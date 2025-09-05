"Служба – не рабство": у Києві протестують проти законопроєкту, що посилює покарання для військових. ФОТОрепортаж
Увечері п'ятниці, 5 вересня, у Києві на Майдані Незалежності відбувається протест проти законопроєкту №13452, який посилює покарання для військових за непокору. Також українці протестують проти проєкту закону №13260, який має на меті посилити відповідальність військових за СЗЧ в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське" та Суспільне.
Десятки людей скандують: "Репресії — не дисципліна", "Захистіть права військових" та "Служба — не рабство".
Памʼятник "Засновникам Києва" на Майдані Незалежності підсвітили з написом "Захистіть права військових".
Крім того, на акції лунають заклики ухвалити закон про військового омбудсмена та встановити терміни служби.
Однією з ініціаторок протесту є бойова медикиня та ветеранка Аліна Сарнацька.
На її думку, підхід "збільшити покарання і цим покращити дисципліну" стосовно військовослужбовців не працює.
"Ставлення до військових вже і так вкрай несправедливе, зарплати в тилу - принизливо низькі, терміни служби невизначені. Нам потрібен закон про військового омбудсмена", - додала вона.
Протестувальники повідомляють, що акція одноразова. Виходити кожного дня, як проти закону щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП вони поки що не планують.
Станом на 20:15 на Майдані Незалежності зібралось близько 100 людей.
Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових за самовільне залишення частини (СЗЧ) в умовах воєнного стану.
Раніше Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №13452, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.
У травні 2025 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена. Серед іншого, законопроєктом передбачений чіткий порядок подання і розгляду скарг, а також дієвий механізм перевірок у військових частинах та органах управління.
В кінці липня президент заявив, що розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати.
тоді " кількості протестантів" патужно зросте
А вы сами смотрели?
Ну не так шоб серьозно, а як пообіцяв Бубослав Хоробрий ,- "у своєй головє".
Прокурор зірвав медалі з ветерана у суді https://youtu.be/VWGbCwnw5Wo
Починаючи від грубого перевищення повноважень ТЦК і поліції, коли цивільних по суті заарештовують і доправляють - ні, не до відділу поліції, не в ізолятор, а... в ТЦК, навчальний центр і на фронт. Щоб служба в армії асоціювалась із в'язницею.
І закінчуючи обмеженням прав мобілізованих, які і без того майже безправні.
Браво, Zеленський! Ти тепер можеш замінити кім чен ина в КНДР, ніхто і не помітить різниці.
А яка чудова мотивація у всіх, з ким так поводяться! Показники "СЗЧ" красномовно про це свідчать.
Коли сирійці тікали від ІДІЛ - тамтешні прикордонники теж по них стріляли? Zеленський, їдь до москви - отримувати нагороду від #уйла! Так приголомшливо руйнувати державу зсередини до тебе спромігся лише яник, а ти його вже давно перевершив.
Не може безправний кріпак у феодальному суспільстві вдягнувши форму стати шанованою людиною.
Тому або цивільні та військові РАЗОМ виступлять на ІДЕОЛОГІЧНОМУ фронті проти "беЗЕпрєделу" ,або і далі будуть чубитися між собою сперечаючись ,хто винен .
Наразі вся ПОВНОТА ВЛАДИ ,А ОТЖЕ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РУКАХ ЗЕКОМАНДИ . Потрібна повне перезавантаження системи зі зміною керівних недоеліт . А ці всі - ходуни з картонками і прохання в панів зробити пайку більше і шмагати не батогом ,а різками нічого не дадуть
але швидше за все просто дурачок
...чи не второпали ще?
Чи замало расєйськага раю на оккупованних територіях?
Глянув .. Сильно переймається . Вчора навіть пост він репостнув - мабуть дуже йому болить
рабство в ЗСУ.. А ні переймається шПекарь , що п..асівгомосексуалістів не ******* . Переймається ,що є в Україні гомофоби ....
Ну шо ж пане шПекарь терпіть , таких як я. Як ми терпимо гомосексуалістів ,таких як ви ....
І ні.
Але більшість це цивільні з автоматами, дура
тільки там свідомо стають кріпаками атцов камандіров продавши свою тушку за 2млн фублів...
далі що якщо це не допоможе "побороти" счз, ями як у кацапів чи розстріли "кадирівцями" ?
А от чи знайдеться нардеп який внесе законопроект про мобілізацію нардепів, олігархів, держчиновників, клерків ВЦА, лікарів ВЛК, грантоїдів, скрипалів, циркачів, футболістів, букмекерів казино, поліціянтів, прокурорів-інвалідів, суддів, митників, комунальників, охоронників, 40-річних військових пенсіонерів..?
Чи будемо і далі випускати 22-річних кабанів на вигул но Європах, і воювати робітничо-селянською армією з пенсіонерів 55+ і очікувати на допомогу легіонерів з коаліції нерішучих?