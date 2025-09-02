Кабмін підвищив зарплати помічникам суддів через військовий стан
Кабінет Міністрів підвищив зарплати державних службовців, що працюють у судах, а також помічників суддів.
Відповідні рішення Кабмін ухвалив на засіданні у понеділок, 1 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Зокрема, першим рішенням до кінця року запроваджено додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів державних службовців апарату судів, зокрема для держслужбовців:
- місцевих загальних судів, які провели класифікацію посад державної служби, – у розмірі 1,19;
- апарату апеляційних судів, окружних адміністративних судів, господарських судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації, територіальних підрозділів Служби судової охорони, які провели класифікацію посад державної служби, – у розмірі 1,3;
- Державної судової адміністрації, центрального органу управління Служби судової охорони, які провели класифікацію посад державної служби, – у розмірі 1,2.
Виплата розмірів додаткового коефіцієнта підвищення забезпечуватиметься за рахунок коштів, що надійшли від сплати судового збору та надходжень від звернення застави в дохід держави.
Іншим своїм рішенням Кабмін встановив на період військового стану додатковий коефіцієнт підвищення до посадових окладів працівників патронатних служб (помічників суддів):
- для Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 1,45;
- для апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів – 1,3;
- для місцевих загальних судів – 1,25.
Встановлено також, що на період воєнного стану премії для помічників суддів можуть становити до 30% посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнту підвищення.
Зауважимо, що підвищення виплат ініціювала Державна судова адміністрація (ДСА), писала "Судово-юридична газета", направивши відповідного листа на адресу прем’єр-міністерки Юлії Свириденко 30 липня.
Т.в.о. голови Державної судової адміністрації Максим Пампура наводив дані, що середній розмір зарплати працівників апаратів судів в І півріччі 2025 року становив 23,9 тис. грн, а помічників суддів – 29,97 тис. грн.
Станом на 30 червня 2025 рік в апаратах місцевих та апеляційних судів працювало 22 478 працівників. У тому числі державних службовців було 13 893 людини (при штатній кількості 16 938 посад), помічників суддів – 5463 людини (при штатній чисельності 6681). Кількість як держслужбовців, так і помічників, порівняно з 2024 роком, збільшилася.
