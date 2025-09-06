УКР
Новини Військових хочуть карати за непокору наказу
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту, - Міноборони

Посилень покарань для військових за непокору не буде - Міноборони

Міноборони провело консультації з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності й з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів №13452 та № 13266, які викликали суспільний резонанс.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що оборонне відомство підтримує позицію комітетів про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

"Запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів", - наголосили у Міноборони.

Міноборони додало, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ.

"Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права", - зауважило міністерство. 

Водночас Міноборони та парламентарі досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту президентом України проєкту закону № 13266 "Про Військового омбудсмана".

Військовий омбудсман — це цивільна особа, яка матиме довіру захисників та їхніх родин і буде відповідальною за захист прав:

  • військовослужбовців усіх Сил оборони України;
  • поліцейських, задіяних у бойових діях;
  • іноземців і осіб без громадянства, які служать у ЗСУ;
  • інших категорій осіб, визначених законом.

У Міністерстві оборони переконані, що створення нової для України інституції військового омбудсмана є необхідним елементом в архітектурі справедливості для військовослужбовців.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових за самовільне залишення частини (СЗЧ) в умовах воєнного стану.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №13452, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.

У травні 2025 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена. Серед іншого, законопроєктом передбачений чіткий порядок подання і розгляду скарг, а також дієвий механізм перевірок у військових частинах та органах управління.

В кінці липня президент заявив, що розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати.

для командирів потрібно включити. бо щось ц піджаки трьох місячні богами себе уявили. воювати не вміють, освіти вйськової не мають, підлеглиг не бережуть а ***** гроші *******!
06.09.2025 22:10
От тому-то вас і нах.й посилають бо ви не офіцер бо справжніх офіцерів поважають
06.09.2025 22:46
В першу чергу потрібно совкових генералів відправити на пенсію потім совкових полковників які прийшли під час мобілізації ще 5 років назад також напенсію. Мають лишитися всі ті хто не інфікований тупізмом совка
06.09.2025 22:17
Засцяли трохи....
06.09.2025 22:10
Зелені ще не разу не робили поступки. Хтось думає що НАБУ та САП можуть бути незалежними. Ні . Генпрокурор може блокувати любе рішення НАБУ або САП. Точнісеньке буде із цим законом.
06.09.2025 22:11
Зеля готує черговий лохторат на вибори! Спочатку 18-22, а зараз обсмоктання ухилянтів та сзчешників. А хто Неню боронити буде? Нечуй-Левицький чи Іван Франко?
молодь вже пісні складає на манер Висоцького - «Это Вова Зеленский и Ермак наш Андрюша, подарили свободу и их помнит народ!». Сьогодні почув аж при.уів.
06.09.2025 22:17
Як хто, фламіндіч. Головне виділити багато грошей, і тоді можна захищатись одними фламіндічами.
Підняти тарифи, підняти податки, ввести тарифи на повітря - усе ради замовлення фламіндічів.
06.09.2025 22:23
Хто це такі ці фламіндичи? Поясни.
06.09.2025 22:31
Як хто? Корінні мешканці західної частини країни. Їх у Польщі більше ніж поляків. Повернуться і будуть.
06.09.2025 22:24
Ну народна творчість завжди була і гумор - це добре. Трохи дивує вага реакція на творчих людей. А хто Неньку буде боронити? Звісно ж Oleksandr Sergiienko #593950 🫡
06.09.2025 22:28
100% ... ну , а хто ж ще ?
06.09.2025 22:47
Цей закон стосується лише військових сзч та відмовників. Ухилянти - цивільні.
06.09.2025 22:31
Хто тобі таке сказав? А якщо чел стоїть на військовому обліку у воєнкоматі, відслужив строкову службу або мав воєнну у вишу приймав присягу і при цьому ухиляється від призову та ховається по хуторах та дачах, бігає від повісток. Він хто??? Дивись ширше на проблеми призову.
06.09.2025 22:44
Ви можете дивитися, як завгодно: є Закон і цивільної особи він не стосується
06.09.2025 22:48
Коли війсковий йде на дємбєль, то він йде у воєнкомат, там його ставлять на облік, після чого він стає цивільним. Ви в армії на срочці не служили тому про це незнаєте, отжене меліть дурню.
06.09.2025 23:11
Цивільний ти в ЗСУ на строковій службі присягу складав? Складав! То ти вже не цивільний а воїн запасу з відповідним ВОС. За це і йдеться.
06.09.2025 23:49
Поліція та ТЦК мають воювати ..а не селяни і робітники...
06.09.2025 23:25
В першу чергу потрібно совкових генералів відправити на пенсію потім совкових полковників які прийшли під час мобілізації ще 5 років назад також напенсію. Мають лишитися всі ті хто не інфікований тупізмом совка
06.09.2025 22:17
Ти добре порахував Юрік? Якщо совок розвалився у 1991 році то скільки тому совковському генералу або полковнику повинно бути зараз 85 чи 90 рочків? Ось кухню пишеш не думаючи!!!! Може сам підеш до військового вишу та надаєш приклад яким повинен бути командир у ЗСУ. Особливо коли ти наказ отдаєш а солдат тебе на куй посилає!!! Ти хоч в армії був синку?
06.09.2025 22:27
А ви були в армії? Ну от сходіть на війну - потім побалакаємо: там махровий "совок", бо 90-ті та початок нульових по суті був ще совковий устрій
06.09.2025 22:30
Ну так рахуй якщо він при совку вже був генералом або полковником (як ти пишеш) у віці навіть 40-45 то скільки років йому зараз і хто його у такому віці призове? А в ЗСУ я всти послужити і в АТО і зараз , не хвилюйся….
06.09.2025 22:34
Ну значить вас в армії все влаштовує. Тоді удачі вам.

PS. Так і думав, що типовий кадровий офіцер: хамовитий, самовпевнений. Тільки на вулиці, мабуть, на "ви" до людей, бо можуть бути наслідки
06.09.2025 22:41
Можеш думати що завгодно, це армію від дятлів не врятує! Їй же ж керує людина яка навіть строкової служби не нюхала.
06.09.2025 23:42
Якщо він , при совку , був хоч лейтинантом - це означає лише одне - йому , 5 років в училищі і після нього , добряче вбили совкове мислення в голову , а отже - для нової армії він апріорі не придатний !
06.09.2025 22:45
Я ж кажу йди і вчись на командира потім покажеш як воно потрібно бути. А то тільки була бла бла бла…
06.09.2025 23:44
Я з 24.02.22 в армії ... а ти зараз де ?
06.09.2025 23:48
В шпиталі, і часу в мене дуже багато, скучно , ось з тобою бавлюсь… а в тебе звідки вільний час воїн???
06.09.2025 23:54
І що для тебе означає «махровий совок» по конкретніше пліз.
06.09.2025 22:35
Ви з математикой не дружите. Наприклад випуск 1991р. Молодий 22 річний лейтенант (сухопутне училище 4 роки навчання). Зараз 2025р. Отже бувшому лейтенанту а тепер нинішньому генералу 56 років. А вони можуть до 65 років бути на службі. Не меліть дурню.
06.09.2025 23:18
Річ йшла про совковських генералов і полковників. До чого тут офіцер 91 року випуску який прослужив всю свою офіцерську службу в ЗСУ. Ви неуважно читали пост Юрія.
06.09.2025 23:37
А Сирський якого рочку..?!)))
Не плутай нинішню Армію з совковою..хоча Сирський її якраз такою і робить...А МО не дає дронів,лише браковані міни..
06.09.2025 23:28
10 Кодекс США, стаття 892, також відомий як стаття 85 Єдиного кодексу військової юстиції (UCMJ), застосовується до всіх членів Збройних сил США, включаючи військовослужбовців на активному військовому службі, резервістів на активному замовленні та, за певних обставин, членів Національної гвардії під час федеральної активації.
Цей закон визначає дезертирство як несанкціонований вихід військовослужбовця з призначеного місця служби з наміром залишити його назавжди.
Обсяг статті 85 виходить за межі дезертирства на полі бою. Військовослужбовця можна звинуватити навіть у мирний час, якщо він не повертається з відпустки, відмовляється від розгортання або вступає в іншу галузь збройних сил без належного звільнення.
Крім того, дезертирство включає свідоме уникання небезпечного обов'язку або важливої служби, такої як розгортання в бойових умовах, залишаючи своє постійне місце служби.
Закон застосовується екстретериторіально, що означає, що військовослужбовці, які рятуються в іншу країну, щоб уникнути військових зобов'язань, все ще можуть бути піддані кримінальному переслідуванню.
06.09.2025 22:19
"Самоволка" з Ван Дамом
06.09.2025 22:22
Це Французький іноземний легіон
06.09.2025 22:26
Дикі гуси
06.09.2025 22:28
Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості

Цікаво, що в їх розумінні є "справедливістю"?
06.09.2025 22:33 Відповісти
Це коли ти командир віддаєш наказ солдату а він тебе на куй посилає. Знаючи що за це йому не гада не буде! Це і є справедливість від Зєлі… Пагано коли Верховний головнокомандувач ні дня у війську не служив…
06.09.2025 22:38 Відповісти
Почитайте історію Першої Світової війни і зрозумієте проблему. На щастя війни закінчують політики, а не військові. До речі: починають війни теж політики
06.09.2025 22:50 Відповісти
Так може справа в "командирі", а не солдатах? Повно офіцерів, яким начхати на солдат, їм головне вислужитись перед начальством, подавати красиві рапорти, виконати наказ будь-якою ціною...
06.09.2025 22:53 Відповісти
Хто тебе образив синку? Командир якого рівня? Сержант - командир відділення? Чи лейтенант командир взводу? Погодься що починаючі від посаду комбату офіцери такого рангу з солдатами особливих справ вже не мають для цього є взводний ротний. Які красиві рапорти будуть писати командир взводу? Очманів і як лейтенанту вислуговуватися??? Його що командиром полку відразу поставлять???? Маячня якась….
06.09.2025 23:32 Відповісти
Резюме - той , хто хоче , аби влада його почула - мусить виходити на вулицю !
Тільки вуличні протести - єдина можлива форма діалогу людей і влади !
06.09.2025 22:43 Відповісти
Відповідаю Олександр Сергієвої. Так був бачив недавно) доречі і мені вже дос татньо років аби зрозуміти що коїться. А щоб тебе на х.й не посилали то буть в першу чергу людиною а потім командиром і тоді за тобою люди підуть я це точно знаю. А вам таке не вашому сраному совковому уставу. Де навіть розмір ланцюга для собакі вимірюється
06.09.2025 22:44 Відповісти
Я в пенітенціарній системі не служив і розмір ланцюга для вертухайського собака не знаю. Буцегарні не охороняв. Це ви мабуть великий спец! В армії все базується на дисципліні і порядку які зазначені у статутах і настановах. При чому це характерно для армій будь якої країни світу. Якщо це не буде так, то то вже не армія, а «ріжок» від автомата…у нас шо махновщина??? Чи Гуляй Поле???
06.09.2025 22:54 Відповісти
От тому-то вас і нах.й посилають бо ви не офіцер бо справжніх офіцерів поважають
06.09.2025 22:46 Відповісти
ПОВАГА ПОВАГА і ще раз ПОВАГА ось що тимулює армію
06.09.2025 22:49 Відповісти
Казали про генералів та полковників совковських? Казали! Порахували скільки їм років.? І вони шо у такому званні з солдатами багато справ мають??? Це вам шо командир взводу або роти? Навіть комбат і тій вже з солдатами віч на віч справ немає. Фігню пишете шановний!
06.09.2025 22:59 Відповісти
Влада хоче остаточно зробити з військових рабів.
Поки, що не вийшло. Але буде намагатися.
06.09.2025 23:19 Відповісти
Ну , все логічно ...
А чим військові краще за інших ? ВСІ працюють на владу ! Звичайні люди - на неї працюють , чиновники її обслуговують , а мєнти-судді-прокурори її охороняють .
Кожен на своєму місці працює на владу - навіть той , хто тут в коментах весь час гавкає на владу - все одно на неї працює !
06.09.2025 23:55 Відповісти
Де у війську відсутня дисципліна, там панує прицип: "Куди солдата не цілуй - скрізь дупа". Існують арміфйські і флотські статути, які написані кров"ю, тобто повністю враховують емпіричний досвід. Статутом визначено права і обов"язки віськовослужбовців, а також - система покарань за порушення цих положень. Без загрози неминучого і невідворотного покарання дисципліна у війську - порожній звук. Дотримуватися положень статутів мають і офіцери, і сержанти, і солдати.
06.09.2025 23:50 Відповісти
 
 