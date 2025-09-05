"Служба – не рабство": в Киеве протестуют против законопроекта, ужесточающего наказание для военных. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером пятницы, 5 сентября, в Киеве на Майдане Незалежности проходит протест против законопроекта №13452, который ужесточает наказание для военных за неповиновение. Также украинцы протестуют против проекта закона №13260, который имеет целью усилить ответственность военных за СОЧ в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське" и "Суспільне".

Десятки людей скандируют: "Репрессии - не дисциплина", "Защитите права военных" и "Служба - не рабство".

Памятник "Основателям Киева" на Майдане Незалежности подсветили с надписью "Защитите права военных".

Кроме того, на акции звучат призывы принять закон о военном омбудсмене и установить сроки службы.

Одной из инициаторов протеста является боевой медик и ветеран Алина Сарнацкая.

По ее мнению, подход "увеличить наказание и этим улучшить дисциплину" в отношении военнослужащих не работает.

"Отношение к военным уже и так крайне несправедливое, зарплаты в тылу - унизительно низкие, сроки службы неопределенные. Нам нужен закон о военном омбудсмене", - добавила она.

Протестующие сообщают, что акция одноразовая. Выходить каждый день, как против закона о ликвидации независимости НАБУ и САП они пока не планируют.

По состоянию на 20:15 на Майдане Незалежности собралось около 100 человек.

Напомним, 4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает более жесткое наказание для военных за самовольное оставление части (СОЧ) в условиях военного положения.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №13452, которым предлагается наказывать военнослужащих за неповиновение приказу командира сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.

В мае 2025 года президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о военном омбудсмене. Среди прочего, законопроектом предусмотрен четкий порядок подачи и рассмотрения жалоб, а также действенный механизм проверок в воинских частях и органах управления.

В конце июля президент заявил, что рассчитывает, что уже скоро институт военного омбудсмена сможет полноценно заработать.

