Рада усилила ответственность за СОЧ во время военного положения: наказание - от 5 лет лишения свободы
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает более жесткое наказание для военных за самовольное оставление части (СОЧ) в условиях военного положения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседаний парламента.
Как отмечается, документ поддержали 277 народных депутатов. Законопроект усиливает уголовную ответственность за такие действия - от 5 лет лишения свободы.
В то же время после его принятия в целом суд не сможет применить смягчающие нормы. Это решение приняли после завершения срока добровольного возвращения военных, покинувших части, который истек 30 августа.
Сейчас ответственность за СОЧ может быть дисциплинарной, административной или уголовной - в зависимости от обстоятельств и продолжительности отсутствия. Если военный оставлял часть менее чем на трое суток, обычно применялись дисциплинарные взыскания, однако на это время военнослужащего лишали всех видов денежного обеспечения.
Майже повна відсутність контролю за діями і компетентністю командирів породжує бажання у бійців шукати підрозділи з адекватним ставленням, а переводити туди не дають. От і йдуть в СЗЧ, статистика жахлива, а по факту, це не залишення служби, а пошук місця служби з нормальним ставленням до особового складу.
- Як щодо відеоконференції. Через Meet чи той же WhatsApp?
- Ні, лише особисто.
«Багато хто ніколи не повернеться, тому що для них це принципово. Не можна ставитися до людей, які пішли добровільно, воювали три роки, працювали, не бачачи рідних і близьких, як до тварин. Зрозумійте, вони також повинні мати право повернутися додому - до своїх дітей, дружин та загалом повернутися до звичного життя. А підхід - «ви повернетесь тільки після перемоги» - лише погіршує ситуацію. Це також одна з основних причин СЗЧ», - додала Скороход.
Держава побудувала тюрми на 400 тис. людей, готова їх утримувати і годувати 5 років?...
- звідки ти знаєш ? Ти там був ?