Генштаб и 20 командиров воинских частей настаивают на ужесточении наказания для военных за неподчинение, - "слуга народа" Ионушас

На необходимости изменений относительно юридической ответственности военнослужащих и принятии законопроекта 13452, которым судам предлагается запретить назначать наказание с испытательным сроком за совершение военнослужащими неповиновения или смягчать наказание, настаивает Генеральный штаб ВСУ и командиры воинских частей.

Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, который внес соответствующий законопроект в парламент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Нардеп отметил, что парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности 27 августа рекомендовал принять этот законопроект за основу. Однако в заключении к этому документу говорится, что предложенные в редакции законопроекта изменения в статьи 69, 75 УК требуют исключения при подготовке ко второму чтению.

По словам Ионушаса, "сегодня динамика войны отличается от 2022 года, поэтому из-за постоянного движения воинских частей, подразделений, отдельных военнослужащих ВСУ и других формирований возникла потребность в усовершенствовании положений законодательства по инициативе самих военнослужащих".

"Наш Комитет активно сотрудничает с Генштабом ВСУ и прислушивается к предложениям, поступающим от военных. Именно командиры воинских частей боевого состава ВСУ (около 20 командиров) настаивали на необходимости реализации указанных инициатив, совершенствовании отдельных аспектов юридической ответственности военнослужащих, а кто как не они, знают лучше, какие изменения нужны им на сегодняшний день", - сказал политик.

Также читайте: "Слуга" Ионушас предлагает наказывать военных тюрьмой за неповиновение приказу командира

Ионушас отметил, что во время заседания профильного Комитета была заслушана информация подкомитета, выяснена позиция народных депутатов Украины - членов Комитета и приглашенных лиц, были учтены предоставленные выводы и состоялось всестороннее обсуждение вопроса.

"Хотя члены Комитета в целом поддержали законопроект, но после консультаций с экспертами и анализа мнения общественности пришли к выводу, что предложенные в редакции законопроекта изменения в статьи 69, 75 УК требуют исключения при подготовке ко второму чтению, о чем говорится в Заключении Комитета, с которым также можно ознакомиться в прикрепленных документах на сайте Верховной Рады", - подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что Генштаб ВСУ выразил принципиальную поддержку этого законопроекта письмом за подписью начальника Генерального штаба.

Также читайте: Комитет Рады поддержал законопроект, ужесточающий наказание для военных за неповиновение