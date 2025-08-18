Доплати вчителям по 2000 гривень продовжать на наступний рік, кошти для суттєвішого підвищення ще шукають, – Лісовий
Кабінет Міністрів у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачить збереження доплат вчителям у розмірі 2000 гривень на місяць.
Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає Інтерфакс-Україна.
"У проєкті бюджету на 2026 рік передбачені кошти для збереження надбавки за роботу в складних умовах для педагогічних працівників. Вона буде виплачуватися в обсязі 2 тис. грн", – сказав Лісовий.
Він додав, що спільно з Міністерством фінансів продовжується робота над тим, щоб передбачити можливість збільшення доходів педагогів на більшу суму, ніж передбачає ця надбавка.
Як повідомлялося, наприкінці травня Оксен Лісовий заявляв, що сума "вчительської доплати" в Україні може бути збільшена в 2026 році, якщо буде знайдено додаткове фінансування.
Скільки заробляють учителі в Україні
Раніше на той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення посадових окладів для вчителів потребуватиме значних видатків, під час воєнного стану це проблематично.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабмін вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Цього разу дію постанови зупинили із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.
Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці:
- з 1 січня 2025 року у розмірі 1,3 тис. грн. (1000 грн "на руки");
- з 1 вересня 2025 року й до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, – розміром 2,6 тис. грн. (2000 грн "на руки").
Но гроши ушли на посадку . Мильярда деревьев ..
Кручу- вєрчу…
Ему Бубася разрешил
Також на одного працюючого десять перевіряючих. Штат чМОНь такий роздутий, що вони змагаються одне з одним в реформуваннї недореформ та оцінюванні нових систем оцінювання. Нещасні вихователі, які отримують біля 10 тис, скоро стануть такими цифровими грамотними, що знайдуть собі нову роботу подалі від скажених яжематерей, тупої адміністрації, особливих дітей та цих горе реформаторів