Генштаб и 20 командиров воинских частей настаивают на ужесточении наказания для военных за неподчинение, - "слуга народа" Ионушас
На необходимости изменений относительно юридической ответственности военнослужащих и принятии законопроекта 13452, которым судам предлагается запретить назначать наказание с испытательным сроком за совершение военнослужащими неповиновения или смягчать наказание, настаивает Генеральный штаб ВСУ и командиры воинских частей.
Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, который внес соответствующий законопроект в парламент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Нардеп отметил, что парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности 27 августа рекомендовал принять этот законопроект за основу. Однако в заключении к этому документу говорится, что предложенные в редакции законопроекта изменения в статьи 69, 75 УК требуют исключения при подготовке ко второму чтению.
По словам Ионушаса, "сегодня динамика войны отличается от 2022 года, поэтому из-за постоянного движения воинских частей, подразделений, отдельных военнослужащих ВСУ и других формирований возникла потребность в усовершенствовании положений законодательства по инициативе самих военнослужащих".
"Наш Комитет активно сотрудничает с Генштабом ВСУ и прислушивается к предложениям, поступающим от военных. Именно командиры воинских частей боевого состава ВСУ (около 20 командиров) настаивали на необходимости реализации указанных инициатив, совершенствовании отдельных аспектов юридической ответственности военнослужащих, а кто как не они, знают лучше, какие изменения нужны им на сегодняшний день", - сказал политик.
Ионушас отметил, что во время заседания профильного Комитета была заслушана информация подкомитета, выяснена позиция народных депутатов Украины - членов Комитета и приглашенных лиц, были учтены предоставленные выводы и состоялось всестороннее обсуждение вопроса.
"Хотя члены Комитета в целом поддержали законопроект, но после консультаций с экспертами и анализа мнения общественности пришли к выводу, что предложенные в редакции законопроекта изменения в статьи 69, 75 УК требуют исключения при подготовке ко второму чтению, о чем говорится в Заключении Комитета, с которым также можно ознакомиться в прикрепленных документах на сайте Верховной Рады", - подчеркнул народный депутат.
Он добавил, что Генштаб ВСУ выразил принципиальную поддержку этого законопроекта письмом за подписью начальника Генерального штаба.
''Дуже Дякуємо'' кошерному Зеленському.
''Дякуємо'' ''мудрому'' Українському народу.
То це не ви!
Це самі військові хочуть, щоб для них збільшили відповідальність і покарання за порушення субординації.
Може і так.
Сьогодні він не хоче йти вмирати за посадку з 30-ти дерев, а завтра, відмовиться будувати дачу родичці командира!
До речі - особисто ще одного такого знаю депутата. Той раніше для кварталу 95 друкував візитки. Став депутатом. Дебіл-дебілом.
Це нещастя таке саме.
Яке ти, взагалі, маєш право, уйопіще, щось там казати про військових?
Йди повоюй з наше - потім в депутати ВР. І лише потім можеш щось там ініціювати.
2. Шо це за 20 анонімних командирів ноунейм? Звідки взялися? Може, начальники районних ТЦК?
********************
"Слуга народу" Іонушас, підійми дупу, приїжджай до нас в Констаху, познайомлю і зі своїм комбатом, і з Мадьяром (він тут недалеко). Та усі недалеко. От і поговорите.
Давай тебе для приклада для інших слуххх розстріляємо тебе прямо в окопі , знімаючи відомий.
Унтерменши разухарились!
''Мудрий'' Український народе - 73% - ''хуже нє будєт'' - ''хоть па-ржом''....????
Ще за кого ?????