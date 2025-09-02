БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Зарплати українських чиновників
1 933 28

Кабмін підвищив зарплати помічникам суддів через військовий стан

Кабмін підвищив зарплати помічникам суддів

Кабінет Міністрів підвищив зарплати державних службовців, що працюють у судах, а також помічників суддів.

Відповідні рішення Кабмін ухвалив на засіданні у понеділок, 1 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, першим рішенням до кінця року запроваджено додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів державних службовців апарату судів, зокрема для держслужбовців:

  • місцевих загальних судів, які провели класифікацію посад державної служби, – у розмірі 1,19;
  • апарату апеляційних судів, окружних адміністративних судів, господарських судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації, територіальних підрозділів Служби судової охорони, які провели класифікацію посад державної служби, – у розмірі 1,3;
  • Державної судової адміністрації, центрального органу управління Служби судової охорони, які провели класифікацію посад державної служби, – у розмірі 1,2.

Виплата розмірів додаткового коефіцієнта підвищення забезпечуватиметься за рахунок коштів, що надійшли від сплати судового збору та надходжень від звернення застави в дохід держави.

Іншим своїм рішенням Кабмін встановив на період військового стану додатковий коефіцієнт підвищення до посадових окладів працівників патронатних служб (помічників суддів):

  • для Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 1,45;
  • для апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів – 1,3;
  • для місцевих загальних судів – 1,25.

Встановлено також, що на період воєнного стану премії для помічників суддів можуть становити до 30% посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнту підвищення.

Читайте також: Доплати вчителям по 2000 гривень продовжать на наступний рік, кошти для суттєвішого підвищення ще шукають, – Лісовий

Зауважимо, що підвищення виплат ініціювала Державна судова адміністрація (ДСА), писала "Судово-юридична газета", направивши відповідного листа на адресу прем’єр-міністерки Юлії Свириденко 30 липня.

Т.в.о. голови Державної судової адміністрації Максим Пампура наводив дані, що середній розмір зарплати працівників апаратів судів в І півріччі 2025 року становив 23,9 тис. грн, а помічників суддів – 29,97 тис. грн.

Станом на 30 червня 2025 рік в апаратах місцевих та апеляційних судів працювало 22 478 працівників. У тому числі державних службовців було 13 893 людини (при штатній кількості 16 938 посад), помічників суддів – 5463 людини (при штатній чисельності 6681). Кількість як держслужбовців, так і помічників, порівняно з 2024 роком, збільшилася.

Автор: 

Кабмін (7922) суд (3364) судочинство (6) суддя (92) зарплата (1169)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Самим нужденним страждальцям.
показати весь коментар
02.09.2025 09:50 Відповісти
+10
Це якась без кінцева вистава кв 95ть. І притому з залу нікого не випускають.
показати весь коментар
02.09.2025 09:52 Відповісти
+7
в ЗСУ грошове забезпечення 20000.
показати весь коментар
02.09.2025 09:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самим нужденним страждальцям.
показати весь коментар
02.09.2025 09:50 Відповісти
Зарплата в місцевому суді у секретаря 9000 грн.
показати весь коментар
02.09.2025 09:58 Відповісти
Що ти звіздиш.
Мало того, дівчинисько на побігеньках, а зарплата як у кваліфікованого вчителя зі стажем...
показати весь коментар
02.09.2025 10:06 Відповісти
чуєш, ти, звали звідсіля, робота повинна цінуватись, що в тих що в тих на даний момент бомжацька зарплатня, тому й живемо в країні третього гатунку
показати весь коментар
02.09.2025 10:27 Відповісти
Особливо хабарі
показати весь коментар
02.09.2025 10:31 Відповісти
То ти, придурку, про вчителів?
Чи про яку ти роботу? папірці розносити? То таки так, то таки суперважлива, саме від неї все і залежить.
А от що ти таке дебільне і недоучене, так нахрін ті вчителі здались... ну і все решта, всілякі там інженери, робітники... А от судді, чиновники і всяка шваль, що біля них, так то як без них. То ж, курва ти іпанута, цивілізація!
чуєш ти, придурку...
показати весь коментар
02.09.2025 10:32 Відповісти
То його пожаліти?
показати весь коментар
02.09.2025 10:22 Відповісти
100% знаю що заробітна платня в секретаря в місцевому суді 9000 грн, туди ніхто йти не хоче на роботу з юридичною освітою, підняли бо всі секретарі порозбігалися.
показати весь коментар
02.09.2025 10:40 Відповісти
Це якась без кінцева вистава кв 95ть. І притому з залу нікого не випускають.
показати весь коментар
02.09.2025 09:52 Відповісти
Выпускают. Недавно даже разрешили выезд мужчин до 22 лет. А во-вторых, большинство украинцев сами хотели на этот концерт посмотреть и были уверены, что хуже не будет, но хоть поржем.
показати весь коментар
02.09.2025 09:58 Відповісти
в ЗСУ грошове забезпечення 20000.
показати весь коментар
02.09.2025 09:55 Відповісти
Багато хлопців з апаратів судів мобілізовані.
показати весь коментар
02.09.2025 09:59 Відповісти
Так, так, поголовно!
І як ж то посміли, як ж тепер без них бідні судді і їх серетарі?
Суддям, напевно, треба якусь доплату призначити?
показати весь коментар
02.09.2025 10:09 Відповісти
Необхідне рішення. Секретар місцевого суду отримує 9 тис. грн. Хіба це норм? Місцеві суди перевантажені, їм перекидають справи з других судів, апарат судів працює понаднормово, працівники звільняються.
показати весь коментар
02.09.2025 09:57 Відповісти
Судді хабарами нехай діляться з помічниками.
показати весь коментар
02.09.2025 10:01 Відповісти
А про війну тебе казали. Не подобається хай ідуть на фронт, там більше заробляють
показати весь коментар
02.09.2025 10:02 Відповісти
Вже і судді ботву наймають накидувати в коментарях.
показати весь коментар
02.09.2025 10:26 Відповісти
Це бл...во якесь, так ліхтарних стовпів на всю падлу не вистачить. Теперь пенсії бивших теж зростуть, це вже перемога... Над розумом. Дебіли ***....
показати весь коментар
02.09.2025 10:01 Відповісти
як там було? Країна ЙОГО мрій! хужєнєбудєт!
показати весь коментар
02.09.2025 10:08 Відповісти
В лікарів,освітян та ін.немає військового стану...
показати весь коментар
02.09.2025 10:08 Відповісти
А після військового стану скасують підвищення?🤣
Військовий стан у всій Укрііні. Решта працівників хто?
показати весь коментар
02.09.2025 10:10 Відповісти
І пенсіонери.
показати весь коментар
02.09.2025 10:14 Відповісти
именно через військовий стан! всем остальным, пенсам, детям инвалидам - с пенсией 1600 в месяц, трудягам, учителям... через військовий стан зарплату повышать не. тока памошникам судей. куле, самая обездолненная категория
показати весь коментар
02.09.2025 10:20 Відповісти
А в травні у військових пенсіонерів призупинили пільгові виплати за комунальні послуги, посилаючись на війну... Ось куди пішли кошти! Війна зачекає !!!
показати весь коментар
02.09.2025 10:31 Відповісти
Вчителям грошей нема, але для суддів та іншому кодлу знаходять...
показати весь коментар
02.09.2025 10:34 Відповісти
а забыли про их деток, они ж бедные,без денег сидят, на бензин не хватает, вот ******, и законы ваши пилорские, а за наших пацанов там забыли?
показати весь коментар
02.09.2025 10:38 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 