Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту, - Міноборони

Міноборони провело консультації з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності й з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів №13452 та № 13266, які викликали суспільний резонанс.

Зазначається, що оборонне відомство підтримує позицію комітетів про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

"Запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів", - наголосили у Міноборони.

Міноборони додало, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ.

"Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права", - зауважило міністерство.

Водночас Міноборони та парламентарі досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту президентом України проєкту закону № 13266 "Про Військового омбудсмана".

Військовий омбудсман — це цивільна особа, яка матиме довіру захисників та їхніх родин і буде відповідальною за захист прав:

військовослужбовців усіх Сил оборони України;

поліцейських, задіяних у бойових діях;

іноземців і осіб без громадянства, які служать у ЗСУ;

інших категорій осіб, визначених законом.

У Міністерстві оборони переконані, що створення нової для України інституції військового омбудсмана є необхідним елементом в архітектурі справедливості для військовослужбовців.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових за самовільне залишення частини (СЗЧ) в умовах воєнного стану.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №13452, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.

У травні 2025 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена. Серед іншого, законопроєктом передбачений чіткий порядок подання і розгляду скарг, а також дієвий механізм перевірок у військових частинах та органах управління.

В кінці липня президент заявив, що розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати.