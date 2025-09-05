"Служба – не рабство": в Киеве протестуют против законопроекта, ужесточающего наказание для военных. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером пятницы, 5 сентября, в Киеве на Майдане Незалежности проходит протест против законопроекта №13452, который ужесточает наказание для военных за неповиновение. Также украинцы протестуют против проекта закона №13260, который имеет целью усилить ответственность военных за СОЧ в условиях военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське" и "Суспільне".
Десятки людей скандируют: "Репрессии - не дисциплина", "Защитите права военных" и "Служба - не рабство".
Памятник "Основателям Киева" на Майдане Незалежности подсветили с надписью "Защитите права военных".
Кроме того, на акции звучат призывы принять закон о военном омбудсмене и установить сроки службы.
Одной из инициаторов протеста является боевой медик и ветеран Алина Сарнацкая.
По ее мнению, подход "увеличить наказание и этим улучшить дисциплину" в отношении военнослужащих не работает.
"Отношение к военным уже и так крайне несправедливое, зарплаты в тылу - унизительно низкие, сроки службы неопределенные. Нам нужен закон о военном омбудсмене", - добавила она.
Протестующие сообщают, что акция одноразовая. Выходить каждый день, как против закона о ликвидации независимости НАБУ и САП они пока не планируют.
По состоянию на 20:15 на Майдане Незалежности собралось около 100 человек.
Напомним, 4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает более жесткое наказание для военных за самовольное оставление части (СОЧ) в условиях военного положения.
Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №13452, которым предлагается наказывать военнослужащих за неповиновение приказу командира сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.
В мае 2025 года президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о военном омбудсмене. Среди прочего, законопроектом предусмотрен четкий порядок подачи и рассмотрения жалоб, а также действенный механизм проверок в воинских частях и органах управления.
В конце июля президент заявил, что рассчитывает, что уже скоро институт военного омбудсмена сможет полноценно заработать.
Українським Народом
.
тоді " кількості протестантів" патужно зросте
А вы сами смотрели?
Ну не так шоб серьозно, а як пообіцяв Бубослав Хоробрий ,- "у своєй головє".
Прокурор зірвав медалі з ветерана у суді https://youtu.be/VWGbCwnw5Wo
Починаючи від грубого перевищення повноважень ТЦК і поліції, коли цивільних по суті заарештовують і доправляють - ні, не до відділу поліції, не в ізолятор, а... в ТЦК, навчальний центр і на фронт. Щоб служба в армії асоціювалась із в'язницею.
І закінчуючи обмеженням прав мобілізованих, які і без того майже безправні.
Браво, Zеленський! Ти тепер можеш замінити кім чен ина в КНДР, ніхто і не помітить різниці.
А яка чудова мотивація у всіх, з ким так поводяться! Показники "СЗЧ" красномовно про це свідчать.
Коли сирійці тікали від ІДІЛ - тамтешні прикордонники теж по них стріляли? Zеленський, їдь до москви - отримувати нагороду від #уйла! Так приголомшливо руйнувати державу зсередини до тебе спромігся лише яник, а ти його вже давно перевершив.
Не може безправний кріпак у феодальному суспільстві вдягнувши форму стати шанованою людиною.
Тому або цивільні та військові РАЗОМ виступлять на ІДЕОЛОГІЧНОМУ фронті проти "беЗЕпрєделу" ,або і далі будуть чубитися між собою сперечаючись ,хто винен .
Наразі вся ПОВНОТА ВЛАДИ ,А ОТЖЕ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РУКАХ ЗЕКОМАНДИ . Потрібна повне перезавантаження системи зі зміною керівних недоеліт . А ці всі - ходуни з картонками і прохання в панів зробити пайку більше і шмагати не батогом ,а різками нічого не дадуть
але швидше за все просто дурачок
...чи не второпали ще?
Чи замало расєйськага раю на оккупованних територіях?
Глянув .. Сильно переймається . Вчора навіть пост він репостнув - мабуть дуже йому болить
рабство в ЗСУ.. А ні переймається шПекарь , що п..асівгомосексуалістів не ******* . Переймається ,що є в Україні гомофоби ....
Ну шо ж пане шПекарь терпіть , таких як я. Як ми терпимо гомосексуалістів ,таких як ви ....
тільки там свідомо стають кріпаками атцов камандіров продавши свою тушку за 2млн фублів...
далі що якщо це не допоможе "побороти" счз, ями як у кацапів чи розстріли "кадирівцями" ?
А от чи знайдеться нардеп який внесе законопроект про мобілізацію нардепів, олігархів, держчиновників, клерків ВЦА, лікарів ВЛК, грантоїдів, скрипалів, циркачів, футболістів, букмекерів казино, поліціянтів, прокурорів-інвалідів, суддів, митників, комунальників, охоронників, 40-річних військових пенсіонерів..?
Чи будемо і далі випускати 22-річних кабанів на вигул но Європах, і воювати робітничо-селянською армією з пенсіонерів 55+ і очікувати на допомогу легіонерів з коаліції нерішучих?