализа мнения общественности пришли к выводу, что предложенные в редакции законопроекта изменения в статьи 69, 75 УК требуют исключения при подготовке ко второму чтению, о чем говорится в Заключении Комитета, с которым также можно ознакомиться в прикрепленных документах на сайте Верховной Рады", - подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что Генштаб ВСУ выразил принципиальную поддержку этого законопроекта письмом за подписью начальника Генерального штаба.

Также читайте: Комитет Рады поддержал законопроект, ужесточающий наказание для военных за неповиновение

Топ комментарии
+38
то нехай і шурують на передову. А то з тилу дуже круто посилати на безглузду смерть і ще й карати тих хто вижив
показать весь комментарий
29.08.2025 16:54 Ответить
+27
Так давайте вже офіційно прирівняємо службу в ЗСУ до рабства, щоб можна було спокійно називати речі своїми іменами.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:57 Ответить
+26
Прізвища 20 командирів в студію! Країна має знати своїх "героїв", готових згноїти власного солдата за гратами. ! Оценітє красоту ігри - всі ці 20 неназваних командирів самі не мають жодної кримінальної відповідальності за свої накази та рішення, оскільки захищені законом про "бойовий імунітет".
показать весь комментарий
29.08.2025 17:00 Ответить
Що таке іонушас? Воно служило? Чи з тих, маминих черешеньок?!
показать весь комментарий
29.08.2025 16:53 Ответить
Звісно, він з ненароджених для війни,які народилися щоб саджати інших.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:58 Ответить
Я вже дивився. Не служив.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:00 Ответить
то треба одягнути на цю небезпечну тварину намордника, бо він просто провокуе армію до непокори
показать весь комментарий
29.08.2025 17:32 Ответить
Мабуть що ТАМ зі "свого голосу" ніхто не говорить.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:35 Ответить
Краще розгрузку і бронежилет - і на бойові.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:36 Ответить
то нехай і шурують на передову. А то з тилу дуже круто посилати на безглузду смерть і ще й карати тих хто вижив
показать весь комментарий
29.08.2025 16:54 Ответить
Воно не служило ні в ЗСУ ні РА. Законопроект підтримує ГШ та командування
показать весь комментарий
29.08.2025 16:55 Ответить
"До обрання депутатом керував юридичною фірмою «Гелон», ця компанія представляє інтереси студії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB Квартал 95"https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
показать весь комментарий
29.08.2025 17:02 Ответить
Воно й не дивно. Ця шобла за собою всіх включно з водіями в управління державою притягла. Бляха, як ми дожилися до такого?(( Риторичне питання
показать весь комментарий
29.08.2025 17:16 Ответить
Так давайте вже офіційно прирівняємо службу в ЗСУ до рабства, щоб можна було спокійно називати речі своїми іменами.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:57 Ответить
Краще хай всі пошлють командирів і розходяться по домах, москалі побачать що немає з ким воювати і також собі поїдуть на болота.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:06 Ответить
Та нє, звісно ж краще "ні шагу назад" , фольксштурм 12-80 і заградзагони, тільки так,
показать весь комментарий
29.08.2025 17:08 Ответить
Сказав Головнокомандуючий ЗСУ - москаль Сирський - Українських воїнів - в ''м'ясо'' - значить в ''м'ясо''.
''Дуже Дякуємо'' кошерному Зеленському.
''Дякуємо'' ''мудрому'' Українському народу.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:58 Ответить
Народу дякувати в пкршу чергу. Бо що зєльонскій, що сирський це недалекі пристосуванці. Якби не підтримка мудрого наріду, то це ссіття б вже давно усунули від влади. Але мудру більшістт все влаштовує
показать весь комментарий
29.08.2025 17:25 Ответить
Прізвища 20 командирів в студію! Країна має знати своїх "героїв", готових згноїти власного солдата за гратами. ! Оценітє красоту ігри - всі ці 20 неназваних командирів самі не мають жодної кримінальної відповідальності за свої накази та рішення, оскільки захищені законом про "бойовий імунітет".
показать весь комментарий
29.08.2025 17:00 Ответить
Та там всі прикоритні будуть, включно з героєм-тітушкою Білецьким та загальновідомими героями-командирами, що поотримували елітне житло по ляму баксів в подарунок від анонімного спонсора.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:02 Ответить
То давайте організуємо на фронті солдатські комітети,які голосуванням будуть вирішувати наступати чи відступати і на яких командири будуть постійно звітуватись і доводити свою лояльність.Таке вже було у 1917-ому році саме на нашій територіі організоване большевіками-камуністами і закінчилось повним розвалом арміі.Просто вражає співпадіння...
показать весь комментарий
29.08.2025 17:19 Ответить
Так, просто вражає, що переважна більшість командирів як були клінічними дебілами 100 років тому, так ними і залишились.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:23 Ответить
А ти, йолопе, не розумієш, що ті солдатські комітети І Світової були як наслідок відношення офіцерні та штабів до солдатів, як до "сірої скотинки". Вам, підорам в полосатих штанях (з лампасами) та їхнім ухилянтським підспівувачам люди в війську не потрібні, вам хочеться андроїдів, або як в кіно про універсальних солдатів з оживлених трупів.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:30 Ответить
Та ні де воно не служило, це ж зелена гнида, це мародери так закручують гайки, думають що це них спасе ну ну.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:00 Ответить
Ага.
То це не ви!
Це самі військові хочуть, щоб для них збільшили відповідальність і покарання за порушення субординації.

Може і так.
Сьогодні він не хоче йти вмирати за посадку з 30-ти дерев, а завтра, відмовиться будувати дачу родичці командира!
показать весь комментарий
29.08.2025 17:04 Ответить
А для командирів "бойовий імунітет" - так ?
показать весь комментарий
29.08.2025 17:05 Ответить
О, вже і радянський ГШ підтянули, той самий, який тепер буде видавати дозволи геям проводити прайди)
показать весь комментарий
29.08.2025 17:07 Ответить
Одним вільний виїзд за кордон, а інших досить того, що закріпачили, так ще й гайки затягують. А жіночкам взагалі тільки всі права і жодних обов'язків, хотя в нас конституція ніби однакова для всіх
показать весь комментарий
29.08.2025 17:10 Ответить
Після цього сзч сягне максимума і в порожні окопи з помпезністю вїдуть 20 командирів на чолі з цим неслуживим (ніт)
показать весь комментарий
29.08.2025 17:11 Ответить
1. Шо це ще за цивільне чмо? Ушльопок, що раніше керував юридичною фірмочкою, що обслуговувала "Квартал 95".
До речі - особисто ще одного такого знаю депутата. Той раніше для кварталу 95 друкував візитки. Став депутатом. Дебіл-дебілом.
Це нещастя таке саме.
Яке ти, взагалі, маєш право, уйопіще, щось там казати про військових?
Йди повоюй з наше - потім в депутати ВР. І лише потім можеш щось там ініціювати.

2. Шо це за 20 анонімних командирів ноунейм? Звідки взялися? Може, начальники районних ТЦК?

********************
"Слуга народу" Іонушас, підійми дупу, приїжджай до нас в Констаху, познайомлю і зі своїм комбатом, і з Мадьяром (він тут недалеко). Та усі недалеко. От і поговорите.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:11 Ответить
Командири вимагають посилити покаранння за непокору, але за безглуздий наказ командира, який призвів до жертв - взагалі нікого не карають. Бо, бачите, війна ж.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:15 Ответить
Йошанус, хто ти таке? Ясно!
Давай тебе для приклада для інших слуххх розстріляємо тебе прямо в окопі , знімаючи відомий.
Унтерменши разухарились!
показать весь комментарий
29.08.2025 17:17 Ответить
20 ефективних менеджерів ЗЕлідора в погонах залюбки б вже зараз запровадили розстріл на місці в разі невиконання завдань, які вони дають з теплих зручних кабінетів за пятьсот км від нуля...
показать весь комментарий
29.08.2025 17:23 Ответить
а Потужмен не хоче перевірити на депутатах??
показать весь комментарий
29.08.2025 17:24 Ответить
Напевно бригад є більше 100. А може це вже командири корпусів? Яких саме командирів? Вирішили ок. А як наказувати всіх командирів за невиконання жодного з статутів ? Напевно ніяк. Де той командир має знаходитися під час свого виконання своїх обов'язків скажімо? В квартирах чи також може все ж таки в полях. Ну якщо не в полях, то точно не в готелях, цивільних хатах і квартирах. Не бухати наприклад також. Як був наказний содоль, коли бухав на всю країну під час наступу кацапів? Що там із статками тих 20 командирів? Що там із статками їхніх родичів? Тобто питань до командирів дійсно кримінальних набагато більше. Ха ха ха.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:26 Ответить
Непогано було б дізнатись про тих "20 командирів", хто вони такі в реалі
показать весь комментарий
29.08.2025 17:33 Ответить
Ну якась парочка стовідсотково буде бігати по верховній раді. Хіба що в гражданку перевдягнуться і парики понатягають. Хто розсекретить тому також строк. Ха ха ха.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:53 Ответить
30млн. Українців - бажають щоб ти здох…
показать весь комментарий
29.08.2025 17:29 Ответить
Я точно бажаю! І не тільки цій ЗЕлупленій дупутатській скотині.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:35 Ответить
Агов....!!!!
''Мудрий'' Український народе - 73% - ''хуже нє будєт'' - ''хоть па-ржом''....????
показать весь комментарий
29.08.2025 17:37 Ответить
Уйнушас-ПНХ!
показать весь комментарий
29.08.2025 17:37 Ответить
Український Данило Галицький, український нарід тебе чекає!!! При владі одні під........си
показать весь комментарий
29.08.2025 17:37 Ответить
Краще за грати чем голову нагнуть і на смерть .
Ще за кого ?????
показать весь комментарий
29.08.2025 17:40 Ответить
Що би більше народу поклать на штурмах посадок та контрнаступах.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:45 Ответить
Добивають внутрішні вороги мотивацію та мобілізацію в Україні як можуть, якто кажуть "з шкіри лізуть ", схоже х7йло їх підганяє сильно.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:45 Ответить
Список комбригів-комбатів, які свідомо збільшать кількість СЗЧ по всім СОУ - в студію! Додати до списку іошонуса і всіх скопом - під ст.111 ККУ за дії, які знижують боєздатність війська та несуть загрозу національній безпеці держави!
показать весь комментарий
29.08.2025 17:48 Ответить
 
 