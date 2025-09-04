РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8783 посетителя онлайн
Новости СЗЧ в ВСУ
7 568 121

Рада усилила ответственность за СОЧ во время военного положения: наказание - от 5 лет лишения свободы

военный,зсу,сзч

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает более жесткое наказание для военных за самовольное оставление части (СОЧ) в условиях военного положения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседаний парламента.

Как отмечается, документ поддержали 277 народных депутатов. Законопроект усиливает уголовную ответственность за такие действия - от 5 лет лишения свободы.

В то же время после его принятия в целом суд не сможет применить смягчающие нормы. Это решение приняли после завершения срока добровольного возвращения военных, покинувших части, который истек 30 августа.

Сейчас ответственность за СОЧ может быть дисциплинарной, административной или уголовной - в зависимости от обстоятельств и продолжительности отсутствия. Если военный оставлял часть менее чем на трое суток, обычно применялись дисциплинарные взыскания, однако на это время военнослужащего лишали всех видов денежного обеспечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трансляции заседаний Рады возобновят на следующей пленарной неделе, - Юрчишин

Автор: 

ВР (29408) СОЧ (96)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Цей закон - повна маячня, випадків СЗЧ десятки а може сотні тисяч, навіщо робити цю дурню? Якщо закон не працює то посилення відповідальності не дасть ніякого ефекту! Тільки невідворотність покарання зменшує злочинність а тяжкість покарання взагалі не має ніякого ефекту це знають всі правники у всьому світі! Це аксіома для всіх фахівців з права! Як можна приймати такий безглуздий тупий закон, який тільки посилить корупцію і не призведе до зменшення випадків СЗЧ? Влада приймає помиклові рішення, які гірші за злочини! Відпускати молодь закордон а солдатам вводити кримінальні покарання за СЗЧ це якими дебілами потрібно бути?
показать весь комментарий
04.09.2025 14:21 Ответить
+25
Насилля - останній прихисток некомпетентності. Айзек Азімов. "Фундація"
показать весь комментарий
04.09.2025 14:25 Ответить
+21
коли мусорів мобілізуєте , зельоні гниди ?
показать весь комментарий
04.09.2025 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Та не кажіть: жах просто. Скотиняки!
показать весь комментарий
04.09.2025 15:25 Ответить
Ану нагагадацйте но, хто автор цього «закону»? Москаль Іонушас?
показать весь комментарий
04.09.2025 14:56 Ответить
Клас , тепер значить будуть валити командирів щоб не йти в сзч , за ними псів режиму і саму зелену погань.Сам факт прийняття подібних рішень вказує на неспроможність режиму далі керувати.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:02 Ответить
За ВБИВСТВО судом можна застосовувати пом'якшувальні обставини, а за СЗЧ ніззяяя!! ЗЕскотва лікує!!!!
показать весь комментарий
04.09.2025 15:04 Ответить
Дурні знову боряться не з причинами, а з наслідками.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:06 Ответить
А тут такі новини -
запобіжний захід Крупі у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 000 000 грн", - ідеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3572222
показать весь комментарий
04.09.2025 15:13 Ответить
Не допоможе.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:14 Ответить
Для зниження числа СЗЧ зробіть нормальну прцедуру переводу з одного підрозділу в інший. В моєму підрозділі приблизно третина пішли в СЗЧ для переводу в інші підрозділи.
Майже повна відсутність контролю за діями і компетентністю командирів породжує бажання у бійців шукати підрозділи з адекватним ставленням, а переводити туди не дають. От і йдуть в СЗЧ, статистика жахлива, а по факту, це не залишення служби, а пошук місця служби з нормальним ставленням до особового складу.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:22 Ответить
- Приїжджай особисто на співбесіду.
- Як щодо відеоконференції. Через Meet чи той же WhatsApp?
- Ні, лише особисто.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:27 Ответить
Ідуть в СЗЧ. Беруть відношення в іншій частині а потім здаються ВСП. Це так працює?
показать весь комментарий
04.09.2025 15:49 Ответить
Спочатку беруть відношення. Потім, якщо оптиміст, пише рапорт і намагається подати, де прогнозовано його посилають. Якщо реаліст , то відразу як має відношення - йде в СЗЧ до 3 діб, частіше за все - 1-2 доби і він вже в іншій частині. Але треба домовитися з тією частиною, що візьмуть через СЗЧ. Ще одна умова - то не має бути тилова частина.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:15 Ответить
Загальна кількість місць відбування покарання в районі 100 тис. Щоб посадити всіх тільки офіційних СЗЧ, уже потрібно огородити колючим дротом якийсь областний центр і перейменувати його у виправну колонію.
показать весь комментарий
04.09.2025 15:33 Ответить
А ТЮРЕМ ХВАТИТ?
показать весь комментарий
04.09.2025 15:48 Ответить
Число військових у СЗЧ наблизилося до 400 тисяч, багато не планують повертатися, - Скороход... https://bastion.tv/chislo-vijskovih-u-szch-nablizilosya-do-400-tisyach-bagato-ne-planuyut-povertatisya-skorohod_n73051
«Багато хто ніколи не повернеться, тому що для них це принципово. Не можна ставитися до людей, які пішли добровільно, воювали три роки, працювали, не бачачи рідних і близьких, як до тварин. Зрозумійте, вони також повинні мати право повернутися додому - до своїх дітей, дружин та загалом повернутися до звичного життя. А підхід - «ви повернетесь тільки після перемоги» - лише погіршує ситуацію. Це також одна з основних причин СЗЧ», - додала Скороход.
Держава побудувала тюрми на 400 тис. людей, готова їх утримувати і годувати 5 років?...
показать весь комментарий
04.09.2025 16:30 Ответить
Проблему СЗЧ раз і назавжди вирішать кадирівці. На окупованих територіях нема ні ухилянитів, ні СЗЧ, ні ще якихось любителів відкосити від армії. Всі радісно побіжуть на м'ясний штурм.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:36 Ответить
На окупованих територіях нема ні ухилянитів, ні СЗЧ, ні ще якихось любителів відкосити від армії
- звідки ти знаєш ? Ти там був ?
показать весь комментарий
04.09.2025 16:44 Ответить
Це нічого не дасть.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:36 Ответить
Це була чергова піар-акція від "нічьо нікаму нє должной" влади слуг кремля. Тепер до воєнкоматів будуть черги вистраюватися, бо бажаючих і так було не дуже багато, а тепер буде ще менше. Бо в СЗЧ дуууже часто йдуть навіть ті люди, які були колись мотивовані, які не перший вже рік повоювали, але через скотське ставлення до себе йшли в СЗЧ і таких не десятки, таких дуже багато, нажаль. Бо ця підарська влада ************** саботажників так по хитродупому все влаштувала, що змогла таки демотивувати та відлякати народ від служби в ЗСУ. І вони не спинилися, вони такими законами далі продовжують шкодити армії.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:40 Ответить
Короче говоря,всех кто не погиб-теперь пересажают...Все кто не успел сбежать "з країни мрій" повинні сидіти...Это просто железобетонная мотивация...
показать весь комментарий
04.09.2025 16:48 Ответить
Цікаво, чи будуть картонні мітинги, чи це інше?
показать весь комментарий
04.09.2025 16:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 