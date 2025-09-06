Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту, - Міноборони
Міноборони провело консультації з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності й з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів №13452 та № 13266, які викликали суспільний резонанс.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що оборонне відомство підтримує позицію комітетів про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.
"Запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів", - наголосили у Міноборони.
Міноборони додало, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ.
"Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права", - зауважило міністерство.
Водночас Міноборони та парламентарі досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту президентом України проєкту закону № 13266 "Про Військового омбудсмана".
Військовий омбудсман — це цивільна особа, яка матиме довіру захисників та їхніх родин і буде відповідальною за захист прав:
- військовослужбовців усіх Сил оборони України;
- поліцейських, задіяних у бойових діях;
- іноземців і осіб без громадянства, які служать у ЗСУ;
- інших категорій осіб, визначених законом.
У Міністерстві оборони переконані, що створення нової для України інституції військового омбудсмана є необхідним елементом в архітектурі справедливості для військовослужбовців.
Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових за самовільне залишення частини (СЗЧ) в умовах воєнного стану.
Раніше Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №13452, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.
У травні 2025 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена. Серед іншого, законопроєктом передбачений чіткий порядок подання і розгляду скарг, а також дієвий механізм перевірок у військових частинах та органах управління.
В кінці липня президент заявив, що розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати.
молодь вже пісні складає на манер Висоцького - «Это Вова Зеленский и Ермак наш Андрюша, подарили свободу и их помнит народ!». Сьогодні почув аж при.уів.
Підняти тарифи, підняти податки, ввести тарифи на повітря - усе ради замовлення фламіндічів.
PS. Так і думав, що типовий кадровий офіцер: хамовитий, самовпевнений. Тільки на вулиці, мабуть, на "ви" до людей, бо можуть бути наслідки
Не плутай нинішню Армію з совковою..хоча Сирський її якраз такою і робить...А МО не дає дронів,лише браковані міни..
Цей закон визначає дезертирство як несанкціонований вихід військовослужбовця з призначеного місця служби з наміром залишити його назавжди.
Обсяг статті 85 виходить за межі дезертирства на полі бою. Військовослужбовця можна звинуватити навіть у мирний час, якщо він не повертається з відпустки, відмовляється від розгортання або вступає в іншу галузь збройних сил без належного звільнення.
Крім того, дезертирство включає свідоме уникання небезпечного обов'язку або важливої служби, такої як розгортання в бойових умовах, залишаючи своє постійне місце служби.
Закон застосовується екстретериторіально, що означає, що військовослужбовці, які рятуються в іншу країну, щоб уникнути військових зобов'язань, все ще можуть бути піддані кримінальному переслідуванню.
Цікаво, що в їх розумінні є "справедливістю"?
Тільки вуличні протести - єдина можлива форма діалогу людей і влади !
Поки, що не вийшло. Але буде намагатися.
А чим військові краще за інших ? ВСІ працюють на владу ! Звичайні люди - на неї працюють , чиновники її обслуговують , а мєнти-судді-прокурори її охороняють .
Кожен на своєму місці працює на владу - навіть той , хто тут в коментах весь час гавкає на владу - все одно на неї працює !