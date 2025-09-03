Рада схвалила законопроєкт про тимчасове бронювання для чоловіків, які мають проблеми з ТЦК

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану", який дозволяє тимчасове бронювання співробітників для підприємств критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу.

Відповідний законопроєкт №13335 у першому читанні на засіданні Верховної Ради у середу підтримали 283 народних депутати, передає Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт пропонує доповнити ст. 25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новим положенням, яке дозволяє бронювати працівників, які є військовозобов'язаними та працюють на критично важливих підприємствах (визначених Кабміном), навіть якщо вони не мають військово-облікового документа, не перебувають на обліку, не оновили дані або перебувають у розшуку.

Згідно із законопроєктом, термін такого бронювання не може перевищувати 45 календарних днів з моменту укладання трудового договору, за цей час військовозобов'язаний має врегулювати проблеми з документами та ТЦК. При цьому таке бронювання надаватиметься лише один раз на рік.

Пропонується для критично важливих підприємств встановити випробувальний термін для нових працівників, який не може перевищувати 45 календарних днів.

Як зазначається у пояснювальній записці, ці зміни спрямовані на допомогу підприємствам ОПК та критичної інфраструктури швидше наймати й офіційно оформлювати працівників під час війни, навіть якщо у них є порушення правил військового обліку.

Читайте також: Бронювання для 100% працівників критичних підприємств у зоні бойових дій: сервіс вже запрацював у "Дії"

Як писав БізнесЦензор, підприємства оборонно-промислового комплексу скаржаться на нестачу працівників. Одна з проблем – неможливість працевлаштувати чоловіків, які не стоять на військовому обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК), мають неналежно оформлені військово-облікові документи або перебувають у розшуку.

Детальніше читайте у матеріалі: Нестача фахівців б’є по обороноздатності країни. Що робити?