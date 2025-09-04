Рада усилила ответственность за СОЧ во время военного положения: наказание - от 5 лет лишения свободы

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает более жесткое наказание для военных за самовольное оставление части (СОЧ) в условиях военного положения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседаний парламента.

Как отмечается, документ поддержали 277 народных депутатов. Законопроект усиливает уголовную ответственность за такие действия - от 5 лет лишения свободы.

В то же время после его принятия в целом суд не сможет применить смягчающие нормы. Это решение приняли после завершения срока добровольного возвращения военных, покинувших части, который истек 30 августа.

Сейчас ответственность за СОЧ может быть дисциплинарной, административной или уголовной - в зависимости от обстоятельств и продолжительности отсутствия. Если военный оставлял часть менее чем на трое суток, обычно применялись дисциплинарные взыскания, однако на это время военнослужащего лишали всех видов денежного обеспечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трансляции заседаний Рады возобновят на следующей пленарной неделе, - Юрчишин