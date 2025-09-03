БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада схвалила законопроєкт про тимчасове бронювання для чоловіків, які мають проблеми з ТЦК

Рада схвалила законопроєкт про тимчасове бронювання для чоловіків

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану", який дозволяє тимчасове бронювання співробітників для підприємств критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу.

Відповідний законопроєкт №13335 у першому читанні на засіданні Верховної Ради у середу підтримали 283 народних депутати, передає Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт пропонує доповнити ст. 25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новим положенням, яке дозволяє бронювати працівників, які є військовозобов'язаними та працюють на критично важливих підприємствах (визначених Кабміном), навіть якщо вони не мають військово-облікового документа, не перебувають на обліку, не оновили дані або перебувають у розшуку.

Згідно із законопроєктом, термін такого бронювання не може перевищувати 45 календарних днів з моменту укладання трудового договору, за цей час військовозобов'язаний має врегулювати проблеми з документами та ТЦК. При цьому таке бронювання надаватиметься лише один раз на рік.

Пропонується для критично важливих підприємств встановити випробувальний термін для нових працівників, який не може перевищувати 45 календарних днів.

Як зазначається у пояснювальній записці, ці зміни спрямовані на допомогу підприємствам ОПК та критичної інфраструктури швидше наймати й офіційно оформлювати працівників під час війни, навіть якщо у них є порушення правил військового обліку.

Читайте також: Бронювання для 100% працівників критичних підприємств у зоні бойових дій: сервіс вже запрацював у "Дії"

Як писав БізнесЦензор, підприємства оборонно-промислового комплексу скаржаться на нестачу працівників. Одна з проблем – неможливість працевлаштувати чоловіків, які не стоять на військовому обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК), мають неналежно оформлені військово-облікові документи або перебувають у розшуку.

Детальніше читайте у матеріалі: Нестача фахівців б’є по обороноздатності країни. Що робити?

Автор: 

ВР (2937) законопроєкт (1726) бронювання (211) мобілізація (493) ОПК (87)
Топ коментарі
+4
Ці дибіли живуть в паралельній реальності! ЗЕскоти ваше бронювання до сраки всім!! люди за щастя мріють поїхати з ЗЕраю назавжди!!!
03.09.2025 15:19 Відповісти
+3
Покажіть мені роботодавця, котрий буде брати на роботу працівника лише на 45 днів... Який сенс?
03.09.2025 15:39 Відповісти
+2
усе для ухилянтів від зеленої наволочи
03.09.2025 15:18 Відповісти
усе для ухилянтів від зеленої наволочи
03.09.2025 15:18 Відповісти
все для виборів... у ротах по 25-30 чоловік залишилось...
03.09.2025 15:34 Відповісти
03.09.2025 15:19 Відповісти
ВІльна каса!
03.09.2025 15:21 Відповісти
Так а ТЦК пофігу)) завтра будеш на полігоні. план виконано. Ати вже там по закону пиши рапорт на звільнення.
03.09.2025 15:22 Відповісти
таке собі. мабуть до потенційних робітників це не буде вселяти довіри
03.09.2025 15:29 Відповісти
ахаха...замануха для лохів...в ТЦК тупо 45 днів не будуть давать новий військовий квиток, поки не закінчиться бронь. Нова кормушка для воєнкомів.
03.09.2025 15:32 Відповісти
03.09.2025 15:39 Відповісти
Ці кварталівці довбані мають конкретно визначитись, а не займатись уловками! Хлопці вам потрібний інтернет, постачання води, електроенергії, забезпечення продуктами, пенсіями і таке подібне, чи вирощування сільськогосподарської продукції ... то напишіть конкретно правила, а не зараз одне, завтра інше, а після завтра ще інше. Але визначіться, чи боронити державу мають інваліди, хворі і діди, чи молоді і підготовлені, чи вам тільки піар !
03.09.2025 15:50 Відповісти
Який смачненький бесплатний сир, ммм.
03.09.2025 16:18 Відповісти

