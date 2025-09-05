УКР
Новини СЗЧ в ЗСУ Військових хочуть карати за непокору наказу
5 325 84

"Служба – не рабство": у Києві протестують проти законопроєкту, що посилює покарання для військових. ФОТОрепортаж

Увечері п'ятниці, 5 вересня, у Києві на Майдані Незалежності відбувається протест проти законопроєкту №13452, який посилює покарання для військових за непокору. Також українці протестують проти проєкту закону №13260, який має на меті посилити відповідальність військових за СЗЧ в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське" та Суспільне.

Десятки людей скандують: "Репресії — не дисципліна", "Захистіть права військових" та "Служба — не рабство".

Памʼятник "Засновникам Києва" на Майдані Незалежності підсвітили з написом "Захистіть права військових".

Крім того, на акції лунають заклики ухвалити закон про військового омбудсмена та встановити терміни служби. 

Однією з ініціаторок протесту є бойова медикиня та ветеранка Аліна Сарнацька

На її думку, підхід "збільшити покарання і цим покращити дисципліну" стосовно військовослужбовців не працює.

"Ставлення до військових вже і так вкрай несправедливе, зарплати в тилу - принизливо низькі, терміни служби невизначені. Нам потрібен закон про військового омбудсмена", - додала вона.

Протестувальники повідомляють, що акція одноразова. Виходити кожного дня, як проти закону щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП вони поки що не планують.

Станом на 20:15 на Майдані Незалежності зібралось близько 100 людей.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових за самовільне залишення частини (СЗЧ) в умовах воєнного стану.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №13452, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.

У травні 2025 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена. Серед іншого, законопроєктом передбачений чіткий порядок подання і розгляду скарг, а також дієвий механізм перевірок у військових частинах та органах управління.

В кінці липня президент заявив, що розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати.

законопроєкт (3710) Київ (20116) мітинг (759) протест (2442) СЗЧ (98)
Топ коментарі
+37
Трпакторист Микола не розуміє, чому він, цивільна людина, воює, а поліцейський Сірожа, який утримується на податки, фізично підготовлений, володіє зброєю і давав присягу, стоїть з феном на повороті.
показати весь коментар
05.09.2025 21:03 Відповісти
+17
Нічого нового ... Політики, які при владі, в союзі з так званим кадровим офіцерством завжди бажали бачити солдатський контингент "сірою скотинкою", свого роду рабами-андроїдами.
показати весь коментар
05.09.2025 21:14 Відповісти
+17
вчора їздив машиною, бачив їх штук вісім стояло, і один з феном. я офигів. на фронті людей не вистачає, а вони в телефони втикають
показати весь коментар
05.09.2025 21:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судячи з кількості протестантів, кріпаки задоволені
показати весь коментар
05.09.2025 20:59 Відповісти
"собрались горстка отвергнутых отщепенцев"

Українським Народом

.
показати весь коментар
05.09.2025 21:05 Відповісти
Жюков? Медузу тобі в рот
показати весь коментар
05.09.2025 21:11 Відповісти
ЧКже орки будуть насилувати і вбивати цих кончених цивільних які працюють проти фронту коли не дай боже фронт рухне. Вже починається жах. боо ці з плакатиками не нюхали пороху і не знають що таке москаль- і як вони будуть різати їх і вбивати бо москалі то різники. А ці опоередковано- працюють на москалів
показати весь коментар
05.09.2025 22:18 Відповісти
і тебе теж
показати весь коментар
05.09.2025 22:21 Відповісти
Майдан теж проплатили?
показати весь коментар
05.09.2025 22:38 Відповісти
простим людям, які були на майдані, і гинули за ідею, точно ніхто не платив. а журнашлюхам, і депутанма - заплатили.
показати весь коментар
05.09.2025 22:48 Відповісти
може їх трохи розігнати цими (як там новий беркут назвали?) або хоч тітушками
тоді " кількості протестантів" патужно зросте
показати весь коментар
05.09.2025 22:07 Відповісти
"новий....." називається дбр, ну і Василь \два магазини\ старається не відставати ві д дбр.
показати весь коментар
05.09.2025 22:45 Відповісти
05.09.2025 21:03 Відповісти
05.09.2025 21:22 Відповісти
Так кожного дня теж. На міст Патона як заїжджаєш - постійно в телефоні сидять. Ні, зрозуміло, що поліція потрібна, але нафіга така кількість
показати весь коментар
05.09.2025 21:24 Відповісти
У нас і до 2022 кількість ментів на 1000 осіб була більшою, ніж у середньому по ЄС! А зараз чисельність населення зменшилася, частина території окуповані...
показати весь коментар
05.09.2025 21:29 Відповісти
Дякую. Полез посмотрел численность полицейских, в Европе, на 100 тысяч жителе.
А вы сами смотрели?
показати весь коментар
05.09.2025 22:42 Відповісти
Вони дронами через Дію керують ))))
Ну не так шоб серьозно, а як пообіцяв Бубослав Хоробрий ,- "у своєй головє".
показати весь коментар
05.09.2025 21:52 Відповісти
А, точно!!! А я і не здогадався: мобільні вогневі групи. А десь в Гідропарку стоїть турель Skynex
показати весь коментар
05.09.2025 22:05 Відповісти
Читав у книзі: До 1939 в Німеччині долар коштував 4,2 марки. Керівники єврейських громад продавали бажаючим емігрувати по 10-20 марок. Подібна публіка фатальне для України, але то їх менталітет.
показати весь коментар
05.09.2025 21:55 Відповісти
Америка потім на знак подяки розвернула назад єврейські пароходи з Німеччини. ********, дяді Адіку долари продавайте.
показати весь коментар
05.09.2025 22:02 Відповісти
Історик Б.В.Соколов писав, що були малочисельні єврейські партизани. Просились до радянських партизан, до Армії Крайової і до УПА. Ніхто до себе не брав.
показати весь коментар
05.09.2025 22:08 Відповісти
кинь посилання, звідки інфа?
показати весь коментар
05.09.2025 22:38 Відповісти
З такого контингенту прокурорів творити військову прокуратуру, які в суді, з таких же суддів, будуть публічно вбивати ветеранів, яким випало щастя залишитися живими!?
Прокурор зірвав медалі з ветерана у суді https://youtu.be/VWGbCwnw5Wo
показати весь коментар
05.09.2025 21:11 Відповісти
Нічого нового ... Політики, які при владі, в союзі з так званим кадровим офіцерством завжди бажали бачити солдатський контингент "сірою скотинкою", свого роду рабами-андроїдами.
показати весь коментар
05.09.2025 21:14 Відповісти
Автори разом з держсекретарями КМУ та Цовв, які наваляли таке лайно, чомусь, геть «забули», про посилення покарання самих нардепів України, за самовільне залишення зали ВРУ під час сесійного засідання, Комітетів!! А тим більше, посилити ПОКАРАННЯ нардепам, за втечу з України, як кислицин з групою осіб!!
показати весь коментар
05.09.2025 21:17 Відповісти
Ящітаю шо то полумєри. Нада так: написав рапорт на відпустку - на тобі 5 років, написав рапорт на переведення - на тобі 10, написав на звільнення - на тобі пожиттєво у армії, іш, умний нашолся...
показати весь коментар
05.09.2025 21:22 Відповісти
Zеленський робить все, щоб примусити українців тікати звідси.
Починаючи від грубого перевищення повноважень ТЦК і поліції, коли цивільних по суті заарештовують і доправляють - ні, не до відділу поліції, не в ізолятор, а... в ТЦК, навчальний центр і на фронт. Щоб служба в армії асоціювалась із в'язницею.
І закінчуючи обмеженням прав мобілізованих, які і без того майже безправні.
Браво, Zеленський! Ти тепер можеш замінити кім чен ина в КНДР, ніхто і не помітить різниці.
А яка чудова мотивація у всіх, з ким так поводяться! Показники "СЗЧ" красномовно про це свідчать.

Коли сирійці тікали від ІДІЛ - тамтешні прикордонники теж по них стріляли? Zеленський, їдь до москви - отримувати нагороду від #уйла! Так приголомшливо руйнувати державу зсередини до тебе спромігся лише яник, а ти його вже давно перевершив.
показати весь коментар
05.09.2025 21:31 Відповісти
краще не скажешь! 👍
показати весь коментар
05.09.2025 21:49 Відповісти
Я так розумію ті лозунги, що вони тримають це звернення до ухилянтів?
показати весь коментар
05.09.2025 21:32 Відповісти
Так, до ухилянтів в законі, котрі закони про святу недоторканність власних сідниць прийняли раніше, чим перші ракети до Києва долетіли.
показати весь коментар
05.09.2025 21:41 Відповісти
А нагадайте, хто цих ухилянтів в законі до влади привів?
показати весь коментар
05.09.2025 21:50 Відповісти
А що тут гадати, бабло привело. Уже давно доведено, що політики, це той самий товар, чим більше вам його рекламувати, тим швидше ви його придбаєте, незалежно від якості. Ази ж маркетингу.
показати весь коментар
05.09.2025 21:53 Відповісти
св.Ухіллес є верховний Лідор і Гарант Потужності . Також відомий під псевдонімами Рукі-Базукі і Голоборотько
показати весь коментар
05.09.2025 21:54 Відповісти
Ага. На последнем фото, неухилянт идет к бабе, готов мужа заменить. !дураки. На фронте. Заменить на фронте
показати весь коментар
05.09.2025 23:19 Відповісти
Це ж логічний ланцюжок . Якщо можна на етапі "бусифікації" з людиною поводитися як з "скотиною" , то чого це вона раптом з вчорашнього " козла-ухилянта " має в очах цивільних та військових феодалів - перетворитися на шановного захисника? Причин жодних - просто цивільний кріпак - трансформується у військового раба , у якого ще менше прав .

Не може безправний кріпак у феодальному суспільстві вдягнувши форму стати шанованою людиною.

Тому або цивільні та військові РАЗОМ виступлять на ІДЕОЛОГІЧНОМУ фронті проти "беЗЕпрєделу" ,або і далі будуть чубитися між собою сперечаючись ,хто винен .

Наразі вся ПОВНОТА ВЛАДИ ,А ОТЖЕ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РУКАХ ЗЕКОМАНДИ . Потрібна повне перезавантаження системи зі зміною керівних недоеліт . А ці всі - ходуни з картонками і прохання в панів зробити пайку більше і шмагати не батогом ,а різками нічого не дадуть
показати весь коментар
05.09.2025 21:38 Відповісти
А коли буряти з кадирівцями вас посадять на пляшку у власному будинку, то теж протестувати будете? Кончені ухилянти.
показати весь коментар
05.09.2025 21:44 Відповісти
от ти на ЗЕленій пляшці сидиш, тебе ж влаштовує)))
показати весь коментар
05.09.2025 21:47 Відповісти
ви методички сплутали. то закон не про ухилянтів, а про сзчшників, котрі за три роки вже стільки героїчного гівна на війні наїлися, що й вам можуть кілька мішків відсипати безкоштовно.
показати весь коментар
05.09.2025 21:49 Відповісти
В якій бригаді воюєш?
показати весь коментар
05.09.2025 21:52 Відповісти
То не бригада, а секта "Адвентисти всепереможного бурята і святої пляшки-великомучениці". Простіше кажучи, латентні геї, очікуючі виконання своїх потаємних фантазій.
показати весь коментар
05.09.2025 21:57 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2025 22:00 Відповісти
воно ******* що сидить на заводі за бронею.
але швидше за все просто дурачок
показати весь коментар
05.09.2025 22:18 Відповісти
По принципу - краще я дівчину згвалтую, чим який небудь негідник ?
показати весь коментар
05.09.2025 21:55 Відповісти
Варшаву, Варшаву забули - штурм Варшави!
показати весь коментар
05.09.2025 22:03 Відповісти
ВРИО ВРУ и ВРИО през издают законы, зачем их выполнять? виконуйте злочинні закони, станьте соучастником!
показати весь коментар
05.09.2025 21:44 Відповісти
Все що коять ЗЕскоти це шкода українцям від хлібороба до солдата... Кому в ЗЕкраїні "жить харашо"? Боярам, мусорам, митникам,бандитам.......
показати весь коментар
05.09.2025 21:46 Відповісти
...дочекаєтесь пу... і погоніт він цих ждунів на Захід...варшавський договір з труни діставати...
...чи не второпали ще?
Чи замало расєйськага раю на оккупованних територіях?
показати весь коментар
05.09.2025 22:04 Відповісти
До речі ,щось не видно різних громадоактивістів ,на кшталт шПекаря... Зайшов до нього на фейсбук глянути чим переймається цей "борцюн за права чєловєків " ...
Глянув .. Сильно переймається . Вчора навіть пост він репостнув - мабуть дуже йому болить рабство в ЗСУ .. А ні переймається шПекарь , що п..асів гомосексуалістів не ******* . Переймається ,що є в Україні гомофоби ....
Ну шо ж пане шПекарь терпіть , таких як я. Як ми терпимо гомосексуалістів ,таких як ви ....
показати весь коментар
05.09.2025 21:48 Відповісти
А ще надої впали в серпні. А село Алтинівка виконало "п'ятирічку"
показати весь коментар
05.09.2025 22:00 Відповісти
Ну а шо "свободи та демократії " в Україні Пекар захистив (окрім гомофобії) - можна тепер і про надої ..
показати весь коментар
05.09.2025 22:06 Відповісти
Лакмусовий папірець це буде ще більша кількість сзч після цього дебільного без перебільшення "закону"
показати весь коментар
05.09.2025 21:50 Відповісти
Ну що сказати, ворог добряче засів в Києві і біда в тому ,що самі голосували за них.
показати весь коментар
05.09.2025 21:52 Відповісти
Правильно люди бастуют. Обьективно, для того чтобы устанавливать такие рабские законы, сначала установите воинам фиксированные сроки службы по мобилизации, чтобы у них был хотя бы теоретический шанс выжить и вернуться целыми домой. А так когда срок военной службы - бессконечность, то смерть на фронте, или потеря конечностей лишь вопрос времени, ото всех снарядов не увернешься.🤨
показати весь коментар
05.09.2025 22:07 Відповісти
Щоб встановити воїнам фіксовані строки,треба мати запас на кого замінити. А у нас он то,броньований,то "за ша ваєвать",то через тиск пливе.
показати весь коментар
05.09.2025 23:14 Відповісти
💯 пудово ви праві. В ухилянтів завжди відмазка знаходиться. От ви жінка і розумієте це, а бздунлива бидлота яка позавуглами смокче пиво та шифрується від ТЦК ні.
показати весь коментар
05.09.2025 23:20 Відповісти
Самодєятельность потрібна в драмкружкє, а в армії - дисциплина і ініціатива, а не анархія, а як інакше?
показати весь коментар
05.09.2025 22:07 Відповісти
Тобто якщо командир-довбень посилає тебе на вірну смерть, треба виконувати приказ?
показати весь коментар
05.09.2025 22:16 Відповісти
написала жінкиня сидячи на "пасобії" в дойчеляндії.
показати весь коментар
05.09.2025 22:24 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2025 22:09 Відповісти
Украина капитулирует, и всех погонят воевать за рф в Европу.
показати весь коментар
05.09.2025 22:13 Відповісти
А нафіга кацапам Європа?
показати весь коментар
05.09.2025 22:15 Відповісти
Вы шутите? Многополярность восстанавливать.
показати весь коментар
05.09.2025 22:20 Відповісти
У кацапів є ресурси на це?
показати весь коментар
05.09.2025 22:30 Відповісти
Если Украина капитулирует -- да.
показати весь коментар
05.09.2025 22:39 Відповісти
За рахунок збільшення "м'яса"? Так вони м'ясом й Україну не в змозі захопити. А західніше лише країни НАТО, окрім Молдови, там швидко їм наваляють. Які ще ресурси, окрім м'яса, з'являться у кацапів у випадку капітуляції України?
показати весь коментар
05.09.2025 22:50 Відповісти
Если мы капитулируем, рф поставит ультиматум Западу насчёт зон влияния. И не факт, что НАТО впряжётся за восточную Европу. В любом случае, с войной или без, Европу ждёт ж...па при капитуляции Украины.
показати весь коментар
05.09.2025 22:58 Відповісти
По перше я питав про ресурси, котрі за вашими словами, з'являться у кацапів у випадку капітуляції України. Так що там з ресурсами? Ну а по друге. Сформулюйте цей ультиматум, ну хоч приблизно, загальними тезами. І за які саме зони впливу йдеться? Колишній соцтабір, чи щось більше, чи менше?
показати весь коментар
05.09.2025 23:05 Відповісти
Ресурсы: люди, земля, производства.... Ультиматум: НАТО отходит до границ на 1997 г., новый "Варшавский договор".
показати весь коментар
05.09.2025 23:14 Відповісти
і вас теж погонять
показати весь коментар
05.09.2025 22:23 Відповісти
Меня, наверное, убьют, чтоб мороки меньше было.
показати весь коментар
05.09.2025 22:31 Відповісти
ага, захищатись ви не плануєте. зрозумів.
показати весь коментар
05.09.2025 22:46 Відповісти
В Буче много защитились? Безоружный против вооружённого...
показати весь коментар
05.09.2025 22:51 Відповісти
хто вам забороняє купувати зброю?
показати весь коментар
05.09.2025 22:53 Відповісти
Гражданские с автоматами могут противостоять армии? Детский сад.
показати весь коментар
05.09.2025 23:09 Відповісти
а хто у нас воює, дура?
показати весь коментар
05.09.2025 23:09 Відповісти
Дура тебя родила. ВСУ только с автоматами воюют?
показати весь коментар
05.09.2025 23:17 Відповісти
ні.

І ні.

Але більшість це цивільні з автоматами, дура
показати весь коментар
05.09.2025 23:20 Відповісти
маленька радянська армія все копіює з великої.
тільки там свідомо стають кріпаками атцов камандіров продавши свою тушку за 2млн фублів...
далі що якщо це не допоможе "побороти" счз, ями як у кацапів чи розстріли "кадирівцями" ?
показати весь коментар
05.09.2025 22:22 Відповісти
Яки таки закони можуть бути прийняти в Україні якщо колишній президент Зелеленський вже більше року немає права підписувати офіційні документи?
показати весь коментар
05.09.2025 22:29 Відповісти
не хоче влада України перемагати в війні
показати весь коментар
05.09.2025 22:40 Відповісти
Тема з картонками працює далі.
А от чи знайдеться нардеп який внесе законопроект про мобілізацію нардепів, олігархів, держчиновників, клерків ВЦА, лікарів ВЛК, грантоїдів, скрипалів, циркачів, футболістів, букмекерів казино, поліціянтів, прокурорів-інвалідів, суддів, митників, комунальників, охоронників, 40-річних військових пенсіонерів..?
Чи будемо і далі випускати 22-річних кабанів на вигул но Європах, і воювати робітничо-селянською армією з пенсіонерів 55+ і очікувати на допомогу легіонерів з коаліції нерішучих?
показати весь коментар
05.09.2025 22:52 Відповісти
кабанів вже біля70000 виїхало, а старих тих кому 55-70 не випускают
показати весь коментар
05.09.2025 23:17 Відповісти
 
 