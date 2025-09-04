УКР
Новини Справа Тетяни Крупи
2 416 44

20 млн грн замість тримання під вартою: ексголові МСЕК Хмельниччини Крупі змінили запобіжний захід

Очільниця Хмельницької обласної МСЕК

Слідчий суддя змінила Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 20 000 000 грн.

Про це повідомили у ВАКС, передає Цензор.НЕТ

Сьогодні, 4 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про продовження запобіжного заходу колишній очільниці МСЕК (Медико-соціальної експертної комісії) Хмельницької області.

"Так, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 000 000 грн", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: НАЗК виявила у сина колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Крупи необгрунтованих активів на 44 млн грн

Підозрювана під вартою уже 11 місяців

ВАКС звертає увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Наразі підозрювана утримується під вартою у кримінальному провадженні уже 11 місяців.

Зобов'язання

Окрім того, ВАКС зобов’язав підозрювану прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та до 04.11.2025 включно виконувати обов’язки.

Також читайте: ВАКС вдвічі зменшив заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі

Справа Тетяни Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.

24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.

20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.

31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.

У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.

ВАКС Антикорупційний суд (2048) запобіжний захід (542) Крупа Тетяна (43)
Топ коментарі
+19
Нунормально, із 230 млн грн до 20 млн.грн, ви що уроди рахуєте народ за бидло!.
04.09.2025 15:01
+18
Це особливо пікантно виглядає після новини про посилення відповідальності за сзч.
04.09.2025 15:10
+14
Та льохко з одіяла нашкребуть. Для них 20 лямів це копійки.
04.09.2025 15:00
04.09.2025 15:00
Ця тварюка рівно стільки ($500 000) у вікно викинула в двох сумках, коли припекло.
Що для неї ще якісь кілька десятків млн грн?
04.09.2025 15:38
Дуже схожа, на оту Штепу, із Слов'янську на Донеччині….
Портновські, за участю дивних «інвалідів» на посадах, опікуються грошима цієї крупи, щоб не загубилися, як діаманти у прокурорських??!!
04.09.2025 16:22
Схоже, що вже усю суму здоїли "судді")
04.09.2025 15:01
ну слава Богу, порішали. Всі дієві особи отримали згідно своїх заслуг
04.09.2025 15:01
Є така старинна українська традиція - відкупитися від судді. Особливо, коли є чим.
04.09.2025 15:04
04.09.2025 15:05
73% - ''хоть па-ржом''.
У 2019році - ''мудрий'' Український народ вчинив суїцид - а це вже наслідки...
04.09.2025 15:11
А те , що Крупа спокійно і активно "працювала" до 2019 - це що означає ?
04.09.2025 15:15
У 2019 Крупа стала депутатом обласної ради від ''Слуг народу Зеленського''.
Усі інші політичні сили чомусь відмовлялись брати її в депутатські списки - а ''Слуги Зеленського'' з великим задоволенням продали Крупі тепле депутатське місце.
04.09.2025 15:31
чому "відмовились" ? вона просто до них і не зверталась
04.09.2025 15:38
Крупа - за всю свою історію зверталась в - ''Єду''-Кучми-Литвина, Регіони-Януковича, сдпу-Медведчука, Нашу Україну-Ющенка, Бют-Тимошенко, Єц-Балоги, Солідарність-Порошенка, Блок Литвина, Аграрну партію, навіть відправляла посередників до Свободи і Народного фронту - усі чомусь їй відмовили.
Просила про депутатство за себе, за сина, за невістку, інших родичів... - так хотілось тої влади.
А банда Зеленського прийняла Крупу у свої обійми і зробила депутатом.
Просто потрібно орієнтуватись в місцевому політичному процесі і зв'язках за останні десятиліття.
04.09.2025 16:04
У них любов взаємна.
Крупа ''полюбила'' Зеленського.
Зеленський зробив її депутатом.
04.09.2025 16:07
Такими темпами к новому году ей ещё и должны будут
04.09.2025 15:40
Слів немає,одні матюки.Мафія рулить.
04.09.2025 15:06
04.09.2025 15:10
За 30 років побудувати нічого не вдалося. Причина: все навпаки-там де повинні сидіти найкращі, сидять найгірші. Назвати це Україною справжньою вряд чи можна.
04.09.2025 15:13
Та то для Крупи - дріб'язок - чайові.
04.09.2025 15:14
$6 млн = ₴248 млн

Лізь в буса, с.ка!
04.09.2025 15:16
А цікаво , напевно , пацанам на фронті читати такі новини ...
Особливо в порівнянні з цим
ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56341 №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових Джерело: https://censor.net/ua/n3572213
04.09.2025 15:17
МОРАЛЬ ТАКОВА- ВОРУЙ БОЛЬШЕ, ЧТОБЫ БЫЛО ЧЕМ ОТКУПИТЬСЯ
04.09.2025 15:19
скоро цій суці ще й винні будуть--
04.09.2025 15:22
Цікаво, як там справи у воєнкома Борисова? Вже в Іспаніі, напевне, давно не чути за нього.
04.09.2025 15:25
Синочок його в СБУ працює, мабуть до нього претензій ніяких немає.
Так само й синуля Баканова - СБУ-шник.
Таке враження, що в ту контору всі покидьки своїх діток влаштували.
04.09.2025 15:41
Як і у «страждальця», але не щодо захисту Національних інтересів України, хєнєсрала з СБУ, а щодо заробляння дєньог отою ксивою з використанням службового становища!!
Доречі, він же не сам, як перст, і не у пустелі Сахара, це бабло отримував, від «барабашок» з дивних ФОПів своїх родичів??
Оточення в підрозділах СБУ, роками бачуть і знають, як це вони вчиняють, «свій, до свого, по своє»!! Девіз простий, як граблі: Маємо, з чого і охороняємо!
показати весь коментар
04.09.2025 16:13

https://parlament.ua/ru/news/vladimir-krupa-zayavil-prava-na-izyatye-nalichnye-dengi-zheny/ Владимир Крупа заявил права на изъятые наличные деньги жены
04.09.2025 15:27
ахахаххахххххххх
04.09.2025 15:34
Потужно... Тепер браслета на ногу не знайдеться, та можна тікати, за дуже дорого, за рубіж і крутити звідти дулі.
04.09.2025 15:39
Торги в процесі. Прокурорсько-інвалідна контора працює. МОЛОДЦІ
04.09.2025 15:39
Захищаючи Україну, на фронті загинула військовослужбовиця 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов" Дар'я Лопатіна з позивним "Дельта". Їй було 19 років. Джерело: https://censor.net/ua/p3572225

А теперь напомните , пожалуйста , какая сумма проходила во время обысков у этой ексголови Хмельницької МСЕК Крупи ...
Сколько этот цирк будет продолжаться ? Почему коррупционеры постоянно выходят на свободу ? ( со всем с3,14зженным к слову ) ....
Ну ладно мы не можем привязывать этих СССУК к стволам орудий ( считаем себя "Европой" ) , но почему мы их все время отпускаем на свободу ? Может пора уже что-то менять в криминальных законах ? И ведь никто из этих "слуг народа" ( причем все 400 голов ) не "подымают" этот вопрос ... ( видимо оставляют для себя "лазейку" ) .
04.09.2025 15:44
Цей "цирк" буде тривати доти, доки ми будемо мовчати та обурюватися лише на кухнях.
04.09.2025 16:34
А суддя ні разу не спалився прокурори теж. Питання риторичне, хто буде відповідати?
04.09.2025 15:56
Яка краса! Навіть Крупу звльняють...Мабуть багато знає....
04.09.2025 16:16
Суд коли буде?
При цій владі покидьків.
04.09.2025 15:59
Ахахахахаха ..Оце так спектакль ..Від влади спектакль щоб змістити МСЕК і пропустити через решето 1 мільйон інвалідів ..Особливо ..Чоловіки віком від 25 до 60 років зобов'язані пройти перекомісію
04.09.2025 16:02
Хто це такий вумний придумав шо від тюрми можна відкупитись - шей так задешево?
04.09.2025 16:11
пуйло. Його накази не підлягають обговоренню. Йому від масштабних крадіїв в Україні більше користі, аніж від вояків на передовій.
04.09.2025 16:31
240 миллионов *****...ла, вышла за заставу в 20 лямов, расходы накладные судье и прочим важным людям треба занести, 200 лямов останется, можно и тикать. А зеля и его посипаки будут рассказывать про борьбу с проклятыми коррупционерами.
04.09.2025 16:12
Вот интересно, это уже країна мрії Володимира Олександровича, или еще не совсем? Ну что-то типа, страна, в которой можно взять несколько миллионов долларов взятками, посидеть год в ВИП камере, оплатить небольшой (по сравнению с нажитым) штраф и выйти на свободу
04.09.2025 16:13
И да, по-моему, европейские партнеры сильно преувеличивают уровень коррупции в Украине
04.09.2025 16:14
О, чекаємо на продовження: крупа проти держави з вимогою компенсацій та поновлення на посаді! До відкорковування новорічного шампанського має встигнути...
04.09.2025 16:17
Прокурори аплодували суддям стоячи.
04.09.2025 16:17
Перед тим, як відпустити крупу на волю, чи то "в ліс по-тихенькому", по встановленій традиції - її потрібно на камеру поцілувати.
04.09.2025 16:27
А я усе чекав і чекав, коли ж вона, нарешті, відкупиться?
04.09.2025 16:27
 
 