Доплати вчителям по 2000 гривень продовжать на наступний рік, кошти для суттєвішого підвищення ще шукають, – Лісовий

Кабінет Міністрів у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачить збереження доплат вчителям у розмірі 2000 гривень на місяць.

Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"У проєкті бюджету на 2026 рік передбачені кошти для збереження надбавки за роботу в складних умовах для педагогічних працівників. Вона буде виплачуватися в обсязі 2 тис. грн", – сказав Лісовий.

Він додав, що спільно з Міністерством фінансів продовжується робота над тим, щоб передбачити можливість збільшення доходів педагогів на більшу суму, ніж передбачає ця надбавка.

Як повідомлялося, наприкінці травня Оксен Лісовий заявляв, що сума "вчительської доплати" в Україні може бути збільшена в 2026 році, якщо буде знайдено додаткове фінансування.

Скільки заробляють учителі в Україні

Раніше на той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення посадових окладів для вчителів потребуватиме значних видатків, під час воєнного стану це проблематично.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабмін вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Цього разу дію постанови зупинили із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.

Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці: