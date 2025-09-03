Бронювання для 100% працівників критичних підприємств у зоні бойових дій: сервіс вже запрацював у "Дії"

На порталі "Дія" з’явилася можливість забронювати 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, що працюють у зонах бойових дій.

Відповідні зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних Кабмін ухвалив ще 13 серпня, але працювати вони почали із сьогоднішнього дня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств у зоні бойових дій, як і на решті території України.

Для того, щоб забронювати всіх військовозобов’язаних працівників критично важливе підприємство, яке працює на території можливих або активних бойових дій, має звернутися до обласної військової адміністрації (ОВА) з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%.

ОВА має перевірити фактичну діяльність підприємства та передати звернення до державного органу, який визначив підприємство критично важливим. Вже цей орган має збільшити ліміт бронювання на порталі "Дія" до 100%.

"Запровадження механізму 100% бронювання для прифронтових підприємств – це важливий крок для економіки та оборони. Бізнес у прифронтових регіонах потребує максимальної підтримки, адже він працює у надзвичайно складних умовах. Це рішення дозволить зберегти робочі місця та водночас забезпечити Збройні Сили необхідними ресурсами", – прокоментував заступник міністра Віталій Кіндратів.

Читайте також: Компанія Вакарчука і "Підпільний стендап" отримали статус критично важливих для бронювання працівників

Як повідомлялося, раніше Кабмін дозволив підприємствам, що працюють у зоні бойових дій, бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників, а не 50%, як у інших регіонах.